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O nosso objetivo é oferecer a você a melhor experiência de desktop remoto
Trabalhamos muito para ter certeza de que temos a infraestrutura de acesso remoto mais confiável. Os nossos engenheiros experientes estão disponíveis para ajudar quando você precisar.
Suporte técnico responsivo
Com base nos Estados Unidos (com um backup à volta do mundo fora das horas dos Estados Unidos), a nossa equipe está pronta para dar suporte se alguma vez surgir um problema. Sem números de telefone ocultos, sem agentes automatizados e tempo curto de espera. Sabemos o quão importante é resolver o seu problema o mais rápido possível. Outras empresas de acesso remoto são conhecidas por longos tempos de espera e agentes inacessíveis. Na Splashtop, a nossa equipe de suporte útil pode ser facilmente contactada por telefone, e-mail e perguntas através do nosso site de suporte. Não esperamos que você encontre problemas com a Splashtop, mas você tiver, estaremos prontos para ajudar.
Acesso remoto confiável
Quando você está trabalhando em movimento, você precisa de uma solução de acesso remoto confiável. Talvez você precise fazer login no computador de trabalho para concluir um relatório ou você precisa dar suporte rapidamente a um cliente que está enfrentando problemas. De qualquer forma, o tempo é valioso e nada menos que um aplicativo de acesso remoto de alto desempenho não o cortará. Nossa plataforma foi construída com isso em mente. Você obterá conexões rápidas em tempo real quando estiver remotamente em um dispositivo para que você possa sempre ter uma experiência de acesso remoto sem complicações.