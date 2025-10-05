Trabalhando em casa com um Chromebook usando o acesso remoto Splashtop

Os Chromebooks têm sido dispositivos populares utilizados por indivíduos e instituições de ensino. Mais recentemente, as empresas também estão incentivando o uso de Chromebooks para que seus funcionários trabalhem remotamente de casa.
Quer seja em uma organização que abraça a tendência do BYOD (traga o seu próprio dispositivo) ou com dispositivos de propriedade da empresa, os Chromebooks estão ganhando popularidade. As vendas dos Chromebooks tiveram um crescimento de 23% no ano passado. É mais barato, mais leve e mais seguro que um laptop e atende às suas necessidades tão bem quanto. Tudo o que você precisa é de uma boa conexão WIFI.
Guia Passo a Passo: Conectar-se Remotamente ao Seu Computador de Trabalho a partir de um Chromebook
Usando um Chromebook com acesso remoto Splashtop, você pode iniciar uma sessão remota instantaneamente em seu computador de trabalho e trabalhar em qualquer lugar que tenha WIFI! Isso é possível em três etapas simples:
Compra ou experimenta gratuitamente uma subscrição Splashtop Remote Access adequada às tuas necessidades ou às da tua equipa.
Instale o Splashtop Streamer em seu computador de trabalho.
Baixa a aplicação Splashtop Business para Android no teu Chromebook*. Nota: Também está disponível uma aplicação para o Chrome, mas a aplicação para Android oferece um desempenho mais rápido e funcionalidades adicionais.
É isso! Agora você pode controlar remotamente seu computador de trabalho a partir do Chromebook.
Veja como funciona:
6 benefícios de usar um Chromebook + Splashtop para se conectar remotamente ao seu computador de trabalho
Ao iniciar uma conexão de desktop remoto da Splashtop com um Chromebook, você pode:
Tirar partido das funcionalidades do Chromebook para executar tarefas relacionadas com o trabalho: Ao controlar remotamente o computador de trabalho com o Chromebook, pode fazer o seu trabalho, incluindo utilizar aplicações nativas Windows e MacOS executadas num computador remoto Windows ou Mac, tal como se estivesse sentado em frente ao computador de trabalho.
Experimenta um desempenho superior e consistente: A conexão remota da Splashtop utiliza um motor de alto desempenho que alimenta mais de 30 milhões de utilizadores e 200K empresas atualmente. Você experimentará qualidade HD e conexões rápidas sem atraso, conexões verdadeiramente em tempo real, mesmo quando implantadas como uma solução de trabalho em casa em toda a organização.
Acede remotamente com ligações altamente seguras: A ligação à rede do teu escritório através de um Chromebook com Splashtop é muito mais segura do que a ligação através de um portátil com VPN. Além disso, a Splashtop é 10x mais rápido que o VNC! As caraterísticas e práticas de segurança do Splashtop protegem a rede do teu escritório assim como os dados no teu computador.
Configura rapidamente uma força de trabalho remota e eficaz: Ao comprar Chromebooks e Splashtop para os funcionários, as organizações podem, e têm-no feito, configurar rapidamente a sua força de trabalho para ser produtiva enquanto trabalha a partir de casa. É muito fácil de configurar e usar, e pode ser facilmente dimensionado para um grande número de funcionários.
Obtém melhores funcionalidades ao melhor preço: Os preços competitivos dos Chromebooks e da Splashtop fazem desta combinação uma solução de ambiente de trabalho remoto popular tanto para indivíduos como para organizações.
Suporte de vários monitores para Chromebook: A Splashtop também permite que os utilizadores que trabalham remotamente num Chromebook com monitores ligados espelhem a configuração multi-monitor dos seus PCs do escritório.
Por que Escolher o Software de Acesso Remoto Splashtop para as Tuas Necessidades de Trabalho Remoto
A Splashtop destaca-se como uma ferramenta essencial para trabalhadores remotos, fornecendo uma gama de funcionalidades que aumentam a produtividade, a segurança e a flexibilidade. Oferece:
Acesso de Alto Desempenho: A Splashtop permite ligações de alta qualidade e baixa latência, permitindo que os utilizadores trabalhem em tarefas com muitos recursos, como edição de vídeo ou desenvolvimento de software, a partir de qualquer dispositivo.
Compatibilidade Entre Plataformas: Quer estejas a utilizar um Chromebook, Mac, PC Windows, iOS ou dispositivo Android, o Splashtop garante um acesso sem problemas à tua estação de trabalho principal, tornando-o versátil para qualquer configuração.
Segurança e Conformidade: Com encriptação AES de 256 bits, autenticação de dois fatores, autenticação de dispositivos e controlos de acesso baseados em funções, o Splashtop fornece uma estrutura de segurança de nível empresarial, garantindo que os dados sensíveis permanecem protegidos durante as sessões remotas.
Colaboração e Suporte: A Splashtop não só permite o trabalho individual, mas também suporta a colaboração através da partilha de ecrã e funcionalidades de controlo remoto, tornando o apoio à equipa e a resolução de problemas mais fácil do que nunca.
Solução Económica: Em comparação com outras ferramentas de acesso remoto, a Splashtop oferece preços competitivos sem sacrificar a qualidade ou as caraterísticas, tornando-o uma escolha económica para indivíduos e empresas.
Fácil Configuração e Utilização: A interface amigável da Splashtop e a sua fácil instalação tornam-no acessível a utilizadores de todos os níveis técnicos. Você pode estabelecer rapidamente conexões remotas com o mínimo de problemas.
A Splashtop foi concebido para satisfazer as exigências do trabalho remoto moderno, assegurando que os utilizadores podem permanecer produtivos, seguros e ligados a partir de qualquer local.
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