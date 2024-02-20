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A woman outside at a park using Splashtop on her iPhone to access her remote desktop computer.

Software de Desktop Remoto para iPhone

Acede a computadores remotos a partir do teu iPhone com a Splashtop

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Best Remote Desktop Software for iPhone: Splashtop
Best Remote Desktop Software for iPhone: Splashtop


Principais Características da Splashtop Remote Desktop para iPhone

  • Trabalhe em qualquer lugar

    Usa o teu iPhone para aceder aos teus computadores enquanto trabalha em movimento. Não há necessidade de levar o teu computador contigo, tudo o que precisas é de um iPhone.

  • Flexibilidade Ilimitada

    Não importa onde estás ou se deixaste o teu computador para trás. Com a Splashtop e um iPhone, podes aceder ao teu computador em qualquer altura.

  • Aumentar a Produtividade

    Sinta-se como se estiveste a usar o computador remoto pessoalmente, mesmo enquanto o controlas remotamente a partir de um iPhone. Trabalhar remotamente a partir de um iPhone nunca foi tão fácil.

  • Interface de Utilizador Superior

    Software de desktop remoto simples, rápido e fácil de usar para iPhone. Acesso de controlo remoto perfeito aos teus computadores sem complicações.

A iPhone using Splashtop to access a remote desktop to run Quickbooks

Software de Desktop Remoto Concebido para iPhone

Com o software de desktop remoto da Splashtop, vais sentir-te sentado à frente do teu computador enquanto o controlava remotamente a partir do teu iPhone. Podes até usar um rato e teclado para controlar remotamente o teu computador a partir de um iPhone.

Durante uma sessão de área de trabalho remota, vais poder abrir qualquer ficheiro e executar qualquer aplicação no teu computador remoto, incluindo software de edição de vídeo, design gráfico e ferramentas de modelagem 3D. Trabalhar remotamente é fácil com a Splashtop.

An iPhone and a computer

Como Configurar o Desktop Remoto no iPhone

Podes configurar o software de desktop remoto Splashtop criando uma conta Splashtop e instalando as apps Splashtop nos teus dispositivos.

Depois de configurado, abra a aplicação Splashtop no teu iPhone e depois clique no computador que queres ter acesso para iniciar a conexão remota. Vais ver o ecrã do teu computador remoto no teu iPhone em tempo real e consegues controlá-lo.

Confira o nosso desktop remoto da Splashtop para downloads de iPhone.

A man working remotely outside from a iPhone by using Splashtop to access his remote desktop.

Aplicativo de Desktop Remoto Mais Bem Avaliado para iPhone

Splashtop ganhou milhares de avaliações de 5 estrelas de utilizadores, graças ao seu desempenho superior, segurança e facilidade de uso.

Quer estás a trabalhar em casa ou na estrada com um iPhone, ou a fornecer suporte remoto a iPhones, podes fazer tudo com Splashtop!

4 Principais Benefícios da Splashtop Desktop Remoto para iPhone

  • Suporte multiplataforma

    Acesse seus computadores Windows, Mac OS e Linux remotamente usando qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. A Splashtop funciona perfeitamente em laptops, tablets e dispositivos smartphone.

  • Facilidade de Uso

    O teu computador, e todos os seus ficheiros e aplicações, estão acessíveis para o teu iPhone. Trabalhar remotamente é tão simples quanto pode ser com Splashtop.

  • Conexões de alta performance

    Podes controlar as suas estações de trabalho remotamente como se estivesses sentados em frente delas. As conexões de desktop remoto com transmissão 4K e baixa latência dão-te uma experiência de desktop remoto suave.

  • Segura e em conformidade

    Todas as sessões remotas estão protegidas com a criptografia TLS e 256 bits AES. Splashtop cumpre vários regulamentos e normas da indústria. Saiba mais sobre o software de desktop remoto seguro.

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Trabalhei com outras ferramentas de desktop remoto e a Splashtop é um produto muito melhor. Gosto da facilidade de utilização, da capacidade de atribuir determinados computadores a determinados utilizadores e da capacidade de iniciar sessão num PC a partir do teu telemóvel, tablet e computador.

Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Estava a usar outras ferramentas de desktop remoto até começar a ter alguns problemas com o software deles. Depois descobri a Splashtop. É fantástica e muito boa com o Mac. Obrigado por um excelente produto.

S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Até agora estou arrepiado. A latência é tão baixa que eu me sentia a trabalhar na máquina. É exatamente disso que preciso. É tudo direto, fácil de entender e usar... Usei a aplicação móvel Splashtop para verificar o status nos meus sistemas e é perfeito para isso.

Brian Davids

Baixe o Software de Desktop Remoto Splashtop para o iPhone

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Comentários de Clientes do TrustRadius: A Aplicação Splashtop Desktop Remoto é a #1


Perguntas Frequentes

Qual é a melhor aplicação de desktop remoto para iPhone?
Como posso controlar o meu PC a partir do meu iPhone?
Posso aceder remotamente a um iPhone a partir de outro dispositivo?
É seguro utilizar software de desktop remoto no meu iPhone?
Posso utilizar o software de desktop remoto para aceder ao meu Mac a partir do meu iPhone?
É possível obter o desktop remoto no iPhone?
Como baixar a aplicação de Splashtop remote desktop no iPhone?

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