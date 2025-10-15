Produtos Splashtop
Acesso remoto seguro e de alto desempenho, suporte remoto, gestão de endpoints e soluções de segurança para particulares, equipas, TI e empresas.
Acesso e Trabalho Remoto
Splashtop Remote Access
Obtenha acesso seguro e de alto desempenho aos seus computadores a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Trabalhe remotamente da mesma forma que faria pessoalmente. Anteriormente chamado Business Access.
Splashtop Enterprise Remote Access
Solução de acesso remoto e suporte remoto de nível empresarial com SSO e capacidade de gerenciamento avançada. On-Prem Disponível
TI e Suporte Remoto
Splashtop Remote Support
Ofereça suporte remoto a computadores e dispositivos móveis com uma solução de suporte remoto de TI segura, fácil de utilizar, autónoma e on-demand. Também conhecido como Splashtop SOS. Complemento de gestão de endpoint disponível.
Splashtop Enterprise Remote Support
Solução de suporte remoto e acesso remoto de nível empresarial com segurança e capacidade de gestão avançadas. Complemento de gestão de endpoint e versão On-Prem disponíveis.
Gestão e Segurança de Endpoints
Autonomous Endpoint Management
Monitore, gerencie e atualize dispositivos com eficiência com gerenciamento de patches em tempo real, gerenciamento de software, implantação de software, insights de painel, políticas e muito mais.
Splashtop Antivirus
A solução Splashtop Antivirus , alimentada por Bitdefender, protege os seus terminais Windows e Mac contra várias ameaças. Implantação perfeita e gerenciamento de políticas na Splashtop.
Deteção e Resposta de Endpoints (EDR)
Deteção e resposta avançadas em endpoints para identificar, analisar e responder a ameaças em tempo real, garantindo uma proteção robusta para a sua organização. As opções incluem Bitdefender GravityZone, SentinelOne Singularity Complete e CrowdStrike Falcon.
Deteção e Resposta Geridas (MDR)
Reforçe os seus serviços de defesa da Bitdefender, SentinelOne ou CrowdStrike, que combinam tecnologia com experiência prática em segurança para monitorizar, detetar e responder a ameaças em seu nome - 24/7/365.
Acesso Seguro
Segurança Wi-Fi Foxpass
A nossa solução integrada permite que as equipas de engenharia e TI usem o controlo avançado de acessos em poucos minutos.
Splashtop Secure Workspace
Trabalhe facilmente a partir de qualquer lugar com acesso seguro, gestão de identidade abrangente e ligações sem VPN em todos os dispositivos.
Produtos para Educação
Splashtop Enterprise para a Educação
Melhore a experiência de aprendizagem remota e presencial com soluções para alunos e professores. Capacite as equipas de TI com suporte remoto e gestão de endpoints.
Splashtop Classroom
Software de partilha de ecrã e de anotação para os professores envolverem toda a sala de aula.
Mirroring360
Espelhe ecrãs de dispositivos para o seu PC Windows ou computador Mac.