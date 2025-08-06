Software de suporte & remoto de acesso remoto para MSPs

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IT professional researching remote access support for MSPs

Suporte Remoto e Gestão de Endpoints Escaláveis para MSPs

Ofereça suporte a vários ambientes de clientes, resolva problemas mais rapidamente e gerencie endpoints de forma eficiente para expandir seus serviços sem custos e complexidade adicionais.

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An IT tech support technician using Splashtop to provide remote support.

Fornecer Suporte Superior ao Usuário Final

Obtenha acesso remoto sem vigilância e atendimento a qualquer dispositivo gerido ou não gerido, incluindo BYOD e dispositivos móveis, para proporcionar aos clientes serviços de apoio remoto sem interrupções. Aproveite as personalizações para enfatizar a sua marca.

Female IT professional researching remote access support for MSPs

Obtenha Monitoramento e Gerenciamento Remotos Simplificados

Rastrear, monitorizar e gerir facilmente os endpoints dos clientes com soluções de gestão de patches, alertas, ferramentas de gestão de inventário e remediação que reduzem tarefas manuais, protegem os endpoints e mantêm a conformidade – sem o custo e a complexidade das ferramentas tradicionais de RMM.

A young woman using Splashtop's remote access software for remote work in 2024.

Habilitar o Acesso Remoto do Usuário Final para Trabalho Remoto

Melhore a sua oferta de serviços fornecendo software Acesso remoto de alto desempenho aos clientes e permitindo-lhes trabalhar a partir de qualquer lugar, tal como fariam presencialmente.

A team of IT Pros using remote management tools in the office.

Unificar Operações

Adapte-se às crescentes necessidades dos clientes com opções de licenciamento flexíveis e suporte para um número crescente de endpoints, garantindo que os seus serviços escalem em conjunto com o seu negócio. Integre com PSA e sistemas de tickets e adicione soluções antivírus e EDR para obter uma única plataforma remota de suporte, gestão de endpoints e segurança.

As Ferramentas que os MSPs Precisam para Fornecer Suporte Rápido e Escalável

  • Blue outline icon of a headset with a microphone, representing support or communication.

    Acesso assistido e autônomo

    Forneça suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem envolvimento do cliente, e suporte assistido ad-hoc para BYOD e dispositivos móveis.

    Saiba mais
  • Blue outline icon of a dashboard with a pie chart, line graph, and text lines, representing analytics or reporting.

    Monitoramento e Gestão Remotos

    Monitore, gerencie e proteja proativamente os dispositivos clientes em tempo real. Inclui visibilidade CVE aprimorada por IA, gerenciamento de patches para SO e software de terceiros, painéis, rastreamento de inventário e ferramentas de correção.

    Saiba mais
  • Icon of a key — “login key” symbol indicating authentication / secure login.

    Segurança Avançada e Capacidade de Gestão

    Melhore as suas operações com segurança de nível empresarial e maior gerência com SSO, service desk, Controle de acesso granular, listas brancas IP , gravação de sessões cloud , suporte remoto de Android sem vigilância e muito mais.

    Saiba mais
  • Blue icon of a person sitting and using a laptop, with a suitcase beside them, suggesting work or productivity while traveling.

    Habilite o Acesso Remoto do Usuário Final

    Permita que os usuários finais acessem com segurança seus computadores de trabalho de qualquer lugar, sem a necessidade de VPNs ou hardware adicional.

    Saiba mais

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

A Splashtop é a melhor ferramenta do meu cinto. Eu usei-o para controle remoto, suporte ao usuário final, aplicação de patches em todos os meus aplicativos e gerenciamento de inventário. Vocês são a solução mais econômica e simples com o melhor suporte ao cliente. Mãos para baixo, eu recomendaria você para quem procura suporte remoto e gerenciamento de endpoint. A resolução de problemas costumava demorar até 20 minutos por tarefa e agora demora menos de 5 minutos com a Splashtop

Cameron Montgomery, Owner/Operator, C.M. Computers Northwest LLC

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Escolhemos a Splashtop porque oferece uma melhor experiência a um custo mais acessível. A Splashtop tem o melhor apoio ao cliente e temos uma relação ótima e direta com o nosso gestor de conta.

Ericson Oliveira, Process Specialist, Tivit

Proteção de Dados Avançada e Segurança

Segurança de Próximo Nível. Novo Nível de Paz de Espírito.

  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    Infraestrutura segura

    O alojamento seguro em cloud e no local, com deteção de intrusão 24 horas por dia, 7 dias por semana e certificações SOC 2 e 3, significa que os seus computadores, utilizadores e dados estão protegidos.

    Saiba mais
  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    Recursos avançados de segurança

    Com recursos como 2FA, MFA de endpoint, log de auditoria de sessão e criptografia E2E, suas equipes de TI têm controle total sobre a proteção do acesso remoto.

    Saiba mais
  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    Padrões e Conformidade

    Um enfoque contínuo no cumprimento das mais elevadas normas de privacidade e segurança (como a ISO/IEC 27001, SOC2 e RGPD) proporciona a confiança de saber que está protegido e em conformidade.

    Saiba mais

Escolha um plano que se adapte às suas necessidades

SOS

Solução de suporte remoto assistido e autônomo para computadores e dispositivos móveis.

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Enterprise

Suporte remoto de nível empresarial e solução de acesso remoto com SSO, segurança avançada, central de serviços com fluxos de trabalho avançados e capacidade de gerenciamento. Versão On-Prem disponível.

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Gestão Autónoma de Endpoints

Simplifique as operações de TI, automatize tarefas de rotina e garanta que seus endpoints estejam seguros, atualizados e em conformidade.

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