Zero Trust Simplificado
Plataforma de Acesso Seguro Unificado com SSE e SASE Serviços
Retira a tua VPN e abraça o acesso à rede de confiança zero (ZTNA) da próxima geração
Imponha políticas de confiança zero e de negação padrão para os usuários que acessam seus recursos internos. Esta abordagem é mais rápida e mais segura do que uma VPN, uma vez que evita o movimento lateral e o retrocesso do tráfego.
Acesso Seguro de Terceiros com Gravação de Sessões e Monitorização em Tempo Real
Acesso poderoso, sem credenciais, com duração limitada e na hora certa (JIT) através da Gestão de Acesso Privilegiado Remoto (RPAM). Proteja-se contra ameaças da Internet e perda de dados com o Remote Browser Isolation (RBI). Suporte para BYOD, acesso sem cliente e dispositivos não gerenciados, abrangendo ambientes de TI e OT.
Segurança Zero Trust de Última Geração
Rede Zero Trust
Alternativa mais segura e rápida às VPNs legadas com micros segmentação, reduzindo os movimentos laterais.
Acesso Menos Privilegiado
O Zero Trust protege o acesso apenas ao que é necessário com base na identidade, função, dispositivo e contexto de rede.
Monitorização de Sessões ao Vivo
As sessões remotas são monitoradas, controladas e gravadas, com visibilidade total das atividades do usuário.
Facilidade de Utilização
Facilidade de Implantação
Não há mais gestão complexa de políticas VPN. O acesso seguro e a conectividade podem ser configurados em minutos.
Acesso Na Hora Certa
Os usuários obtêm acesso temporário aos recursos apenas quando necessário, com tempo limitado e permissões precisas.
Acesso ZTNA Sem Agente
O acesso ZTNA sem agente elimina a necessidade de instalação de software e permite a integração rápida de fornecedores de terceiros e usuários de BYOD.
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
O que precisávamos era de uma maneira simples, rápida e fácil de conceder às pessoas acesso remoto a recursos internos de qualquer lugar, com segurança. Com o Splashtop Secure Workspace, encontrámos a solução perfeita.
IT Manager, Community College
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Posso dizer pela minha experiência com o produto que muito pensamento e esforço foram investidos para criar o produto e garantir que é seguro, o que eu realmente aprecio.
Manager of Technology, Community College District
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Estou adorando! Tudo o que tenho procurado no acesso remoto seguro para utilizadores privilegiados e terceiros está integrado no teu produto
CTO, a Managed Service Provider
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
A nossa atual ferramenta de Gestão de Acesso Privilegiado é cara e complexa de usar. O Splashtop Secure Workspace não só simplifica significativamente o fluxo de trabalho diário, como também melhora o acesso remoto a recursos críticos com as suas capacidades de segurança de serviço de ponta
Systems Engineer, Nationally Ranked Hospital
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Estamos satisfeitos por termos encontrado a Splashtop para satisfazer a nossa necessidade de uma solução de acesso seguro para a empresa, particularmente ao abordar as complexidades do acesso de terceiros com o Splashtop Secure Workspace.
Systems Administrator, A Global Manufacturing Company
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
A Splashtop é um dos melhores fornecedores com quem já trabalhámos. A equipa do Splashtop Secure Workspace é altamente conhecedora, trabalhadora e rápida a ajudar. Estamos ansiosos por continuar a nossa parceria com a Splashtop durante muitos anos.
Systems Administrator, A Global Manufacturing Company
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Temos enfrentado vários desafios com outros fornecedores, muitas vezes recebendo apenas um PDF de instruções quando precisávamos de suporte. A tua equipa foi além para garantir que obtemos o valor total da tua solução. Não podia haver melhor altura para mudarmos para o Splashtop Secure Workspace!
IT Network and Cybesecurity Manager, A Global Manufacturing Company
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
O Splashtop Secure Workspace apresenta o ajuste ideal para os nossos requisitos de segurança de TI, abordando as nossas necessidades de segurança com uma plataforma única e fácil de usar e levando a poupanças substanciais em recursos e esforços.
Founder / CEO, Technology Services Provider
Transformando o Acesso Seguro com o Espaço de Trabalho Seguro da Splashtop
Yanlin Wang, vice-presidente de tecnologia avançada, explica como quebrar o molde de segurança para permitir o acesso seguro a recursos em qualquer lugar
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Como Mitigar o Ataque XZ Backdoor Supply Chain
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Protegendo o acesso de terceiros: A abordagem Na Hora Certa da Splashtop
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