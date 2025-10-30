Splashtop Enterprise
Uma plataforma segura e escalável de acesso e suporte remoto, criada para satisfazer os requisitos de segurança e as necessidades de TI das empresas.
Por que escolher o Splashtop Enterprise?
Segurança e Capacidade de Gestão Avançadas
Proteja suas operações com recursos de segurança de nível empresarial e capacidade de gerenciamento centralizada com controle de acesso, garantindo tranquilidade para sua equipe.
Trabalho Remoto para Equipas Híbridas
Habilite o acesso remoto seguro e de alto desempenho para que funcionários, prestadores de serviços e equipes híbridas permaneçam produtivos em qualquer lugar.
TI Simplificada com Solução Centralizada
Ofereça suporte remoto eficiente para qualquer dispositivo e simplifique o gerenciamento de endpoints com patches automatizados, insights em tempo real e fluxos de trabalho simplificados.
Atendimento ao Cliente Incomparável
Experimente um serviço ao cliente de classe mundial com tempos de resposta rápidos, suporte técnico eficiente, orientação estratégica contínua e uma equipe dedicada ao seu sucesso.
Licenciamento Flexível e Escalável
Adapte-se às exigências da sua organização com opções de licenciamento flexíveis. Escolha licenças de Acesso Remoto para permitir que os trabalhadores remotos acessem seus próprios computadores de trabalho e licenças de Suporte Remoto para TI para oferecer suporte e gerenciar dispositivos. Saiba Mais
Recursos Que Te Impulsionam
Alto Desempenho
Elevada taxa de fotogramas de transmissão 4K até 60 fps e transmissão iMac Pro Retina 5K com baixa latência, e a capacidade de afinar as definições.
Acesso autônomo
Obtém acesso remoto não assistido a máquinas físicas e virtuais Windows, Mac, Linux e Android a partir de qualquer dispositivo. Aceda a até 10 computadores com a licença de Acesso Remoto e a 300 computadores com a licença de Suporte Remoto.
Integração SSO/SAML
Autentique-se com Okta, Azure AD, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE, G-Suite e muito mais para simplificar o gerenciamento de acesso.
Segurança Avançada e Controlos de Acesso
Melhora a segurança e a conformidade com cloud gravação de sessões, controlos de acesso granulares, integração SIEM para monitorização em tempo real e lista branca de IPs.
Controlos Avançados de Sessão Remota
Redirecione dispositivos USB e ferramentas stylus (cartões inteligentes, chaves de segurança e muito mais) ou utilize o microfone local como entrada no computador remoto. Experimente o modo de cores 4:4:4 com áudio de alta fidelidade para fluxos de trabalho contínuos e imersivos.
Wacom Bridge
Use perfeitamente a tecnologia de caneta da Wacom em computadores locais e remotos, reduzindo a latência e aprimorando seu fluxo de trabalho digital.
Funcionalidade do Suporte Remoto
Suporte sob demanda
Forneça suporte rápido e on-demand aos utilizadores finais em computadores e dispositivos móveis através de um código de sessão, sem a necessidade de um agente pré-instalado.
Funcionalidade do Suporte Remoto
Ações em Segundo Plano
Aceda a ferramentas do sistema como o gestor de tarefas, editor de registo, gestor de dispositivos, gestor de serviços e comando remoto sem interromper o utilizador final.
Funcionalidade do Suporte Remoto
Fluxo de trabalho avançado de service desk
Ofereça suporte avançado sob demanda com agrupamento de técnicos, gestão de canais de serviço e links de convite, pedidos de suporte via SOS Call e widgets de formulário web, roteamento de sessões e muito mais.
Funcionalidade do Suporte Remoto
Integrações Avançadas
Integre-se com a emissão de tickets e outras plataformas para obter suporte remoto contínuo e aproveite APIs abertas para automatizar fluxos de trabalho e aprimorar as operações de TI.
Funcionalidade do Suporte Remoto
Insights Gratuitos Sobre Vulnerabilidades
Obtenha visibilidade sobre CVEs (vulnerabilidades e exposições comuns) e KEVs (vulnerabilidades exploradas conhecidas) e obtenha insights baseados em IA para ajudar a priorizar vulnerabilidades para correção.
Enterprise Add-Ons
Autonomous Endpoint Management
Monitoriza, gere e atualiza dispositivos de forma eficiente com gestão de patches em tempo real, implementação de software, informações do painel de controlo, políticas e muito mais - tudo a partir da Splashtop Console.
Splashtop Realidade Aumentada (RA)
Conecte-se remotamente e resolva questões ao vivo com partilha de câmaras e anotações de RA.
CONECTOR SPLASHTOP
Faz a ponte segura entre conexões RDP, VNC e SSH para computadores e servidores sem usar VPN ou instalar qualquer agente de acesso remoto.
Splashtop Antivirus
Protege os teus endpoints de várias ameaças e permite uma implementação e gestão de políticas sem problemas a partir da Splashtop com a nossa solução antivírus, fornecida pela Bitdefender.
EDR
Obtenha deteção e resposta avançada de endpoints da Bitdefender, SentinelOne ou CrowdStrike para identificar, analisar e responder a ameaças em tempo real e proteger a sua organização.
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Splashtop: Fiável, com todas as Funcionalidades e a Preços Acessíveis
"Eu tentei outras opções, mas a Splashtop dá a simplicidade e a confiabilidade a um preço que eu sinto que podemos pagar. Para o departamento de TI, isto acelera muito a resolução de problemas e permitiu-nos utilizar um profissional de TI remoto para algumas coisas."
Tom Van Gorkom
Engenheiro de Radiodifusão/Diretor de Mídia – Instituição de Ensino
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Ótimo Produto e um Ótimo Valor
"Sua interface amigável, desempenho confiável e forte conformidade com padrões como RGPD e HIPAA fazem dela uma escolha confiável. O licenciamento simples e os planos personalizados da Splashtop proporcionam maior flexibilidade."
Revisor Verificado
Administrador em Tecnologia da Informação – Empresa de Gestão da Educação
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Fácil e Eficiente
"A Splashtop foi fácil de implementar e os utilizadores adaptaram-se rapidamente. A implementação de aplicações e soluções antivírus em cada estação de trabalho foi simples. A capacidade de se afastar de qualquer lugar com qualquer dispositivo, incluindo a web, tornou a Splashtop uma solução de escolha em detrimento de outras opções."
Glen T.
CTO, Mid-Market (51-1.000 funcionários)
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Perfeito para escolas K-12!
"O tamanho compacto ocupa muito pouco dos recursos do portátil do aluno. Os alunos não podem desinstalar ou terminar o cliente. Utilizo-o mais de 10 vezes por dia no nosso ambiente de 3.000 dispositivos. A implementação foi muito fácil no Intune, eu não poderia ter pedido uma integração mais fácil!"
David M.
Diretor de Tecnologia, Mid-Market (51-1000 funcionários)
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Este é o melhor produto que usei para suporte remoto
"Este é o melhor produto que já usei para suporte remoto. Eu uso Splashtop Remote Support há quase dez anos. Têm adicionado melhorias de forma consistente que mostram que compreendem as necessidades das PME e dos prestadores de serviços."
David M.
Diretor de Tecnologia da Informação, Mid-Market (51-1000 emp.)
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
"Escolhemos a Splashtop porque oferece uma experiência melhor a um custo mais acessível. A Splashtop tem o melhor suporte ao cliente e temos um ótimo relacionamento direto com nosso gerente de contas."
Ericson Oliveira
Especialista em Processos, Tivit
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
"Eu recomendaria o Splashtop para qualquer um. Recomendo que experimente para perceber como é fácil de utilizar e como o apoio ao cliente é excelente. A Splashtop facilitou o controle de tudo sobre o registro, políticas de grupo e itens relacionados. Isso nos permitiu implementar rapidamente o Splashtop em nosso ambiente. É um suporte fácil, acessível e muito inteligente."
Björn Runge
Diretor de TI da Paniceus
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
"Nós implantamos a Splashtop e imediatamente estamos recebendo e-mails de nossos artistas – Uau, isso é ótimo, agora eu posso realmente trabalhar, posso realmente fazer meu trabalho. Então, começa-se a obter a satisfação do utilizador."
Andres Reyes
Diretor de Tecnologia, Boxel Studio
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
" Splashtop preencheu todos os requisitos. Com uma solução escalável, poderíamos controlar remotamente os nossos ecrãs em qualquer lugar e suportar uma ampla variedade de dispositivos para clientes e colaboradores internos. Tudo isto com um software não invasivo e seguro que pode ser ativado a pedido."
Michael Thompson
Arquiteto Digital e Especialista em Digital Signage, Além das Soluções Digitais
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
"Depois de usar a Splashtop, o feedback dos usuários foi que a taxa de quadros era muito melhor e eles tinham uma experiência mais responsiva. Com a Splashtop, nossos editores experimentam pouco ou nenhum atraso, como se estivessem no escritório."
Mike Marsh
Gerente de TI na WBITVP New Zealand
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A Solução de Software de Suporte e Acesso Remoto #1
Descobre como o Splashtop Enterprise pode melhorar a segurança, as operações de TI e as capacidades de trabalho remoto da tua organização.
Proteção de Dados Avançada e Segurança
Segurança de Próximo Nível. Novo Nível de Paz de Espírito.
Infraestrutura seguraSaiba mais
O alojamento seguro em cloud e no local, com deteção de intrusão 24 horas por dia, 7 dias por semana e certificações SOC 2 e 3, significa que os seus computadores, utilizadores e dados estão protegidos.
Recursos avançados de segurançaSaiba mais
Com recursos como 2FA, MFA de endpoint, log de auditoria de sessão e criptografia E2E, suas equipes de TI têm controle total sobre a proteção do acesso remoto.
Padrões e ConformidadeSaiba mais
Um enfoque contínuo no cumprimento das mais elevadas normas de privacidade e segurança (como a ISO/IEC 27001, SOC2 e RGPD) proporciona a confiança de saber que está protegido e em conformidade.