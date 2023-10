A Melhor Alternativa de VDI para o Laboratório de Computadores Remotos e Híbridos da próxima geração

A Virtual Desktop Infrastructure (VDI) no local é conhecida como complexa e dispendiosa de implementar, dimensionar e manter. DaaS (Desktop as a Service) baseado em clouddo Amazon Workspaces, VMWare Horizon cloud, Microsoft Windows Virtual Desktop (WVD) no Azure e Citrix Managed Desktops surgiram como plataformas de computação sob demanda e pré-pagas.

No entanto, a VDI e os DaaS têm muitas falhas que são ampliadas quando organizações inteiras e instituições educacionais as aproveitam para continuar os seus negócios e educação remotamente. Soluções de desktop remoto como a Splashtop superam esses desafios e são mais adequadas às necessidades atuais de alto desempenho, segurança e rápida implantação, especialmente aquelas de instituições de ensino fundamental e médio e de ensino superior que buscam disponibilizar recursos de informática existentes no campus para seus alunos. que estão aprendendo em casa ou em dormitórios.