Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito

Fale Conosco

Encontre a melhor forma de obter ajuda e conectar-se à Splashtop

Como podemos ajudar-te?

Para Suporte

Obtenha suporte técnico sobre qualquer um dos nossos produtos.

MensagemCentral de Ajuda

Para Vendas

Saiba mais sobre os nossos produtos, suplementos e recursos!

Fale ConoscoAgendar uma demonstração

Para Perguntas Gerais

Pergunte-nos qualquer coisa. Adoraríamos saber o que trouxe você até aqui.

Conversa ConoscoEnvie-nos um email

Outras Formas de Entrar em Contato

Vendas

  • EUA / Internacional: +1.408.886.7177

  • Austrália: +61 (2) 9161 7275

  • Canadá: (778) 569-0889

  • França: +33 (0)1 85 14 97 32

  • Alemanha: +49 (711) 340 67876

  • Holanda: +31 (0)20 888 5115

  • Nova Zelândia: +64 (9) 886 1323

  • Singapura: +65 6911 6898

  • Reino Unido: +44 (0) 20 3884 2681

  • China: +86 (0) 571 8711 9188

Consultas gerais (sem suporte)


Converse conosco

Suporte técnico

Splashtop Remote Access, Remote Support, SRS Premium e Enterprise suporte ao produto:

  • EUA / Internacional: +1.408.610.1631

  • Austrália: +61 (2) 9161 7275

  • Canadá: (778) 569-0889

  • França: +33 (0)1 85 14 97 58

  • Alemanha: +49 (711) 340 67876

  • Países Baixos: +31 (0) 20 888 5115

  • Nova Zelândia: +64 (9) 886 1323

  • Reino Unido: +44 (0) 20 3353 7079

  • China: +86 (0) 571 8711 9188

Todos os outros produtos:

  • EUA / Internacional: +1.408.809.3225


Central de AjudaConverse conosco

Localização dos Escritórios Splashtop

View of Silicon Valley

Sede Global, Vale do Silício

10050 North Wolfe Road Suite SW2-S260, Cupertino, CA 95014

City view of Tokyo Japan

Tóquio

Level 20 Marunouchi Trust Tower – Main 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku Tóqui 100-0005 Japão

City view of Taipei

Taipé

Rm. A1, 4F., No. 16, Sec. 4, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.), 10550

City view of Amsterdam

Sede na Europa, Amesterdã

Piet Heinkade 133-135, 1019 GM Amsterdã, Países Baixos

City view of Singapore

Singapura

6 Raffles Boulevard, Marina Square, #03-308, Suite 3198, Singapura 039594

City view of Hangzhou

Hangzhou

Unidade B/C, 10F Edifício A, Paradise Software Park, No 3 Xidoumen Road, Xihu District, Hangzhou, P.R.C. 310012

Envie-nos uma Mensagem


Outro Suporte

Status do Sistema
Divulgação de Vulnerabilidades
Obtenha o Streamer

Para entrar em contato com a Equipe de Relações Públicas Splashtop, veja o nosso Kit de Imprensa.

Contacto para media?

Kit de Imprensa