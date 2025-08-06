Software de suporte & remoto de acesso remoto para MSPs

Suporte Remoto e Gestão de Endpoints Escaláveis para MSPs
Ofereça suporte a vários ambientes de clientes, resolva problemas mais rapidamente e gerencie endpoints de forma eficiente para expandir seus serviços sem custos e complexidade adicionais.
Fornecer Suporte Superior ao Usuário Final
Obtenha acesso remoto sem vigilância e atendimento a qualquer dispositivo gerido ou não gerido, incluindo BYOD e dispositivos móveis, para proporcionar aos clientes serviços de apoio remoto sem interrupções. Aproveite as personalizações para enfatizar a sua marca.
Obtenha Monitoramento e Gerenciamento Remotos Simplificados
Rastrear, monitorizar e gerir facilmente os endpoints dos clientes com soluções de gestão de patches, alertas, ferramentas de gestão de inventário e remediação que reduzem tarefas manuais, protegem os endpoints e mantêm a conformidade – sem o custo e a complexidade das ferramentas tradicionais de RMM.
Habilitar o Acesso Remoto do Usuário Final para Trabalho Remoto
Melhore a sua oferta de serviços fornecendo software Acesso remoto de alto desempenho aos clientes e permitindo-lhes trabalhar a partir de qualquer lugar, tal como fariam presencialmente.
Unificar Operações
Adapte-se às crescentes necessidades dos clientes com opções de licenciamento flexíveis e suporte para um número crescente de endpoints, garantindo que os seus serviços escalem em conjunto com o seu negócio. Integre com PSA e sistemas de tickets e adicione soluções antivírus e EDR para obter uma única plataforma remota de suporte, gestão de endpoints e segurança.
As Ferramentas que os MSPs Precisam para Fornecer Suporte Rápido e Escalável
Acesso assistido e autônomoSaiba mais
Forneça suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem envolvimento do cliente, e suporte assistido ad-hoc para BYOD e dispositivos móveis.
Monitoramento e Gestão RemotosSaiba mais
Monitore, gerencie e proteja proativamente os dispositivos clientes em tempo real. Inclui visibilidade CVE aprimorada por IA, gerenciamento de patches para SO e software de terceiros, painéis, rastreamento de inventário e ferramentas de correção.
Segurança Avançada e Capacidade de GestãoSaiba mais
Melhore as suas operações com segurança de nível empresarial e maior gerência com SSO, service desk, Controle de acesso granular, listas brancas IP , gravação de sessões cloud , suporte remoto de Android sem vigilância e muito mais.
Habilite o Acesso Remoto do Usuário FinalSaiba mais
Permita que os usuários finais acessem com segurança seus computadores de trabalho de qualquer lugar, sem a necessidade de VPNs ou hardware adicional.
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
A Splashtop é a melhor ferramenta do meu cinto. Eu usei-o para controle remoto, suporte ao usuário final, aplicação de patches em todos os meus aplicativos e gerenciamento de inventário. Vocês são a solução mais econômica e simples com o melhor suporte ao cliente. Mãos para baixo, eu recomendaria você para quem procura suporte remoto e gerenciamento de endpoint. A resolução de problemas costumava demorar até 20 minutos por tarefa e agora demora menos de 5 minutos com a Splashtop
Cameron Montgomery, Owner/Operator, C.M. Computers Northwest LLC
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Escolhemos a Splashtop porque oferece uma melhor experiência a um custo mais acessível. A Splashtop tem o melhor apoio ao cliente e temos uma relação ótima e direta com o nosso gestor de conta.
Ericson Oliveira, Process Specialist, Tivit
Proteção de Dados Avançada e Segurança
Segurança de Próximo Nível. Novo Nível de Paz de Espírito.
Infraestrutura seguraSaiba mais
O alojamento seguro em cloud e no local, com deteção de intrusão 24 horas por dia, 7 dias por semana e certificações SOC 2 e 3, significa que os seus computadores, utilizadores e dados estão protegidos.
Recursos avançados de segurançaSaiba mais
Com recursos como 2FA, MFA de endpoint, log de auditoria de sessão e criptografia E2E, suas equipes de TI têm controle total sobre a proteção do acesso remoto.
Padrões e ConformidadeSaiba mais
Um enfoque contínuo no cumprimento das mais elevadas normas de privacidade e segurança (como a ISO/IEC 27001, SOC2 e RGPD) proporciona a confiança de saber que está protegido e em conformidade.
Escolha um plano que se adapte às suas necessidades
SOS
Solução de suporte remoto assistido e autônomo para computadores e dispositivos móveis.
Enterprise
Suporte remoto de nível empresarial e solução de acesso remoto com SSO, segurança avançada, central de serviços com fluxos de trabalho avançados e capacidade de gerenciamento. Versão On-Prem disponível.
Gestão Autónoma de Endpoints
Simplifique as operações de TI, automatize tarefas de rotina e garanta que seus endpoints estejam seguros, atualizados e em conformidade.