Melhor Software de Acesso Remoto ao PC 2023: Baseado no teu Caso de Uso

Existem muitos aplicativos de PC remotos no mercado, mas o aplicativo certo para você pode depender do motivo pelo qual você precisa de acesso remoto em primeiro lugar. Descubra qual é a melhor solução para você!
O software de acesso remoto ao PC, também conhecido como desktop remoto ou apenas acesso remoto, permite controlar remotamente um computador ou dispositivo a partir de outro dispositivo. Você verá a tela do dispositivo remotamente e poderá controlá-lo como se o estivesse usando pessoalmente.
Você pode precisar de uma solução de acesso remoto por muitos motivos diferentes. Talvez você precise ajudar um membro da sua família, ou talvez precise acessar o seu computador que ficou em casa durante uma viagem.
Qualquer que seja o caso de uso, deve escolher a solução de acesso remoto que melhor atende às suas necessidades. Aqui estão as melhores soluções de acesso remoto para PC de 2026 para cada caso de uso comum.
Casos de Uso
O melhor para trabalhar à distância (indivíduos e pequenas equipas) - Splashtop Remote Access
Melhor para trabalhar remotamente (empresas e organizações) - Splashtop Enterprise
O melhor para suporte remoto de TI / help desk - Splashtop Remote Support
Melhor para gestão de endpoints e operações remotas de TI - Splashtop AEM
Melhor para Trabalhar Remotamente (Indivíduos e Equipes Pequenas)
Trabalhar à distância pode abrir muitas portas em termos de flexibilidade e produtividade. Mas pode ser um desafio se não conseguires usar o teu computador pessoalmente. E se precisares de aceder a um determinado ficheiro, ou correr uma aplicação que só está disponível num dos teus desktops e que não podes levar fisicamente contigo? É aí que entra o acesso remoto.
Quando olhas para as funcionalidades, preços, segurança e velocidades de ligação remota, não há melhor solução do que o Splashtop Remote Access.
Para além de te permitir controlar de forma segura os teus computadores remotos a partir de outro computador, tablet ou dispositivo móvel, o Splashtop Remote Access também tem uma vasta gama de funcionalidades orientadas para te ajudar a ser produtivo enquanto estás numa sessão remota. Você pode transferir arquivos entre dispositivos, imprimir documentos remotamente do computador remoto para uma impressora local, visualizar vários monitores ao mesmo tempo e muito mais.
Principais detalhes:
Preço: Começa em R$ 25/mês
Dispositivos/Sistemas Operacionais Suportados
Conecte-se remotamente usando qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
Conecte-se remotamente a qualquer computador Windows ou Mac.
Como ele se compara com outras soluções
Splashtop destaca-se com ligações remotas rápidas que proporcionam qualidade HD e som remoto com uma latência mínima. Os utilizadores podem controlar sem problemas aplicações de recursos intensivos, tais como ferramentas criativas Adobe como Photoshop, After Effects, e Premiere Pro enquanto trabalham remotamente.
Quando se trata de preços, não há comparação. O Splashtop Remote Access economiza centenas de dólares aos utilizadores quando comparado a outros produtos de PC remoto. Na verdade, pode poupar de 50% a 80% ao escolher a Splashtop em vez do AnyDesk, LogMeIn Pro e GoToMyPC, ou quase 90% nos custos quando comparado com o TeamViewer*. E obterá mais funcionalidades de topo em comparação com o RemotePC.
Melhor para Trabalhar Remotamente (Empresas e Organizações)
Grandes organizações, incluindo empresas e instituições educacionais, provavelmente têm várias necessidades de acesso remoto. Os funcionários precisam acessar os computadores do escritório para trabalhar em casa. Os alunos precisam ser capazes de acessar os computadores do laboratório e outros recursos escolares remotamente. O TI precisa monitorar computadores gerenciados, e o help desk precisa ser capaz de oferecer suporte remoto a qualquer dispositivo no momento em que um funcionário, cliente ou parceiro precisar de ajuda.
Para uma solução completa de acesso remoto e suporte remoto, não procure mais do que a Splashtop Enterprise.
Principais detalhes:
Preço: Preço flexível baseado no número de utilizadores finais de acesso remoto e nas licenças dos técnicos de suporte remoto
Dispositivos/Sistemas Operacionais Suportados
Conecte-se remotamente usando qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
Conecte-se remotamente a qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS ou Android.
Como ele se compara com outras soluções
O Splashtop Enterprise se destaca por entregar muito valor às organizações que o utilizam. Além de oferecer as ferramentas de acesso remoto para trabalho remoto e suporte de TI, o Splashtop Enterprise vem com recursos de segurança abrangentes, como autenticação de dois fatores, controles de autorização, registro em log, integração com SSO e muito mais. Ele também é incrivelmente fácil de usar e oferece aos administradores de TI uma grande flexibilidade e controle no gerenciamento de usuários e dispositivos.
Melhor para TI / suporte remoto do help desk
Os profissionais de suporte de TI e help desks podem aproveitar a tecnologia de acesso remoto para fornecer suporte instantâneo aos seus clientes. Em vez de viajar até um cliente para solucionar o problema do dispositivo ou tentar resolver pelo telefone, os técnicos podem simplesmente acessar remotamente o dispositivo para fornecer suporte no momento que for necessário. Isto reduz muito o tempo e os custos para os help desks.
O Splashtop Remote Support é a melhor solução de acesso remoto para este caso de utilização.
Principais detalhes:
Preço: Começa em R$ 65/mês
Dispositivos/Sistemas Operacionais Suportados
Conecte-se remotamente usando qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS ou Android.
Conecte-se remotamente a qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS ou Android.
Como ele se compara com outras soluções
Enquanto a maioria dos produtos de acesso remoto são concebidos para te dar acesso remoto sem supervisão a uma quantidade definida de computadores, o Splashtop Remote Support dá-te acesso a um número ilimitado de dispositivos, para que possas fornecer suporte a todos os computadores, tablets ou dispositivos móveis dos teus utilizadores, mesmo dispositivos pessoais.
Produtos semelhantes, incluindo TeamViewer*, LogMeIn Rescue e GoToAssist, podem custar 50% ou mais do que o Splashtop Remote Support, apesar de terem os mesmos recursos. Além disso, o Splashtop Remote Support inclui acesso a dispositivos móveis, enquanto as alternativas listadas acima cobram um suplemento por isso.
Melhor para Gestão de Endpoints e Operações de TI Remotas
As equipas de TI e MSPs precisam de mais do que apenas acesso remoto. Eles precisam de uma forma de monitorizar endpoints geridos, manter os sistemas atualizados, identificar riscos e resolver problemas sem estar constantemente a alternar entre ferramentas.
Splashtop AEM é feito para equipas que precisam de visibilidade dos terminais, gestão de patches em tempo real, alertas proativos, relatórios de inventário e automação em todos os seus computadores geridos. Ajuda as equipas de TI a reduzir o trabalho manual, a responder mais rapidamente a problemas de endpoints e a manter os dispositivos mais saudáveis em ambientes distribuídos.
Quando combinado com o acesso remoto e suporte da Splashtop, o Splashtop AEM oferece às equipes de TI uma maneira prática de dar suporte aos utilizadores, gerir os terminais e tomar ações a partir de uma plataforma simplificada.
Principais detalhes:
Site: https://www.splashtop.com/autonomous-endpoint-management
Preço: Começa em R$ 599/mês
Gestão de patches de SO em tempo real e de terceiros
Monitorização de endpoints e alertas
Relatório de inventário de hardware e software
Automação baseada em políticas
Ações em segundo plano e ferramentas de comando remoto
Informações Sobre Vulnerabilidades com Base em CVE
Como ele se compara com outras soluções
O Splashtop AEM oferece às equipas de TI uma forma mais leve e focada de gerir o estado dos endpoints, patching e remediação, sem a complexidade de uma plataforma RMM completa. As equipas podem usar o Splashtop AEM para automatizar atualizações do SO e de software de terceiros, monitorizar o estado dos endpoints, ver dados de inventário e agir quando os dispositivos precisarem de atenção.
Para organizações que já utilizam Splashtop para acesso remoto ou suporte remoto, Splashtop AEM adiciona capacidades de gestão de endpoints no mesmo fluxo de trabalho geral. Isso significa que as equipas de TI podem passar mais rapidamente de identificar um problema para o resolver, seja aplicando uma correção, executando um comando, revendo detalhes do dispositivo ou iniciando uma sessão de suporte remoto.
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Soluções de PC Remoto Splashtop
* Fonte: TeamViewer US web site $49/mês ($588/ano) preço de tabela para o plano Single User, Dez 2019.