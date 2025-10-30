Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
A woman stands in a server room using a laptop. Above her is a screenshot of a dashboard with data and API icons connected by dashed lines, suggesting integration and data management.

Splashtop Enterprise

Uma plataforma segura e escalável de acesso e suporte remoto, criada para satisfazer os requisitos de segurança e as necessidades de TI das empresas.

Teste gratuitoFale Conosco

Por que escolher o Splashtop Enterprise?

Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

Segurança e Capacidade de Gestão Avançadas

Proteja suas operações com recursos de segurança de nível empresarial e capacidade de gerenciamento centralizada com controle de acesso, garantindo tranquilidade para sua equipe.

Blue icon of a person sitting and using a laptop, with a suitcase beside them, suggesting work or productivity while traveling.

Trabalho Remoto para Equipas Híbridas

Habilite o acesso remoto seguro e de alto desempenho para que funcionários, prestadores de serviços e equipes híbridas permaneçam produtivos em qualquer lugar.

Blue icon of a laptop with a large medical cross symbol above it, suggesting digital healthcare or online medical services, on a light gray background.

TI Simplificada com Solução Centralizada

Ofereça suporte remoto eficiente para qualquer dispositivo e simplifique o gerenciamento de endpoints com patches automatizados, insights em tempo real e fluxos de trabalho simplificados.

Blue outline icon of a person’s head wearing a headset with a microphone, symbolizing customer support or a call center representative, on a light gray background.

Atendimento ao Cliente Incomparável

Experimente um serviço ao cliente de classe mundial com tempos de resposta rápidos, suporte técnico eficiente, orientação estratégica contínua e uma equipe dedicada ao seu sucesso.

Licenciamento Flexível e Escalável

Adapte-se às exigências da sua organização com opções de licenciamento flexíveis. Escolha licenças de Acesso Remoto para permitir que os trabalhadores remotos acessem seus próprios computadores de trabalho e licenças de Suporte Remoto para TI para oferecer suporte e gerenciar dispositivos. Saiba Mais

Está procurando uma Solução On-Premises?

Fale ConoscoSaiba mais

Recursos Que Te Impulsionam

Performance icon

Alto Desempenho

Elevada taxa de fotogramas de transmissão 4K até 60 fps e transmissão iMac Pro Retina 5K com baixa latência, e a capacidade de afinar as definições.

Blue icon of a computer monitor connected to a network with a padlock symbol, representing computer or network security and data protection.

Acesso autônomo

Obtém acesso remoto não assistido a máquinas físicas e virtuais Windows, Mac, Linux e Android a partir de qualquer dispositivo. Aceda a até 10 computadores com a licença de Acesso Remoto e a 300 computadores com a licença de Suporte Remoto.

SSO and SAML integration key icon

Integração SSO/SAML

Autentique-se com Okta, Azure AD, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE, G-Suite e muito mais para simplificar o gerenciamento de acesso.

Blue outline of a padlock and a key on a light gray background, symbolizing security or access.

Segurança Avançada e Controlos de Acesso

Melhora a segurança e a conformidade com cloud gravação de sessões, controlos de acesso granulares, integração SIEM para monitorização em tempo real e lista branca de IPs.

Blue icon of an eye with a padlock in front, symbolizing privacy, restricted access, or protected visibility.

Controlos Avançados de Sessão Remota

Redirecione dispositivos USB e ferramentas stylus (cartões inteligentes, chaves de segurança e muito mais) ou utilize o microfone local como entrada no computador remoto. Experimente o modo de cores 4:4:4 com áudio de alta fidelidade para fluxos de trabalho contínuos e imersivos.  

A blue icon of a pencil poised over a rectangular form or document, symbolizing editing or writing, on a light gray background.

Wacom Bridge

Use perfeitamente a tecnologia de caneta da Wacom em computadores locais e remotos, reduzindo a latência e aprimorando seu fluxo de trabalho digital.

Blue icon showing a password entry field with three dots and a clock symbol in front, suggesting time-based password or timed authentication.

Funcionalidade do Suporte Remoto

Suporte sob demanda

Forneça suporte rápido e on-demand aos utilizadores finais em computadores e dispositivos móveis através de um código de sessão, sem a necessidade de um agente pré-instalado.

Blue outline icon of a laptop with a large gear in front of it, symbolizing computer settings, configuration, or technical support.

Funcionalidade do Suporte Remoto

Ações em Segundo Plano

Aceda a ferramentas do sistema como o gestor de tarefas, editor de registo, gestor de dispositivos, gestor de serviços e comando remoto sem interromper o utilizador final.

Blue line drawing of a headset with a microphone, representing customer support or a call center.

Funcionalidade do Suporte Remoto

Fluxo de trabalho avançado de service desk

Ofereça suporte avançado sob demanda com agrupamento de técnicos, gestão de canais de serviço e links de convite, pedidos de suporte via SOS Call e widgets de formulário web, roteamento de sessões e muito mais.

A blue geometric icon featuring three circles connected by lines, forming a triangular shape with curved ends, resembling a network or abstract technology symbol on a light gray background.

Funcionalidade do Suporte Remoto

Integrações Avançadas

Integre-se com a emissão de tickets e outras plataformas para obter suporte remoto contínuo e aproveite APIs abertas para automatizar fluxos de trabalho e aprimorar as operações de TI.

A blue outline of an eye is centered on a graph-like background, with one arrow pointing upward and to the right, suggesting vision, view, or data visualization.

Funcionalidade do Suporte Remoto

Insights Gratuitos Sobre Vulnerabilidades

Obtenha visibilidade sobre CVEs (vulnerabilidades e exposições comuns) e KEVs (vulnerabilidades exploradas conhecidas) e obtenha insights baseados em IA para ajudar a priorizar vulnerabilidades para correção.

Enterprise Add-Ons

Autonomous Endpoint Management

Monitoriza, gere e atualiza dispositivos de forma eficiente com gestão de patches em tempo real, implementação de software, informações do painel de controlo, políticas e muito mais - tudo a partir da Splashtop Console.

Saiba mais

Splashtop Realidade Aumentada (RA)

Conecte-se remotamente e resolva questões ao vivo com partilha de câmaras e anotações de RA.

Saiba mais

CONECTOR SPLASHTOP

Faz a ponte segura entre conexões RDP, VNC e SSH para computadores e servidores sem usar VPN ou instalar qualquer agente de acesso remoto.

Saiba mais

Splashtop Antivirus

Protege os teus endpoints de várias ameaças e permite uma implementação e gestão de políticas sem problemas a partir da Splashtop com a nossa solução antivírus, fornecida pela Bitdefender.

Saiba mais

EDR

Obtenha deteção e resposta avançada de endpoints da Bitdefender, SentinelOne ou CrowdStrike para identificar, analisar e responder a ameaças em tempo real e proteger a sua organização.

Saiba mais

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

TrustRadius logo featuring a stylized blue TR geometric design above the word TrustRadius written in bold blue letters.

Splashtop: Fiável, com todas as Funcionalidades e a Preços Acessíveis

"Eu tentei outras opções, mas a Splashtop dá a simplicidade e a confiabilidade a um preço que eu sinto que podemos pagar. Para o departamento de TI, isto acelera muito a resolução de problemas e permitiu-nos utilizar um profissional de TI remoto para algumas coisas."

Ver Avaliação
Author Placeholder Image

Tom Van Gorkom

Engenheiro de Radiodifusão/Diretor de Mídia – Instituição de Ensino

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

TrustRadius logo featuring a stylized blue TR geometric design above the word TrustRadius written in bold blue letters.

Ótimo Produto e um Ótimo Valor

"Sua interface amigável, desempenho confiável e forte conformidade com padrões como RGPD e HIPAA fazem dela uma escolha confiável. O licenciamento simples e os planos personalizados da Splashtop proporcionam maior flexibilidade."

Ver Avaliação
Author Placeholder Image

Revisor Verificado

Administrador em Tecnologia da Informação – Empresa de Gestão da Educação

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Fácil e Eficiente

"A Splashtop foi fácil de implementar e os utilizadores adaptaram-se rapidamente. A implementação de aplicações e soluções antivírus em cada estação de trabalho foi simples. A capacidade de se afastar de qualquer lugar com qualquer dispositivo, incluindo a web, tornou a Splashtop uma solução de escolha em detrimento de outras opções."

Ver Avaliação
Author Placeholder Image

Glen T.

CTO, Mid-Market (51-1.000 funcionários)

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Perfeito para escolas K-12!

"O tamanho compacto ocupa muito pouco dos recursos do portátil do aluno. Os alunos não podem desinstalar ou terminar o cliente. Utilizo-o mais de 10 vezes por dia no nosso ambiente de 3.000 dispositivos. A implementação foi muito fácil no Intune, eu não poderia ter pedido uma integração mais fácil!"

Ver Avaliação
Author Placeholder Image

David M.

Diretor de Tecnologia, Mid-Market (51-1000 funcionários)

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Este é o melhor produto que usei para suporte remoto

"Este é o melhor produto que já usei para suporte remoto. Eu uso Splashtop Remote Support há quase dez anos. Têm adicionado melhorias de forma consistente que mostram que compreendem as necessidades das PME e dos prestadores de serviços."

Ver Avaliação
Author Placeholder Image

David M.

Diretor de Tecnologia da Informação, Mid-Market (51-1000 emp.)

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

"Escolhemos a Splashtop porque oferece uma experiência melhor a um custo mais acessível. A Splashtop tem o melhor suporte ao cliente e temos um ótimo relacionamento direto com nosso gerente de contas."

Author Placeholder Image

Ericson Oliveira

Especialista em Processos, Tivit

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

"Eu recomendaria o Splashtop para qualquer um. Recomendo que experimente para perceber como é fácil de utilizar e como o apoio ao cliente é excelente. A Splashtop facilitou o controle de tudo sobre o registro, políticas de grupo e itens relacionados. Isso nos permitiu implementar rapidamente o Splashtop em nosso ambiente. É um suporte fácil, acessível e muito inteligente."

Author Placeholder Image

Björn Runge

Diretor de TI da Paniceus

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

"Nós implantamos a Splashtop e imediatamente estamos recebendo e-mails de nossos artistas – Uau, isso é ótimo, agora eu posso realmente trabalhar, posso realmente fazer meu trabalho. Então, começa-se a obter a satisfação do utilizador."

Author Placeholder Image

Andres Reyes

Diretor de Tecnologia, Boxel Studio

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

" Splashtop preencheu todos os requisitos. Com uma solução escalável, poderíamos controlar remotamente os nossos ecrãs em qualquer lugar e suportar uma ampla variedade de dispositivos para clientes e colaboradores internos. Tudo isto com um software não invasivo e seguro que pode ser ativado a pedido."

Author Placeholder Image

Michael Thompson

Arquiteto Digital e Especialista em Digital Signage, Além das Soluções Digitais

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

"Depois de usar a Splashtop, o feedback dos usuários foi que a taxa de quadros era muito melhor e eles tinham uma experiência mais responsiva. Com a Splashtop, nossos editores experimentam pouco ou nenhum atraso, como se estivessem no escritório."

Author Placeholder Image

Mike Marsh

Gerente de TI na WBITVP New Zealand

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço, e PEER INSIGHTS é uma marca registrada da Gartner, Inc. Todos os direitos reservados. O conteúdo do Gartner Peer Insights consiste nas opiniões de usuários finais individuais com base em suas próprias experiências e não deve ser interpretado como declarações de fato, nem representa as opiniões da Gartner ou de suas afiliadas. A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito neste conteúdo nem dá quaisquer garantias, expressas ou implícitas, em relação a este conteúdo, sobre sua precisão ou integridade, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

GE logo
UPS logo
Microsoft logo
Harvard University logo

A Solução de Software de Suporte e Acesso Remoto #1

Descobre como o Splashtop Enterprise pode melhorar a segurança, as operações de TI e as capacidades de trabalho remoto da tua organização.

Agendar uma demonstração

Proteção de Dados Avançada e Segurança

Segurança de Próximo Nível. Novo Nível de Paz de Espírito.

  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    Infraestrutura segura

    O alojamento seguro em cloud e no local, com deteção de intrusão 24 horas por dia, 7 dias por semana e certificações SOC 2 e 3, significa que os seus computadores, utilizadores e dados estão protegidos.

    Saiba mais
  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    Recursos avançados de segurança

    Com recursos como 2FA, MFA de endpoint, log de auditoria de sessão e criptografia E2E, suas equipes de TI têm controle total sobre a proteção do acesso remoto.

    Saiba mais
  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    Padrões e Conformidade

    Um enfoque contínuo no cumprimento das mais elevadas normas de privacidade e segurança (como a ISO/IEC 27001, SOC2 e RGPD) proporciona a confiança de saber que está protegido e em conformidade.

    Saiba mais

Perguntas Frequentes

Qual é a diferença entre as licenças de Acesso Remoto e Suporte Remoto?
E se eu precisar acessar mais computadores?
Como posso obter os recursos de gerenciamento de endpoints?
Você tem uma opção para implantação on-premises?
Como podem vários técnicos gerir uma sessão de suporte?
O Splashtop Enterprise é compatível com dispositivos Android e IoT?
Posso aceder a computadores através de RDP, SSH ou VNC?
Brochura (PDF)Folha de dados (PDF)Lista detalhada de recursos (PDF)
Guia Interativo de IntegraçãoContacte-nos para APIsGuia de Integração para Laboratórios RemotosVídeo de Configuração Fácil
Guia do Administrador (PDF)Guia do Administrador (Vídeo)Demonstração do Produto

Comece a usar o Splashtop Enterprise hoje mesmo

Teste gratuitoAgendar uma demonstração