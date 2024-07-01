Os Melhores Clientes Estão na Splashtop
Muitas empresas e organizações educacionais escolheram a Splashtop como sua solução de acesso e suporte remoto
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
A Splashtop nos permite dar suporte remotamente a centenas de clientes, e sem ela, teríamos continuado com as visitas ao local para chamadas que poderiam ser feitas remotamente, resultando em um departamento de serviço menos rentável.
Darach Meade - Equipment Sales Manager, Munster Business Equipment
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Dentro de 48 horas depois de anunciar que o pessoal poderia escolher trabalhar a partir de casa, o processo foi tão suave e sem problemas como se poderia esperar.
Alistair Kell - Chief Information Officer, BDP