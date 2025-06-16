Prêmios Splashtop
Splashtop Recebe Menção Honrosa
CEO da Splashtop Nomeado Finalista para Empreendedor do Ano
Revista ChannelVision
Prémio Destaque Visionário - 2026
A Splashtop recebeu o Prémio Visionary Spotlight 2026 da ChannelVision Magazine pela sua plataforma AEM unificada, que ajuda os MSPs a simplificar a gestão de endpoints, reduzir a proliferação de ferramentas, melhorar a eficiência e escalar operações. Saiba mais
G2
Melhor Estimativa. ROI - Verão de 2026
A Splashtop foi consistentemente reconhecida pelo seu ROI superior com base no feedback dos clientes nos G2 Summer Reports em várias categorias de produtos.
G2
Melhores Resultados - Verão de 2026
A solução Foxpass cloud PKI e RADIUS da Splashtop foi reconhecida por fornecer os Melhores Resultados nos Relatórios de Verão G2.
G2
Líder da Rede - Verão de 2026
A Splashtop conquistou o título de Líder de Grid nos G2 Summer Reports nas categorias de suporte remoto, acesso remoto à secretária e Controlo de Acesso à Rede.
G2
Profissional de Alto Rendimento - Verão de 2026
A solução Gestão autónoma de endpoints da Splashtop valeu o prémio de Alto Desempenho nos G2 Summer Reports para as categorias de gestão de endpoints e gestão de patches.
Instituto de Investigação Chimera Fuji
Splashtop Assegura a Quota de Mercado n.º 1 no Japão
A Splashtop K.K. detém a maior quota de mercado nos serviços de acesso remoto do Japão para 2024, impulsionada pela crescente procura por suporte remoto, segurança e trabalho híbrido, com expansão contínua planeada. Saber mais
PCMag
Acesso Remoto Premium Otimizado Para Criadores
A PCMag, uma das principais publicações de revisão tecnológica, atribuiu à Splashtop uma classificação de 4.0 "Excelente", uma designação atribuída a soluções que se destacam pelo desempenho, funcionalidades ou valor com mínimas desvantagens. Este reconhecimento reflete a capacidade da Splashtop de oferecer uma experiência de acesso remoto fiável e de alta qualidade, com capacidades poderosas que apoiam a produtividade numa vasta gama de casos de uso. Saber Mais
Capterra
Melhor Facilidade de Uso - 2026
A Splashtop obteve o reconhecimento de 'Melhor Facilidade de Utilização' da Capterra nas categorias de Gestão de TI, MSP, Suporte Remoto e Trabalho Remoto, reforçando quão simples é para as equipas implementar, gerir e utilizar a solução à escala. Este prémio reflete a experiência de utilizador limpa, a configuração rápida e os fluxos de trabalho intuitivos da Splashtop, ajudando as equipas de TI e prestadores de serviços a apoiar os utilizadores mais rapidamente, reduzir a complexidade e manter as operações remotas a funcionar sem fricção desnecessária.
Capterra
Lista de Finalistas – 2026
Splashtop foi nomeado vencedor da capterra Shortlist 2026 para Remote Desktop, Gestão de TI e Provedores de Serviços Geridos (MSP), reforçando a sua posição como plataforma de confiança para acesso remoto seguro e suporte remoto. Este reconhecimento destaca a forte satisfação do cliente e o desempenho global do produto da Splashtop, tornando-a uma solução de referência para equipas de TI e MSPs que precisam de apoiar os utilizadores, gerir endpoints e escalar a prestação de serviços de forma eficiente.
Software Advice
Líder de Mercado - 2026
A Splashtop foi reconhecida como uma FrontRunner em Software Advice tanto nas categorias de Gestão de TI como de Provedores de Serviços Geridos (MSP), destacando o seu forte desempenho e adoção crescente entre equipas que necessitam de acesso remoto e suporte seguros e fiáveis. Esta distinção reflete a capacidade da Splashtop para oferecer funcionalidades práticas, forte satisfação do utilizador e valor sólido para departamentos de TI e MSPs que gerem dispositivos e utilizadores finais em larga escala.
TrustRadius
Escolha do Comprador - 2026
A Splashtop recebeu o prémio TrustRadius Buyer's Choice 2026, um sinal de que os clientes reais veem a plataforma como fornecedora de forte valor, desempenho fiável e suporte responsivo em casos de acesso remoto, suporte remoto e gestão de endpoints; este reconhecimento destaca a facilidade de implementação da Splashtop, o seu sólido retorno do investimento e a fiabilidade da experiência do utilizador
G2
Melhor Estimativa. ROI - Inverno de 2026
A plataforma Gestão autónoma de Endpoints (AEM) da Splashtop conquistou o prémio de Melhor ROI Estimado do G2 para o Inverno de 2026, impulsionado pelo retorno reportado pelos clientes em apenas 4–5 meses; Os revisores apontaram para a sua automação, patches em tempo real e fluxos de trabalho simplificados nos endpoints como a razão pela qual oferece um valor invulgarmente rápido e uma eficiência de custos mensurável para as equipas de TI.
Capterra
Melhor Facilidade de Uso - 2025
Reconhecido como a Melhor Facilidade de Uso por Capterra, um prémio impulsionado por comentários de utilizadores verificados que elogiam a configuração simples, a navegação intuitiva e a curva de aprendizagem mínima da Splashtop.
Capterra
Finalistas - 2025
Selecionada nos relatórios de categorias da Capterra 2025 para Software de Suporte Remoto, Gestão de TI e Desktop Remoto, refletindo o forte desempenho e as avaliações dos utilizadores que colocam a Splashtop entre as principais soluções em cada segmento de mercado.
GetApp
Líder - 2025
Nomeado Líder pela GetApp nas categorias Suporte Remoto, Gerenciamento de TI, Desktop Remota, Trabalho Remoto e Provedores de Serviços Gerenciados (MSP). As listas de Líderes da GetApp classificam os melhores softwares em cada categoria usando pontuação proprietária em termos de satisfação do usuário, funcionalidade e presença no mercado.
Software Advice
Corredor da Frente - 2025
Nomeado Front Runner pela Software Advice nas categorias Suporte Remoto, Gerenciamento de TI, Desktop Remoto, Trabalho Remoto e Provedores de Serviços Gerenciados (MSP). O programa Front Runners reconhece os produtos mais bem avaliados em cada mercado de software com base na usabilidade e nas pontuações de satisfação do cliente de usuários reais.
TrustRadius
Prêmio Top Rated - 2025
O Prêmio Top Rated reconhece o melhor software que recebe consistentemente feedback excecional sobre desempenho, confiabilidade e satisfação do usuário. A Splashtop obteve as melhores notas em quatro categorias críticas: Suporte Remoto, Monitoramento e Gerenciamento Remoto (RMM), Gerenciamento Unificado de Endpoint (UEM) e Acesso Remoto.
Núcleo de Pesquisa
Prêmio ROI 2025
A Splashtop foi nomeada vencedora dos 2025 ROI Awards, juntamente com o cliente pb2 Architecture + Engineering. O prémio reconhece a implementação pela pb2 da solução integrada de acesso remoto, suporte remoto e gestão autónoma de endpoints da Splashtop, que proporcionou um retorno do investimento verificado de 458% e um período de recuperação de apenas 11 semanas. Saiba Mais
Intellyx
Prémio Digital Innovator 2025
A Splashtop foi distinguida com o Prémio Intellyx Digital Innovator 2025 pela sua solução de Autonomous Endpoint Management (AEM), que permite às equipas de TI automatizar a segurança, a aplicação de patches e a visibilidade dos dispositivos para pequenas e médias empresas e prestadores de serviços geridos. Saiba Mais
TrustRadius
Vendedor de Confiança - 2025
A Splashtop orgulha-se de ser reconhecida como um Vendedor de Confiança TrustRadius 2025, refletindo nosso compromisso com a transparência, a satisfação do cliente e o fornecimento de soluções excepcionais de acesso remoto. Saiba Mais
ZDNet
Melhor Software de Acesso Remoto: Testado por Especialistas
A Splashtop foi reconhecida pela ZDNet como uma das melhores soluções de software de acesso remoto, elogiada pela sua versatilidade, compatibilidade com vários dispositivos, segurança robusta e experiência fácil de utilizar. Com funcionalidades poderosas, como a impressão remota e o acesso contínuo em Windows, MacOS, iOS e Android, a Splashtop destaca-se como uma escolha de topo para empresas e profissionais. Saiba Mais
Gartner Peer Insights
Voz do Cliente
A Splashtop foi reconhecida como um Strong Performer no relatório Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer para Remote Desktop Software. Os clientes elogiaram a Splashtop pela sua interface intuitiva, interoperabilidade, segurança e apoio exemplar ao cliente. Saiba Mais
TrustRadius
Prémios Buyer's Choice
A Splashtop foi distinguida com o 2025 TrustRadius Buyer's Choice Award, reconhecendo a sua excelência em soluções de Desktop Remoto e Suporte Remoto.
TrustRadius
Top Rated 2025
A Splashtop foi distinguida com o prémio Melhor Avaliação da TrustRadius, refletindo a sua elevada satisfação dos clientes e o seu forte desempenho. Saiba Mais
Capterra
Melhor Facilidade de Uso - 2024
Reconhecida como a Melhor Facilidade de Uso por Capterra, com classificações baseadas no feedback consistente dos clientes que citam a facilidade de integração, fluxos de trabalho simplificados e uma interface fácil de utilizar.
Capterra
Finalistas - 2024
Selecionada nos relatórios de categorias da Capterra 2025 para Software de Suporte Remoto, Gestão de TI e Desktop Remoto, refletindo o forte desempenho e as avaliações dos utilizadores que colocam a Splashtop entre as principais soluções em cada segmento de mercado.
GetApp
Líder - 2024
Nomeado Líder pela GetApp nas categorias Suporte Remoto, Gerenciamento de TI, Desktop Remoto e Trabalho Remoto, refletindo as altas classificações dos clientes e a força competitiva dos recursos.
Software Advice
Corredor da Frente - 2024
Nomeado Front Runner pela Software Advice nas categorias Suporte Remoto, Gerenciamento de TI, Desktop Remoto e Trabalho Remoto, destacando o forte desempenho na experiência do usuário e o custo-benefício.
Prémios Secure Campus
Vencedor do Campus Security - 2024
A Splashtop foi distinguida com o prémio Platinum nos 2024 Secure Campus Awards pela sua solução Foxpass cloud RADIUS, reconhecida pela excelência no controlo de acesso e gestão baseada na nuvem.
TrustRadius
Vencedor do Prémio Mais Amado - 2024
A Splashtop foi reconhecida com o prémio "Most Loved Award" nos TrustRadius Awards de 2024. Celebrado por fornecer produtos que impressionam e satisfazem significativamente os utilizadores, dando-lhes grande consideração nas suas respectivas categorias. Saiba Mais
Prémios Globee
Gold Winner 2024 - Protegendo a força de trabalho remota
A Splashtop foi reconhecida como Gold Winner para 2024 na categoria de "Assegurando a Força de Trabalho Remota" pelos Globee Awards. Esta prestigiada honra reconhece a excelência da Splashtop no fornecimento de soluções de acesso remoto seguras e eficientes, destacando o seu papel fundamental em permitir que as empresas gerenciem com segurança as suas forças de trabalho remotas. Saiba Mais
Prémios Globee
Vencedor do Prémio Prata 2024 - Segurança Zero Trust
A Splashtop, fornecedora de renome de soluções de acesso e suporte remotos, obteve um Silver Globee Award pela sua excecional implementação do Zero Trust Security. Esta distinção, que faz parte dos prestigiados Globee Business Awards, destaca o empenho e a excelência da Splashtop no reforço das medidas de cibersegurança através de uma abordagem Zero Trust. Saiba Mais
EdTech Digest
Finalista do Cool Tool Award
A solução Cloud RADIUS da Splashtop foi reconhecida como finalista na categoria Solução de Segurança dos EdTech Awards 2024, destacando a sua excelência em cibersegurança para instituições de ensino. Esta solução oferece controle seguro de acesso à rede Wi-Fi, garantindo que apenas usuários e dispositivos autorizados possam se conectar, aumentando assim a segurança dos alunos e a proteção de dados. Saiba Mais
SDC
Fornecedor de Segurança do Ano 2023
A Splashtop foi reconhecida por fornecer uma solução moderna para acesso a aplicativos, redes e recursos, convergindo estruturas modernas de acesso à rede Zero Trust, gerenciamento de acesso privilegiado e borda de serviço de acesso seguro.
TrustRadius
Melhor Conjunto de Funcionalidades 2023
Pelo terceiro ano consecutivo, a Splashtop ganhou o 2023 Best Of Awards de Melhor Conjunto de Recursos na categoria Desktop Remoto.
TrustRadius
Melhor Custo-benefício 2023
Pelo terceiro ano consecutivo, a Splashtop ganhou o 2023 Best Of Awards de Melhor Custo-benefício na categoria Desktop Remoto.
TrustRadius
Melhor Relação 2023
Pelo terceiro ano consecutivo, a Splashtop ganhou o 2023 Best Of Awards de Melhor Relacionamento na categoria Desktop Remoto.
Capterra
Melhor Valor 2023
Em 2023, a Splashtop garantiu o prêmio de “Melhor Valor” da capterra na categoria Gestão de TI. Os prêmios "Melhores" da Capterra reconhecem produtos que se destacam em suas categorias específicas.
Capterra
Melhor Facilidade de Utilização 2023
Em 2023, a Splashtop conquistou o prêmio de "Melhor Facilidade de Uso" da Capterra na categoria Gerenciamento de TI. Os prêmios "Melhores" da Capterra reconhecem produtos que se destacam em suas categorias específicas.
Capterra
Lista de 2023
A Splashtop foi selecionado pela capterra como a melhor ferramenta de desktop remoto. A lista restrita capterra 2023 usa dados e análises exclusivas para determinar os produtos mais bem avaliados e populares para cada categoria da lista restrita.
GetApp
Líder de Ambiente de Trabalho Remoto 2023
A Líder de Desktop Remoto baseia-se nas classificações dos utilizadores finais em cinco áreas principais: facilidade de utilização, relação qualidade/preço, funcionalidade, apoio ao cliente e probabilidade de recomendar. A Splashtop recebeu o distintivo de Líder de Trabalho Remoto em 2023.
G2 Crowd
Líder SMB Verão 2023
O Splashtop Business Access foi reconhecido como líder no segmento de pequenas empresas na categoria Desktop Remoto desde a primavera de 2019, com base nas avaliações dos usuários.
G2 Crowd
Líder Europa Verão 2023
O Splashtop Business Access foi distinguido como Líder Europeu, recebendo grandes elogios dos usuários do G2 por seus índices de satisfação excepcionais e presença significativa no mercado.
G2 Crowd
Líder no Outono de 2023
O Splashtop Business Access foi reconhecido como líder na categoria Área de Trabalho Remota desde a primavera de 2019, com base nas avaliações dos usuários.
G2 Crowd
Líder SMB Outono de 2023
O Splashtop Business Access foi reconhecido como líder no segmento de pequenas empresas na categoria Desktop Remoto desde a primavera de 2019, com base nas avaliações dos usuários.
Segurança Hoje
Prémio Novo Produto do Ano 2023
Este programa homenageia as realizações excepcionais de desenvolvimento do produto dos fabricantes de tecnologia e soluções de segurança cujos produtos são considerados particularmente notáveis na sua capacidade de melhorar a segurança. A solução Splashtop Secure Workspace venceu na categoria Convergência e Software e Soluções Integradas .
RemoteTech
Fornecedor de Soluções de Trabalho Híbrido do Ano 2023
O RemoteTech Breakthrough Award 2023 selecionou a Splashtop como fornecedora líder de soluções de software que permite ambientes de trabalho híbridos de alto desempenho.
Software Advice
Software de Trabalho Remoto 2023 Frontrunners
O Splashtop Business Access foi reconhecido como uma solução de trabalho remoto de primeira linha pela Software Advice em seu recente Relatório de pioneiros.
edtech
Prémios Avanços EdTech 2023
A Splashtop foi nomeada Provedora de Soluções de Aprendizagem Remota do Ano no EdTech Breakthrough Awards, que destaca soluções inovadoras e empresas que atendem a uma necessidade real, resolvem um problema complexo ou crítico ou aproveitam uma oportunidade e criam ou revolucionam um novo mercado ou indústria.
IT Europa Channel
IT Europa Altamente Recomendado — Solução de Aplicação Vertical do Ano 2023
A Splashtop foi reconhecida como um fornecedor altamente recomendado na categoria Solução de aplicativo vertical do ano no 2023 IT Europa Channel Awards.
NAB Show
NAB Show - Produto do Ano 2023
Os Prémios NAB Show Product of the Year reconhecem e celebram os novos produtos e tecnologias mais significativos e promissores para media e transmissões.
Crozscore
Crozscore Melhores Soluções de Gestão de TI de 2023
Os produtos Top IT Management Software em 2023 determinados pelo algoritmo de classificação Crozscore. Os produtos foram revividos quanto à relevância. Todas as outras estatísticas e classificações foram determinadas algorítmicamente, seguindo a metodologia de classificação Crozscore.
TrustRadius
Prémio Melhor Avaliado 2023
A Splashtop é reconhecida pelo segundo ano consecutivo pela excepcional experiência do usuário e suporte ao cliente nas categorias de área de trabalho remota e suporte remoto.
EdTech Digest
Finalista dos Prémios EdTech 2023
Os EdTech Awards da EdTech Digest são o maior programa de prémios do mundo dedicado à EdTech e reconhece contribuições extraordinárias na transformação da educação através da tecnologia.
IABM
Prémios BaM® 2023
Lista restrita na categoria “Produzir” para as Soluções de Produção Remota de Alto Desempenho do Splashtop para Media de Radiodifusão.
Software Advice FronTrunners
O melhor software MSP de 2023
O Splashtop Remote Support foi reconhecido como uma solução de software de topo no recém-lançado Relatório FronTrunners da Software Advice para Top Software MSP de 2023.
TrustRadius
Melhor Lista de Software de 2022
A Splashtop foi homenageado como vencedor do Prêmio de Melhor Lista de Software de 2022 da TrustRadius, uma das principais plataformas de análise de software do mundo. O software de acesso remoto Splashtop foi selecionado como o mais adequado para todos os segmentos de mercado: pequenas, médias e grandes empresas. O Splashtop também ganhou vários prêmios baseados em mérito por meio do TrustRadius, incluindo Melhor classificação, Líder de soluções, Melhor valor e Melhor conjunto de recursos. Os prémios baseiam-se diretamente nos comentários dos utilizadores da TrustRadius.
Fórum ChannelPro SMB
Melhor Solução de Software 2022
A Splashtop ganhou o prémio de Melhor Solução de Software no Fórum 2022 ChannelPro SMB em Charlotte.
Prémios IT Europa Channel
Solução de Aplicação Vertical do Ano 2022
A Splashtop foi reconhecida pela IT Europa pela excelência no desenvolvimento de software e TI para os canais europeus, ganhando a melhor solução vertical do ano por um projeto inovador de um cliente que envolveu soluções de suporte remoto da Internet das Coisas (IoT) e Realidade Aumentada (AR).m Saiba Mais
TrustRadius
Prémio Melhor Avaliado 2022
A Splashtop ganhou dois prêmios de Melhor Classificação nas categorias Software de Desktop Remoto e Software de Suporte Remoto da TrustRadius, uma plataforma de análise de software B2B respeitada. Os prémios baseiam-se inteiramente nos comentários dos clientes, que destacam a partilha de ecrã, as sessões remotas pela internet e a capacidade de iniciar o controlo remoto a partir de dispositivos móveis, juntamente com o apoio ao cliente de alta qualidade. O Splashtop obteve um trScore altamente competitivo de 9,5 em 10, com mais de 475 avaliações verificadas.
Lista Restrita do Capterra
Software de Suporte Remoto Melhor Desempenho do 1º Trimestre de 2022
Splashtop Remote Support e SOS foram selecionados pelo Capterra como duas das principais ferramentas de suporte remoto entre 161 produtos. O Capterra Shortlist 2022 usa dados exclusivos e avaliações para determinar a melhor classificação e os produtos mais populares para cada categoria de lista restrita.
Lista Restrita do Capterra
Software de Gestão de TI Melhor Desempenho 2022 1º Trimestre
O Splashtop Remote Support foi selecionado pelo Capterra como uma das principais ferramentas de gerenciamento de TI entre 367 produtos. O Capterra Shortlist 2022 usa dados exclusivos e avaliações para determinar a melhor classificação e os produtos mais populares para cada categoria de lista restrita.
GetApp
Categorias Líderes em Trabalho Remoto 2022 Q1
O Splashtop Business Access foi nomeado o principal líder da categoria GetApp em trabalho remoto entre 407 produtos. Obteve uma pontuação geral de 98 em 100. As pontuações baseiam-se nas avaliações de utilizadores finais em cinco áreas principais: facilidade de utilização, funcionalidade, relação qualidade/preço, probabilidade de recomendar e apoio ao cliente.
GetApp
Categorias Líderes em Suporte Remoto 2022 1º trimestre
Splashtop SOS e Remote Support foram nomeados entre os líderes da categoria GetApp em Remote Support entre 113 produtos. Ganhou pontuações gerais de 85 e 80 em 100, respectivamente. As pontuações são baseadas nas avaliações dos utilizadores finais em cinco áreas principais: facilidade de utilização, relação qualidade/preço, funcionalidade, apoio ao cliente e probabilidade de recomendar.
GetApp
Categoria Líderes em Gestão de TI 2022 1º Trimestre
O Splashtop Remote Support foi nomeado um dos líderes da categoria GetApp em gerenciamento de TI entre 198 produtos. Ganhar uma pontuação geral de 83 em 100. As pontuações baseiam-se nas avaliações de utilizadores finais em cinco áreas principais: facilidade de utilização, funcionalidade, relação qualidade/preço, probabilidade de recomendar e apoio ao cliente.
Software Advice FronTrunners
Top Software de Suporte Remoto 2022 1º Trimestre
Splashtop SOS e Remote Support foram selecionados entre as principais soluções de suporte remoto do primeiro trimestre de 2022. O Software Advice FrontRunners baseia-se em avaliações de utilizadores reais e destaca os produtos de software de suporte remoto mais bem classificados da América do Norte.
Software Advice FronTrunners
Top Software de Gestão Informática 2022 1º Trimestre
O Splashtop Remote Support foi selecionado como uma das principais soluções de gerenciamento de TI do primeiro trimestre de 2022. Os FronTrunners da Software Advice baseiam-se em avaliações de utilizadores reais e destacam os produtos de software para gestão TI mais bem classificados na América do Norte.
Software Advice FronTrunners
Melhor Software de Trabalho Remoto 2022 1º Trimestre
O Splashtop Business Access foi selecionado como uma das principais soluções de trabalho remoto do primeiro trimestre de 2022. Os FrontRunners da Software Advice baseiam-se em avaliações de utilizadores reais e destacam os produtos de software para trabalho remoto mais bem classificados da América do Norte.
Digital.com
O Melhor Software de Gerenciamento de TI de 2021
A Splashtop foi listado como uma das melhores soluções de gerenciamento de TI entre mais de 125 produtos pela Digital.com. Os clientes frequentemente indicam que a Splashtop é melhor do que a maioria das outras soluções remotas de gerenciamento de TI que eles usaram anteriormente.
Digital.com
O Melhor Software de Ambiente de Trabalho Remoto de 2021
O Splashtop Business Access foi selecionado como uma das principais ferramentas de desktop remoto de 2021 pela análise da Digital.com de mais de 80 produtos. O software de desktop remoto Splashtop foi reconhecido por fornecer uma transição perfeita para trabalhadores remotos.
SMB TechFest
Melhor Inovação 2021 3º Trimestre
A conferência SMB TechFest apresenta alguns dos melhores fornecedores do nosso setor de tecnologia. O prêmio de Melhor Inovação reconhece a Splashtop como vencedora da conferência para o fornecedor com a melhor solução inovadora e criativa. Os vencedores do prêmio são selecionados pelos parceiros participantes através do seu processo de votação.
G2 Crowd
Líder 2021
O Splashtop Business Access foi reconhecido como líder na categoria Área de trabalho remota desde a primavera de 2019, com base nas avaliações dos usuários.
G2 Crowd
Alta Performance, Empresas de Médio Porte, Primavera de 2021
O Splashtop Business Access foi reconhecido como de alto desempenho na categoria de área de trabalho remota de mercado intermediário desde o inverno de 2021, com base nas avaliações dos usuários.
G2 Crowd
Líder (Pequenas Empresas)
O Splashtop Business Access foi reconhecido como líder no segmento de pequenas empresas na categoria Desktop Remoto desde a primavera de 2019, com base nas avaliações dos usuários.
G2 Crowd
Prêmios de verão de 2021 para Business Access
O Splashtop Business Access (para indivíduos e equipes que desejam acesso remoto a seus computadores) recebeu distintivos em 13 categorias pela G2, com base em avaliações e avaliações de clientes! Esses incluem Mais Fácil de Usar, Configuração Mais Fácil, Administrador Mais Fácil, Mais Fácil de Fazer Negócios Com, Melhor Usabilidade, Melhor Suporte, Melhor Relacionamento, Melhores Resultados, Cumpre Melhor os Requisitos, Melhor para Fazer Negócios, Usuários Mais Prováveis de Recomendar, Alta Performance, Líder e Líder de Impulso.
G2 Crowd
Prémios Verão 2021 de Suporte Remoto
O Splashtop Remote Support (para MSPs que desejam monitoramento de acesso remoto ao computador e ferramentas de gerenciamento para fornecer suporte remoto) recebeu 8 insígnias do verão de 2021 da G2. O Splashtop Remote Support recebeu distintivos de Melhor ROI Estimado, Melhor Suporte, Melhor Atende aos Requisitos, Maior Adoção do Usuário, Administração Mais Fácil, Mais Fácil de Usar, Líder Momentum e Prêmios de Alto Desempenho.
G2 Crowd
Prémios Verão 2021 para SOS
O Splashtop SOS (para profissionais de service desk, suporte de TI e help desk que precisam realizar suporte remoto aos dispositivos de seus clientes) foi reconhecido como líder em 15 categorias para o verão de 2021 pela G2! O Splashtop SOS foi premiado com distintivos de melhor ROI estimado, melhor atende aos requisitos, Melhor Suporte, Melhor Usabilidade, Melhores Resultados, Implementação Mais Rápida, Configuração Mais Fácil, Mais Fácil de Fazer Negócios, Mais Fácil de Usar, Administrador Mais Fácil, Líder, Líder de Impulso, Mais Implementável, Maior Adoção do Usuário e Usuários Com Maior Probabilidade de Recomendar.
SMB TechFest
Os melhores no Show 2021 Q2
A conferência SMB TechFest apresenta alguns dos melhores fornecedores do nosso setor de tecnologia. A Splashtop foi selecionada como o vencedora geral da conferência pelos parceiros participantes por meio de seu processo de votação. O prêmio Best in Show reconhece a Splashtop por alcançar a classificação geral mais alta no evento pela combinação de nossa empresa, produtos e soluções.
EdTech Digest
Finalista da Ferramenta Fixe 2021
O Splashtop Enterprise for Remote Labs foi galardoado com o prémio EdTech Cool Tool Finalist em 2021. Foi reconhecida por suas contribuições notáveis na transformação da educação por meio da tecnologia. Saiba Mais
Capterra
Lista de finalistas para Splashtop Remote Support 2021
O Splashtop Remote Support foi reconhecido como o melhor desempenho para o produto com maior pontuação em popularidade e avaliações de usuários no Capterra para 2021.
GetApp
Líderes da Categoria 2021
Os Líderes da categoria constituem as opiniões subjetivas de avaliações individuais de usuários finais, classificações e dados aplicados contra uma metodologia documentada. A Splashtop recebeu o selo de Líderes de categoria em 2021.
Software Advice
FrontRunners para Suporte Remoto 2021
FrontRunners constituem as opiniões subjetivas de avaliações individuais de usuários finais, classificações e dados aplicados contra uma metodologia documentada. A Splashtop conquistou este prêmio para os produtos Splashtop Remote Support e Splashtop SOS em 2021.
SMB TechFest
Melhor Produto 2020 3° Trimestre
A conferência SMB TechFest apresenta alguns dos melhores fornecedores da indústria de tecnologia. A Splashtop foi selecionada como a vencedora do prémio de melhor da categoria pelos parceiros presentes através do seu processo de votação. O prêmio de Melhor Produto dá reconhecimento ao fornecedor que alcançou a classificação mais alta para seu produto de tecnologia. Saiba mais
Crozdesk
Badge de Utilizadores Mais Felizes 2020
O Splashtop Remote Support ganhou o distintivo Crozdesk's Happiest Users. O selo é concedido a fornecedores com clientes satisfeitos e muitos sinais de satisfação positivos. Apenas cerca de 10% das soluções recebem este reconhecimento. Saiba Mais
Crozdesk
Emblema de Fornecedor de Confiança 2020
O selo de Fornecedor Confiável da Crozdesk é concedido a fornecedores com alta presença e participação no mercado. Saiba Mais
GetApp
Melhores Recursos e Funcionalidades 2020
O Splashtop Business Access ganhou o selo de Melhor Funcionalidade e Recursos da GetApp em março de 2020. O selo foi conquistado com base em avaliações individuais de usuários finais do Splashtop Business Access publicadas no site GetApp.
Crozdesk
Escolha de Qualidade da Solução de Melhor Classificada em 2020
O selo Quality Choice da Crozdesk é concedido a fornecedores que se diferenciam do resto do mercado. Saiba mais
G2 Crowd
Alto Desempenho 2019
O Splashtop Business Access foi reconhecido como de alto desempenho na categoria Desktop Remoto a cada trimestre desde o outono de 2018, com base nas avaliações dos usuários. Splashtop Remote Support e Splashtop SOS foram reconhecidos como G2 Crowd High Performers em suas categorias desde o verão de 2019 e a primavera de 2019.
Crozdesk
O que Pensam os Nossos Utilizadores
Splashtop Remote Access e Suporte Classificação de 4 + estrelas. Saiba Mais
SMB TechFest
Melhor Produto 2019 1º Trimestre
A conferência SMB TechFest apresenta alguns dos melhores fornecedores no setor de tecnologia. Durante cada evento honramos o melhor em cada categoria. Os vencedores do prêmio são selecionados por nossos parceiros participantes através de seu processo de votação. O prêmio Melhor Produto dá reconhecimento ao fornecedor que alcançou a classificação mais alta com seu produto de tecnologia.
Software Informer
Escolha do Editor
A aplicação Splashtop Business (Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS On-Demand Support) foi reconhecida pelo Software Informer com o prémio Editor's Pick, Good Choice Award em 2019. Saiba mais
SourceForge
Avaliações do Utilizador
O Splashtop Remote Support está bem classificado no diretório de produtos empresariais do SourceForge. Saiba Mais
Software Informer
100% Limpo
A aplicação Splashtop Business (Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS On-Demand Support) foi reconhecida em 2019 pela Software Informer com o prémio 100% Clean Award por não ter spyware, vírus ou adware. Saiba mais
G2 Crowd
Alto Desempenho (Pequeno Negócio)
O Splashtop Remote Support e SOS foram reconhecidos como de alto desempenho no segmento de pequenas empresas a cada trimestre desde o verão e a primavera de 2018. O Splashtop Business Access foi reconhecido como de alto desempenho no segmento de pequenas empresas da área de trabalho remota com base nas avaliações dos usuários, a cada trimestre desde o outono de 2018.
G2 Crowd
Users Love Us
Splashtop Remote Support, Splashtop SOS e Splashtop Business Access receberam o prêmio Users Love Us da G2 Crowd a cada trimestre desde a primavera de 2017. O prémio é baseado nas avaliações dos utilizadores do G2 Crowd.
Capterra
Avaliações do Utilizador
Splashtop Business Access, Remote Support e classificação de 4+ estrelas do SOS.
Nvidia
Prêmio 5 Hot Startups Take
A Splashtop é a primeira empresa a ganhar o Prêmio de Empresas Emergentes da NVIDIA por dois anos consecutivos.
Revista Tech & Learning
Prêmio de Excelência 2012
O Splashtop Whiteboard, um aplicativo de desktop remoto com anotação, foi selecionado como um produto de tecnologia educacional excepcional pela revista Tech & Learning.
PCMag
Prémio Escolha dos Editores
O Win8 Metro Testbed recebeu o prémio Escolha do Editor da PCMag e obteve 4,5 estrelas em 5.
Prémios CoDiE
Finalista 2012
“O Splashtop Whiteboard foi indicado como Finalista do CODiE Awards 2012 em Melhor Uso Educacional de um Aplicativo de Dispositivo Específico na categoria de Tecnologia Educacional.
CES
O melhor do CES 2012
“Splashtop Remote Desktop THD ganha o prêmio de “Melhor Aplicativo Móvel”.
WeOS
Prémios o melhor de 2011
Splashtop ganha o prêmio de melhor aplicativo webOS para tablet de 2011 e melhor aplicativo webOS de negócios/finanças de 2011, selecionado por mais de 9.000 votantes de centenas de aplicativos no webOS Nation Best of 2011 Awards.
Appalooza
Os Maiores Aplicativos de Todos os Tempos
Splashtop Remote Desktop vence o Concurso “Appalooza – Os Melhores Aplicativos de Todos os Tempos”, um concurso de aplicativos móveis com vencedores escolhidos pelos fãs do Facebook, projetado para celebrar o vibrante mercado iOS de hoje na Macworld | iMundo 2012.
Toque!
100 Melhores Apps de 2011
O Splashtop Remote Desktop foi escolhido para fazer parte da lista dos 100 Melhores Apps de Todos os Tempos na nova edição do Tap! A maior revista de iPhone e iPad!
CES
Os melhores do CES 2011
O Splashtop Remote para Android ganhou o Melhor do CES por “Melhor App / Software”.
LAPTOP Magazine
Os melhores do CES 2010
O Splashtop 2.0 recebeu o prêmio “Melhor de 2010 CES” pela LAPTOP magazine, e foi reconhecido como o melhor software ou serviço do Consumer Electronics Show 2010.
AlwaysON OndC
Top 100
O Splashtop para Negócios foi reconhecido como um divisor de águas para governos e organizações de todos os tamanhos.
Popular Science
O melhor do que há de novo
A maior revista de ciência e tecnologia do mundo premia a Splashtop com um dos seus maiores prêmios.
CEA
Inovações 2009 Prêmio de Design e Engenharia
A CEA reconheceu a Splashtop como um dos produtos eletrônicos mais inovadores da indústria.
Under the Radar
Prémio do Público por Virtualização
De acordo com o público presente no Campus da Microsoft em Mountain View, o DeviceVM foi a melhor empresa na categoria Virtualização. Isso levanta a pergunta: “Por que o público gostou tanto da Splashtop?”
PC Mundo
Top 25 Produtos Mais Inovadores
O Splashtop da DeviceVM foi nomeado como um dos 25 produtos mais inovadores de 2007 pela PC World.
Hardware Zone
100 Principais produtos de 2007
"A DeviceVM mudou o jogo em 2007 com o Splashtop, um incrível ambiente de desktop baseado em uma variante segura e ultraleve do Linux que fará seu PC funcionar em poucos segundos com acesso total à Internet e aplicativos baseados na web, como e- correio, VoIP e até processador de texto.”
Phoronix
As maiores inovações do Linux de 2007
"Quando se trata de pura inovação este ano no ecossistema Linux, uma empresa que veio imediatamente à mente foi a DeviceVM e o seu produto a Splashtop." Saiba Mais