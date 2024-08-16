IoT Remote Access - Gerencie e Suporte Dispositivos a partir de Qualquer Lugar 

Acesso Remoto para Dispositivos IoT - Gerencie o Suporte de Qualquer Lugar
Maximize o tempo de funcionamento dos seus computadores móveis, sistemas POS, scanners, ELDs e muito mais
Suporte Remoto para Dispositivos IoT: Simplifique o Suporte e o Monitoramento para Obter a Máxima Eficiência
Splashtop O software de acesso e suporte remoto é compatível com SOC 2 e suporta outras normas e regulamentos da indústria e do governo, incluindo RGPD, CCPA, PCI, HIPPA e FERPA.
Otimize as Operações de IoT com Monitoramento e Suporte Remoto
Proteja os seus investimentos em IoT e maximize o tempo de atividade com suporte remoto assistido e capacidades de suporte remoto não assistido . Fornecer suporte a dispositivos sob demanda durante as horas de maior atividade para eliminar longos períodos de inatividade. Monitorize e gere remotamente os dispositivos para garantir que são atualizados e manter as operações empresariais a funcionar sem problemas.
Melhore a Produtividade dos Técnicos com Ferramentas de Acesso Remoto
Permita aos técnicos gerir e responder rapidamente aos pedidos de suporte, minimizando as interrupções nas tarefas com impacto nas receitas. Com acesso remoto, equipes de TI centralizadas podem suportar mais locais ao mesmo tempo, eliminando a necessidade de ter técnicos de TI locais no lugar. O monitoramento avançada e a capacidade de alerta permitem aos técnicos resolver proativamente os problemas, aumentando a eficiência e reduzindo os custos.
Minimize as Visitas Técnicas Presenciais com Suporte em Realidade Aumentada
Acesse a câmera dos dispositivos móveis no local e faça anotações interativas de realidade aumentada e comunicação de voz. Resolva problemas rapidamente, especialmente quando os dispositivos não conseguem se conectar à Internet. Peritos de tecnologia remotos ou de nível 2 podem resolver problemas como se estivessem no local, e depois fornecer orientação passo-a-passo para o pessoal no local. Resolva problemas em uma fração do tempo que demoraria para enviar um técnico.
Soluções para a Indústria
Varejo e Restaurantes
Os sistemas POS de retalho são a espinha dorsal das operações empresariais, enquanto os sistemas de música e os ecrãs digitais melhoram a experiência do cliente. Quando os dispositivos POS falham, isso pode ter um impacto significativo tanto nas receitas como na experiência do cliente. Com a Splashtop, os técnicos podem facilmente monitorizar os dispositivos e resolver problemas de forma proativa quando surgem.
Hospitalidade
A sinalética digital e os quiosques só melhoram a jornada do cliente quando trabalham. O tempo de inatividade pode ser frustrante para os clientes e criar uma experiência negativa com a sua marca. Com o Splashtop, pode aceder facilmente a dispositivos com Windows ou Android para reiniciar sistemas remotamente, instalar atualizações do sistema e muito mais para minimizar o tempo de inatividade.
Transportes
A telemática e os dispositivos ELD têm inúmeros benefícios, incluindo a otimização de rotas, aumento da segurança do condutor e muito mais. No entanto, dispositivos de suporte que se encontram em vários locais diferentes podem ser difíceis. A Splashtop facilita a resolução de problemas em tempo real e suporta os usuários onde quer que eles estejam.
Logística e Armazenagem
Os dispositivos e scanners robustos são centrais para as operações logísticas, permitindo desde o envio e recepção, até à recolha e embalagem. O tempo de inatividade do dispositivo pode ter impacto na produtividade dos empregados e, em última análise, causar atrasos de envio que afetam a experiência do cliente. A Splashtop permite às equipes de TI centralizadas fornecer rapidamente suporte sob demanda, assim como atualizar e manter os dispositivos durante as horas de folga para minimizar o impacto nos negócios.
10 Funcionalidades Principais do Suporte Remoto IoT da Splashtop
- Amplo suporte de dispositivos para computadores móveis, dispositivos robustos e scanners, quiosques, sinalização digital, sistemas POS, ELDs e mais
- Monitore o status online
- APK de instalação 1-para-muitos
- Reinicie e envie arquivos remotamente
- Inventário e relatório do sistema Android
- Android Enterprise pronta para uma configuração fácil do app e implementação com as soluções MDM existentes
- Realidade Aumentada (RA)
- Suporte Raspberry Pi
- Implantações em nuvem ou no local
- Características de segurança completas com encriptação TLS e AES de 256 bits
Acesso Remoto à IoT: Plataformas e sistemas Operativos Suportados
Estudo de caso
Mais de 1000 Pontos Finais. 46 Localizações. Sem problemas.
Descubra como a Peter Pane Restaurants pôde fornecer suporte remoto sob demanda utilizando realidade aumentada para reduzir o tempo de inatividade dos seus dispositivos.
Principais Benefícios do Acesso Remoto a Dispositivos IoT
O acesso remoto a dispositivos IoT traz inúmeras vantagens que podem melhorar significativamente as operações comerciais:
Eficiência Operacional Melhorada: Ao aceder remotamente aos dispositivos IoT, as empresas podem gerir e monitorizar as suas redes sem a necessidade de visitas no local. Isso leva a operações mais simplificadas, tomada de decisões mais rápida e tempo de inatividade reduzido.
Resolução de Problemas e Manutenção em Tempo Real: O software Acesso remoto permite a resolução e manutenção imediatas de IoT dispositivos. Os problemas podem ser diagnosticados e resolvidos em tempo real, prevenindo potenciais perturbações e garantindo o funcionamento contínuo.
Escalabilidade em Vários Locais: À medida que as empresas crescem, o mesmo acontece com a sua rede de dispositivos IoT. O acesso remoto Splashtop fornece a escalabilidade necessária para gerir um grande número de dispositivos em vários locais, sem a necessidade de infra-estruturas adicionais ou de pessoal no local.
Medidas de segurança reforçadas: As atualizações remotas regulares e os patches de segurança garantem que os dispositivos IoT permanecem seguros contra a evolução das ciberameaças. O acesso remoto também permite a implementação de protocolos de segurança avançados, protegendo dados confidenciais e mantendo a conformidade com os padrões da indústria.
Redução de Custos e Otimização de Recursos: O acesso remoto reduz a necessidade de viagens físicas e manutenção no local, levando a economias de custos significativas. Os recursos podem ser realocados para outras áreas críticas do negócio, aumentando ainda mais a produtividade e a eficiência.
Estas vantagens fazem com que o acesso remoto a dispositivos IoT não seja apenas uma conveniência, mas uma vantagem estratégica para as empresas que pretendem manter a agilidade, a segurança e a eficiência num mundo cada vez mais conectado.