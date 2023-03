O que é acesso remoto? Conecte-se ao seu computador de qualquer lugar

Alguma vez você já precisou acessar o seu computador para resolver um assunto importante, mas não conseguiu porque ele estava em outro lugar?

Em muitos casos a nuvem não é suficiente caso não seja possível usar seu desktop fisicamente. Talvez seja necessário acessar um determinado arquivo, mas você não pode jogar ele na nuvem pois a política da sua empresa o impede.

Talvez você precise usar um software que só está disponível em um determinado computador. O software pode estar licenciado apenas no seu computador de trabalho, talvez o seu desktop seja a única estação de trabalho potente o suficiente para rodar o programa que você precisa usar.

Não importa a situação, não estar com o seu computador ao trabalhar remotamente pode dificultar muito a sua produtividade. Sentimos uma grande vontade de ter acesso infinito aos nossos computadores em todos os lugares.

Felizmente, o acesso remoto torna isso possível, e você não precisa ficar carregando o seu computador pela cidade. Com uma ferramenta como a Splashtop, você pode acessar o computador desejado remotamente e controlá-lo usando outro dispositivo, mas vai ser como se você estivesse sentado na frente dele. Grandes empresas podem usar o acesso remoto para habilitar o trabalho em casa. Escolas e universidades podem fazer uso dele para melhorar ainda mais a aprendizagem remota.

Quer experimentar?

O que é o Acesso Remoto?

Acesso remoto (ou desktop remoto) é a capacidade de acessar um computador ou dispositivo usando outro dispositivo, a qualquer momento e de qualquer lugar. Com o software de acesso remoto instalado no seu computador, você pode acessar esse computador e todos os seus arquivos e aplicativos em outro dispositivo e controlá-lo como se estivesse sentado na sua frente.

Alguns exemplo de uso do acesso remoto

Digamos que você precise acessar um arquivo importante no seu computador de trabalho, mas você está preso no aeroporto. Com o acesso remoto, só é preciso pegar seu smartphone ou tablet, abrir o seu aplicativo móvel de acesso remoto e se conectar rapidamente ao seu computador de trabalho para abrir esse arquivo.

No seu smartphone ou tablet, você verá a área de trabalho do seu computador, da mesma forma que sempre vê ao ligá-lo. Você pode abrir o arquivo que você precisa acessar e, em seguida, pode editar, salvar, enviar por e-mail ou até mesmo transferir o arquivo para o dispositivo que você tem em mãos.

Abaixo, um vídeo mostrando como você pode usar um Chromebook para acessar um computador Windows para trabalhar de maneira remota:

O acesso remoto também pode ser uma ótima ferramenta para equipes de TI, help desks, e MSPs que precisam fornecer suporte remoto. Os técnicos podem iniciar uma conexão remota com o dispositivo do usuário para assumir o controle e corrigir problemas, não é preciso ir até o usuário fisicamente para resolver essas questões.

Como funciona o acesso remoto?

Como faz para controlar o seu computador remotamente? Cada solução de acesso remoto é diferente, mas geralmente, todas funcionam de um modo semelhante.

Primeiro, nós temos o software. Depois de começar a usar o seu software de acesso remoto, você precisará baixar e instalar os aplicativos necessários nos computadores que você deseja acessar remotamente e em qualquer computador ou dispositivo móvel que você irá usar para realizar esta conexão remota.

Depois de instalar os aplicativos, você pode abrir o aplicativo no dispositivo que possui em mãos e conectá-lo ao computador que você deseja usar remotamente. Se este computador estiver ligado e conectado com a internet, você poderá se conectar instantaneamente.

Lembre-se de que cada solução de acesso remoto funciona de forma ligeiramente diferente e possui seu próprio conjunto de recursos e preços.

Vamos dar uma olhada nas melhores soluções de acesso remoto para indivíduos, organizações e educação.

Software de acesso remoto para indivíduos, negócios e educação

A Splashtop oferece soluções de acesso remoto rápidas e seguras que abrangem todos os tipos de casos de uso. Seja qual for o motivo pelo qual você precisa de acesso remoto, a Splashtop possui a solução certa para você.

Acesso remoto para indivíduos, equipes e organizações

Se você (ou sua equipe) deseja acessar computadores de trabalho remotamente, de qualquer lugar e a qualquer momento, o Splashtop Business Access é a solução certa para você(s).

Use o Splashtop Business Access controlar, com segurança, o seu computador Windows, Mac ou Linux remotamente. Você pode conectar-se remotamente a qualquer computador, tablet ou dispositivo smartphone que possuam sistemas operacionais Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook.

O Splashtop Business Access é ótimo para ajudar na sua produtividade pois possui ferramentas como impressão remota, transferência de arquivos arrasta e solta, suporte a vários monitores e ativação remota. Você pode controlar seu computador de trabalho em tempo real, com qualidade de alta definição e som remoto.

Caso você sinta que essa é a sua solução, você pode aprender mais sobre o acesso remoto para trabalhar casa

Acesso remoto para a educação

Disponibilize aos seus alunos o acesso remoto aos seus computadores escolares para que eles possam usar os recursos de computação escolar e softwares durante o ensino à distância! Leia mais sobre acesso remoto para educação.

Acesso remoto para help desk e suporte de TI

Se você deseja usar o acesso remoto para suportar os dispositivos dos seus usuários no momento em que eles precisarem de ajuda, confira a solução de acesso remoto Splashtop SOS.

Com o Splashtop SOS, você pode acessar qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS ou Android com um código de sessão simples. Você poderá fornecer suporte supervisionado a um número ilimitado de dispositivos e adicionar o acesso não supervisionado aos seus computadores gerenciados.

Uma solução de suporte e acesso remoto abrangente para empresas.

Deseja oferecer acesso remoto aos seus funcionários para incentivar o trabalho remoto e à sua equipe de TI a capacidade de suportar qualquer dispositivo remotamente? Confira o Splashtop Enterprise!

Saiba mais

O acesso remoto permite que você use seu computador de qualquer lugar, sem precisar carregá-lo com você. O acesso remoto oferece vários benefícios, incluindo maior produtividade e uma experiência de colaboração aprimorada.

Saiba mais sobre as soluções de acesso remoto da Splashtop.

