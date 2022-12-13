Trabalhe de maneira mais inteligente nesta temporada fiscal, acessando remotamente o QuickBooks e o Software de contabilidade

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An accountant using Splashtop to remotely access QuickBooks and accounting software for a more efficient tax season

Soluções de Acesso Remoto para QuickBooks e Contabilidade

Acesso fácil, confiável e seguro aos computadores e livros dos seus clientes

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Acessibilidade para Profissionais de Contabilidade com Necessidades Fiscais ao Longo do Ano

Com a Splashtop, você é capaz de acessar remotamente com segurança os computadores dos seus clientes, gerir a sua versão do QuickBooks, ou acessar o software de contabilidade para arquivar todos os documentos relacionados com impostos. 

Com o Splashtop Remote Access, és capaz de: 

  • Acessar e controlar o QuickBooks e outro software de contabilidade remotamente 

  • Poupar dinheiro, reduzindo as viagens aos clientes ou comprando menos licenças de software 

  • Acesse remotamente o software do seu cliente à medida que precisa dele 

  • Imprimir remotamente declarações de rendimentos e outros documentos 

  • Trabalhar produtivamente em movimento ou a partir do conforto da sua própria casa


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Para 1 Usuário Licenciado

Acesso Remoto Solo

Acesso a até 2 computadores

R$ 25/mês

Faturado anualmente em R$ 290

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Para Indivíduos + Pequenas Equipas

Acesso Remoto Pro

Acesso a até 10 computadores por licença

A partir de R$ 32,50/mês

Faturado anualmente em R$ 390

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Obtenha os recursos avançados, tais como sign-on único, controle de recursos granulares, dispositivo USB e redirecionamento do stylus, e muito mais!

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Gestão centralizada de endpoints para monitorizar, corrigir e manter dispositivos de empresas de contabilidade em grande escala.

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Benefícios de Acesso Remoto da Splashtop para Profissionais Fiscais

QuickBooks de acesso remoto

Precisa entrar no QuickBooks mas o desktop está em outro lugar? Isso não é um problema. Basta usar o seu dispositivo, entrar remotamente e assumir o controle do ambiente de trabalho remoto para acessar o QuickBooks.

Trabalhe remotamente e Mantenha-se Produtivo

O acesso remoto oferece a liberdade de trabalhar em qualquer lugar, incluindo o conforto da sua própria casa. Faça o trabalho enquanto está sentado no seu sofá favorito. Para começar, conclua tarefas fora do horário normal de trabalho.

Instale e Comece - Use Qualquer Dispositivo

Não tem seu laptop na sua frente? Sem problemas. Use seu tablet ou smartphone para acessar e controlar remotamente seus computadores. Tudo que você precisa é o aplicativo Splashtop para acessar seus computadores. A instalação leva menos de um minuto.

Reduzir as viagens

Menos viagens significa que você pode concluir suas tarefas mais rapidamente. Terminar suas tarefas mais cedo significa que você trabalhará menos. Não há benefício maior para um contador durante a estação movimentada do que reduzir a quantidade de horas que ele tem para trabalhar.

Impressão Remota 1099s, Transferir Arquivos e Mais!

Imprima remotamente arquivos dos computadores dos seus clientes na impressora local . Transfira documentos importantes dos computadores deles para o seu. Treine seus clientes remotamente e mostre a eles o que fazer. Suas possibilidades são infinitas!

Garanta a Segurança e a Privacidade

Você pode garantir aos seus clientes a você mesmo, que os dados de todos estão seguros. Entre conexões encriptadas, opções de senha de vários níveis, autenticação de dois fatores e outros recursos de segurança, os seus dados estão seguros. Saiba mais sobre a segurança da Splashtop.

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