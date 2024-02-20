Remote Desktop Software for iPhone

Software de Desktop Remoto para iPhone
Acede a computadores remotos a partir do teu iPhone com a Splashtop
Principais Características da Splashtop Remote Desktop para iPhone
Trabalhe em qualquer lugar
Usa o teu iPhone para aceder aos teus computadores enquanto trabalha em movimento. Não há necessidade de levar o teu computador contigo, tudo o que precisas é de um iPhone.
Flexibilidade Ilimitada
Não importa onde estás ou se deixaste o teu computador para trás. Com a Splashtop e um iPhone, podes aceder ao teu computador em qualquer altura.
Aumentar a Produtividade
Sinta-se como se estiveste a usar o computador remoto pessoalmente, mesmo enquanto o controlas remotamente a partir de um iPhone. Trabalhar remotamente a partir de um iPhone nunca foi tão fácil.
Interface de Utilizador Superior
Software de desktop remoto simples, rápido e fácil de usar para iPhone. Acesso de controlo remoto perfeito aos teus computadores sem complicações.
Software de Desktop Remoto Concebido para iPhone
Com o software de desktop remoto da Splashtop, vais sentir-te sentado à frente do teu computador enquanto o controlava remotamente a partir do teu iPhone. Podes até usar um rato e teclado para controlar remotamente o teu computador a partir de um iPhone.
Durante uma sessão de área de trabalho remota, vais poder abrir qualquer ficheiro e executar qualquer aplicação no teu computador remoto, incluindo software de edição de vídeo, design gráfico e ferramentas de modelagem 3D. Trabalhar remotamente é fácil com a Splashtop.
Como Configurar o Desktop Remoto no iPhone
Podes configurar o software de desktop remoto Splashtop criando uma conta Splashtop e instalando as apps Splashtop nos teus dispositivos.
Depois de configurado, abra a aplicação Splashtop no teu iPhone e depois clique no computador que queres ter acesso para iniciar a conexão remota. Vais ver o ecrã do teu computador remoto no teu iPhone em tempo real e consegues controlá-lo.
Confira o nosso desktop remoto da Splashtop para downloads de iPhone.
Aplicativo de Desktop Remoto Mais Bem Avaliado para iPhone
Splashtop ganhou milhares de avaliações de 5 estrelas de utilizadores, graças ao seu desempenho superior, segurança e facilidade de uso.
Quer estás a trabalhar em casa ou na estrada com um iPhone, ou a fornecer suporte remoto a iPhones, podes fazer tudo com Splashtop!
4 Principais Benefícios da Splashtop Desktop Remoto para iPhone
Suporte multiplataforma
Acesse seus computadores Windows, Mac OS e Linux remotamente usando qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. A Splashtop funciona perfeitamente em laptops, tablets e dispositivos smartphone.
Facilidade de Uso
O teu computador, e todos os seus ficheiros e aplicações, estão acessíveis para o teu iPhone. Trabalhar remotamente é tão simples quanto pode ser com Splashtop.
Conexões de alta performance
Podes controlar as suas estações de trabalho remotamente como se estivesses sentados em frente delas. As conexões de desktop remoto com transmissão 4K e baixa latência dão-te uma experiência de desktop remoto suave.
Segura e em conformidade
Todas as sessões remotas estão protegidas com a criptografia TLS e 256 bits AES. Splashtop cumpre vários regulamentos e normas da indústria. Saiba mais sobre o software de desktop remoto seguro.
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Trabalhei com outras ferramentas de desktop remoto e a Splashtop é um produto muito melhor. Gosto da facilidade de utilização, da capacidade de atribuir determinados computadores a determinados utilizadores e da capacidade de iniciar sessão num PC a partir do teu telemóvel, tablet e computador.
Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Estava a usar outras ferramentas de desktop remoto até começar a ter alguns problemas com o software deles. Depois descobri a Splashtop. É fantástica e muito boa com o Mac. Obrigado por um excelente produto.
S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Até agora estou arrepiado. A latência é tão baixa que eu me sentia a trabalhar na máquina. É exatamente disso que preciso. É tudo direto, fácil de entender e usar... Usei a aplicação móvel Splashtop para verificar o status nos meus sistemas e é perfeito para isso.
Brian Davids