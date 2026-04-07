Pular para o conteúdo principal
Voltar para Splashtop
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
Information security analyst on client call working towards security and compliance goals

Simplifique a Conformidade e Reforce a Sua Postura de Segurança

O Splashtop ajuda você a manter a conformidade com PCI, HIPAA, SOC 2, CIS, GLBA, ACSC e muito mais por meio de patches automatizados, visibilidade aprimorada e relatórios centralizados.

Fale ConoscoAgendar uma demonstração
Hands typing on a laptop keyboard.

Visibilidade Total nos Seus Endpoints

Descubra lacunas na superfície, detete dispositivos desprotegidos e rastreie software no seu ambiente. A Splashtop oferece visibilidade de patches em tempo real e relatórios de inventário para simplificar auditorias e verificações regulatórias.

Illustration of remote access compliance with a glowing checkmark, digital icons, and a person holding a tablet.

Torne a Conformidade Mais Simples e Escalável

Alinhe-se com PCI, HIPAA, SOC 2 e muito mais usando a automação do Splashtop, controles de acesso seguros, acesso remoto robusto e relatórios detalhados para atender aos requisitos de conformidade com facilidade.

Splashtop OS patch dashboard

Automatize os Fluxos de Trabalho de Patch

Reduza os riscos e cumpra os SLAs de patches com atualizações em tempo real em aplicativos Windows, MacOS, de terceiros e personalizados. Priorize vulnerabilidades utilizando insights CVE com tecnologia de IA e imponha atualizações de endpoint através de políticas, apoiando a prontidão para auditoria e os requisitos de seguro cibernético.

Report printouts scattered on a desk.

Simplifique os Registros de Auditoria e os Relatórios de Conformidade

Registe automaticamente o acesso, grave sessões e apresente relatórios detalhados de atividades. A Splashtop ajuda você a atender aos requisitos de auditoria sem aumentar a complexidade.

Benefícios do Uso da Splashtop para Conformidade

  • Security icon

    Minimize a Exposição ao Risco Copy

    Mantenha os endpoints seguros e em conformidade com patches automatizados e controlos de acesso.

  • A blue, semi-circular arrow curves downward and to the right, ending in a pointed arrowhead. Inside the curve, a stepped line follows the arc before sharply turning down and right. The image is on a light gray background.

    Evite a Correria da Auditoria de Última Hora Copy

    Registe tarefas, acompanhe o histórico de sessões e exporte relatórios instantaneamente para se manter preparado durante todo o ano.

  • A blue icon shows two curved lines merging upward into a single straight arrow pointing up, symbolizing merging or combining paths, on a light gray background.

    Consolidar as Operações de Conformidade Copy

    Unifique patches, controlo de acesso e relatórios num fluxo de trabalho simplificado para reduzir a sobrecarga e a complexidade das ferramentas.

  • Performance icon

    Adapte-se Rapidamente às Alterações de Requisitos Copy

    Atualize as políticas, implemente patches e ajuste os controlos de acesso no seu ambiente facilmente à medida que os padrões de conformidade ou as expectativas da seguradora evoluem.

Reduza riscos, esteja preparado para auditorias e simplifique a conformidade em todos os endpoints

Fale Conosco
Da implantação de scripts à conformidade de segurança, o Splashtop pode ajudar com tudo. Caso tenha algum problema, o apoio ao cliente também é rápido a ajudar e está sempre disponível. Copy

~Drew E, System Administrator

Ele está resolvendo pessoas que executam versões desatualizadas do Windows e outros softwares que podem ser um risco de segurança. Também ajuda na conformidade com o seguro, uma vez que alguns membros da equipa estão a trabalhar remotamente. Copy

~ Kyle W, Director of IT

Pronto para começar?

Fale ConoscoAgendar uma demonstração