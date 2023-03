Melhor Software de Acesso Remoto ao PC 2023: Baseado no teu Caso de Uso

Existem muitos aplicativos de PC remotos no mercado, mas o aplicativo certo para você pode depender do motivo pelo qual você precisa de acesso remoto em primeiro lugar. Descubra qual é a melhor solução para você!

O software de acesso remoto ao PC, também conhecido como desktop remoto ou apenas acesso remoto, permite controlar remotamente um computador ou dispositivo a partir de outro dispositivo. Você verá a tela do dispositivo remotamente e poderá controlá-lo como se o estivesse usando pessoalmente.

Você pode precisar de uma solução de acesso remoto por muitos motivos diferentes. Talvez você precise ajudar um membro da sua família, ou talvez precise acessar o seu computador que ficou em casa durante uma viagem.

Seja qual for o caso de uso, deverás escolher a solução de acesso remoto que melhor atende às tuas necessidades. Eis as melhores soluções de acesso remoto ao PC de 2023 para cada caso de uso comum.

Usar casos

Melhor para trabalhar remotamente (indivíduos e pequenas equipas) - Splashtop Business Access

Melhor para trabalhar remotamente (empresas e organizações) - Splashtop Enterprise

Melhor para TI / suporte remoto do help desk - Splashtop SOS

O melhor para gestão e suporte remoto MSP - Splashtop Remote Support

Melhor para Trabalhar Remotamente (Indivíduos e Equipes Pequenas)

Trabalhar à distância pode abrir muitas portas em termos de flexibilidade e produtividade. Mas pode ser um desafio se não conseguires usar o teu computador pessoalmente. E se precisares de aceder a um determinado ficheiro, ou correr uma aplicação que só está disponível num dos teus desktops e que não podes levar fisicamente contigo? É aí que entra o acesso remoto.

Ao analisar recursos, preços, segurança e velocidades de conexão remota, a melhor solução é o Splashtop Business Access.

Além de permitir que você controle com segurança seus computadores remotos a partir de outro computador, tablet ou dispositivo móvel, o Splashtop Business Access também possui uma ampla gama de recursos para ajudá-lo a ser produtivo durante uma sessão remota. Você pode transferir arquivos entre dispositivos, imprimir documentos do computador remoto para uma impressora local, visualizar vários monitores de uma só vez e muito mais.

Principais detalhes:

Website :

Preço : Começa em $5/mês

Dispositivos/Sistemas Operacionais Suportados Conecte-se remotamente usando qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Conecte-se remotamente a qualquer computador Windows ou Mac.



Como ele se compara com outras soluções

Splashtop destaca-se com ligações remotas rápidas que proporcionam qualidade HD e som remoto com uma latência mínima. Os utilizadores podem controlar sem problemas aplicações de recursos intensivos, tais como ferramentas criativas Adobe como Photoshop, After Effects, e Premiere Pro enquanto trabalham remotamente.

Quando se trata de preços, nem sequer está perto. Splashtop Business Access poupa aos utilizadores centenas de dólares quando comparado com outros produtos de PC remoto. De facto, podes poupar 50% a 80% quando escolhes Splashtop em vez de AnyDesk, LogMeIn Pro e GoToMyPC, ou poupar quase 90% no teu custo quando comparado com TeamViewer*. E vais ter mais funcionalidades de topo quando comparado com RemotePC.

Melhor para Trabalhar Remotamente (Empresas e Organizações)

Grandes organizações, incluindo empresas e instituições educacionais, provavelmente têm várias necessidades de acesso remoto. Os funcionários precisam acessar os computadores do escritório para trabalhar em casa. Os alunos precisam ser capazes de acessar os computadores do laboratório e outros recursos escolares remotamente. O TI precisa monitorar computadores gerenciados, e o help desk precisa ser capaz de oferecer suporte remoto a qualquer dispositivo no momento em que um funcionário, cliente ou parceiro precisar de ajuda.

Você não precisa procurar mais - O Splashtop Enterprise é a solução completa de acesso e suporte remotos.

Principais detalhes:

Website :

Preço : Preço flexível baseado no número de utilizadores finais de acesso remoto e nas licenças dos técnicos de suporte remoto

Dispositivos/Sistemas Operacionais Suportados Conecte-se remotamente usando qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Conecte-se remotamente a qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS ou Android.



Como ele se compara com outras soluções

O Splashtop Enterprise se destaca por entregar muito valor às organizações que o utilizam. Além de oferecer as ferramentas de acesso remoto para trabalho remoto e suporte de TI, o Splashtop Enterprise vem com recursos de segurança abrangentes, como autenticação de dois fatores, controles de autorização, registro em log, integração com SSO e muito mais. Ele também é incrivelmente fácil de usar e oferece aos administradores de TI uma grande flexibilidade e controle no gerenciamento de usuários e dispositivos.

Melhor para TI / suporte remoto do help desk

Os help desks e os profissionais de suporte de TI podem aproveitar a tecnologia de acesso remoto para fornecer suporte instantâneo aos clientes. Em vez de viajar até um cliente para solucionar problemas no seu dispositivo, ou tentar falar com ele por telefone, os técnicos podem simplesmente acessar o dispositivo remotamente para fornecer suporte no momento em que for necessário. Isso reduz muito o tempo e os custos dos help desks.

O Splashtop SOS é a melhor solução de acesso remoto para este caso de uso.

Principais detalhes:

Website :

Preço : Começa em $17/mês

Dispositivos/Sistemas Operacionais Suportados Conecte-se remotamente usando qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS ou Android. Conecte-se remotamente a qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS ou Android.



Como ele se compara com outras soluções

Embora a maioria dos produtos de acesso remoto seja projetada para fornecer acesso remoto autônomo a uma quantidade definida de computadores, o Splashtop SOS oferece acesso a um número ilimitado de dispositivos, para que você possa fornecer suporte a todos os computadores, tablets ou dispositivos móveis dos seus usuários, até mesmo dispositivos pessoais.

Produtos semelhantes, incluindo TeamViewer*, LogMeIn Rescue, e GoToAssist, podem custar 50% ou mais do que Splashtop SOS, apesar de terem as mesmas características. Além disso, o Splashtop SOS inclui acesso a dispositivos móveis, enquanto que as alternativas listadas acima cobram um custo extra por isso.

Melhor para gestão e suporte remoto MSP

Espera-se que os MSPs e as equipas de TI mantenham e suportem os computadores e servidores dos seus clientes. Se pertences a esta categoria, então precisas de uma solução de PC remoto que te dê acesso a estes computadores remotamente em qualquer altura, mesmo sem um utilizador final presente. E precisas de ser capaz de gerir proactivamente esses computadores.

O Splashtop Remote Support é a melhor solução de acesso remoto porque oferece as ferramentas necessárias para suportar todas as máquinas dos seus clientes em escala. Você poderá concluir suas tarefas diárias de TI com muita facilidade.

Não só vais ter acesso ilimitado aos computadores dos teus clientes, como também podes trabalhar a partir do escritório ou de casa, graças às aplicações de PC remoto do Splashtop para computadores, tablets e dispositivos móveis.

Principais detalhes:

Website :

Preço : Começa em $40/mês

Dispositivos/Sistemas Operacionais Suportados Conecte-se remotamente usando qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS ou Android. Acesso Remoto para qualquer dispositivo Windows, Mac ou Android para acesso autônomo.



Como ele se compara com outras soluções

Splashtop Remote Support vem com várias funcionalidades de monitorização e gestão que os MSPs precisam para apoiar proactivamente os seus endpoints geridos. As características de monitorização e gestão remota incluem alertas configuráveis, gestão de actualizações, comando remoto, acções 1-para-muitas acções, segurança de endpoints, e muito mais.

Splashtop Remote Support custa menos e tem as mesmas características de topo encontradas em produtos semelhantes, incluindo o LogMeIn Central. Na verdade, podes poupar até 80% com Splashtop Remote Support em vez do LogMeIn Central. Além disso, Splashtop não vai aumentar os teus preços anualmente como o LogMeIn tem sido conhecido.

--

Interessado em saber mais sobre o melhor software de PC remoto para você? Confira a lista de produtos da Splashtop para que você possa começar um teste gratuito da melhor solução para você.

Soluções de PC Remoto Splashtop

* Fonte: TeamViewer US web site $49/mês ($588/ano) preço de tabela para o plano Single User, Dez 2019.