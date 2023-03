Sobre Splashtop

Os quatro fundadores assumiram posições na Avocent durante alguns anos. Em 2006, eles decidiram criar outra companhia juntos. Originalmente chamada DeviceVM, a empresa foi posteriormente renomeada com o nome do seu primeiro produto: Splashtop.

Com o objetivo de proporcionar uma experiência mais rápida e simples ao usuário da Internet, a DeviceVM lançou o primeiro sistema operacional (OS) de navegação instantânea, que foi adotado por Asus, Acer, HP, Dell, Lenovo, LG, Sony e outros. O SO do browser foi usado em mais de 300 milhões de PCs em todas as principais plataformas de PC e netbook. Ele foi um precursor do Google Chromebooks. O SO do browser instantâneo DeviceVM ganhou o prémio "Best of CES" em 2009.