Visualização de Vários Monitores do Computador Remoto com a Splashtop

Se você quiser acessar computadores Windows e Macs remotamente com vários monitores, a Splashtop é uma ótima solução. Com a Splashtop, você tem várias opções para visualizar vários monitores enquanto controla apenas um computador remoto.

Veja um monitor remoto de cada vez e alterne entre as telas

Veja vários monitores remotos em apenas uma tela (uma janela)

Veja vários monitores remotos em várias telas locais (várias janelas/vários monitores)

Esses recursos variam de acordo com o produto. Abaixo há uma lista de quais soluções Splashtop incluem cada uma dessas opções.

Visualização de plataformas cruzadas e controle remoto

Com a Splashtop, você pode visualizar e controlar computadores remotos em várias plataformas, incluindo a possibilidade de visualizar vários monitores de um sistema operacional em um computador local ou dispositivo que possui outro sistema operacional.

Controle e veja o seu computador Windows a partir do Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook*

Controle e veja o seu Mac no Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook*

*Suporte para Chromebook disponível no Splashtop Business Access, Suporte Remoto e SOS. Não disponível para a edição Personal.

Visão Geral dos Vídeos

Assista este vídeo para conferir como funciona o acesso remoto a vários monitores de Mac para Mac.

Temos aqui outra visão geral do vídeo (o computador do lado direito está controlando e visualizando remotamente as telas do computador do lado esquerdo).

Como alternar entre monitores e visualizar vários monitores

Windows, Mac e Chromebook

Quando você estiver em uma sessão de acesso remoto, você poderá alternar entre os monitores clicando no botão “alternar monitor” na barra de ferramentas na parte superior da tela. O ponto azul do ícone do monitor irá indicar o número do monitor que você está visualizando ou um símbolo de vários monitores, como mostrado neste exemplo.

No exemplo abaixo, os dois primeiros itens do menu permitem selecionar o Monitor 1 ou o Monitor 2 do sistema remoto para ver na sua tela. (Não sei porque a Lenovo e/ou o Windows deram um nome tão longo à minha tela Monitor 2 do laptop.) O ponto azul no ícone do monitor mostra o número do monitor que está sendo acessado ou um indicador multi-monitores.

O terceiro item do menu permite a exibição de todos os monitores do computador remoto em uma tela local. Esse recursos também é conhecido como multi-para-um.

A opção final permite exibir cada monitor remoto em uma janela separada no computador local e organizar essas janelas em vários monitores locais. Esse recurso também é conhecido como multi-para-multi.

iPhone e iPad

Nos dispositivos iOS, incluindo iPhone e iPad, há um botão de barra de ferramentas semelhante disponível quando o menu é ativado na parte inferior do ecrã do teu dispositivo. Selecionar este botão dá-te a capacidade de trocar de ecrã.

Em um iPhone (abaixo), você tem as opções para ver um tela de cada vez ou as duas telas remotas ao mesmo tempo na tela do seu celular.

Celulares e tablets Android

Os apps Splashtop para Android oferecem a opção de ver um monitor remoto de cada vez. O botão destacado abaixo é utilizado para mudar para o próximo monitor.

Qual solução Splashtop eu devo escolher?

Esta tabela mostra os recursos dos vários monitores disponíveis em cada solução Splashtop.

Opções de vários monitores com a Splashtop

Comece a acessar e controlar remotamente computadores usando vários monitores

