Splashtop AEM: Automatizar, Atualizar e Proteger Todos os Dispositivos
Simplifique as operações de TI com automação, visibilidade em tempo real e suporte remoto para manter os endpoints seguros, atualizados e em conformidade a partir de um único console.
Menos de R$ 5 por endpoint por mês.
Várias Soluções.
Uma Experiência Fluida.
Gestão de Vulnerabilidades e Patches em Tempo – Real
Detecte, priorize e remedie ameaças antes que impactem o seu negócio.
Analise continuamente o Windows e o macOS em busca de CISA KEVs, CVEs e atualizações de software
Identificar e priorizar vulnerabilidades de dia zero e de alto risco
Automatizar a atualização de OS e de software de terceiros
Desdobre patches através de fluxos de trabalho de patches orientados por políticas ou sob demanda
Do Manual ao Automatizado
Elimine tarefas repetitivas e liberte os recursos de TI.
Configurar patching baseado em políticas com controlo de versão e anéis de atualização
Acionar correções automáticas para problemas comuns
Agendar tarefas em milhares de endpoints à escala
Segurança e Conformidade de Endpoints
Mantenha a postura de segurança, reduza riscos e demonstre conformidade com normas como ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA e PCI sem complexidade adicional.
Implementar políticas de configuração e segurança de terminais
Detetar e remediar terminais não conformes
Manter dashboards prontos para auditoria e relatórios de inventário
Estenda a proteção com integrações de antivírus e EDR
Resolva Problemas Mais Rápido com Suporte Remoto
Passe de identificar problemas para resolvê-los sem atrasos.
Acesse endpoints instantaneamente para investigar e resolver problemas
Resolva problemas usando ferramentas de fundo sem interromper os utilizadores finais
Reduza o tempo de resolução e elimine as transferências manuais
Melhore a experiência de suporte para técnicos e utilizadores finais em vários dispositivos
Tudo Que Precisas é de Um
Substitua vários produtos isolados por uma solução unificada.
Gerencie a gestão de endpoints, suporte remoto, acesso e segurança a partir de um único console
Reduza os custos de licenciamento e manutenção
Simplifique as operações com uma única plataforma
Melhore a visibilidade e o controlo no seu ambiente
Proteção de Dados Avançada e Segurança
Segurança de Próximo Nível. Novo Nível de Paz de Espírito.
Infraestrutura seguraSaiba mais
Alojamento seguro em cloud e on-prem com deteção de intrusões 24/7 e certificações SOC 2 e 3, significa que os seus computadores, utilizadores e dados permanecem protegidos.
Recursos avançados de segurançaSaiba mais
Com funcionalidades como 2FA, MFA em endpoints, registo de auditoria de sessões e encriptação de E2E, as suas equipas de TI têm controlo total sobre a segurança do acesso remoto.
Padrões e ConformidadeSaiba mais
Um foco contínuo em cumprir os mais altos padrões de privacidade e segurança (como ISO/IEC 27001, SOC2 e RGPD) proporciona a confiança de saber que está protegido e em conformidade.