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Autonomous Endpoint Management for Modern IT
Autonomous Endpoint Management for Modern IT

Splashtop AEM: Automatizar, Atualizar e Proteger Todos os Dispositivos

Simplifique as operações de TI com automação, visibilidade em tempo real e suporte remoto para manter os endpoints seguros, atualizados e em conformidade a partir de um único console.

Menos de R$ 5 por endpoint por mês.

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Várias Soluções.
Uma Experiência Fluida.

Splashtop OS patch dashboard

Gestão de Vulnerabilidades e Patches em Tempo – Real

Detecte, priorize e remedie ameaças antes que impactem o seu negócio.

  • Analise continuamente o Windows e o macOS em busca de CISA KEVs, CVEs e atualizações de software

  • Identificar e priorizar vulnerabilidades de dia zero e de alto risco

  • Automatizar a atualização de OS e de software de terceiros

  • Desdobre patches através de fluxos de trabalho de patches orientados por políticas ou sob demanda


Screenshot of the “SJC Servers Update” settings page, showing options for patching: update settings, scan schedule set to daily at 14:00, and manual approval for security updates.

Do Manual ao Automatizado

Elimine tarefas repetitivas e liberte os recursos de TI.

  • Configurar patching baseado em políticas com controlo de versão e anéis de atualização

  • Acionar correções automáticas para problemas comuns

  • Agendar tarefas em milhares de endpoints à escala


A person is using a desktop computer displaying the Splashtop management dashboard, specifically the Endpoint Policies section with various policy settings and options visible on the screen.

Segurança e Conformidade de Endpoints

Mantenha a postura de segurança, reduza riscos e demonstre conformidade com normas como ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA e PCI sem complexidade adicional.

  • Implementar políticas de configuração e segurança de terminais

  • Detetar e remediar terminais não conformes

  • Manter dashboards prontos para auditoria e relatórios de inventário

  • Estenda a proteção com integrações de antivírus e EDR


Man reading a case study titled Splashtop Remote Support Case Study with Midwest PROTECH

Resolva Problemas Mais Rápido com Suporte Remoto

Passe de identificar problemas para resolvê-los sem atrasos.

  • Acesse endpoints instantaneamente para investigar e resolver problemas

  • Resolva problemas usando ferramentas de fundo sem interromper os utilizadores finais

  • Reduza o tempo de resolução e elimine as transferências manuais

  • Melhore a experiência de suporte para técnicos e utilizadores finais em vários dispositivos


Tudo Que Precisas é de Um

Substitua vários produtos isolados por uma solução unificada.

  • Gerencie a gestão de endpoints, suporte remoto, acesso e segurança a partir de um único console

  • Reduza os custos de licenciamento e manutenção

  • Simplifique as operações com uma única plataforma

  • Melhore a visibilidade e o controlo no seu ambiente


Proteção de Dados Avançada e Segurança

Segurança de Próximo Nível. Novo Nível de Paz de Espírito.

  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    Infraestrutura segura

    Alojamento seguro em cloud e on-prem com deteção de intrusões 24/7 e certificações SOC 2 e 3, significa que os seus computadores, utilizadores e dados permanecem protegidos.

    Saiba mais
  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    Recursos avançados de segurança

    Com funcionalidades como 2FA, MFA em endpoints, registo de auditoria de sessões e encriptação de E2E, as suas equipas de TI têm controlo total sobre a segurança do acesso remoto.

    Saiba mais
  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    Padrões e Conformidade

    Um foco contínuo em cumprir os mais altos padrões de privacidade e segurança (como ISO/IEC 27001, SOC2 e RGPD) proporciona a confiança de saber que está protegido e em conformidade.

    Saiba mais

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