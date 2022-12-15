Eficiência e qualidade com software de monitoramento contínuo e acesso remoto
A Clínica de Sensores do Hospital Slingeland aumentou a eficiência usando o Splashtop On-Prem para monitorar remotamente sinais vitais com sensores inteligentes
Sumário
A COVID-19 acelerou a revolução digital em todas as indústrias, especialmente nos cuidados de saúde. Com novos regulamentos de distanciamento social, os estabelecimentos de saúde correram para se reinventar e alcançar o novo normal, assegurando ao mesmo tempo cuidados de qualidade para todos os pacientes. Neste estudo de caso, Koen Van Dulmen, Gestor de Projeto da Clínica de Exames do Hospital Slingeland, compartilha como o seu hospital reinventou e melhorou os cuidados com os pacientes através do monitoramento contínuo de parâmetros vitais usando uma plataforma de monitoramento contínua e vários sensores. O Splashtop On-Prem foi usado para iniciar várias medições remotas de um sensor.
O Desafio: Ativar sensores em meio a protocolos de distanciamento social
A principal missão da Clínica Sensing do Hospital Slingeland é desenvolver uma solução para monitorar sinais vitais continuamente, calcular o risco de deterioração e resolvê-los conforme necessário. Devido à COVID-19, a Clínica Sensing teve que acelerar o desenvolvimento e a implementação desta solução.
Para receber estes dados cruciais, a Sensing Clinic depende de múltiplos sensores, e um destes sensores precisa ser ativado manualmente. Todos os sensores estavam ligados a pacientes de alto risco e, inicialmente, os clínicos precisavam caminhar até cada uma das camas dos pacientes para efetuar medições a partir desse único sensor.
No entanto, devido à COVID-19, isso tinha-se tornado um desafio. “A Clínica Sensing precisa reduzir as viagens dos médicos e ainda receber todos os dados”, explicou Koen Van Dulmen, Gestor de Projeto da Slingeland Hospital Sensing Clinic. A clínica precisava reduzir o número de viagens físicas para ativar um sensor no quarto do paciente porque era vital obter o máximo de dados possível e garantir as medidas de distanciamento social e a segurança tanto dos pacientes como dos profissionais de saúde. Estas viagens também perturbavam o descanso necessário dos pacientes.
A SOLUÇÃO: SOFTWARE DE ACESSO REMOTO SPLASHTOP NO LOCAL
Koen entrou em contato com a equipe de TI do hospital para encontrar uma maneira de resolver o desafio da Clínica Sensing. A equipe de TI do Hospital Slingeland Ziekenhuis sugeriu recorrer a uma ferramenta de acesso remoto para permitir que a clínica realizasse medições em uma sala de controle virtual.
A equipe de TI avaliou e experimentou várias ferramentas de acesso remoto que acabaram tendo vários problemas de aplicação até encontrar o Splashtop On-Prem, que cumpria todos os critérios de seleção da equipe: usabilidade, continuidade, acessibilidade e velocidade.
Usabilidade: O processo de implementação foi suave. A equipe de Koen instalou facilmente o software em 20 gateways de Samsung A10 na sala de controle para que as medições dos sensores pudessem ser iniciadas remotamente.
Continuidade: Após ter sido configurado, o Splashtop On-Prem permitiu à Clínica Sensorial iniciar medições mais frequentes sem andar e sem perturbar o paciente ao receber dados com mais frequência. Por exemplo, 10-15 minutos em vez de cada hora durante o dia e de quatro em quatro horas durante a noite.
Acessibilidade e Velocidade: Embora o Splashtop On-Prem fosse fácil de implementar e funcionasse bem, ele também era acessível e rápido de implementar. E, neste cenário, a velocidade era essencial. "Tivemos de fazer isso rapidamente", disse Koen.
OS RESULTADOS: AUMENTO DE EFICIÊNCIA E MAIOR QUALIDADE DE SERVIÇO
Ao usar o Splashtop no Local, a sala de controle agora é capaz de monitorar até 20 pacientes de maneira remota.
Isso ajudou a Clínica Sensing Clinic a “reduzir o número de movimentações desnecessárias até o pacientes”, explica Koen. “As visitas aos pacientes agora são muito mais úteis, o clínico conhece o status dos seus pacientes.”
Antes de usar a Splashtop On-Prem, os clínicos caminhavam alguns metros por hora para chegarem aos dispositivos conectados aos pacientes.
No geral, a Sensing Clinic ficou satisfeita com o Splashtop On-Prem. "Tudo funcionou bem", disse Koen. "A Splashtop é fácil de usar e é uma empresa com a qual queremos continuar a trabalhar no futuro".
Ao reduzir movimentações desnecessárias até os pacientes, o Hospital Slingeland Ziekenhuis conseguiu reduzir os riscos de transmissão de COVID-19, permitindo que pacientes de alto risco recebessem o cuidado necessário com interrupções mínimas e, aumentando assim a qualidade do cuidado a todos os pacientes.
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Detalhes
Sobre o Hospital Slingeland Ziekenhuis
O Hospital Slingeland está localizado em Doetinchem, na Holanda, e foi fundado em 1975 como resultado de uma fusão entre o Hospital Wilhelmina e o Hospital São José. Com 305 leitos e aproximadamente 1.600 funcionários permanentes, o Slingeland Hospital se esforça para oferecer transparência, abertura e um lugar onde os pacientes podem contar com um cuidado de alta qualidade e segurança a todos os momentos.