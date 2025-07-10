Sobre Splashtop
A nossa história, os nossos valores e a forma como os nossos clientes conduzem tudo o que fazemos
Quem Somos
Nós somos líderes em Acesso Remoto e Suporte Seguros. Nós fornecemos uma experiência pessoal que os usuários precisam com a segurança em que o TI pode confiar.
O que é uma experiência em pessoa? Ao contrário das soluções de acesso remoto, os nossos produtos são tão rápidos, simples e seguros como estar mesmo em frente ao seu computador de trabalho no local de trabalho, mas você pode estar em qualquer lugar, em qualquer dispositivo. As nossas soluções oferecem alto desempenho com qualidade 4K a 60fps; funcionalidades avançadas de segurança e conformidade; uma aplicação para acesso e suporte em todos os sistemas operacionais, incluindo Windows e Mac; e suporte global com acesso direto a um especialista.
30 milhõesUsuários
800 milhõessessões
2000 Avaliações de 5 Estrelas
$1+ Bilhões de dólaresValor de Mercado
O Que Nós Valorizamos
Conquistando nossos clientes, globalmente
Ouvir e agir de acordo com o feedback dos clientes motiva tudo o que fazemos. Isso está refletido nas nossas mais de 2000 críticas de 5 estrelas.
Proporcionando o Melhor Valor
Nós oferecemos as nossas melhores soluções a preços competitivos. O nosso preço de assinatura claro, consistente e estável significa que não há condições escondidas e nem surpresas.
Foco em Segurança e Conformidade
Cumprimos e apoiamos as mais recentes normas e regulamentos de segurança, incluindo ISO/IEC 27001, RGPD, HIPAA, SOC 2 e PCI. O nosso Conselho Consultivo de Segurança orienta-nos para os nossos objetivos de segurança e conformidade cada vez mais rigorosos.
Fornece experiências de utilizador fiáveis e de alto desempenho
A confiabilidade e desempenho dos nossos produtos premiados traduzem-se diretamente nas capacidades dos nossos clientes para alcançarem os seus objetivos no trabalho, na escola ou no entretenimento.
Como os Fundadores se Conheceram
A companhia agora conhecida como Splashtop foi fundada em 2006. Contudo, a história da Splashtop começou mais de 15 anos antes. Foi quando os quatro fundadores da empresa - Mark Lee, Robert Ha, Thomas Deng e Philip Sheu - se conheceram no Massachusetts Institute of Technology (MIT), como estudantes de engenharia elétrica e ciência da computação.
Os quatro nasceram em Taiwan e cresceram na Califórnia, em famílias de imigrantes de Taiwan. Eles formaram um grupo unido que abraçou o a crença do MIT de "trabalhar duro e jogar forte".
O início do impulso empreendedor
Mark, em particular, sempre teve uma linha empreendedora. O MIT promoveu o empreendedorismo, e Mark convenceu os outros a se juntarem a ele em um plano de negócios no que era então uma competição de empreendedorismo de $10,000 (e agora é uma competição de $100,000). O seu plano de negócios era um finalista.
Os quatro seguiram diferentes percursos de carreira depois de saírem do MIT. Mark trabalhou para a Intel no Arizona e na Califórnia; Thomas trabalhou para a Motorola na Florida e para a Intel na Califórnia; Phil trabalhou para a HP na Califórnia e no Oregon; e Robert foi para Nova Iorque para trabalhar em Wall Street. Mas o grupo manteve o contato e falou muitas vezes sobre começar uma empresa juntos.
A Primeira Companhia dos Fundadores: Tecnologias OSA
Em 2000, os co-fundadores formaram a OSA Technologies. Esta organização criou software e firmware com uma interface de gestão de plataforma inteligente (IPMI) incorporada.
A OSA angariou um total de $20 milhões da Intel, Dell, Quanta, Foxconn, UMC, Storm Ventures, Sycamore Ventures e outros. Com operações em San Jose, Xangai e Taipé, a OSA enviou os seus produtos a fornecedores de servidores que incluíam Microsoft, Intel, Dell, HP e IBM. Em 2004, a OSA foi adquirida pela Avocent por 100 milhões de dólares.
Os primórdios da Splashtop
Os quatro fundadores assumiram posições na Avocent durante alguns anos. Em 2006, eles decidiram criar outra companhia juntos. Originalmente chamada DeviceVM, a empresa foi posteriormente renomeada com o nome do seu primeiro produto: Splashtop.
Com o objetivo de proporcionar uma experiência mais rápida e simples ao usuário da Internet, a DeviceVM lançou o primeiro sistema operacional (OS) de navegação instantânea, que foi adotado por Asus, Acer, HP, Dell, Lenovo, LG, Sony e outros. O SO do browser foi usado em mais de 300 milhões de PCs em todas as principais plataformas de PC e netbook. Ele foi um precursor do Google Chromebooks. O SO do browser instantâneo DeviceVM ganhou o prémio "Best of CES" em 2009.
Forjando uma Nova Direção
Em 2010, a empresa reconheceu que os PCs estavam perdendo terreno como plataforma de computação primária, o que significa que a sua direção de mercado não seria sustentável ou escalável no futuro. Em vez disso, eles forjaram uma nova direção para alavancar a sua experiência principal na entrega de produtos de software de alta performance que melhoraram a experiência computacional das pessoas.
Splashtop Muda para o Acesso e Suporte Remoto Seguro
Concentramos os nossos novos esforços primeiro nos jogos remotos para celular e depois em um computador remoto mais genérico e no suporte remoto. Desde então, nos tornamos líderes mundiais em permitir um acesso fácil, seguro e de alta performance aos recursos informáticos necessários para o trabalho, aprendizagem, jogo e suporte informático - em qualquer lugar, a qualquer hora, a partir de qualquer dispositivo.
Camaradagem Familiar e Compromisso
A equipe que gere hoje a Splashtop é a mesma que fundou a empresa em 2006. E todos eles ainda são amigos. Um dos seus investidores de longa data apontou a coragem e a resistência do grupo como uma das "superpotências" por trás do sucesso da Splashtop. A história e os valores compartilhados pelos fundadores são em grande parte responsáveis pela cultura de camaradagem familiar da Splashtop, transparência e empenho apaixonado em agradar os seus clientes.
Splashtop Atinge o Status de Unicórnio
Entre 2006 e 2010, a Splashtop angariou um total de $49 milhões em investimento de capital em quatro rodadas, de investidores que incluíam Storm Ventures, DFJ DragonFund, New Enterprise Associates (NEA) e Sapphire Ventures. Em Janeiro de 2021, a empresa anunciou um novo investimento de mais de 50 milhões de dólares - liderado pela Sapphire Ventures e incluindo os outros três investidores de longa data - que elevou a sua avaliação para além da marca 1 bilhão de dólares de "unicórnio".