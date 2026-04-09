Acesso Remoto e Preços de Suporte

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Soluções seguras, de alto desempenho e com preços competitivos a partir de R$ 25 por mês.
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Remote Access Solo
R$ 25
R$ 5
Por mês. Faturado em R$ 60 pelo primeiro ano e renovado em R$ 290
Concebido para utilizadores individuais. Experimenta os elementos essenciais do acesso remoto, incluindo:
- Acesso a partir de qualquer dispositivo
- Fácil configuração
Concebido para utilizadores individuais. Experimenta os elementos essenciais do acesso remoto, incluindo:
- Acesso a partir de qualquer dispositivo
- Fácil configuração
- Alto Desempenho
- Segurança robusta
Pro
R$ 32,50/ mês / usuário
Faturado Anualmente em R$ 390 para cada utilizador
Para indivíduos e pequenas equipas que necessitam de produtividade no trabalho remoto
Tudo em Solo plus
- Suporte a vários monitores
- Gestão do papel do usuário e do acesso
- Bate-papo e Gravação de Sessão
- Vários Utilizadores (Até 3) num Único Computador
Para indivíduos e pequenas equipas que necessitam de produtividade no trabalho remoto
Tudo em Solo plus
- Suporte a vários monitores
- Gestão do papel do usuário e do acesso
- Bate-papo e Gravação de Sessão
- Vários Utilizadores (Até 3) num Único Computador
Performance
R$ 50/ mês / usuário
Faturado Anualmente em R$ 600 para cada utilizador
A melhor experiência de trabalho remoto
Tudo no Pro plus
- Precisão de cores 4:4:4
- Capacidade de 240 FPS
- Áudio de Alta-Qualidade
- Stylus Remoto e Wacom Bridge
- USB Passthrough e muito mais
A melhor experiência de trabalho remoto
Tudo no Pro plus
- Precisão de cores 4:4:4
- Capacidade de 240 FPS
- Áudio de Alta-Qualidade
- Stylus Remoto e Wacom Bridge
- USB Passthrough e muito mais
Enterprise
Contacte-nos para obter licenciamento e preços personalizáveis
Para segurança avançada, capacidade de gestão e controlo de acesso
Tudo em Performance plus
- Integração SSO
- Controles de Acesso Granulares, Acesso Agendado, Registro de Login SIEM
- Acesso Não Assistido Android/IoT
- APIs, Lista Branca de IP, Cloud Gravação, Conector e muito mais
Para segurança avançada, capacidade de gestão e controlo de acesso
Tudo em Performance plus
- Integração SSO
- Controles de Acesso Granulares, Acesso Agendado, Registro de Login SIEM
- Acesso Não Assistido Android/IoT
- APIs, Lista Branca de IP, Cloud Gravação, Conector e muito mais
Remote Support - SOS
Começando em
R$ 65/ licença mensal/de utilizador simultâneo
Cobrado anualmente a R$ 780 ou R$ 1.200 por usuário simultâneo
- Aceda a computadores e dispositivos móveis ilimitados sob pedido através de um código de sessão.
- Controle e suporte endpoints geridos remotamente, com ou sem a presença do utilizador final.
- Opção 1: Obter uma licença para 10 computadores geridos por utilizador.
- Opção 2: Obter uma licença para 300 computadores geridos por utilizador.
- Cada licença dá acesso a computadores geridos adicionais, até um máximo de 1.200. Por exemplo, para a opção 2:
- 1 licença: 300 computadores geridos
- 2 licenças: 600 computadores geridos
- 3 licenças: 900 computadores geridos
- 4 ou mais licenças: 1.200 computadores geridos
- Adicione recursos de gerenciamento de endpoints para patching, monitoramento e correção em tempo real
- Aceda a computadores e dispositivos móveis ilimitados sob pedido através de um código de sessão.
- Controle e suporte endpoints geridos remotamente, com ou sem a presença do utilizador final.
- Opção 1: Obter uma licença para 10 computadores geridos por utilizador.
- Opção 2: Obter uma licença para 300 computadores geridos por utilizador.
- Cada licença dá acesso a computadores geridos adicionais, até um máximo de 1.200. Por exemplo, para a opção 2:
- 1 licença: 300 computadores geridos
- 2 licenças: 600 computadores geridos
- 3 licenças: 900 computadores geridos
- 4 ou mais licenças: 1.200 computadores geridos
- Adicione recursos de gerenciamento de endpoints para patching, monitoramento e correção em tempo real
Remote Support - Enterprise
Contacte-nos para obter licenciamento e preços personalizáveis
Para equipas que precisam de tudo no SOS plus
- Segurança reforçada com SSO, controlos de acesso granulares, lista branca de IP e gravação na cloud
- Suporte avançado de TI com service desk, acesso Android sem vigilância e APIs
- Mais de 1.200 dispositivos geridos
Para equipas que precisam de tudo no SOS plus
- Segurança reforçada com SSO, controlos de acesso granulares, lista branca de IP e gravação na cloud
- Suporte avançado de TI com service desk, acesso Android sem vigilância e APIs
- Mais de 1.200 dispositivos geridos
Autonomous Endpoint Management
- Automatize patches e atualizações de software para operações de TI simplificadas
- Monitore a integridade do dispositivo em tempo real para a resolução proativa de problemas
- Obtenha controle centralizado sobre vários endpoints com intervenção manual mínima
- Também disponível como um complemento com licenças SOS e Enterprise Remote Support
- Automatize patches e atualizações de software para operações de TI simplificadas
- Monitore a integridade do dispositivo em tempo real para a resolução proativa de problemas
- Obtenha controle centralizado sobre vários endpoints com intervenção manual mínima
- Também disponível como um complemento com licenças SOS e Enterprise Remote Support
Complemento Splashtop Antivirus com tecnologia Bitdefender
- Proteja-se contra vírus, malware e ransomware
- Implementa facilmente o antivírus e gere políticas personalizadas a partir da Splashtop
- Poupa dinheiro com preços baixos exclusivos para clientes Splashtop
- Proteja-se contra vírus, malware e ransomware
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- Poupa dinheiro com preços baixos exclusivos para clientes Splashtop
Bitdefender GravityZone EDR
- Detecte, analise e responda a ameaças cibernéticas avançadas em tempo real com deteção e resposta avançada de endpoints
- Melhora a visibilidade dos endpoints, redes e ambientes cloud para uma proteção abrangente
- Detecte, analise e responda a ameaças cibernéticas avançadas em tempo real com deteção e resposta avançada de endpoints
- Melhora a visibilidade dos endpoints, redes e ambientes cloud para uma proteção abrangente
Segurança Wi-Fi Foxpass
- Mitigue ataques cibernéticos e violações de dados com uma solução de segurança Wi-Fi completa
- Garanta segurança e privacidade - mantenha hóspedes e alunos fora da rede de funcionários
- Implantação flexível e robusta fornecida com autenticação sem senha e sem senha
- Mitigue ataques cibernéticos e violações de dados com uma solução de segurança Wi-Fi completa
- Garanta segurança e privacidade - mantenha hóspedes e alunos fora da rede de funcionários
- Implantação flexível e robusta fornecida com autenticação sem senha e sem senha
Espaço de Trabalho Seguro
- Plataforma de Acesso Seguro Unificado com SSE e SASE Serviços
- Acesso seguro para terceiros com acesso na hora certa, gravação de sessão, monitorização em tempo real e muito mais
- Plataforma de Acesso Seguro Unificado com SSE e SASE Serviços
- Acesso seguro para terceiros com acesso na hora certa, gravação de sessão, monitorização em tempo real e muito mais
Classroom Cloud
R$ 150/ professor / ano
Software de partilha de ecrã e anotação para os professores envolverem toda a sala de aula.
Software de partilha de ecrã e anotação para os professores envolverem toda a sala de aula.
Mirroring360 Pro
R$ 150/ professor / ano
Espelha um ecrã móvel ou de secretária para o teu PC ou Mac sem os cabos.
Espelha um ecrã móvel ou de secretária para o teu PC ou Mac sem os cabos.
Enterprise para a Educação
Melhore a experiência de aprendizagem remota e presencial com soluções para alunos, professores e TI
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A Solução de Software de Suporte e Acesso Remoto #1
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