Gestão de Patches em Tempo Real com Informações de CVE
Simplifique o gerenciamento de patches em seu ambiente com atualizações em tempo real, visibilidade CVE aprimorada por IA e controle automatizado para melhorar a eficiência, garantir a conformidade e minimizar vulnerabilidades.
Obtenha Visibilidade das Vulnerabilidades
Use informações baseadas em CVE para identificar e priorizar ameaças no nível do sistema operacional. Avalie rapidamente os detalhes da vulnerabilidade com resumos e ações de correção alimentados por IA para reduzir o risco e manter uma postura de segurança forte.
Patch em Sistemas Operativos e Aplicações de Terceiros
Automatiza as atualizações para Windows, MacOS e software de terceiros para reduzir o risco e manter todos os sistemas atualizados e seguros.
Automatize os Fluxos de Trabalho de Patch
Crie estratégias personalizadas de aplicação de patches baseadas em políticas com aprovações de versão, anéis de atualização e herança de políticas. Certifique-se de que os patches sejam testados, controlados e implementados de uma forma que se adapte ao seu ambiente de TI.
Vantagens da Gestão de Patches e Vulnerabilidades da Splashtop
Segurança e Conformidade Aprimoradas Copy
Resolva vulnerabilidades com patches oportunos em sistemas operacionais e software de terceiros, suportados por insights CVE orientados por IA, configurações de políticas e relatórios prontos para conformidade.
Maior Eficiência de TI Copy
Economize tempo com processos de correção automatizados e gerenciamento centralizado, liberando as equipes de TI para se concentrarem em trabalho estratégico em vez de tarefas repetitivas e manuais
Plataforma Consolidada para Suporte de TI Copy
Quer esteja a escalar ou a simplificar, a Splashtop combina acesso remoto, suporte remoto e Gestão autónoma de endpoints numa única plataforma.
Econômico e Escalável para Equipes de TI Copy
Reduza os custos operacionais com preços competitivos e, ao mesmo tempo, dimensione o gerenciamento de patches entre equipes híbridas, ambientes remotos e grandes frotas de dispositivos multi-OS.
A nossa confiança no Intune para algumas funcionalidades de gestão de terminais é complementada pela Splashtop, que preenche lacunas críticas, incluindo uma melhor visibilidade e um maior controlo sobre as atualizações de software, bem como uma melhor documentação. Em uma plataforma, somos capazes de solucionar problemas em qualquer dispositivo remoto, monitorar proativamente os sistemas, automatizar a aplicação de patches de software e garantir a conformidade. Copy
IT Manager, pb2 Architecture + Engineering