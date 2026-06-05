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Recursos essenciais do melhor software de suporte remoto

Trevor Jackins
4 min de leitura
Atualizado
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As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
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Na nossa era conectada digitalmente, a importância de um software de suporte remoto confiável e eficiente não pode ser exagerada. Desde a manutenção de máquinas geridas ao suporte técnico, uma ferramenta de suporte remoto de qualidade é absolutamente necessária para as empresas.

No entanto, com a miríade de opções disponíveis, como pode alguém escolher o melhor software de suporte remoto?

Neste blog, vamos analisar os recursos essenciais que devem estar na tua ferramenta de suporte remoto e por que a Splashtop é a solução #1 de suporte remoto.

Compreender o Software de Suporte Remoto

Software de suporte remoto permite que os profissionais de TI acessem e controlem dispositivos remotamente, permitindo a resolução e correção de problemas sem estarem fisicamente presentes.

Esta ferramenta é fundamental nas empresas modernas, onde o trabalho remoto é predominante e é esperado suporte técnico rápido. No entanto, sem o software certo, as empresas podem enfrentar desafios como tempos de resposta atrasados, problemas de segurança e menor produtividade.

8 Características Essenciais do Melhor Software de Suporte Remoto

Ao procurar o melhor software de suporte remoto, certas funcionalidades não são negociáveis. Estes incluem conexões seguras, suporte a vários dispositivos, capacidades de transferência de arquivos e serviço de atendimento ao cliente responsivo. Tais funcionalidades garantem uma experiência de utilização perfeita e aumentam significativamente a produtividade e a eficiência dos negócios.

Eis uma análise completa dos recursos essenciais necessários no software de suporte remoto:

1 - Conexões Seguras

A primeira e mais importante característica a procurar numa ferramenta de suporte remoto é a segurança robusta. Funcionalidades como encriptação de ponta a ponta, autenticação multifator e deteção de intrusões garantem que os seus dados e conexões permaneçam seguros. Estas medidas de segurança protegem as informações sensíveis do teu negócio e ajudam a manter a confiança dos clientes.

2 - Suporte a vários dispositivos.

Com a variedade de dispositivos usados nas operações de negócios hoje, é crucial que o teu software de suporte remoto possa suportar várias plataformas. Isso inclui Windows, Mac, iOS e Android. Isso permite à tua equipa de suporte informático ajudar qualquer pessoa na tua organização, independentemente do dispositivo, garantindo operações suaves.

3 - Transferência de Ficheiros

Este recurso permite à tua equipa de suporte enviar e receber ficheiros do dispositivo remoto. Isso pode ser crucial quando a solução de problemas exigir arquivos ou atualizações de software específicos a serem instalados na máquina remota.

4 - Reinicialização Remota e Reconexão Automática

Este recurso permite à tua equipa de suporte reiniciar o dispositivo remoto e reconectar-se automaticamente à sessão. Isto é incrivelmente útil para lidar com falhas do sistema ou instalações de software que requerem uma reinicialização e pode ajudar a reduzir o tempo necessário para resolver problemas.

5 - Gravação da Sessão

Para fins de controlo de qualidade e formação, uma excelente ferramenta de suporte remoto deve poder gravar sessões. Isso também pode ser útil para fins de auditoria e conformidade.

6 - Capacidades de integração

Uma ferramenta de suporte remoto que pode integrar-se com outro software usado no teu negócio, como bilhética ou sistemas de CRM, pode agilizar o teu fluxo de trabalho e melhorar a eficiência.

7 - Interface Amigável ao Utilizador

Uma ferramenta com uma interface limpa e intuitiva pode melhorar a produtividade da tua equipa de suporte, tornando mais fácil navegar e usar a ferramenta de forma eficaz.

8 - Suporte 24/7

Uma equipa de apoio ao cliente fiável do fornecedor de software de suporte remoto pode fazer uma enorme diferença, particularmente quando encontras problemas com a ferramenta.

Todas estas funcionalidades contribuem para a produtividade e eficiência empresarial ao garantir suporte remoto rápido, fiável e seguro. Eles minimizam o tempo de inatividade, simplificam os processos de suporte de TI e, em última análise, podem levar a uma maior satisfação do cliente.

Porque é que a Splashtop é o Melhor Software de Suporte Remoto

A Splashtop fornece tudo o que as equipas de TI, os help desks e os MSPs precisam para fornecer suporte remoto rápido, seguro e fiável. Quer estejas a apoiar funcionários, clientes ou a gerir uma frota global de dispositivos, a Splashtop oferece um desempenho, flexibilidade e valor inigualáveis.

Eis o que faz da Splashtop a melhor solução de suporte remoto:

  • Opções Flexíveis de Licenciamento – Escolha o plano que atende às suas necessidades:

    • Splashtop Remote Support para acesso assistido e não assistido através de modelos baseados em utilizadores e endpoints.

    • Splashtop Enterprise para segurança avançada, gerenciamento centralizado, fluxos de trabalho da central de serviços e implantação em larga escala.

  • Acesso Assistido e Não Assistido – Ofereça suporte aos usuários finais em tempo real, conectando-se aos seus dispositivos com ou sem a presença deles. Ótimo para help desks, quebra/correção e manutenção proativa.

  • Suporte Multiplataforma - Acede remotamente e presta assistência a Windows, MacOS, Android, iOS e até a dispositivos Linux a partir de qualquer dispositivo ou browser moderno.

  • Alto Desempenho – Desfrute de sessões remotas suaves com qualidade HD, baixa latência, suporte a vários monitores e streaming otimizado, mesmo em conexões de baixa largura de banda.

  • Segurança em Primeiro Lugar – Criptografia AES de 256 bits integrada, autenticação de dispositivo, SSO, registro, lista branca de IP e conformidade com SOC 2 garantem que suas sessões de suporte estejam protegidas.

  • Ferramentas Integradas e Add-Ons – Aumente as suas capacidades de suporte com add-ons como:

  • Tempo de Retorno Rápido – Implantação fácil, interface amigável e preços competitivos significam que você pode começar a trabalhar — e obter o ROI — rapidamente.

Introdução à Splashtop

Na nossa procura do melhor software de suporte remoto, a Splashtop surge como um vencedor claro. Com as suas características robustas, excelente experiência de utilização e apoio superior ao cliente, é um investimento que promete retornos significativos. Encorajamo-te a experimentar a Splashtop e experimentar a diferença que pode fazer no teu negócio.

Implementar a Splashtop no teu negócio é um processo simples. Comece por escolher um plano que atenda às tuas necessidades — desde as básicas às soluções de nível empresarial. A Splashtop oferece preços competitivos, garantindo que obtendes a melhor relação qualidade/preço. Inscreva-se no teste gratuito para experimentar as suas capacidades em primeira mão.

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