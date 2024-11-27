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Splashtop Secure Workspace
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Zero Trust Simplificado

Plataforma de Acesso Seguro Unificado com SSE e SASE Serviços

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Harvard University logo with a red shield featuring the Latin word VERITAS on three open books, next to the text HARVARD UNIVERSITY in black capital letters.
The image shows the Warner Bros. logo, featuring a blue shield with the letters WB on the left, next to the words WARNER BROS. in blue, all set against a white background.
The Hyundai logo, featuring a stylized blue H inside an oval, appears next to the word HYUNDAI in bold blue capital letters on a light background.
The CBS logo features a stylized eye symbol to the left of the bold, black letters CBS on a white background.
Marriott logo in red text with a stylized “M” above the word “Marriott,” and the words “Hotels Resorts Suites” below. The background is light gray.
A digital dashboard with cybersecurity icons and shield symbols connecting devices across a world map, highlighting global online security. One device has a red X alert, while others show green check marks.

Retira a tua VPN e abraça o acesso à rede de confiança zero (ZTNA) da próxima geração​

Imponha políticas de confiança zero e de negação padrão para os usuários que acessam seus recursos internos. Esta abordagem é mais rápida e mais segura do que uma VPN, uma vez que evita o movimento lateral e o retrocesso do tráfego.​


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A laptop screen displays a web page titled Active Sessions, showing a list of user sessions with details like user ID, source IP, country flag, access type, application, and timestamps. The background is blue.

Acesso Seguro de Terceiros com Gravação de Sessões e Monitorização em Tempo Real​

Acesso poderoso, sem credenciais, com duração limitada e na hora certa (JIT) através da Gestão de Acesso Privilegiado Remoto (RPAM). Proteja-se contra ameaças da Internet e perda de dados com o Remote Browser Isolation (RBI). Suporte para BYOD, acesso sem cliente e dispositivos não gerenciados, abrangendo ambientes de TI e OT.​


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Segurança Zero Trust de Última Geração

  • Blue outline icon of a computer monitor with a triangular warning sign containing an exclamation mark in front, suggesting a computer or display error or alert.

    Rede Zero Trust

    Alternativa mais segura e rápida às VPNs legadas com micros segmentação, reduzindo os movimentos laterais. ​

  • Blue outline icon of an ID card with a user silhouette and horizontal lines, accompanied by a large check mark in a circle, indicating verification or approval.

    Acesso Menos Privilegiado

    O Zero Trust protege o acesso apenas ao que é necessário com base na identidade, função, dispositivo e contexto de rede.​

  • Blue outline icon of a computer monitor with a video camera symbol in the top right corner, suggesting video calling or video conferencing.

    Monitorização de Sessões ao Vivo

    As sessões remotas são monitoradas, controladas e gravadas, com visibilidade total das atividades do usuário. ​

Facilidade de Utilização​

  • A blue line forms a square on the left, then curves upward into a large arrow pointing diagonally to the top right on a light gray background.

    Facilidade de Implantação

    Não há mais gestão complexa de políticas VPN. O acesso seguro e a conectividade podem ser configurados em minutos.​

  • A blue outline of a clock showing 3 o’clock, with bold hour markers at 12, 1, 2, and 3, on a light gray background.

    Acesso Na Hora Certa

    Os usuários obtêm acesso temporário aos recursos apenas quando necessário, com tempo limitado e permissões precisas.​

  • Blue outline icon of an open laptop connected to a network node below, symbolizing a computer linked to a network. The background is light gray.

    Acesso ZTNA Sem Agente

    O acesso ZTNA sem agente elimina a necessidade de instalação de software e permite a integração rápida de fornecedores de terceiros e usuários de BYOD.​

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

O que precisávamos era de uma maneira simples, rápida e fácil de conceder às pessoas acesso remoto a recursos internos de qualquer lugar, com segurança. Com o Splashtop Secure Workspace, encontrámos a solução perfeita.

IT Manager, Community College

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Posso dizer pela minha experiência com o produto que muito pensamento e esforço foram investidos para criar o produto e garantir que é seguro, o que eu realmente aprecio.

Manager of Technology, Community College District

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Estou adorando! Tudo o que tenho procurado no acesso remoto seguro para utilizadores privilegiados e terceiros está integrado no teu produto

CTO, a Managed Service Provider

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

A nossa atual ferramenta de Gestão de Acesso Privilegiado é cara e complexa de usar. O Splashtop Secure Workspace não só simplifica significativamente o fluxo de trabalho diário, como também melhora o acesso remoto a recursos críticos com as suas capacidades de segurança de serviço de ponta

Systems Engineer, Nationally Ranked Hospital

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Estamos satisfeitos por termos encontrado a Splashtop para satisfazer a nossa necessidade de uma solução de acesso seguro para a empresa, particularmente ao abordar as complexidades do acesso de terceiros com o Splashtop Secure Workspace.

Systems Administrator, A Global Manufacturing Company

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

A Splashtop é um dos melhores fornecedores com quem já trabalhámos. A equipa do Splashtop Secure Workspace é altamente conhecedora, trabalhadora e rápida a ajudar. Estamos ansiosos por continuar a nossa parceria com a Splashtop durante muitos anos.

Systems Administrator, A Global Manufacturing Company

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Temos enfrentado vários desafios com outros fornecedores, muitas vezes recebendo apenas um PDF de instruções quando precisávamos de suporte. A tua equipa foi além para garantir que obtemos o valor total da tua solução. Não podia haver melhor altura para mudarmos para o Splashtop Secure Workspace!

IT Network and Cybesecurity Manager, A Global Manufacturing Company

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

O Splashtop Secure Workspace apresenta o ajuste ideal para os nossos requisitos de segurança de TI, abordando as nossas necessidades de segurança com uma plataforma única e fácil de usar e levando a poupanças substanciais em recursos e esforços.

Founder / CEO, Technology Services Provider

A blue outline icon of a laptop with a padlock displayed on the screen, symbolizing cybersecurity or secure online access, on a light gray background.

Transformando o Acesso Seguro com o Espaço de Trabalho Seguro da Splashtop

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No cenário digital em rápida evolução, a necessidade de proteger dados confidenciais e gerenciar o acesso do usuário de forma eficaz nunca foi tão crítica.

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Blue line icon of a prison bed and a skull, connected by a line, symbolizing death row or capital punishment, on a light gray background.

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