Trabalhando em casa com um Chromebook usando o acesso remoto Splashtop

Os Chromebooks têm sido dispositivos populares usados por indivíduos e instituições de ensino. Mais recentemente, especialmente devido à crise da COVID-19, as empresas também estão incentivando o uso dos Chromebooks para os seus empregados trabalharem remotamente a partir de casa. Quer seja em uma organização que abraça a tendência do BYOD (traga o seu próprio dispositivo) ou com dispositivos de propriedade da empresa, os Chromebooks estão ganhando popularidade. As vendas dos Chromebooks tiveram um crescimento de 23% no ano passado. É mais barato, mais leve e mais seguro que um laptop e atende às suas necessidades tão bem quanto. Tudo o que você precisa é de uma boa conexão WIFI.

Utilizar o Chromebook para ligar remotamente ao computador de trabalho

Usando um Chromebook com acesso remoto Splashtop, você pode iniciar uma sessão remota instantaneamente em seu computador de trabalho e trabalhar em qualquer lugar que tenha WIFI! Isso é possível em três etapas simples:

Compre ou experimente gratuitamente uma assinatura do Splashtop Business Access adequada às suas necessidades ou da sua equipe. Instale o Splashtop Streamer em seu computador de trabalho. Baixe o aplicativo Splashtop Business para Android no seu Chromebook. Observação: há também um aplicativo Chrome disponível, mas o aplicativo Android oferece desempenho mais rápido e recursos adicionais.

É isso! Agora você pode controlar remotamente seu computador de trabalho a partir do Chromebook.

Veja como funciona:



Chromebook With Business Access

6 benefícios de usar um Chromebook + Splashtop para se conectar remotamente ao seu computador de trabalho

Ao iniciar uma conexão de desktop remoto da Splashtop com um Chromebook, você pode:

Aproveite as funcionalidades do Chromebook para executar as suas tarefas relacionadas com o trabalho Ao controlar remotamente o seu computador de trabalho com o seu Chromebook, você pode fazer o seu trabalho, incluindo usar aplicações nativas do Windows e MacOS que são executadas em um computador remoto Windows ou Mac, como se estivesse sentados mesmo em frente ao seu computador de trabalho. Tenha desempenho superior e consistente A conexão remota da Splashtop usa um mecanismo de alto desempenho que capacita mais de 30 milhões de usuários e 200 mil empresas hoje. Você vai experimentar qualidade HD e conexões rápidas sem atrasos, conexões verdadeiramente em tempo real mesmo quando implementada como uma solução de trabalho a partir de casa em toda a organização. Acesse remotamente com conexões altamente seguras Conectar-se à rede do teu escritório usando um Chromebook com Splashtop é muito mais seguro do que conectar através de um computador portátil usando VPN. Além disso, o Splashtop é 10x mais rápido que o VNC! Os recursos e práticas de segurança do Splashtop protegem a rede de escritório bem como os dados no teu computador. Configure rapidamente uma força de trabalho remota eficaz Ao comprar Chromebooks e a Splashtop para os funcionários, as organizações podem configurar rapidamente a sua força de trabalho para ser produtiva enquanto trabalham em casa. É muito fácil de configurar e usar e pode facilmente ser escalado para um grande número de empregados. Tenha melhores funcionalidades ao melhor preço Os preços competitivos tanto dos Chromebooks como da Splashtop fazem desta combinação uma solução de desktop remoto popular para indivíduos e organizações. Suporte para vários monitores Chromebook A Splashtop também permite aos usuários que trabalham remotamente em um Chromebook com monitores conectados espelharem a configuração de vários monitores dos seus PCs de escritório.

