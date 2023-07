Prêmios Splashtop

SMB TechFest

A conferência SMB TechFest apresenta alguns dos melhores fornecedores do nosso setor de tecnologia. O prêmio de Melhor Inovação reconhece a Splashtop como vencedora da conferência para o fornecedor com a melhor solução inovadora e criativa. Os vencedores do prêmio são selecionados pelos parceiros participantes através do seu processo de votação.