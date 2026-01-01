Pressione
Últimos Comunicados de Imprensa e Cobertura da Imprensa
Filtrar Materiais de Imprensa
Comunicados de Imprensa
A Splashtop usa a sua experiência em acesso remoto contra os burlões com o lançamento do Shield
Comunicados de Imprensa
Splashtop distinguida como “Líder” no ITreview Grid Award pelo quinto ano consecutivo
Comunicados de Imprensa
Splashtop reconhecida no Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer de 2026 para software de ambiente de trabalho remoto
Comunicados de Imprensa
Splashtop vence o prémio Visionary Spotlight Award 2026 pela plataforma unificada para gestão autónoma de endpoints
Comunicados de Imprensa
A Splashtop apresenta o Splashtop Live, uma nova série de eventos comunitários para profissionais de IT e MSPs aprenderem, estabelecerem contactos e simplificarem operações
Comunicados de Imprensa
Splashtop estabelece parceria com a Misora Connect para reforçar as capacidades de manutenção remota
Comunicados de Imprensa
Pesquisa da Splashtop revela que a manutenção dos endpoints consome metade da capacidade da TI
Comunicados de Imprensa
Splashtop conquista o prémio Top Rated 2026 da TrustRadius
Comunicados de Imprensa
Splashtop Reconhecido em Relatórios G2 por Simplificar a Gestão Moderna de TI
Comunicados de Imprensa
Splashtop anuncia acordo de parceria com a Hitachi High-Tech
Cobertura mediática
Rippling adds Splashtop remote access for IT teams
Cobertura mediática
Splashtop Powers Remote Support Within Rippling
…