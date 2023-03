Eficiência e qualidade com software de monitoramento contínuo e acesso remoto

A COVID-19 acelerou a revolução digital em todas as indústrias, especialmente nos cuidados de saúde. Com novos regulamentos de distanciamento social, os estabelecimentos de saúde correram para se reinventar e alcançar o novo normal, assegurando ao mesmo tempo cuidados de qualidade para todos os pacientes. Neste estudo de caso, Koen Van Dulmen, Gestor de Projeto da Clínica de Exames do Hospital Slingeland, compartilha como o seu hospital reinventou e melhorou os cuidados com os pacientes através do monitoramento contínuo de parâmetros vitais usando uma plataforma de monitoramento contínua e vários sensores. O Splashtop On-Prem foi usado para iniciar várias medições remotas de um sensor.