Pular para o conteúdo principal
Voltar para Splashtop
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
A man sits at a desk with multiple monitors displaying code and graphs, holding documents with charts; the top left shows a computer dashboard for device management and monitoring.

Gestão de Patches em Tempo Real com Informações de CVE

Simplifique o gerenciamento de patches em seu ambiente com atualizações em tempo real, visibilidade CVE aprimorada por IA e controle automatizado para melhorar a eficiência, garantir a conformidade e minimizar vulnerabilidades.

Fale ConoscoAgendar uma demonstração
Hands typing on a laptop keyboard.

Obtenha Visibilidade das Vulnerabilidades

Use informações baseadas em CVE para identificar e priorizar ameaças no nível do sistema operacional. Avalie rapidamente os detalhes da vulnerabilidade com resumos e ações de correção alimentados por IA para reduzir o risco e manter uma postura de segurança forte.

SJC Servers Update interface showing scan and update schedule settings with daily and weekly options configured.

Patch em Sistemas Operativos e Aplicações de Terceiros

Automatiza as atualizações para Windows, MacOS e software de terceiros para reduzir o risco e manter todos os sistemas atualizados e seguros.

A person is using a desktop computer displaying the Splashtop management dashboard, specifically the Endpoint Policies section with various policy settings and options visible on the screen.

Automatize os Fluxos de Trabalho de Patch

Crie estratégias personalizadas de aplicação de patches baseadas em políticas com aprovações de versão, anéis de atualização e herança de políticas. Certifique-se de que os patches sejam testados, controlados e implementados de uma forma que se adapte ao seu ambiente de TI.

Vantagens da Gestão de Patches e Vulnerabilidades da Splashtop

  • A blue outline of a shield with a padlock symbol in the center, representing security or protection, on a light gray background.

    Segurança e Conformidade Aprimoradas Copy

    Resolva vulnerabilidades com patches oportunos em sistemas operacionais e software de terceiros, suportados por insights CVE orientados por IA, configurações de políticas e relatórios prontos para conformidade.

  • High performance icon

    Maior Eficiência de TI Copy

    Economize tempo com processos de correção automatizados e gerenciamento centralizado, liberando as equipes de TI para se concentrarem em trabalho estratégico em vez de tarefas repetitivas e manuais

  • A blue icon of three stacked, slightly offset rectangles outlined in blue, resembling layers or sheets on a light gray background.

    Plataforma Consolidada para Suporte de TI Copy

    Quer esteja a escalar ou a simplificar, a Splashtop combina acesso remoto, suporte remoto e Gestão autónoma de endpoints numa única plataforma.

  • A blue geometric icon of a cube with three hexagons connected to its corners by lines, all on a light gray background.

    Econômico e Escalável para Equipes de TI Copy

    Reduza os custos operacionais com preços competitivos e, ao mesmo tempo, dimensione o gerenciamento de patches entre equipes híbridas, ambientes remotos e grandes frotas de dispositivos multi-OS.

Ajude a Sua Equipa de TI a Manter-se Segura e em Conformidade, Sempre

Fale Conosco
A nossa confiança no Intune para algumas funcionalidades de gestão de terminais é complementada pela Splashtop, que preenche lacunas críticas, incluindo uma melhor visibilidade e um maior controlo sobre as atualizações de software, bem como uma melhor documentação. Em uma plataforma, somos capazes de solucionar problemas em qualquer dispositivo remoto, monitorar proativamente os sistemas, automatizar a aplicação de patches de software e garantir a conformidade. Copy

IT Manager, pb2 Architecture + Engineering

Pronto para começar?

Fale ConoscoAgendar uma demonstração