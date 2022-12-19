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Two IT professionals shaking hands outdoors, symbolizing Splashtop's OEM and partner remote access opportunities

Oportunidades de acesso remoto da Splashtop e Parceiros OEM

Integre o acesso remoto da Splashtop e o espelhamento de tela em suas soluções

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Large touchscreen device in grocery store using wireless screen mirroring technology

Incorpore Acesso Remoto Comprovado e Tecnologia de Espelhamento de Tela sem fio em Suas Soluções de Serviço, Software e Hardware

Opções flexíveis estão disponíveis, incluindo SDKs, soluções de marca e rótulo privado com serviço completo opcional de desenvolvimento personalizado e consultoria de integração.

Tecnologias e Soluções Incluem:

  • Tecnologia Splashtop de acesso remoto ao computador para incorporar nas suas soluções RMM ou MSP
  • Visualização remota da tela do dispositivo móvel para iOS e Android ou controle remoto Android para a sua solução MDM
  • Acesso remoto e controle de dispositivos IoT, quiosques, sinais digitais, incluindo dispositivos Zebra, Honeywell, Sonim e Panasonic
  • Tecnologia de espelhamento de tela sem fios para telas inteligentes e telas
Ivanti Logo
Atera Logo
Ninja One logo
datto logo
acer logo
Canopy logo
Blue abstract splatter shape with three large lobes and a small droplet on a light gray background.

Splashtop e Canopy fazem parceria para trazer gerenciamento remoto aprimorado para dispositivos IoT

Para atender à crescente demanda por gerenciamento simplificado de dispositivos IoT, a parceria une o acesso remoto seguro e o suporte da Splashtop com a principal plataforma de monitoramento e gerenciamento remoto (RMM) da Canopy.

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Blue abstract splatter shape with three large lobes and a small droplet on a light gray background.

Splashtop Potencializa o Acesso Remoto em Soluções Populares de RMM

Incluindo Datto, Nverisk, Aera, NinjaOne e muito mais. 

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Ivanti Wavelink Utiliza a Tecnologia Splashtop

O líder da indústria, Ivanti Wavelink, usa a tecnologia Splashtop para controle remoto de dispositivos inteligentes.

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Blue abstract splatter shape with three large lobes and a small droplet on a light gray background.

Os Principais Fabricantes de Smartboards Incorporam o Espelhamento de Ecrã Splashtop

Os melhores fabricantes de smartboards, como a Sharp Business e a Promethean, incorporam tecnologia de espelhamento de tela Splashtop nas suas soluções.

Saiba mais

Inclua a Splashtop com o software, soluções e dispositivos/máquinas que você enviar

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