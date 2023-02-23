Acesso Remoto Splashtop para Arquitetura e Design
Acesse a aplicações de software CAD/CAM/BIM a partir de qualquer lugar sem sacrificar o desempenho ou a segurança
Leve a sua estação de trabalho de alta performance com você para qualquer lugar
Você é arquiteto, designer, engenheiro ou urbanista que precisa acessar remotamente um software intensivo de processamento? A Splashtop pode ajudar você a se conectar com segurança e trabalhar em movimento.
Precisa usar um mouse 3D? Sem problemas. Você tem um Mac? Nós temos a solução. A Splashtop fornece acesso remoto seguro e suporte a uma vasta gama de dispositivos para se certificar de que você pode usar um software de alto desempenho em qualquer lugar, a qualquer hora.
Benefícios Chave
Acesso fácil a partir de qualquer dispositivo
Você pode acessar remotamente com rapidez computadores Windows, Mac e Linux ou Máquinas Virtuais a partir de qualquer computador ou dispositivo móvel (incluindo tablets e Chromebooks).
Alta performance de confiança
Obtenha acesso remoto quase em tempo real com streaming 4K e latência mínima. O seu laptop terá a mesma velocidade e desempenho que a sua poderosa estação de trabalho do escritório.
Trabalhe em qualquer lugar
O acesso remoto dá a liberdade para você se movimentar. Trabalhe facilmente a partir da tua cafeteria favorita ou onde quer que a inspiração surja.
Mantenha conexões seguras
Entre conexões encriptadas, opções de senha multinível, autenticação multi-fator e outras características de segurança, os dados do seu cliente estão seguros. Saiba mais sobre a segurança da Splashtop.
Gerir estações de trabalho distribuídas
Mantenha as estações de trabalho seguras, atualizadas e a funcionar de forma fiável em ambientes de escritório, híbridos e remotos com as ferramentas de monitorização, patch e automação de endpoints da Splashtop AEM.
Acessar Remotamente Aplicações de Software para Conceber e Renderizar Modelos 2D/3D
- Rhino 3D
- Autodesk — AutoCAD, Formlt, Revit Architecture
- SolidWorks
- SketchUp
- V-Ray
- ArchiCAD
- BIMX
- E muito mais!
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Considerámos outros produtos, mas a Splashtop ofereceu uma solução competitiva que permitia a gestão a nível empresarial e a autenticação multi-fator. A Splashtop permitiu-nos tirar partido das máquinas poderosas e pré-construídas que tínhamos no local, com os utilizadores a acederem aos seus computadores de secretária normais.
Alistair Kell - Principal e chefe de tecnologia da informação e processos na BDP
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Para indivíduos e equipes
Splashtop Remote Access
Acesso remoto seguro de alto desempenho para permitir o trabalho a partir de qualquer lugar
Para um acesso remoto de nível empresarial e suporte remoto com SSO e capacidade de gerenciamento avançada.
Splashtop Enterprise
Acesso remoto e suporte para satisfazer as suas necessidades avançadas de negócios e segurança
Para Necessidades Especiais de Conformidade
Splashtop On-Prem
Acesso e suporte remoto auto-hospedado para satisfazer os seus requisitos de segurança e conformidade
Para Equipas de TI que Gerem Dispositivos Distribuídos
Splashtop AEM
Gestão centralizada de endpoints para monitorizar, aplicar patches e manter estações de trabalho de arquitetura e design em grande escala.