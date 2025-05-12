Melhor Software de Desktop Remoto 2023 — Splashtop

Soluções Confiáveis do Software de Desktop Remoto
Software de ambiente de trabalho remoto rápido, seguro e fácil de usar
Controle Remotamente sem falhas com o Software de Desktop Remoto da Splashtop
Experiência de Trabalho em Qualquer Lugar
Trabalhe exatamente como faria no seu escritório, com ligações de alto desempenho e baixa latência, suporte para streaming em 4K e uma interface intuitiva.
Arquivo Instantâneo e Acessibilidade do Aplicativo
Aceda a ficheiros, dados e aplicações com muitos recursos em tempo real, sem carregamentos, sincronizações ou transferências.
Desempenho Confiável para Todos os Fluxos de Trabalho
Crie, projete, edite, colabore ou gerencie projetos com visuais nítidos, áudio claro e entrada responsiva durante sessões remotas com a consistência que seus fluxos de trabalho precisam.
Conexões Seguras
Protege os dados e o acesso com segurança de nível empresarial, incluindo encriptação de 256 bits, MFA, SSO, controlos de acesso granular e registo de sessões para cumprir normas de conformidade como ISO 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA e muito mais.
Otimize as Operações em Diversas Indústrias com Software de Acesso Remoto
O software de acesso desktop remoto é um game-changer para empresas de diversos setores. Oferece uma forma integrada de aceder, gerir e suportar computadores e redes a partir de qualquer local, aumentando a eficiência operacional e a flexibilidade. Desde a saúde às finanças, da indústria transformadora ao retalho e à educação, soluções de acesso remoto e apoio como a Splashtop capacitam as organizações a simplificar as suas operações, reduzir custos e melhorar a colaboração.
Ao alavancar o poder do acesso remoto, as empresas podem garantir que as suas equipas permanecem produtivas e seguras, não importa onde trabalhem.
Casos de Uso de Desktop Remoto
Permite que os teus funcionários acedam aos computadores do trabalho a partir de qualquer lugar com o Splashtop. Não terás de te preocupar com a transferência de dados para cloud ou com o investimento em hardware ou licenças de software adicionais.
Os funcionários poderão aceder aos computadores de trabalho remotos, aceder aos seus ficheiros e executar as aplicações de que precisam. Os dados da tua empresa estarão seguros, uma vez que a Splashtop fornece conexões de desktop remoto altamente seguras e tem vários recursos de segurança incorporados.
Desktop Remoto a Partir de Qualquer Dispositivo
Quer estejas a utilizar um PC com Windows, um Mac, um iOS(iPhone e iPad), um dispositivo Android, uma máquina Linux ou mesmo um Chromebook, a Splashtop proporciona uma experiência de acesso remoto suave e segura.
Benefícios chave do desktop remoto da Splashtop
Suporte multiplataforma
Aceda remotamente aos teus computadores Windows, Mac e Linux a partir de qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. A Splashtop funciona perfeitamente nos sistemas operacionais e computadores portáteis, tablets e dispositivos móveis.
Recursos para produtividade na sessão
Simplifique as tarefas diárias e aumente a produtividade enquanto controla remotamente o seu ambiente de trabalho. Transferência de arquivos usando arrastar e largar, chat, início remoto, multi-monitores, impressão remota, e muito mais.
Conexões de alta performance
Os utilizadores podem aceder às estações de trabalho com utilização intensiva de recursos remotamente como se estivessem nas suas mesas. As transmissões 4K até 60 fps e a baixa latência dão aos utilizadores uma ligação de desktop remota de primeira qualidade.
Segura e em conformidade
Entre conexões encriptadas, opções de palavra-passe de vários níveis, autenticação de dois fatores e outros recursos de segurança, os seus dados estão seguros. Saiba mais sobre a segurança da Splashtop.
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O que faz da Splashtop a melhor solução de desktop remoto?
- Fácil e intuitivo de usar
- Vem com todos os recursos essenciais
- Atendimento ao cliente no qual podes confiar
- Segurança Líder do Setor
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
O GoToMyPC teve imensas sessões abandonadas, para todos os nossos utilizadores. A Splashtop não tem esse problema. Os utilizadores acham a sua utilização intuitiva, e apreciam a rapidez da sessão de controlo remoto.
Brent Cole at Altitude Health Services
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Mudei recentemente do LogMeIn Pro para a Splashtop porque estava com problemas de confiabilidade e o suporte ao cliente deles não me pareceu nada receptivo para resolver isso. Experimentei cerca de seis alternativas, e a Splashtop e o TeamViewer foram de longe os melhores. No entanto, o TeamViewer é mais caro. A Splashtop foi o próximo na questão de recursos e a um preço muito mais sensato.
Simon White, CTO and Founder of TheYachtMarket.com
Comentários de Clientes do TrustRadius: A Aplicação Splashtop Desktop Remoto é a #1
Por que escolher a Splashtop?
A Splashtop proporciona uma experiência de desktop remoto rápido, segura e sem complicações, concebida para profissionais, equipas e empresas. Eis porque a Splashtop se destaca:
Desempenho Incomparável – Desfrute de latência ultra baixa, streaming 4K e controlo remoto responsivo, tornando a sua experiência remota tão suave como trabalhar pessoalmente.
Segurança de Nível Empresarial – Proteja seus dados com criptografia líder do setor, autenticação multifator e controles de acesso avançados.
Acesso a partir de Qualquer Dispositivo – Trabalhe sem problemas a partir do seu computador, tablet ou smartphone sem limitações.
Acesso Contínuo a Ficheiros e Aplicações - Abre, edita e gere ficheiros no teu computador remoto instantaneamente - sem necessidade de cloud uploads ou transferências de e-mail.
Trabalho Remoto Poderoso e Suporte de TI - Quer estejas a trabalhar remotamente ou a fornecer suporte de TI, a Splashtop oferece ferramentas robustas como reinicialização remota, transferência de ficheiros e gravação de sessões.
Custo-Benefício e Escalável - Obtenha acesso remoto premium sem os altos custos de concorrentes como TeamViewer ou LogMeIn.
A Splashtop torna o trabalho remoto mais fácil, mais rápido e mais seguro, para que te possas concentrar em fazer as coisas.