Warner Bros. Nova Zelândia Permite a Pós-Produção Remota com Splashtop Enterprise
Acesso remoto de alto desempenho para trabalho remoto de pós-produção sem compromissos
Sumário
A Warner Bros. International Television Production (WBITVP) New Zealand implementou a Splashtop como uma solução de continuidade de negócio para manter seus fluxos de trabalho pós-produção funcionando remotamente durante o COVID-19. Depois de testar outras soluções de acesso remoto, escolheram a Splashtop para satisfazer as suas necessidades de segurança e produtividade remota de alto desempenho.
Mike Marsh, IT Manager da WBITVP Nova Zelândia, compartilha a sua história Splashtop.
Da Warner Bros. International Television Production Nova Zelândia
Estávamos testando o AnyDesk em alguns computadores, mas depois de usar a Splashtop, o feedback dos usuários foi que a taxa de quadros era muito melhor e que eles tinham uma experiência mais responsiva. Com a Splashtop, os nossos editores tiveram pouco ou nenhum atraso, como se estivessem no escritório.
Mike Marsh, IT Manager
O desafio: Encontrar uma Solução de Acesso Remoto Rápida e Segura para Permitir o Trabalho Remoto
Depois de receber um aviso abrupto de lockdown COVID-19, a equipe de pós-produção precisou encontrar e implementar rapidamente uma solução de trabalho remoto para continuar a trabalhar a partir de casa. Eles precisavam permitir aos editores usar remotamente as suas estações de trabalho Windows e Mac baseadas em escritórios que executam software especializado como Avid Media Composer e DaVinci Resolve. Eles precisavam de uma solução que lhes desse a mesma segurança e produtividade que experimentam quando estão no escritório.
Atividades de pós-produção como edição de som e vídeo, efeitos visuais, mistura de som, classificação de cores, dublagem, sincronização labial e outras requerem sessões remotas de muito alto desempenho para permitir um trabalho remoto sem frustrações. A segurança e privacidade do conteúdo também são primordiais na indústria de mídia e entretenimento, por isso a equipe precisava de uma solução que aderisse às políticas e padrões da Warner Bros.
A equipe de Mike começou a tentar outras soluções de acesso remoto mas achou a experiência de usuário da Splashtop muito superior.
A solução: Splashtop Enterprise dá à Warner Bros. New Zealand Acesso e Suporte Remoto Simples e de Alto Desempenho
A WBITVP Nova Zelândia usa a Splashtop para permitir o trabalho remoto dos editores, e para fornecer suporte remoto. Abaixo estão algumas das razões pelas quais Mike e a sua equipe escolheram a Splashtop como solução de acesso remoto:
Alta performance e usabilidade no Windows e Mac Com funcionalidades avançadas de performance, as sessões remotas da Splashtop fornecem até 60 frames por segundo (fps), latência mínima e variabilidade de latência e definições de qualidade para ajustar a profundidade de cor e fidelidade. Os usuários obtêm uma experiência nativa mesmo para as tarefas de recursos intensivos associadas à pós-produção, independentemente do dispositivo que estejam utilizando.
"Com Splashtop, os nossos editores experimentam pouco ou nenhum atraso, como se estivessem no escritório. Os controles remotos são fáceis de usar", disse Mike.
Segurança robusta e login único (SSO) "Usamos o Okta para SSO. Uma das principais razões porque escolhemos o Splashtop Enterprise foi devido à fácil e perfeita integração SSO além de outras verificações de segurança como autenticação multi-fator, autenticação de dispositivos, encriptação, etc.", disse Mike.
A gestão superior de usuários e grupos do Splashtop Enterprise permite aos administradores de TI um maior controle de acesso através de permissões granulares de usuário, computador, funções e grupos. "Escolhi a Splashtop porque queria uma solução simples, mas manejável, e ela cumpriu todos os requisitos. Gosto muito da forma como você consegue gerir usuários e grupos e atribuí-los na hora", disse Mike.
Implementação simples e rápida "Conseguimos instalar e funcionar em apenas cinco horas! Não só a implementação e o lançamento para o usuário foi simples e fácil do ponto de vista administrativo, como o feedback foi positivo, mesmo por parte dos editores. De fato, desde a introdução inicial até dar acesso aos usuários, fiquei muito impressionado com a configuração simples mas segura. A rapidez da mudança manteve os nossos fluxos de trabalho correndo bem", disse Mike.
Ferramentas de suporte informático eficazes em que o TI pode utilizar convenientemente a mesma plataforma para gerir o acesso remoto para a organização e também fornecer suporte remoto assistido e não assistido.
Mike utiliza as capacidades de suporte remoto do Splashtop Enterprise para garantir que os utilizadores remotos recebem ajuda assim que precisam e para manter as estações de trabalho do escritório actualizadas. "Como administrador, o Splashtop revelou-se extremamente útil na assistência aos utilizadores. O recurso de suporte remoto assistido tem sido ótimo e me permite solucionar problemas e resolver solicitações rapidamente. O utilizador pode estar a utilizar qualquer computador ou mesmo um iPad ou Chromebook, e eu posso aceder remotamente e descobrir o que está a acontecer."
Resultados: Continuidade de Negócios e Maior Flexibilidade de Trabalho
"O meu objetivo era simplesmente deixar os usuários trabalhando remotamente. Ser um capacitador era a minha maior prioridade, para que as pessoas tivessem a oportunidade de trabalhar a partir de casa. Não teria sido possível com o tempo que tínhamos sem a Splashtop", disse Mike. "Mesmo depois da pandemia, vamos oferecer funções remotas. Providenciar flexibilidade de trabalho é o nosso objetivo, e a Splashtop é uma parte essencial de como alcançamos isso".
Detalhes
Sobre a Warner Bros. International Television Production (WBITVP) Nova Zelândia
WBITVP Nova Zelândia é uma das maiores e mais excitantes empresas de produção da Nova Zelândia, produzindo televisão premiada para audiências tanto na Nova Zelândia como em todo o mundo.
A equipe assegurou uma reputação de parceiro de produção de confiança e de produtor apaixonado de televisão de destaque da Nova Zelândia. A equipe produz conteúdo de televisão em horário nobre, com produção interna, equipes de pós-produção de áudio e gráficos em movimento que se orgulham de criar o melhor conteúdo. Eles continuam empenhados em contar grandes histórias, desenvolver formatos excitantes e criar e produzir conteúdos que envolvam audiências de todo o mundo.
Sobre o Splashtop Enterprise
O Splashtop Enterprise é uma solução tudo-em-um de acesso e suporte remotos para organizações. Sessões remotas de alta performance e um conjunto robusto de funcionalidades permitem um trabalho remoto produtivo mesmo para artistas que precisam acessar estações de trabalho e softwares de ponta.
As equipes de TI podem facilmente implementar e gerenciar o acesso remoto seguro para os empregados e também dar suporte com eficiência a estações de trabalho e dispositivos dos empregados.