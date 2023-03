Melhor Software de Desktop Remoto 2023 — Splashtop

Com a Splashtop, você pode usar o seu iPhone para controlar os seus computadores. Uma vez configurada, você pode abrir a aplicação Splashtop Business e ver a lista de computadores na sua conta. Clique no computador que quer acessar para iniciar a conexão remota. A partir daí, você verá a tela do computador no seu iPhone em tempo real, assumirá o controle do mesmo, abrirá qualquer arquivo, e executará qualquer aplicação de software. Saiba mais sobre o desktop remoto a partir do iPhone com Splashtop.