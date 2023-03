Warner Bros. Nova Zelândia Permite a Pós-Produção Remota com Splashtop Enterprise

A WBITVP Nova Zelândia usa a Splashtop para permitir o trabalho remoto dos editores, e para fornecer suporte remoto. Abaixo estão algumas das razões pelas quais Mike e a sua equipe escolheram a Splashtop como solução de acesso remoto:

Alta performance e usabilidade no Windows e Mac Com funcionalidades avançadas de performance, as sessões remotas da Splashtop fornecem até 60 frames por segundo (fps), latência mínima e variabilidade de latência e definições de qualidade para ajustar a profundidade de cor e fidelidade. Os usuários obtêm uma experiência nativa mesmo para as tarefas de recursos intensivos associadas à pós-produção, independentemente do dispositivo que estejam utilizando.

"Com Splashtop, os nossos editores experimentam pouco ou nenhum atraso, como se estivessem no escritório. Os controles remotos são fáceis de usar", disse Mike.

Segurança robusta e login único (SSO) "Usamos o Okta para SSO. Uma das principais razões porque escolhemos o Splashtop Enterprise foi devido à fácil e perfeita integração SSO além de outras verificações de segurança como autenticação multi-fator, autenticação de dispositivos, encriptação, etc.", disse Mike.

A gestão superior de usuários e grupos do Splashtop Enterprise permite aos administradores de TI um maior controle de acesso através de permissões granulares de usuário, computador, funções e grupos. "Escolhi a Splashtop porque queria uma solução simples, mas manejável, e ela cumpriu todos os requisitos. Gosto muito da forma como você consegue gerir usuários e grupos e atribuí-los na hora", disse Mike.

Implementação simples e rápida "Conseguimos instalar e funcionar em apenas cinco horas! Não só a implementação e o lançamento para o usuário foi simples e fácil do ponto de vista administrativo, como o feedback foi positivo, mesmo por parte dos editores. De fato, desde a introdução inicial até dar acesso aos usuários, fiquei muito impressionado com a configuração simples mas segura. A rapidez da mudança manteve os nossos fluxos de trabalho correndo bem", disse Mike.

Ferramentas de suporte informático eficazes em que o TI pode utilizar convenientemente a mesma plataforma para gerir o acesso remoto para a organização e também fornecer suporte remoto assistido e não assistido.

Mike usa as capacidades de suporte remoto do Splashtop Enterprise para assegurar que os usuários remotos recebam ajuda assim que precisam e para manter as estações de trabalho do escritório atualizadas. "Como administrador, a Splashtop provou ser extremamente útil na assistência aos usuários. A funcionalidade do SOS tem sido fantástica e me permite resolver problemas e pedidos rapidamente. O usuário pode estar usando qualquer computador ou mesmo um iPad ou Chromebook, e eu posso acessar remotamente e descobrir o que está acontecendo".