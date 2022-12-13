Trabalhe de maneira mais inteligente nesta temporada fiscal, acessando remotamente o QuickBooks e o Software de contabilidade

Soluções de Acesso Remoto para QuickBooks e Contabilidade
Acesso fácil, confiável e seguro aos computadores e livros dos seus clientes
Acessibilidade para Profissionais de Contabilidade com Necessidades Fiscais ao Longo do Ano
Com a Splashtop, você é capaz de acessar remotamente com segurança os computadores dos seus clientes, gerir a sua versão do QuickBooks, ou acessar o software de contabilidade para arquivar todos os documentos relacionados com impostos.
Com o Splashtop Remote Access, és capaz de:
Acessar e controlar o QuickBooks e outro software de contabilidade remotamente
Poupar dinheiro, reduzindo as viagens aos clientes ou comprando menos licenças de software
Acesse remotamente o software do seu cliente à medida que precisa dele
Imprimir remotamente declarações de rendimentos e outros documentos
Trabalhar produtivamente em movimento ou a partir do conforto da sua própria casa
Comece a Sua AssinaturaTeste gratuito
Para 1 Usuário Licenciado
Acesso Remoto Solo
Acesso a até 2 computadores
R$ 25/mês
Faturado anualmente em R$ 290
Para Indivíduos + Pequenas Equipas
Acesso Remoto Pro
Acesso a até 10 computadores por licença
A partir de R$ 32,50/mês
Faturado anualmente em R$ 390
Para Empresas e Utilizadores Avançados
Enterprise
Obtenha os recursos avançados, tais como sign-on único, controle de recursos granulares, dispositivo USB e redirecionamento do stylus, e muito mais!
Para Equipas de TI que Gerem Endpoints
Splashtop AEM
Gestão centralizada de endpoints para monitorizar, corrigir e manter dispositivos de empresas de contabilidade em grande escala.
Benefícios de Acesso Remoto da Splashtop para Profissionais Fiscais
QuickBooks de acesso remoto
Precisa entrar no QuickBooks mas o desktop está em outro lugar? Isso não é um problema. Basta usar o seu dispositivo, entrar remotamente e assumir o controle do ambiente de trabalho remoto para acessar o QuickBooks.
Trabalhe remotamente e Mantenha-se Produtivo
O acesso remoto oferece a liberdade de trabalhar em qualquer lugar, incluindo o conforto da sua própria casa. Faça o trabalho enquanto está sentado no seu sofá favorito. Para começar, conclua tarefas fora do horário normal de trabalho.
Instale e Comece - Use Qualquer Dispositivo
Não tem seu laptop na sua frente? Sem problemas. Use seu tablet ou smartphone para acessar e controlar remotamente seus computadores. Tudo que você precisa é o aplicativo Splashtop para acessar seus computadores. A instalação leva menos de um minuto.
Reduzir as viagens
Menos viagens significa que você pode concluir suas tarefas mais rapidamente. Terminar suas tarefas mais cedo significa que você trabalhará menos. Não há benefício maior para um contador durante a estação movimentada do que reduzir a quantidade de horas que ele tem para trabalhar.
Impressão Remota 1099s, Transferir Arquivos e Mais!
Imprima remotamente arquivos dos computadores dos seus clientes na impressora local . Transfira documentos importantes dos computadores deles para o seu. Treine seus clientes remotamente e mostre a eles o que fazer. Suas possibilidades são infinitas!
Garanta a Segurança e a Privacidade
Você pode garantir aos seus clientes a você mesmo, que os dados de todos estão seguros. Entre conexões encriptadas, opções de senha de vários níveis, autenticação de dois fatores e outros recursos de segurança, os seus dados estão seguros. Saiba mais sobre a segurança da Splashtop.