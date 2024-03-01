Preenchendo a lacuna de trabalho remoto para criativos com Splashtop + Wacom
No panorama digital de hoje, o ritmo acelerado, a criatividade não conhece fronteiras. Profissionais criativos, de artistas a designers e não só, estão constantemente à procura de maneiras de libertar o seu potencial artístico e dar vida às suas visões. No entanto, o ambiente de trabalho em constante evolução exige flexibilidade e adaptabilidade, especialmente no que toca a trabalho remoto.
No seu cerne, a colaboração Splashtop-Wacom é sobre permitir o uso perfeito do teu
Dispositivos Wacom em qualquer computador. Seja você um artista digital desenhando designs complexos, um fotógrafo retocando imagens ou um designer gráfico criando visuais impressionantes, a capacidade da Splashtop de permitir o uso de tablets Wacom locais como se estivessem conectados ao computador remoto garante que seu processo criativo permaneça ininterrupto. independentemente da localização.
Criatividade Sem Limites: Usa o teu tablet Wacom em qualquer lugar, como se estivesse ligado ao teu computador de trabalho remoto.
3 Maneiras de Usar Tablets Wacom com Splashtop
Wacom Bridge
REDIRECIONAMENTO DE DISPOSITIVO USB
Stylus Remota
O que é
Experimente a tecnologia exclusiva desenvolvida em conjunto pela Wacom e pela Splashtop, proporcionando colaboração perfeita entre os dispositivos Wacom e seu espaço de trabalho digital a qualquer hora e em qualquer lugar.
Redirecione um dispositivo USB como um tablet Wacom no teu computador local para o computador remoto.
Use sua caneta ou mesa digitalizadora durante uma sessão remota, aproveitando o recurso de injeção de entrada de caneta do Windows 10.
Suporte do OS
Windows 10 ou posterior
Windows 10, 11 ou Win Server 2016/2019 (para local e remoto)
MacOS 11 ou posterior (para local), MacOS 12 ou posterior (para remoto)
Disponível apenas ao conectar ao Windows 10 a partir do Windows 10, iPad iOS 13, Android 4.0 ou mais recente
Latência
Muito baixo
Alto
Muito baixo
Uso de tablets
Tanto local como remoto
Ou local ou remoto
Apenas remoto
Sincronização das definições da aplicação
Automático
N/A
N/A
Recurso de tinta para preencher a latência potencial
Sim
Não
Não
Suporte para eventos com caneta, tais como pressão, orientação, inclinação e mais
Completo
Completo
Suporte limitado
Disponibilidade
Desempenho do Splashtop Remote Access e Splashtop Enterprise
Desempenho do Splashtop Remote Access e Splashtop Enterprise
Desempenho do Splashtop Remote Access e Splashtop Enterprise
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Implementámos a Splashtop e começámos imediatamente a receber e-mails dos nossos artistas - Uau, isto é fantástico, agora posso mesmo trabalhar, posso mesmo fazer o meu trabalho (remotamente). Então, você começa a obter essa satisfação do usuário.
Andres Reyes, Diretor de Tecnologia, Boxel Studio
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Depois de usar a Splashtop, o feedback dos usuários foi que a taxa de quadros foi muito melhor e eles tiveram uma experiência mais responsiva. Com a Splashtop, os nossos editores têm pouco ou nenhum atraso, tal como se estivessem no escritório.
Mike Marsh, IT Manager at Warner Bros. International Television Production (WBITVP) New Zealand