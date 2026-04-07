Simplifique a Conformidade e Reforce a Sua Postura de Segurança
O Splashtop ajuda você a manter a conformidade com PCI, HIPAA, SOC 2, CIS, GLBA, ACSC e muito mais por meio de patches automatizados, visibilidade aprimorada e relatórios centralizados.
Visibilidade Total nos Seus Endpoints
Descubra lacunas na superfície, detete dispositivos desprotegidos e rastreie software no seu ambiente. A Splashtop oferece visibilidade de patches em tempo real e relatórios de inventário para simplificar auditorias e verificações regulatórias.
Torne a Conformidade Mais Simples e Escalável
Alinhe-se com PCI, HIPAA, SOC 2 e muito mais usando a automação do Splashtop, controles de acesso seguros, acesso remoto robusto e relatórios detalhados para atender aos requisitos de conformidade com facilidade.
Automatize os Fluxos de Trabalho de Patch
Reduza os riscos e cumpra os SLAs de patches com atualizações em tempo real em aplicativos Windows, MacOS, de terceiros e personalizados. Priorize vulnerabilidades utilizando insights CVE com tecnologia de IA e imponha atualizações de endpoint através de políticas, apoiando a prontidão para auditoria e os requisitos de seguro cibernético.
Simplifique os Registros de Auditoria e os Relatórios de Conformidade
Registe automaticamente o acesso, grave sessões e apresente relatórios detalhados de atividades. A Splashtop ajuda você a atender aos requisitos de auditoria sem aumentar a complexidade.
Benefícios do Uso da Splashtop para Conformidade
Minimize a Exposição ao Risco Copy
Mantenha os endpoints seguros e em conformidade com patches automatizados e controlos de acesso.
Evite a Correria da Auditoria de Última Hora Copy
Registe tarefas, acompanhe o histórico de sessões e exporte relatórios instantaneamente para se manter preparado durante todo o ano.
Consolidar as Operações de Conformidade Copy
Unifique patches, controlo de acesso e relatórios num fluxo de trabalho simplificado para reduzir a sobrecarga e a complexidade das ferramentas.
Adapte-se Rapidamente às Alterações de Requisitos Copy
Atualize as políticas, implemente patches e ajuste os controlos de acesso no seu ambiente facilmente à medida que os padrões de conformidade ou as expectativas da seguradora evoluem.
Reduza riscos, esteja preparado para auditorias e simplifique a conformidade em todos os endpoints
Da implantação de scripts à conformidade de segurança, o Splashtop pode ajudar com tudo. Caso tenha algum problema, o apoio ao cliente também é rápido a ajudar e está sempre disponível. Copy
~Drew E, System Administrator
Ele está resolvendo pessoas que executam versões desatualizadas do Windows e outros softwares que podem ser um risco de segurança. Também ajuda na conformidade com o seguro, uma vez que alguns membros da equipa estão a trabalhar remotamente. Copy
~ Kyle W, Director of IT