Conformidade Splashtop

Todos os negócios que fazem parte da indústria de saúde dos Estados Unidos devem cumprir as normas federais que regulamentam a informação sensível e privada dos pacientes. Além de proteger a cobertura do seguro de saúde do trabalhador, a HIPAA estabelece padrões para proteger a integridade, confidencialidade e disponibilidade da informação eletrônica de saúde. A Splashtop não processa, armazena, ou tem qualquer acesso aos dados dos computadores dos usuários, tais como dados dos pacientes ou registros médicos. Por isso, a Splashtop não deve ser considerada como seu sócio de negócios. Embora nenhum produto ou solução única possa tornar uma organização em conformidade com a HIPAA, os produtos Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS, e Splashtop On-Prem, quando usados corretamente, podem ajudar as organizações a cumprir as diretrizes HIPAA para a privacidade e segurança do acesso remoto à informação de saúde, e podem ser usados dentro de um sistema maior para apoiar a conformidade com a HIPAA (veja o relatório abaixo). Alguns pontos chave a ter em conta são:

Splashtop transmite, mas não armazena o fluxo de captura de tela codificado, que é criptografado de ponta a ponta com TLS com criptografia AES-256 bits.

A transmissão do nome de usuário/senha é criptografada com HTTPS/TLS.

As senhas de usuário são criptografadas e armazenadas em nosso banco de dados, que é protegido por disco criptografado e VPN.

Todas as conexões são registradas com timestamp e informações de usuário/dispositivo/sessão.

A autenticação de dispositivo é habilitada por padrão com uma opção para ativar a autenticação de 2 fatores.

Nossos módulos de segurança de nuvem monitoram e sinalizam atividades suspeitas em tempo real e impedem o agressor de acesso adicional aos nossos serviços de nuvem.

Todas essas medidas devem ajudar a garantir que o Splashtop possa ser implantado de forma segura em sua organização sem afetar a conformidade com a HIPAA.

Documento técnico: Conformidade e segurança da HIPAA Splashtop

A Splashtop também oferece uma implementação no local das suas soluções de acesso remoto e suporte remoto. Com esta implementação, todos os módulos/serviços do servidor estão alojados na nuvem privada dos clientes. Encontre mais informação em https://www.splashtop.com/products/on-prem and https://www.splashtop.com/solutions/iot (para suporte remoto de computadores, dispositivos móveis / embutidos / IoT) .

Entre em contato com sales@splashtop.com para começar um teste ou obter informação adicional.