Acesso Remoto e Preços de Suporte

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Por mês. Faturado em R$ 60 pelo primeiro ano e renovado em R$ 290

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Concebido para utilizadores individuais. Experimenta os elementos essenciais do acesso remoto, incluindo:

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Pro

R$ 32,50/ mês / usuário

Faturado Anualmente em R$ 390 para cada utilizador

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Para indivíduos e pequenas equipas que necessitam de produtividade no trabalho remoto

Tudo em Solo plus

  • Suporte a vários monitores
  • Gestão do papel do usuário e do acesso
  • Bate-papo e Gravação de Sessão
  • Vários Utilizadores (Até 3) num Único Computador

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Performance

R$ 50/ mês / usuário

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  • Áudio de Alta-Qualidade
  • Stylus Remoto e Wacom Bridge
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Enterprise

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Para segurança avançada, capacidade de gestão e controlo de acesso

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  • Integração SSO
  • Controles de Acesso Granulares, Acesso Agendado, Registro de Login SIEM
  • Acesso Não Assistido Android/IoT
  • APIs, Lista Branca de IP, Cloud Gravação, Conector e muito mais

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Remote Support - SOS

Começando em

R$ 65/ licença mensal/de utilizador simultâneo

Cobrado anualmente a R$ 780 ou R$ 1.200 por usuário simultâneo

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  • Aceda a computadores e dispositivos móveis ilimitados sob pedido através de um código de sessão.
  • Controle e suporte endpoints geridos remotamente, com ou sem a presença do utilizador final.
    • Opção 1: Obter uma licença para 10 computadores geridos por utilizador.
    • Opção 2: Obter uma licença para 300 computadores geridos por utilizador.
    • Cada licença dá acesso a computadores geridos adicionais, até um máximo de 1.200. Por exemplo, para a opção 2:
      • 1 licença: 300 computadores geridos
      • 2 licenças: 600 computadores geridos
      • 3 licenças: 900 computadores geridos
      • 4 ou mais licenças: 1.200 computadores geridos
  • Adicione recursos de gerenciamento de endpoints para patching, monitoramento e correção em tempo real
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Remote Support - Enterprise

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Autonomous Endpoint Management

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  • Também disponível como um complemento com licenças SOS e Enterprise Remote Support
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Complemento Splashtop Antivirus com tecnologia Bitdefender

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Bitdefender GravityZone EDR

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  • Melhora a visibilidade dos endpoints, redes e ambientes cloud para uma proteção abrangente
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Segurança Wi-Fi Foxpass

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Espaço de Trabalho Seguro

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  • Plataforma de Acesso Seguro Unificado com SSE e SASE Serviços
  • Acesso seguro para terceiros com acesso na hora certa, gravação de sessão, monitorização em tempo real e muito mais
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Software de partilha de ecrã e anotação para os professores envolverem toda a sala de aula.

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Enterprise para a Educação

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