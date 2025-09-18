A Melhor Alternativa de VDI para o Laboratório de Computadores Remotos e Híbridos da próxima geração

Melhor Alternativa VDI para Acesso Remoto Seguro e de Alto Desempenho
Com a Splashtop, centenas de milhares de empresas, escolas e instituições governamentais estão desfrutando de acesso remoto de alto desempenho, de implantação rápida a computadores, servidores e máquinas virtuais Windows, Mac e Linux existentes.
Os Verdadeiros Desafios de Confiar no VDI Tradicional Hoje
Embora as soluções de infraestrutura de desktop virtual (VDI) tenham sido amplamente utilizadas, muitas organizações estão a ter cada vez mais dificuldade em geri-las no ambiente de trabalho híbrido atual. Os desafios comuns incluem:
Custos Elevados – O VDI exige um investimento inicial significativo em servidores, armazenamento e licenciamento, bem como uma manutenção contínua. Estas despesas dificultam o crescimento de equipas de TI mais pequenas e de organizações em crescimento.
Configuração e Gestão Complexas – A implementação e gestão de VDI geralmente exigem conhecimento especializado, infraestrutura dedicada e supervisão contínua, acrescentando uma carga desnecessária à equipa de TI.
Limitações de Desempenho – Os utilizadores finais encontram frequentemente latência, estrangulamentos de largura de banda ou experiência degradada ao aceder a aplicações que exigem muitos recursos, especialmente em fluxos de trabalho criativos, de design ou de engenharia.
Preocupações de Segurança – Embora o VDI centralize os dados, sistemas mal configurados, patches desatualizados ou vulnerabilidades no próprio ambiente VDI podem expor informações confidenciais. Acompanhar as ameaças em evolução exige vigilância constante e camadas extra de proteção.
Acessibilidade Limitada – As configurações tradicionais de VDI têm frequentemente dificuldades em fornecer acesso contínuo em todos os dispositivos e sistemas operativos. Os trabalhadores remotos podem enfrentar restrições ou problemas de compatibilidade ao tentar ligar-se a partir de dispositivos pessoais ou móveis.
Essas desvantagens destacam por que muitas organizações estão buscando alternativas flexíveis, seguras e econômicas, como a Splashtop, que fornece acesso remoto de alto desempenho sem as pesadas demandas de infraestrutura da VDI.
Superar os Desafios de VDI e DaaS com Soluções de Desktop Remoto
O software de desktop remoto como a Splashtop oferece uma alternativa moderna aos modelos VDI e DaaS tradicionais. Ao remover a necessidade de infraestrutura cara e gerenciamento complexo, o Splashtop ajuda as organizações a superar os pontos problemáticos mais comuns.
Custos Mais Baixos – Elimine servidores, armazenamento e licenciamento dispendiosos ligados ao VDI. A Splashtop oferece acesso seguro sem a sobrecarga pesada.
Implantação Simples – Comece rapidamente com software leve em vez de longos projetos de infraestrutura. As equipas de TI podem escalar o acesso instantaneamente entre utilizadores e dispositivos.
Experiência de Alto Desempenho – A Splashtop oferece streaming de baixa latência e qualidade 4K que suporta aplicativos exigentes usados por designers, engenheiros e profissionais de mídia.
Segurança de Nível Empresarial – Todas as conexões são protegidas com criptografia TLS e AES de 256 bits, autenticação multifator, verificação de dispositivos e conformidade com padrões como SOC 2, ISO 27001, HIPAA e RGPD.
Acessibilidade Entre Plataformas – Os usuários podem acessar desktops e aplicativos de trabalho a partir de Windows, MacOS, Linux, iOS, Androide Chromebooks, permitindo uma verdadeira flexibilidade de dispositivos para forças de trabalho híbridas e remotas.
Por que os Clientes Escolhem a Splashtop como Sua Alternativa VDI Preferida
Com uma VDI não há potência de GPU suficiente. Entre isso, o atraso, a inicialização e o custo, não funcionou. Você não pode executar o Adobe ou (Autodesk) Maya em uma VDI. Podes fazer alguma coisa de vetor mas muito pouco.
Splashtop simplesmente funciona. Temos o iMac Pros nos laboratórios da escola e os alunos conseguem usá-los remotamente com os Chromebooks e tudo funciona para eles.
Gary Cendrowski, Director of Technology & Chris Gilbert, Application Technical Analyst, College of Fine, Performing, and Communication Arts, Wayne State University
Por que os Clientes Escolhem a Splashtop como Sua Alternativa VDI Preferida
Splashtop simplesmente funciona. Temos o iMac Pros nos laboratórios da escola e os alunos conseguem usá-los remotamente com os Chromebooks e tudo funciona para eles.
Chris Gilbert, Application Technical Analyst, College of Fine, Performing, and Communication Arts, Wayne State University
Desktop Remoto Splashtop vs. VDI/DaaS Tradicional: Comparação Detalhada
Splashtop
VDI/DaaS
Desempenho
Os utilizadores obtêm sessões remotas fiáveis e de alto desempenho permitindo-lhes realizar tarefas que exigem muitos recursos, como edição de vídeo, design gráfico, criação de animações, codificação e muito mais com baixa latência. Splashtop suporta aceleração de GPU NVIDIA e AMD.
As infraestruturas de DaaS e VDI podem estar localizadas a centenas de quilómetros de distância, resultando numa experiência de acesso remoto atrasada, dificultando a produtividade.
Experiência do Utilizador
Além de sessões remotas de alto desempenho, funcionalidades adicionais como transferência de ficheiros de arrastar e soltar, verdadeiro suporte multi-monitor, modo de cores 4:4:4, áudio de alta fidelidade e capacidade de redirecionar dispositivos USB como canetas/tablets stylus, permitem uma experiência de acesso remoto imersiva, como se estivéssemos utilizando pessoalmente.
Falta um conjunto abrangente de funcionalidades que aumente a produtividade e permita uma experiência de utilizador perfeita durante sessões remotas.
Licenciamento de software
Não são necessárias licenças de software adicionais. Os utilizadores podem aceder aos computadores de trabalho e usar aplicações licenciadas existentes, tal como fariam no campus.
Muitas das aplicações existentes precisariam ter licenças diferentes que cobrissem a virtualização. Na verdade, alguns fornecedores de software não permitem que o seu software seja virtualizado devido à sua incapacidade de rastrear corretamente o licenciamento, e os que oferecem licenciamento de virtualização geralmente cobram à parte. Envolver todos os fornecedores de software para relicenciar expandirá a complexidade, o custo e o tempo do gerenciamento de licenças.
Hora de Implementar
Em funcionamento em minutos.
A implementação de VDI pode levar meses / o DaaS pode levar semanas. Envolver diferentes fornecedores de aplicações de software para relicenciarem o uso da virtualização pode levar meses.
Agendamento de Acesso de Estudante
Os administradores de TI podem agendar horários específicos e gerir permissões para os funcionários acederem aos computadores através de uma consola de administração centralizada, dando aos administradores de TI um controlo rigoroso sobre o acesso e utilização.
Sem capacidades de agendamento inerentes.
Custo incorrido e capacidade de alavancar o investimento existente
Pague por licenças de utilizador simultâneas e utilize o investimento existente em computadores. Os computadores físicos (CapEx) permitem às instituições gerir e controlar melhor o seu orçamento.
O custo operacional (OPeX) pode ser muito elevado, especialmente quando baseado numa base medida ou a pedido. A elevada utilização faz com que o preço suba significativamente. Imagine muitos usuários esquecendo de fazer logoff de suas instâncias cloud VDI que continuavam em execução.
Segurança e Privacidade de Dados
Todos os dados residem no escritório.
Com o DaaS, são necessárias revisão e monitoramento cuidadosos para proteger a privacidade do usuário, pois os dados são armazenados na cloud. Existem requisitos adicionais de conformidade de privacidade de dados, sobrecarga e riscos.
Suporte Mac
Muitas empresas usam computadores Windows e Mac. A Splashtop oferece uma experiência de usuário consistente em Windows e Macs.
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Capacidade de Colaborar em Sessões Remotas
Vários utilizadores podem aderir a uma sessão remota e colaborar com colegas no mesmo computador.
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Plataforma Consolidada para Acesso Remoto e Suporte
O Splashtop Enterprise também oferece recursos de suporte remoto, permitindo que as equipes de TI gerenciem e monitorem computadores, bem como forneçam suporte sob demanda aos funcionários de qualquer lugar.
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Mais adequado para o trabalho híbrido
Uma combinação de trabalho presencial e remoto é o futuro e a Splashtop é o parceiro de acesso remoto mais adequado. Os funcionários podem trabalhar nos computadores quando estão no escritório e também podem ter acesso remoto aos mesmos computadores a partir de casa. As TI podem utilizar a mesma plataforma para gestão de endpoints e para fornecer suporte remoto em qualquer dispositivo, em qualquer lugar.
Não é adequado para um ambiente de trabalho híbrido.
Splashtop é usado por mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo. Leia mais sobre o Splashtop Enterprise.