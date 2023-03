A Beyond Digital Solutions Reduziu Visitas ao Local e Resolveu 90% dos Problemas de Sinalização Digital Remotamente

Durante a migração do seu fornecedor anterior, a Beyond Digital Solutions implantou a Splashtop em alguns dias, sem tempo de inatividade. "Parecia que um dia eu tinha saído do escritório e quando voltei no dia seguinte, estávamos simplesmente entrando em uma aplicação diferente e clicando em um botão diferente. Sem pontos estresse", disse Jonathan Peachey, Gerente de TI.

Hoje em dia a Splashtop é a aplicação que Beyond Digital mais usa para garantir a execução fácil de campanhas, do ponto de vista técnico e de UX. Apesar de as suas mais de 7.000 telas estarem espalhadas por dois continentes, eles podem resolver até 90% dos problemas remotamente, evitando ou minimizando perturbações e poupando custos relacionados com visitas ao local.

Durante o primeiro ano, eles foram capazes de resolver a maioria dos problemas remotamente, poupando uma média de 15.000 milhas gastas na estrada e cerca de 4 toneladas de emissões de CO2 por cliente. Agora, a Beyond Digital pode implementar uma nova tecnologia que era impossível de gerir com outros fornecedores, alargando a sua oferta aos clientes e ganhando uma vantagem competitiva. "Até agora, temos executado 90% das nossas operações no Windows, mas a Splashtop permite-nos olhar para novas máquinas de sinalização digital, como o Android e o Linux, que melhoraram significativamente o seu desempenho no último período", disse Michael.