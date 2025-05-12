Melhor Software de Desktop Remoto 2023 — Splashtop

Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
Remote Desktop Software Overview
Remote Desktop Software Overview

Soluções Confiáveis do Software de Desktop Remoto

Software de ambiente de trabalho remoto rápido, seguro e fácil de usar

Experimente a Splashtop gratuitamente
Capterra 5 Star Rating
G2 5 Star Rating
Get App 5 Star Rating

Controle Remotamente sem falhas com o Software de Desktop Remoto da Splashtop

  • City icon

    Experiência de Trabalho em Qualquer Lugar

    Trabalhe exatamente como faria no seu escritório, com ligações de alto desempenho e baixa latência, suporte para streaming em 4K e uma interface intuitiva.

  • Efficiency icon

    Arquivo Instantâneo e Acessibilidade do Aplicativo

    Aceda a ficheiros, dados e aplicações com muitos recursos em tempo real, sem carregamentos, sincronizações ou transferências.

  • Results icon

    Desempenho Confiável para Todos os Fluxos de Trabalho

    Crie, projete, edite, colabore ou gerencie projetos com visuais nítidos, áudio claro e entrada responsiva durante sessões remotas com a consistência que seus fluxos de trabalho precisam.

  • Icon: outline of a computer-application window with a padlock overlay — representing “app window lock” / locked window

    Conexões Seguras

    Protege os dados e o acesso com segurança de nível empresarial, incluindo encriptação de 256 bits, MFA, SSO, controlos de acesso granular e registo de sessões para cumprir normas de conformidade como ISO 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA e muito mais.

Otimize as Operações em Diversas Indústrias com Software de Acesso Remoto

O software de acesso desktop remoto é um game-changer para empresas de diversos setores. Oferece uma forma integrada de aceder, gerir e suportar computadores e redes a partir de qualquer local, aumentando a eficiência operacional e a flexibilidade. Desde a saúde às finanças, da indústria transformadora ao retalho e à educação, soluções de acesso remoto e apoio como a Splashtop capacitam as organizações a simplificar as suas operações, reduzir custos e melhorar a colaboração.

Ao alavancar o poder do acesso remoto, as empresas podem garantir que as suas equipas permanecem produtivas e seguras, não importa onde trabalhem.

Casos de Uso de Desktop Remoto

A woman using Splashtop remote desktop software on her MacBook to work on the go.

Permite que os teus funcionários acedam aos computadores do trabalho a partir de qualquer lugar com o Splashtop. Não terás de te preocupar com a transferência de dados para cloud ou com o investimento em hardware ou licenças de software adicionais.

Os funcionários poderão aceder aos computadores de trabalho remotos, aceder aos seus ficheiros e executar as aplicações de que precisam. Os dados da tua empresa estarão seguros, uma vez que a Splashtop fornece conexões de desktop remoto altamente seguras e tem vários recursos de segurança incorporados.

Desktop Remoto a Partir de Qualquer Dispositivo

Quer estejas a utilizar um PC com Windows, um Mac, um iOS(iPhone e iPad), um dispositivo Android, uma máquina Linux ou mesmo um Chromebook, a Splashtop proporciona uma experiência de acesso remoto suave e segura.

Benefícios chave do desktop remoto da Splashtop

  • Connected dots icon

    Suporte multiplataforma

    Aceda remotamente aos teus computadores Windows, Mac e Linux a partir de qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. A Splashtop funciona perfeitamente nos sistemas operacionais e computadores portáteis, tablets e dispositivos móveis.

  • End-User Remote Access icon

    Recursos para produtividade na sessão

    Simplifique as tarefas diárias e aumente a produtividade enquanto controla remotamente o seu ambiente de trabalho. Transferência de arquivos usando arrastar e largar, chat, início remoto, multi-monitores, impressão remota, e muito mais.

  • Performance icon

    Conexões de alta performance

    Os utilizadores podem aceder às estações de trabalho com utilização intensiva de recursos remotamente como se estivessem nas suas mesas. As transmissões 4K até 60 fps e a baixa latência dão aos utilizadores uma ligação de desktop remota de primeira qualidade.

  • Secure infrastructure icon

    Segura e em conformidade

    Entre conexões encriptadas, opções de palavra-passe de vários níveis, autenticação de dois fatores e outros recursos de segurança, os seus dados estão seguros. Saiba mais sobre a segurança da Splashtop.

Inicie a sua avaliação gratuita hoje mesmo

INICIAR

O que faz da Splashtop a melhor solução de desktop remoto?

  • Fácil e intuitivo de usar
  • Vem com todos os recursos essenciais
  • Atendimento ao cliente no qual podes confiar
  • Segurança Líder do Setor

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

O GoToMyPC teve imensas sessões abandonadas, para todos os nossos utilizadores. A Splashtop não tem esse problema. Os utilizadores acham a sua utilização intuitiva, e apreciam a rapidez da sessão de controlo remoto.

Brent Cole at Altitude Health Services

Altitude Health Services Logo

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Mudei recentemente do LogMeIn Pro para a Splashtop porque estava com problemas de confiabilidade e o suporte ao cliente deles não me pareceu nada receptivo para resolver isso. Experimentei cerca de seis alternativas, e a Splashtop e o TeamViewer foram de longe os melhores. No entanto, o TeamViewer é mais caro. A Splashtop foi o próximo na questão de recursos e a um preço muito mais sensato.

Simon White, CTO and Founder of TheYachtMarket.com

The Yacht Market Logo

Comentários de Clientes do TrustRadius: A Aplicação Splashtop Desktop Remoto é a #1


Por que escolher a Splashtop?

A Splashtop proporciona uma experiência de desktop remoto rápido, segura e sem complicações, concebida para profissionais, equipas e empresas. Eis porque a Splashtop se destaca:

  • Desempenho Incomparável – Desfrute de latência ultra baixa, streaming 4K e controlo remoto responsivo, tornando a sua experiência remota tão suave como trabalhar pessoalmente.

  • Segurança de Nível Empresarial – Proteja seus dados com criptografia líder do setor, autenticação multifator e controles de acesso avançados.

  • Acesso a partir de Qualquer Dispositivo – Trabalhe sem problemas a partir do seu computador, tablet ou smartphone sem limitações.

  • Acesso Contínuo a Ficheiros e Aplicações - Abre, edita e gere ficheiros no teu computador remoto instantaneamente - sem necessidade de cloud uploads ou transferências de e-mail.

  • Trabalho Remoto Poderoso e Suporte de TI - Quer estejas a trabalhar remotamente ou a fornecer suporte de TI, a Splashtop oferece ferramentas robustas como reinicialização remota, transferência de ficheiros e gravação de sessões.

  • Custo-Benefício e Escalável - Obtenha acesso remoto premium sem os altos custos de concorrentes como TeamViewer ou LogMeIn.

A Splashtop torna o trabalho remoto mais fácil, mais rápido e mais seguro, para que te possas concentrar em fazer as coisas.

Pronto para começar?

Teste gratuitoFale Conosco

Perguntas Frequentes

O que é o Software de Desktop Remoto?
Qual é o melhor software para o ambiente de trabalho remoto?
Como configurar o software de desktop remoto?
Como faço para usar o software de desktop remoto?
Como ativar o desktop remoto no Windows?
Como usar o software de desktop remoto num Mac?
Como usar o software de desktop remoto no Linux?
Posso usar o software de desktop remoto no iPad?
Como usar o software de desktop remoto no iPhone?
Como utilizar o software de desktop remoto no Android?
Como usar o software de desktop remoto no Chrome OS?
Como usar monitores duplos com software de desktop remoto?
Como enviar o Ctrl+Alt+Del para um desktop remoto?
Como reiniciar o meu desktop remoto?
Existem softwares de desktop remoto com suporte a áudio?