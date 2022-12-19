Oportunidades de acesso remoto da Splashtop e Parceiros OEM
Integre o acesso remoto da Splashtop e o espelhamento de tela em suas soluções
Incorpore Acesso Remoto Comprovado e Tecnologia de Espelhamento de Tela sem fio em Suas Soluções de Serviço, Software e Hardware
Opções flexíveis estão disponíveis, incluindo SDKs, soluções de marca e rótulo privado com serviço completo opcional de desenvolvimento personalizado e consultoria de integração.
Tecnologias e Soluções Incluem:
- Tecnologia Splashtop de acesso remoto ao computador para incorporar nas suas soluções RMM ou MSP
- Visualização remota da tela do dispositivo móvel para iOS e Android ou controle remoto Android para a sua solução MDM
- Acesso remoto e controle de dispositivos IoT, quiosques, sinais digitais, incluindo dispositivos Zebra, Honeywell, Sonim e Panasonic
- Tecnologia de espelhamento de tela sem fios para telas inteligentes e telas
Splashtop e Canopy fazem parceria para trazer gerenciamento remoto aprimorado para dispositivos IoT
Para atender à crescente demanda por gerenciamento simplificado de dispositivos IoT, a parceria une o acesso remoto seguro e o suporte da Splashtop com a principal plataforma de monitoramento e gerenciamento remoto (RMM) da Canopy.
Splashtop Potencializa o Acesso Remoto em Soluções Populares de RMM
Incluindo Datto, Nverisk, Aera, NinjaOne e muito mais.
Ivanti Wavelink Utiliza a Tecnologia Splashtop
O líder da indústria, Ivanti Wavelink, usa a tecnologia Splashtop para controle remoto de dispositivos inteligentes.
Os Principais Fabricantes de Smartboards Incorporam o Espelhamento de Ecrã Splashtop
Os melhores fabricantes de smartboards, como a Sharp Business e a Promethean, incorporam tecnologia de espelhamento de tela Splashtop nas suas soluções.