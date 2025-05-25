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Splashtop20 years of trust
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A woman and a man, both using laptops, appear in separate locations. The man wears a headset. Icons and a software interface suggest they are connecting remotely for IT support or collaboration.

Splashtop Remote Support

Uma solução de suporte remoto fácil de usar que oferece suporte multiplataforma e permite solução de problemas e resolução rápidas. Melhore a eficiência e a satisfação do cliente com conexões rápidas, seguras e confiáveis.

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Remote Support - SOS

Começando em

R$ 65/ licença mensal/de utilizador simultâneo

Cobrado anualmente a R$ 780 ou R$ 1.200 por usuário simultâneo

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  • Aceda a computadores e dispositivos móveis ilimitados sob pedido através de um código de sessão.
  • Controle e suporte endpoints geridos remotamente, com ou sem a presença do utilizador final.
    • Opção 1: Obter uma licença para 10 computadores geridos por utilizador.
    • Opção 2: Obter uma licença para 300 computadores geridos por utilizador.
    • Cada licença dá acesso a computadores geridos adicionais, até um máximo de 1.200. Por exemplo, para a opção 2:
      • 1 licença: 300 computadores geridos
      • 2 licenças: 600 computadores geridos
      • 3 licenças: 900 computadores geridos
      • 4 ou mais licenças: 1.200 computadores geridos
  • Adicione recursos de gerenciamento de endpoints para patching, monitoramento e correção em tempo real
  • Aceda a computadores e dispositivos móveis ilimitados sob pedido através de um código de sessão.
  • Controle e suporte endpoints geridos remotamente, com ou sem a presença do utilizador final.
    • Opção 1: Obter uma licença para 10 computadores geridos por utilizador.
    • Opção 2: Obter uma licença para 300 computadores geridos por utilizador.
    • Cada licença dá acesso a computadores geridos adicionais, até um máximo de 1.200. Por exemplo, para a opção 2:
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      • 2 licenças: 600 computadores geridos
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      • 4 ou mais licenças: 1.200 computadores geridos
  • Adicione recursos de gerenciamento de endpoints para patching, monitoramento e correção em tempo real

Remote Support - Enterprise

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Para equipas que precisam de tudo no SOS plus

  • Segurança reforçada com SSO, controlos de acesso granulares, lista branca de IP e gravação na cloud
  • Suporte avançado de TI com service desk, acesso Android sem vigilância e APIs
  • Mais de 1.200 dispositivos geridos

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Autonomous Endpoint Management

Disponível com licenças de Suporte Remoto.

Saiba maisAgendar uma demonstração

Gerencie, monitore e proteja todos os endpoints com eficiência.

  • Automatize o gerenciamento de patches e as atualizações de software para operações de TI simplificadas. 

  • Monitore a integridade do dispositivo em tempo real, permitindo a resolução proativa de problemas.

  • Obtenha controle centralizado sobre vários endpoints, minimizando a intervenção manual.

  • Rastreie e gerencie o inventário de hardware e software em todos os endpoints para obter visibilidade completa.


Licenciamento Flexível e Escalável

Adapte-se às exigências da sua organização com opções de licenciamento flexíveis. Escolha licenças de Acesso Remoto para permitir que os trabalhadores remotos acessem seus próprios computadores de trabalho e licenças de Suporte Remoto para TI para oferecer suporte e gerenciar dispositivos.

Procurando preços por endpoint ou pelos nossos produtos legados de suporte remoto (Basic, Plus e Premium)

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Comparação de Planos

Características do Produto
SOSEnterprise
Número de computadores não assistidos por licença
Escolha entre 10 ou 300 computadores
300
Número de utilizadores por licença
10
10
Alto Desempenho
Segurança robusta
Acesso Assistido com código de sessão
Suporte Assistido para dispositivos iOS e Android
Reinício e reconexão da sessão
Elevar para administrador
Personalização da marca do app SOS
Tickets PSA e integração ITSM
  • Número de computadores não assistidos por licença: Escolha entre 10 ou 300 computadores
  • Número de utilizadores por licença : 10
  • Alto Desempenho
  • Segurança robusta
  • Acesso Assistido com código de sessão
  • Suporte Assistido para dispositivos iOS e Android
  • Reinício e reconexão da sessão
  • Elevar para administrador
  • Personalização da marca do app SOS
  • Tickets PSA e integração ITSM
  • Vários Técnicos (Até 3) numa Única Sessão de Suporte.
  • Chat
  • Chamada de Voz na Sessão
  • Transferência de arquivos (incluindo copiar e colar e arrastar e soltar)
  • Gravação de sessão
  • Monitor multipara-multi
  • Compartilhe a tela através do link da web
  • Gestão do papel do usuário e do acesso
  • Agrupamento de Usuários e Computadores
  • Complemento Splashtop Antivirus com tecnologia Bitdefender
  • Licença de acesso remoto do usuário final
  • Insights Gratuitos Sobre Vulnerabilidades
  • Add-On Gestão Autónoma de Endpoints
  • Ações em Segundo Plano
  • Funcionalidades de segurança avançadas como SSO, registo SIEM, lista branca de IP, gravação de sessões cloud e muito mais.
  • Acesso não supervisionado a dispositivos Android
  • Fluxo de trabalho avançado de service desk
  • Possibilidade de adicionar o Splashtop Augmented Reality e o Splashtop Connector

Remote Support Destaques de Recursos

Selecione os separadores para ver as principais características de cada plano.

O Remote Support SOS inclui as seguintes funcionalidades:

Blue icon of a computer monitor connected to a network with a padlock symbol, representing computer or network security and data protection.

Controlo Remoto para Dispositivos Geridos

Obtenha acesso remoto a máquinas Windows, Mac e Linux instantaneamente a partir de qualquer dispositivo, com ou sem utilizador final presente.

Blue icon showing a password entry field with three dots and a clock symbol in front, suggesting time-based password or timed authentication.

Suporte sob demanda

Forneça suporte rápido e on-demand aos utilizadores finais em computadores e dispositivos móveis através de um código de sessão, sem a necessidade de um agente pré-instalado.

Chat icon

Chat

Converse com o utilizador no computador remoto durante um chat, quer esteja numa sessão ou fora dela.

Connected dots icon

Integração com Ticketing e ITSM

Integra-se com as principais soluções de ticketing PSA e ITSM, incluindo Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, JiraMicrosoft Teams.

Elevate to admin icon

Elevar para administrador

Eleva o privilégio de sessão para admin ao acessar uma sessão de usuário padrão do Windows para interagir com o UAC, executar operações de nível administrativo e dar suporte à reinicialização e à reconexão.

Two users remoting into one computer icon

Vários Técnicos numa Única Sessão de Suporte.

Até três técnicos podem ligar-se e colaborar na mesma sessão de suporte (requer uma subscrição com várias licenças).

Voice call icon

Chamada de Voz

Torne suas sessões de suporte mais eficientes com a chamada de voz na sessão, que fornece aos usuários uma maneira adicional de se comunicar durante as sessões de suporte remoto.

A blue outline of an eye is centered on a graph-like background, with one arrow pointing upward and to the right, suggesting vision, view, or data visualization.

Insights Gratuitos Sobre Vulnerabilidades

Obtenha visibilidade sobre CVEs (vulnerabilidades e exposições comuns) e KEVs (vulnerabilidades exploradas conhecidas) e obtenha insights baseados em IA para ajudar a priorizar vulnerabilidades para correção.

A blue icon showing two squares connected by a winding line with arrows at each end, indicating a process or workflow between the two squares on a light background.

Ações em Segundo Plano

Aceda a ferramentas do sistema, como o gestor de tarefas, o editor de registo, o gestor de dispositivos, o gestor de serviços e o comando remoto, sem interromper o utilizador final.

Endpoint Monitoring and Management icon

Gerenciamento Autônomo de Endpoint (Add-on)

Monitoriza, gere e atualiza dispositivos de forma eficiente com gestão de patches em tempo real, implementação de software, informações do painel de controlo, políticas e muito mais - tudo a partir da Splashtop Console. Saiba mais

O Suporte Remoto Empresarial inclui todas as funcionalidades do SOS, além de:

Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

Recursos avançados de segurança

Com características como autenticação de dois fatores (2FA), autenticação multifator (MFA) nos endpoints, registo de auditoria de sessão e encriptação de ponta a ponta (E2E), as suas equipas de TI têm controlo total sobre a segurança do acesso remoto.

Unattended Android access icon

Acesso autônomo ao Android

Suporte e controle remotamente dispositivos Android a partir do seu PC (Windows ou Mac), iOS ou dispositivo Android, mesmo sem a presença de um utilizador final. Pode controlar remotamente telemóveis e tablets Android a partir do seu computador para realizar as suas tarefas de TI e suporte com facilidade.

Blue line drawing of a headset with a microphone, representing customer support or a call center.

Fluxo de trabalho avançado de service desk

Ofereça suporte avançado sob demanda com agrupamento de técnicos, gestão de canais de serviço e links de convite, pedidos de suporte via SOS Call e widgets de formulário web, roteamento de sessões e muito mais.

Blue outline illustration of a 3D cube with a hand icon below it, pointing upward as if selecting or interacting with the cube, on a light gray background.

Realidade Aumentada (Complemento)

Ligue-se a locais remotos e resolva problemas ao vivo com a partilha de câmaras e anotações em realidade aumentada. Adicione esta funcionalidade com o Add-On de Realidade Aumentada Splashtop Enterprise.

Blue icon of a USB cable with two connectors, one on each end, depicted on a light gray background.

Conector Splashtop (Add-on)

Faça pontes seguras entre RDP, VNC e SSH e computadores e servidores sem usar VPN nem instalar qualquer agente de acesso remoto. Adicione o Conector Splashtop à sua subscrição Splashtop Enterprise.

A solução de Software de Suporte Remoto com a Melhor Classificação

Confiável por equipes de TI e empresas em todo o mundo para fornecer suporte seguro, rápido e confiável que aumenta a produtividade, a eficiência e a satisfação do usuário.

INICIAR
Six G2 award badges for Summer 2023, labeled: Grid Leader, Highest User Adoption, Best Est. ROI, Easiest Setup, Easiest To Use, and Fastest Implementation. Each badge has colored accents and the G2 logo.


Dos Nossos Clientes Satisfeitos

TrustRadius logo featuring a stylized blue TR geometric design above the word TrustRadius written in bold blue letters.

Um peso incrível fora dos meus ombros

"Para qualquer organização que esteja procurando uma solução de área de trabalho remota facilmente administrada, talvez acesso remoto para funcionários ou suporte remoto de TI, eu diria para não procurar mais do que a Splashtop."

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Revisor Verificado

Administrador em Tecnologia da Informação – Governo

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

TrustRadius logo featuring a stylized blue TR geometric design above the word TrustRadius written in bold blue letters.

Simplesmente o Melhor

"De todos os softwares de suporte remoto que utilizei, este é o mais fácil e fiável de utilizar. Podemos aceder facilmente aos computadores e realizar todo o trabalho necessário e também suportar todos os dispositivos utilizados pelos clientes, incluindo Windows, Mac OS e Linux."

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Revisor Verificado

Diretor em Tecnologia da Informação – Empresa de Entretenimento

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Ferramenta fiável e rápida para apoiar os clientes

"O acesso autónomo é suficientemente rápido e fácil para utilizadores finais que têm pouca ou nenhuma experiência com computadores. Quando ligado, o software é simples, mas robusto o suficiente para desempenhar qualquer função necessária. Tornou-se uma tábua de salvação para a nossa empresa e é utilizado constantemente."

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Treldon H.

Gerente de Suporte ao Produto, Pequenas Empresas

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

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O melhor produto que usei para suporte remoto

"Eu uso o Splashtop Remote Support há quase dez anos. Têm adicionado consistentemente melhorias que mostram que compreendem as necessidades das PME e dos prestadores de serviços. A implementação decorreu sem problemas."

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David M.

Diretor de Tecnologia da Informação, Mid-Market (51-1000 emp.)

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

"Comecei a usar a Splashtop e fiquei impressionado com a qualidade do produto e das conexões. Fazia sentido despejar minha assinatura muito mais cara do TeamViewer para a Splashtop. Faz tudo o que preciso sem gastar muito. Alguns dos meus colegas estão na Splashtop há anos e adoram também."

Author Placeholder Image

Todd Lincoln

Diretor, TML Consulting

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

"A Splashtop é fácil para pessoas de suporte e usuários suportados. Fácil de instalar, interface intuitiva. Renderização de tela super rápida na minha experiência, em comparação com o AnyDesk e o TeamViewer."

Author Placeholder Image

Alan Adler

Proprietário, Designs de Destaque

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

"O Splashtop fornece tudo o que precisamos em um aplicativo de suporte sob demanda. É fácil de utilizar para os nossos clientes e o preço é imbatível. Altamente recomendado!"

Author Placeholder Image

Colin Pearce

Fundador, Inderly

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

"Tenho usado outros; LogMeIn, TeamViewer, etc.; e tenho preferido a Splashtop para ser a mais rápida e mais confiável. As pessoas que recebem suporte também consideram o software de suporte um dos mais fáceis de utilizar e simplesmente funciona."

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Michael Tott

Computadores Fore

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

"Devo dizer que estou extremamente impressionado com a linha de produtos Splashtop. Este é de longe o melhor valor em suporte remoto/acesso remoto. Estou a adorar a simplicidade/fiabilidade, e os meus clientes também estão a adorar. Produto excelente."

Author Placeholder Image

Steven Levin

Imagine Networks

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

"Há anos que utilizo o TeamViewer e o LogMeIn para suporte remoto. Então surgiu a Splashtop e é mais rápido e barato. Interface simples, muito eficiente e ÓTIMO APOIO AO CLIENTE!"

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Nick Kapinakis

Sistemas Integrados de Qualidade Intelecinet

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço, e PEER INSIGHTS é uma marca registrada da Gartner, Inc. Todos os direitos reservados. O conteúdo do Gartner Peer Insights consiste nas opiniões de usuários finais individuais com base em suas próprias experiências e não deve ser interpretado como declarações de fato, nem representa as opiniões da Gartner ou de suas afiliadas. A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito neste conteúdo nem dá quaisquer garantias, expressas ou implícitas, em relação a este conteúdo, sobre sua precisão ou integridade, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Proteção de Dados Avançada e Segurança

Segurança de Próximo Nível. Novo Nível de Paz de Espírito.

  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    Infraestrutura segura

    O alojamento seguro em cloud e no local, com deteção de intrusão 24 horas por dia, 7 dias por semana e certificações SOC 2 e 3, significa que os seus computadores, utilizadores e dados estão protegidos.

    Saiba mais
  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    Recursos avançados de segurança

    Com recursos como 2FA, MFA de endpoint, log de auditoria de sessão e criptografia E2E, suas equipes de TI têm controle total sobre a proteção do acesso remoto.

    Saiba mais
  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    Padrões e Conformidade

    Um enfoque contínuo no cumprimento das mais elevadas normas de privacidade e segurança (como a ISO/IEC 27001, SOC2 e RGPD) proporciona a confiança de saber que está protegido e em conformidade.

    Saiba mais

Perguntas Frequentes

O que é um técnico/utilizador simultâneo?
Qual é a diferença entre as licenças de Acesso Remoto e Suporte Remoto?
O que é suporte assistido vs. suporte não assistido?
Quantos computadores ou dispositivos posso aceder de uma só vez?
Duas pessoas podem aceder a um computador remoto ao mesmo tempo?
Como posso obter os recursos de gerenciamento de endpoints?
Onde Posso Baixar a Splashtop?
Como posso actualizar ou adicionar a uma subscrição existente?
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