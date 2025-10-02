Visualização de Vários Monitores do Computador Remoto com a Splashtop

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A man using Splashtop remote desktop software and viewing the multiple monitors of the remote computer on his local multi monitor display.

Alternar e Visualizar Vários Monitores com o Desktop Remoto Splashtop

Splashtop Team
3 min de leitura
Atualizado
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How to Use 2 Monitors During a Remote Desktop Session
How to Use 2 Monitors During a Remote Desktop Session

Se você quiser acessar computadores Windows e Macs remotamente com vários monitores, a Splashtop é uma ótima solução. Com a Splashtop, você tem várias opções para visualizar vários monitores enquanto controla apenas um computador remoto.

  • Veja um monitor remoto de cada vez e alterne entre as telas

  • Veja vários monitores remotos em apenas uma tela (uma janela)

  • Veja vários monitores remotos em várias telas locais (várias janelas/vários monitores)

Estas funcionalidades variam consoante o produto. Leia abaixo para uma lista de quais soluções de área de trabalho remota da Splashtop incluem cada uma destas opções.

Visualização de plataformas cruzadas e controle remoto

Com a Splashtop, podes ver e controlar computadores remotos em várias plataformas, incluindo a visualização de vários monitores de um sistema operativo num computador ou dispositivo local com outro sistema operativo.

  • Controla e visualiza o teu computador Windows a partir do Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook

  • Controla e visualiza o teu Mac a partir do Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook

Vídeos de Desktop Remoto com Vários Monitores

Assista este vídeo para conferir como funciona o acesso remoto a vários monitores de Mac para Mac.

Demo Video: Mac-to-Mac Multi-Monitor Remote Access
Demo Video: Mac-to-Mac Multi-Monitor Remote Access

Temos aqui outra visão geral do vídeo (o computador do lado direito está controlando e visualizando remotamente as telas do computador do lado esquerdo).

Viewing Multiple Monitors with Splashtop
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Como Alternar e Visualizar Múltiplas Janelas em Qualquer Dispositivo Remoto

Alterne e Visualize Vários Monitores no Windows, Mac e Chromebook

Quando você estiver em uma sessão de acesso remoto, você poderá alternar entre os monitores clicando no botão “alternar monitor” na barra de ferramentas na parte superior da tela. O ponto azul do ícone do monitor irá indicar o número do monitor que você está visualizando ou um símbolo de vários monitores, como mostrado neste exemplo.

Toolbar icons from the Splashtop interface, with the 'Multiple Monitors'

No exemplo abaixo, os dois primeiros itens do menu permitem selecionar o Monitor 1 ou o Monitor 2 do sistema remoto para ver na sua tela. (Não sei porque a Lenovo e/ou o Windows deram um nome tão longo à minha tela Monitor 2 do laptop.) O ponto azul no ícone do monitor mostra o número do monitor que está sendo acessado ou um indicador multi-monitores.

O terceiro item do menu permite a exibição de todos os monitores do computador remoto em uma tela local. Esse recursos também é conhecido como multi-para-um.

A opção final permite exibir cada monitor remoto em uma janela separada no computador local e organizar essas janelas em vários monitores locais. Esse recurso também é conhecido como multi-para-multi.

Splashtop interface showing monitor selection options: 1 - SyncMaster, 2 - Wide viewing angle

Alternar Entre Múltiplas Janelas em Dispositivos iOS

Nos dispositivos iOS, incluindo iPhone e iPad, há um botão de barra de ferramentas semelhante disponível quando o menu é ativado na parte inferior do ecrã do teu dispositivo. Selecionar este botão dá-te a capacidade de trocar de ecrã.

Splashtop Multi Monitor UI

Em um iPhone (abaixo), você tem as opções para ver um tela de cada vez ou as duas telas remotas ao mesmo tempo na tela do seu celular.

Splashtop interface displaying monitor selection options with '1 - SyncMaster' selected and '2

Celulares e tablets Android

Os apps Splashtop para Android oferecem a opção de ver um monitor remoto de cada vez. O botão destacado abaixo é utilizado para mudar para o próximo monitor.

Multi Monitor UI

Escolha a Solução Splashtop Certa para as Suas Necessidades

Esta tabela mostra os recursos dos vários monitores disponíveis em cada solução Splashtop.

Opções de vários monitores com a Splashtop

Comparison chart showing Splashtop plans and their ability to view monitors

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Perguntas Frequentes

O que é um desktop remoto com vários monitores?
Porque a Splashtop é o melhor software de desktop remoto para acesso remoto a vários monitores?
Posso personalizar o layout de exibição de vários monitores?

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