Splashtop Acesso Remoto Seguro para Entidades Governamentais
Trabalho remoto seguro, suporte e soluções de colaboração para agências estatais, locais e federais
Trabalho Remoto Flexível, Suporte Remoto, e Soluções de Colaboração
As soluções de acesso remoto permitem aos governos estaduais e locais criar um local de trabalho seguro, produtivo e flexível, fornecendo acesso para os empregados a qualquer hora e em qualquer lugar. Com a Splashtop, você pode controlar um computador remoto e acessar aplicações para ERP, planejamento, orçamento, contabilidade e mais, usando qualquer dispositivo.
Solução escolhida pelas instituições governamentais para um acesso remoto seguro e de alto desempenho
Benefícios Chave
Funcionalidades de Segurança Completas
Todas as sessões remotas são protegidas por características de segurança e melhores práticas. Estas características incluem encriptação TLS e AES de 256 bits, autenticação de dispositivos e verificação em dois passos. As conexões, transferências de arquivos e eventos de gestão também são registrados. Saiba mais sobre SOC2, GDPR e conformidade HIPAA.
Fácil de usar
Com o Splashtop, pode aceder a uma consola centralizada de técnicos para implementar implementações em massa e gerir utilizadores, grupos, dispositivos e permissões de acesso. O Splashtop AEM adiciona monitorização, patches e automação dos endpoints, ajudando as equipas de TI a manter os dispositivos da agência com menos esforço manual. É fácil de instalar, utilizar e dimensionar.
Características de Alta Performace
Experimente a qualidade HD com conexões rápidas em tempo real. Você pode ter várias sessões simultâneas com uma interface de usuário intuitiva e recursos de ponta. Estes incluem Integração Single Sign-On (SSO), controle de privilégios granulares, permissões de acesso baseadas em grupos, acesso programado e muito mais.
Acessível em Vários Dispositivos
Acesse os seus computadores Windows, Mac e Linux remotamente a partir dos browsers Windows, Mac, iOS, Android e Chrome. Você também pode acessar máquinas virtuais e à Virtual Desktop Infrastructure (VDI) no VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS, Azure e outros a partir da mesma aplicação.
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Para indivíduos e equipes
Splashtop Remote Access
Acesso remoto seguro de alto desempenho para permitir o trabalho a partir de qualquer lugar
Para profissionais de TI suportarem remotamente qualquer dispositivo. Gerenciamento de endpoints disponível como um complemento.
Splashtop Remote Support
Solução de suporte remoto assistida e não assistida
Para um acesso remoto de nível empresarial e suporte remoto com SSO e capacidade de gerenciamento avançada.
Splashtop Enterprise
Acesso remoto e suporte para satisfazer as suas necessidades avançadas de negócios e segurança
Para Necessidades Especiais de Conformidade
Splashtop On-Prem
Acesso e suporte remoto auto-hospedado para satisfazer os seus requisitos de segurança e conformidade
Para que as Equipas de TI Gerenciem e Deem Suporte a Endpoints
Splashtop AEM
Gestão centralizada de endpoints para monitorizar, corrigir e manter dispositivos em grande escala.
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
A Splashtop satisfez as nossas duas principais prioridades: segurança e orçamento. Primeiro, tivemos que ter muito cuidado com informações confidenciais de menores, então a segurança era nossa principal prioridade. Depois, tivemos de considerar que a nossa prestação de contas aos contribuintes residentes e do concelho era muito conscienciosa com as nossas compras de tecnologia. Nossos usuários também adoram. Eles deliram com o quão bem funciona!
Velta Moisio, Diretora de TI no Tribunal de Menores do Condado de Lake
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