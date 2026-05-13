Splashtop Soluções de Acesso Remoto, Suporte e Colaboração para a Educação

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A student on campus using Splashtop on her laptop to study remotely.

Soluções Remotas Splashtop para Educação

Melhore a experiência de aprendizagem remota e presencial com soluções para estudantes, professores e TI

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As Principais Soluções de Acesso Remoto da Splashtop Têm a Confiança das Principais Instituições Educativas

Os estudantes podem aceder remotamente aos computadores do laboratório a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar e no seu próprio horário. Os professores podem utilizar software de partilha de ecrã e anotação para manter os estudantes envolvidos, melhorar a participação e criar uma experiência de aprendizagem mais interativa. A TI pode prestar apoio imediato a estudantes e professores a partir de qualquer lugar, minimizando as interrupções.

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Suporte Remoto

Dê suporte remotamente a alunos e professores e resolva rapidamente problemas de TI

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Enterprise

A solução completa de suporte remoto com segurança e controle avançado

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Splashtop AEM

Mantenha os dispositivos de alunos, professores e funcionários seguros, atualizados e fiáveis com a aplicação de patches em tempo real, monitorização de endpoints e ferramentas de automatização.

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Enterprise

Permita que alunos e professores acessem e controlem em segurança os computadores do laboratório a partir de qualquer lugar, usando qualquer dispositivo.

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Classroom

Compartilhamento de telas e software de anotação para os professores envolverem toda a sala de aula

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Mirroring360

Espelhe uma tela móvel ou de desktop para o seu PC ou Mac sem os cabos

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Foxpass WI-FI e Controle de Acesso ao Servidor

A nossa solução integrada permite que as equipas de engenharia e TI usem o controlo avançado de acessos em poucos minutos.

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Splashtop em escolas ao redor do mundo

World map with blue dots with density in North America, Europe, Asia and Australia


Outside photo of the Wayne State University

Estudo de caso

Laboratórios Remotos Wayne State

Você vai ter muito mais gente da Wayne State querendo saber da Splashtop porque eles têm nos observado. E eles têm me perguntado nos nossos comitês de reinício sobre como tudo está indo. E eu tenho falado para eles que a Splashtop simplesmente funciona".

Gary Cendrowski - Diretor de Tecnologia, Wayne State CFPCA

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Laney College building

Estudo de caso

Laboratórios remotos da Laney College

Estamos orientando muitas classes em relação à Splashtop porque não vai haver classes presenciais no Outono. Estamos tendo aulas socialmente distantes para que os alunos possam completar os seus certificados e as suas licenciaturas. Não conseguiríamos fazer isso se não fosse a Splashtop".

Gerald Casey - Laney College CTE

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Lenawee Intermediate School District logo

Estudo de caso

Laboratórios Remotos Lenawee ISD

"A Splashtop irá nos permitir fornecer acesso remoto a eles. Ela também abre os nossos laboratórios para um potencial cenário de laboratório virtual de 24 horas que não foi previamente identificado como uma necessidade".

Nicholas Adams - Distrito Escolar Intermediário de Lenawee

Leia o estudo de caso

A segurança é a nossa prioridade

Two IT security professionals reviewing data logs

Infraestrutura segura

A Splashtop não só oferece infraestrutura cloud robusta hospedada na AWS para redes e computação seguras, mas também oferece opções locais para quem prefere ou precisa de soluções de hospedagem local. O nosso compromisso com a segurança estende-se a todas as plataformas, adotando as melhores práticas da indústria em ambientes de desenvolvimento, implementação e produção com mecanismos de detecção e defesa de intrusão 24x7 aplicados. Descubra mais sobre como protegemos os teus computadores, utilizadores e dados.

Splashtop Partner MSP Connect screen displaying a floating icon indicating secure access to remote systems

Recursos avançados de segurança

As soluções da Splashtop são construídas para dar às TI controlo total sobre a segurança do acesso remoto à força de trabalho distribuída de hoje em dia. Os recursos de segurança incluem autenticação de dois factores, sinal único na integração, MFA de endpoint, ecrã em branco, timeout de sessão inactiva, notificação de ligação remota, registo de auditoria de sessão completa, e mais. Todas as sessões remotas estão protegidas com encriptação TLS e AES de 256 bits. Aprende mais sobre as características de segurança da Splashtop.

IT professional reviewing cybersecurity threats

Padrões e Conformidade

Splashtop é compatível com ISO/IEC 27001, SOC2, RGPD e CCPA. As soluções Splashtop são projetadas para apoiar as organizações no cumprimento de seus requisitos de conformidade HIPAA, FERPA, PCI e outros requisitos de conformidade do setor.

Privacidade de dados e sessão: a Splashtop não processa, armazena, ou tem acesso a nenhum dos computadores ou aplicações dos nossos utilizadores e dados acedidos durante uma sessão remota.

Aprende mais sobre a segurança e conformidade da Splashtop.

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