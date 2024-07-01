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Os Melhores Clientes Estão na Splashtop

Muitas empresas e organizações educacionais escolheram a Splashtop como sua solução de acesso e suporte remoto

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Dos Nossos Clientes Satisfeitos

A Splashtop nos permite dar suporte remotamente a centenas de clientes, e sem ela, teríamos continuado com as visitas ao local para chamadas que poderiam ser feitas remotamente, resultando em um departamento de serviço menos rentável.

Darach Meade - Equipment Sales Manager, Munster Business Equipment

Munster Business Equipment logo

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Dentro de 48 horas depois de anunciar que o pessoal poderia escolher trabalhar a partir de casa, o processo foi tão suave e sem problemas como se poderia esperar.

Alistair Kell - Chief Information Officer, BDP

BDP logo

Descubra Como Temos Ajudado os Nossos Clientes Através da Nossa Tecnologia

Leia os Estudos de Casos

3D CAD/CAM/BIM

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Automotivo / Manufatura

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Educação

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Serviços Financeiros

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Governo

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Cuidados de saúde/Biotecnologia/EMR

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Hospitalidade

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Leeds Bradford Airport Logo

Seguro

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Mídia e Entretenimento

The image shows the Warner Bros. logo, featuring a blue shield with the letters WB on the left, next to the words WARNER BROS. in blue, all set against a white background.
CBS Logo
Conde Nast Logo

Sem Fins Lucrativos

Goodwill NYNJ Logo
Colorado Health Foundation Logo
Saint Louis Science Center Logo

Varejo

CVS Health logo with a red heart icon followed by the words CVS Health in bold red and black text.
Levi's Logo
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Tecnologia/Transportadora

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