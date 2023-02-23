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Acesso Remoto Splashtop para Arquitetura e Design

Acesse a aplicações de software CAD/CAM/BIM a partir de qualquer lugar sem sacrificar o desempenho ou a segurança

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Leve a sua estação de trabalho de alta performance com você para qualquer lugar

Você é arquiteto, designer, engenheiro ou urbanista que precisa acessar remotamente um software intensivo de processamento? A Splashtop pode ajudar você a se conectar com segurança e trabalhar em movimento. 

Precisa usar um mouse 3D? Sem problemas. Você tem um Mac? Nós temos a solução. A Splashtop fornece acesso remoto seguro e suporte a uma vasta gama de dispositivos para se certificar de que você pode usar um software de alto desempenho em qualquer lugar, a qualquer hora. 

Benefícios Chave

  • Acesso fácil a partir de qualquer dispositivo

    Você pode acessar remotamente com rapidez computadores Windows, Mac e Linux ou Máquinas Virtuais a partir de qualquer computador ou dispositivo móvel (incluindo tablets e Chromebooks).

  • Alta performance de confiança

    Obtenha acesso remoto quase em tempo real com streaming  4K e latência mínima. O seu laptop terá a mesma velocidade e desempenho que a sua poderosa estação de trabalho do escritório.

  • Trabalhe em qualquer lugar

    O acesso remoto dá a liberdade para você se movimentar. Trabalhe facilmente a partir da tua cafeteria favorita ou onde quer que a inspiração surja.

  • Mantenha conexões seguras

    Entre conexões encriptadas, opções de senha multinível, autenticação multi-fator e outras características de segurança, os dados do seu cliente estão seguros. Saiba mais sobre a segurança da Splashtop.

  • Gerir estações de trabalho distribuídas

    Mantenha as estações de trabalho seguras, atualizadas e a funcionar de forma fiável em ambientes de escritório, híbridos e remotos com as ferramentas de monitorização, patch e automação de endpoints da Splashtop AEM.

Acessar Remotamente Aplicações de Software para Conceber e Renderizar Modelos 2D/3D

  • Rhino 3D
  • Autodesk — AutoCAD, Formlt, Revit Architecture
  • SolidWorks
  • SketchUp
  • V-Ray
  • ArchiCAD
  • BIMX
  • E muito mais!

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Considerámos outros produtos, mas a Splashtop ofereceu uma solução competitiva que permitia a gestão a nível empresarial e a autenticação multi-fator. A Splashtop permitiu-nos tirar partido das máquinas poderosas e pré-construídas que tínhamos no local, com os utilizadores a acederem aos seus computadores de secretária normais.

Alistair Kell - Principal e chefe de tecnologia da informação e processos na BDP

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