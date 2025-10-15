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Produtos Splashtop

Acesso remoto seguro e de alto desempenho, suporte remoto, gestão de endpoints e soluções de segurança para particulares, equipas, TI e empresas.

Acesso e Trabalho Remoto

Splashtop Remote Access

Obtenha acesso seguro e de alto desempenho aos seus computadores a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Trabalhe remotamente da mesma forma que faria pessoalmente. Anteriormente chamado Business Access. 

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Splashtop Enterprise Remote Access

Solução de acesso remoto e suporte remoto de nível empresarial com SSO e capacidade de gerenciamento avançada. On-Prem Disponível

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TI e Suporte Remoto

Splashtop Remote Support

Ofereça suporte remoto a computadores e dispositivos móveis com uma solução de suporte remoto de TI segura, fácil de utilizar, autónoma e on-demand. Também conhecido como Splashtop SOS. Complemento de gestão de endpoint disponível. 

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Splashtop Enterprise Remote Support

Solução de suporte remoto e acesso remoto de nível empresarial com segurança e capacidade de gestão avançadas. Complemento de gestão de endpoint e versão On-Prem disponíveis.

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Gestão e Segurança de Endpoints

Autonomous Endpoint Management

Monitore, gerencie e atualize dispositivos com eficiência com gerenciamento de patches em tempo real, gerenciamento de software, implantação de software, insights de painel, políticas e muito mais.

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Splashtop Antivirus

A solução Splashtop Antivirus , alimentada por Bitdefender, protege os seus terminais Windows e Mac contra várias ameaças. Implantação perfeita e gerenciamento de políticas na Splashtop.

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Deteção e Resposta de Endpoints (EDR)

Deteção e resposta avançadas em endpoints para identificar, analisar e responder a ameaças em tempo real, garantindo uma proteção robusta para a sua organização. As opções incluem Bitdefender GravityZone, SentinelOne Singularity Complete e CrowdStrike Falcon.

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Deteção e Resposta Geridas (MDR)

Reforçe os seus serviços de defesa da Bitdefender, SentinelOne ou CrowdStrike, que combinam tecnologia com experiência prática em segurança para monitorizar, detetar e responder a ameaças em seu nome - 24/7/365.

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Acesso Seguro

Segurança Wi-Fi Foxpass

A nossa solução integrada permite que as equipas de engenharia e TI usem o controlo avançado de acessos em poucos minutos.

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Splashtop Secure Workspace

Trabalhe facilmente a partir de qualquer lugar com acesso seguro, gestão de identidade abrangente e ligações sem VPN em todos os dispositivos. 

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Produtos para Educação

Splashtop Enterprise para a Educação

Melhore a experiência de aprendizagem remota e presencial com soluções para alunos e professores. Capacite as equipas de TI com suporte remoto e gestão de endpoints. 

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Splashtop Classroom

Software de partilha de ecrã e de anotação para os professores envolverem toda a sala de aula.

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Mirroring360

Espelhe ecrãs de dispositivos para o seu PC Windows ou computador Mac.

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