Splashtop On-Prem
Acesso e suporte remoto auto-hospedado para satisfazer os seus requisitos de segurança e conformidade
Quando a Nuvem Não é Uma Opção
Splashtop On-Prem é a solução local de melhor valor para acesso remoto seguro, controle remoto e suporte remoto a qualquer dispositivo. Esta solução tudo-em-um oferece acesso não-assistido a qualquer momento e conexões assistidas sob demanda, tornando-se a solução perfeita para todas as suas necessidades de acesso remoto. Permita que os funcionários acessem computadores de trabalho de qualquer lugar e serviços de TI e help desks para oferecer suporte eficiente a computadores e dispositivos.
Como Splashtop On-Prem Beneficia Sua Organização
Alto Desempenho
A arquitetura de performance avançada permite um acesso remoto muito rápido com sessões de vídeo e áudio interativas em HD e taxas de frames até 60 fps.
Controle Remoto e Acesso Não Assistidos
Trabalhe a partir de qualquer lugar! Obtenha acesso remoto, a qualquer momento, a todos os seus terminais Windows, Mac, Android, e Linux.
Suporte Remoto Supervisionado
O suporte on-demand para dispositivos Windows, Mac, iOS e Android só requer um código de 9 dígitos. Obtenha acesso assistido a computadores, tablets e dispositivos móveis.
Clustering de Alta Disponibilidade
Elimine o tempo de inatividade e otimize a performance com grupos de servidores com balanceamento de carga e alta disponibilidade.
Segurança Avançada
A segurança está na essência das operações e da arquitetura da Splashtop. Todos os logins passam pela autenticação obrigatória do dispositivo e pela autenticação opcional de dois fatores. As sessões estão protegidas com encriptação TLS e AES de 256 bits.
On-Premisse
Instale o Splashtop Gateway On-Prem na sua DMZ ou atrás da sua firewall corporativa. As sessões remotas podem negociar em pares através de redes locais encaminháveis ou fazer uma ponte através do Splashtop Gateway On-Prem para acesso através da rede.
Splashtop On-Prem Caraterísticas
Acesso de Usuário e Gerenciamento de Grupo
Atribua funções de usuário, organize pontos de extremidade em grupos e defina permissões de acesso em níveis individuais ou de grupo.
Módulo de acesso agendado
Gerencia horários e políticas para quando utilizadores e grupos de utilizadores podem aceder a determinados pontos finais.
Transferência de arquivos
Transfira facilmente ficheiros entre computadores sem iniciar uma sessão remota. Arraste e largue ou trabalhe na janela de transferência de ficheiros movendo ficheiros entre os seus computadores local e remoto.
Chat
Converse com o utilizador no computador remoto durante um chat, quer esteja numa sessão ou fora dela.
Elevar para administrador
Eleva o privilégio de sessão para admin ao acessar uma sessão de usuário padrão do Windows para interagir com o UAC, executar operações de nível administrativo e dar suporte à reinicialização e à reconexão.
Redirecionamento de Stylus e Dispositivo USB
Redirecione um dispositivo USB (cartão inteligente, chave de segurança, stylus, controlador de jogos, impressora, dispositivo HID) do teu computador local para o computador remoto. O dispositivo redirecionado funciona como se estivesse ligado ao computador remoto.
Gravação de Sessão
Grave sessões de acesso remoto para demonstrações, treino, ou auditoria. Usa o botão Screen Recording na barra de controle da sua sessão para iniciar e parar a gravação. As gravações são guardadas no seu computador local.
CONECTOR SPLASHTOP
Faça conexões RDP para computadores e servidores Windows através da infra-estrutura segura da Splashtop e gestão de privilégios sem usar a VPN ou instalar qualquer agente de acesso remoto. Saiba mais.
Lista Branca de IPs
Coloque endereços IP em uma lista branca para criar um perímetro a partir do qual o acesso remoto é permitido.
Integração Syslog
Exporte dados de registro para um servidor syslog para um sistema de Gestão de Informação e Eventos de Segurança (SIEM) para recuperar e analisar os dados.
Integração com o Active Directory
O Splashtop On-Prem se integra com o serviço Active Diretory da sua organização para aumentar a eficiência, produtividade e segurança.
Reinício remoto e Início-com-LAN
Reinicia ou inicia remotamente o teu computador. Podes reiniciar o computador remoto a partir da aplicação Splashtop ou da consola web. Para iniciar remotamente o teu computador, o computador alvo deve suportar Wake-on-LAN e estar ligado via cabo LAN (e outro computador na mesma rede deve estar ligado para fazer a ponte entre o pacote WoL).
Chamada de Voz
Torna as suas sessões de apoio mais eficientes com a chamada de voz dentro da sessão. Isto oferece aos utilizadores uma forma adicional de se comunicar durante as sessões de suporte remoto. Semelhante ao VoIP (Voice over Internet Protocol), os utilizadores em ambos os extremos da sessão remota podem comunicar entre si falando um com o outro.
Marca personalizada
Cria uma aplicação SOS personalizada com o teu próprio logótipo e marca para os teus clientes transferirem. Saiba mais.
Funcionalidade do Suporte Remoto
Ações em Segundo Plano
Aceda a ferramentas do sistema, como o gestor de tarefas, o editor de registo, o gestor de dispositivos, o gestor de serviços e o comando remoto, sem interromper o utilizador final.