IoT Remote Access - Gerencie e Suporte Dispositivos a partir de Qualquer Lugar 

Proteja os seus investimentos em IoT e maximize o tempo de funcionamento com capacidades de suporte remoto assistido e não assistido. Forneça suporte a dispositivos sob demanda durante as horas de pico de trabalho para eliminar longos períodos de inatividade do dispositivo. Monitore e gerencie remotamente os dispositivos para assegurar que estão atualizados e mantenha as operações de negócio funcionando sem problemas.