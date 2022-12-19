A Beyond Digital Solutions Reduziu Visitas ao Local e Resolveu 90% dos Problemas de Sinalização Digital Remotamente
Melhorando campanhas digitais enquanto gerencia mais de 7,000 telas de sinalização digital em dois continentes com o Splashtop Enterprise
Em um Relance
Desafio
Beyond Digital Solutions precisou assegurar uma excelente experiência de usuário em mais de 7.000 telas de sinalização digital espalhadas pelo Reino Unido, Europa, Canadá e EUA.
Solução
Eles usaram o Splashtop Enterprise para minimizar o tempo de inatividade, habilitar o trabalho remoto e fornecer suporte sob demanda aos clientes enquanto gerem uma variedade de softwares de sinalização digital.
Resultados
Agora a Beyond Digital Solutions economiza mais de 15.000 milhas por cliente para visitas no local, anualmente. Isto permite que eles ofereçam um serviço melhor e expandam as suas capacidades tecnológicas para aumentar a sua oferta.
Da Beyond Digital Solutions
A Splashtop cumpriu com todos os nossos requisitos. Com uma solução escalável, nós podíamos controlar remotamente os nossos telas em todos os lugares e suportar uma grande variedade de dispositivos para clientes e pessoal interno. Tudo com um software não-invasivo e seguro que pode ser ativado sob demanda.
Michael Thompson, Digital Architect and Digital Signage Expert
O Desafio: Gerir uma variedade de dispositivos e softwares de sinalização digital em vários continentes
Com sede em Newcastle, Inglaterra, a Beyond Digital Solutions é uma agência de comunicações que liga os pontos entre o conteúdo, a criatividade e a tecnologia. Desde menus digitais para hotelaria até telas de comunicação interna, eles trabalham em todos os setores, fornecendo soluções de comunicação digital imersiva que influenciam a forma como as pessoas interagem com as marcas de consumo. Eles gerem mais 7,000 telas digitais para clientes de toda a Europa, EUA e Canadá.
Michael Thompson, Arquiteto Digital e Especialista em Sinalização Digital, atua como ponto de conexão entre os clientes e uma equipe interna de 25 pessoas. Ele assegura o melhor UX para cada campanha alinhando os requisitos dos clientes com os esforços dos engenheiros, criativos e especialistas em sinalização digital. Ele também trabalha com desenvolvedores em portais e sistemas backend para assegurar uma integração perfeita de software de sinalização digital para cada campanha.
Além das Soluções Digitais, você tem que considerar os requisitos de cada cliente e campanha para escolher o melhor software de sinalização digital para as suas necessidades. "Usamos uma variedade de tecnologias", - explica Michael - "incluindo telas de janela híbridas para rastrear audiências do exterior, e tecnologia de rastreio ocular para analisar a atenção da audiência ou medir a taxa de conversão".
Mesmo tendo trabalhado com software remoto durante 12 anos, Beyond Digital Solutions sentiu a necessidade de encontrar um fornecedor mais eficiente. O seu fornecedor anterior continuava aumentando os preços sem adicionar novas funcionalidades ou melhorar a estabilidade do seu software.
A Beyond Digital Solutions estava à procura de uma solução estável que pudesse:
Assegurar a máxima compatibilidade com o software que utilizam
Resolver rapidamente as perturbações nas telas
Fornecer suporte imediato e sob demanda aos clientes e ao pessoal interno em qualquer dispositivo ou sistema operacional
A Solução: Minimizando o Tempo de Inatividade, Melhorando o Suporte e Permitindo o Trabalho Remoto com o Splashtop Enterprise
A nova solução tinha que ser compatível com todos os softwares de sinalização digital que eles tinham. Também tinha que permitir um suporte eficiente aos clientes e empregados para que eles pudessem intervir e resolver rapidamente os problemas nas telas. A Beyond Digital também procurava uma solução que não exigisse instalação e que funcionasse com qualquer dispositivo ou sistema operacional. E ao seguir em frente, eles queriam proporcionar a melhor experiência possível aos seus clientes.
Michael pesquisou e testou várias ferramentas, incluindo o TeamViewer, antes de substituir o LogMeIn pelo Splashtop Enterprise. No entanto, nenhuma delas ofereceu a estabilidade, características adicionais ou suporte ao vivo que a Beyond Digital requeria, quanto mais a um preço razoável. A Splashtop, no entanto, cumpriu todos os requisitos e se encaixou no seu orçamento.
Com o Splashtop Enterprise, a Beyond Digital Solutions foi capaz de:
Minimizar o tempo de inatividade das suas campanhas de sinalização digital. A Splashtop permitiu que o seu serviço de assistência verifique e dê suporte facilmente a mais de 200 máquinas diariamente, substituindo as visitas no local com apenas alguns cliques remotos.
Ganhar flexibilidade e competitividade. Com a capacidade de escolher e gerir qualquer software remotamente, a Beyond Digital pôde criar campanhas digitais feitas sob medida para os seus clientes.
Dar suporte a clientes e empregados com uma ferramenta de suporte remoto segura e não invasiva. Ativada sob demanda sem necessidade de instalação ou manutenção local.
Permitir ao pessoal de TI acessar e operar na mesma máquina simultaneamente, sem ser desligado das suas sessões, para um processo de resolução de problemas mais eficiente.
Habilitar os empregados a trabalhar remotamente a partir dos seus próprios dispositivos. Com suporte e acesso sem atrasos às estações de trabalho e programas de topo de gama, independentemente do seu sistema operacional.
Resultados: A Beyond Digital Solutions reduziu a sua pegada de carbono enquanto aumentou a eficiência das suas campanhas digitais
Durante a migração do seu fornecedor anterior, a Beyond Digital Solutions implantou a Splashtop em alguns dias, sem tempo de inatividade. "Parecia que um dia eu tinha saído do escritório e quando voltei no dia seguinte, estávamos simplesmente entrando em uma aplicação diferente e clicando em um botão diferente. Sem pontos estresse", disse Jonathan Peachey, Gerente de TI.
Hoje em dia a Splashtop é a aplicação que Beyond Digital mais usa para garantir a execução fácil de campanhas, do ponto de vista técnico e de UX. Apesar de as suas mais de 7.000 telas estarem espalhadas por dois continentes, eles podem resolver até 90% dos problemas remotamente, evitando ou minimizando perturbações e poupando custos relacionados com visitas ao local.
Durante o primeiro ano, eles foram capazes de resolver a maioria dos problemas remotamente, poupando uma média de 15.000 milhas gastas na estrada e cerca de 4 toneladas de emissões de CO2 por cliente. Agora, a Beyond Digital pode implementar uma nova tecnologia que era impossível de gerir com outros fornecedores, alargando a sua oferta aos clientes e ganhando uma vantagem competitiva. "Até agora, temos executado 90% das nossas operações no Windows, mas a Splashtop permite-nos olhar para novas máquinas de sinalização digital, como o Android e o Linux, que melhoraram significativamente o seu desempenho no último período", disse Michael.
Detalhes
Sobre a Beyond Digital Solutions
Com sede em Newcastle, Inglaterra, a Beyond Digital Solutions é especialista na criação de conteúdos para telas digitais. Desde menus digitais para hotelaria até telas de comunicação interna, funcionam em todos os sectores, fornecendo soluções de comunicação digital imersivas que influenciam a forma como as pessoas interagem com as marcas de consumo.
O que os Clientes Estão a Dizer
Múltiplas pessoas conseguiem se conectar à mesma máquina. Essa é uma característica brilhante que não vimos em nenhum outro lugar.
Michael Thompson, Digital Architect and Digital Signage Expert