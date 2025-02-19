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Splashtop Acesso Remoto Seguro para Entidades Governamentais

Trabalho remoto seguro, suporte e soluções de colaboração para agências estatais, locais e federais

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Trabalho Remoto Flexível, Suporte Remoto, e Soluções de Colaboração

As soluções de acesso remoto permitem aos governos estaduais e locais criar um local de trabalho seguro, produtivo e flexível, fornecendo acesso para os empregados a qualquer hora e em qualquer lugar. Com a Splashtop, você pode controlar um computador remoto e acessar aplicações para ERP, planejamento, orçamento, contabilidade e mais, usando qualquer dispositivo. 

Solução escolhida pelas instituições governamentais para um acesso remoto seguro e de alto desempenho

DLIFLC logo
Oregon City logo
Ohio Auditor logo
Seal of the Housing Authority of the City of Los Angeles featuring a stylized house with four people inside, surrounded by a blue ring with stars, and text reading “Organized 1938” at the bottom.
Lake County Juvenile Court Logo
City of Milwaukee Logo
United States Courts logo
CDC Centers for Disease Control and Prevention Logo
U.S. Immigration and Customs Enforcement logo
United States Department of State logo

Benefícios Chave

Funcionalidades de Segurança Completas

Todas as sessões remotas são protegidas por características de segurança e melhores práticas. Estas características incluem encriptação TLS e AES de 256 bits, autenticação de dispositivos e verificação em dois passos. As conexões, transferências de arquivos e eventos de gestão também são registrados. Saiba mais sobre SOC2, GDPR e conformidade HIPAA.

Fácil de usar

Com o Splashtop, pode aceder a uma consola centralizada de técnicos para implementar implementações em massa e gerir utilizadores, grupos, dispositivos e permissões de acesso. O Splashtop AEM adiciona monitorização, patches e automação dos endpoints, ajudando as equipas de TI a manter os dispositivos da agência com menos esforço manual. É fácil de instalar, utilizar e dimensionar.

Características de Alta Performace

Experimente a qualidade HD com conexões rápidas em tempo real. Você pode ter várias sessões simultâneas com uma interface de usuário intuitiva e recursos de ponta. Estes incluem Integração Single Sign-On (SSO), controle de privilégios granulares, permissões de acesso baseadas em grupos, acesso programado e muito mais.

Acessível em Vários Dispositivos

Acesse os seus computadores Windows, Mac e Linux remotamente a partir dos browsers Windows, Mac, iOS, Android e Chrome. Você também pode acessar máquinas virtuais e à Virtual Desktop Infrastructure (VDI) no VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS, Azure e outros a partir da mesma aplicação. 

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Dos Nossos Clientes Satisfeitos

A Splashtop satisfez as nossas duas principais prioridades: segurança e orçamento. Primeiro, tivemos que ter muito cuidado com informações confidenciais de menores, então a segurança era nossa principal prioridade. Depois, tivemos de considerar que a nossa prestação de contas aos contribuintes residentes e do concelho era muito conscienciosa com as nossas compras de tecnologia. Nossos usuários também adoram. Eles deliram com o quão bem funciona!

Velta Moisio, Diretora de TI no Tribunal de Menores do Condado de Lake

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