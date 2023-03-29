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Four men standing side by side, smiling at the camera, with their arms around each other. They are wearing light-colored, button-up shirts and dark pants, and are posing in front of a plain, brown background.

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