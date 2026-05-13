Acesso Remoto Seguro da Splashtop para Cuidados de Saúde

Acesso Remoto Seguro e Suporte para Profissionais de Saúde
Capacita os prestadores de cuidados de saúde para oferecerem melhores cuidados aos pacientes a qualquer hora, em qualquer lugar
Confiado pelas Instituições de Saúde de Topo para as suas Necessidades de Acesso Remoto e Suporte
Acesso remoto seguro e eficiente com Splashtop
As soluções de acesso remoto e suporte da Splashtop permitem que os profissionais de saúde executem suas tarefas de forma mais eficiente e eficaz, levando a um melhor atendimento e satisfação do paciente.
Com a Splashtop, médicos, enfermeiros, funcionários administrativos e equipes de TI podem se conectar com segurança e rapidez em computadores ou máquinas virtuais a partir de qualquer dispositivo e local. Isto permite que os profissionais de saúde acedam remotamente a sistemas de software médico especializados executados em máquinas de última geração (como a análise de amostras de sangue e tecidos) para fornecer diagnósticos mais precisos e oportunos.
Os instrutores também podem melhorar a aprendizagem simulando remotamente gráficos 3D nos hospitais de ensino, melhorando a educação e formação dos futuros profissionais de saúde.
Mantenha os Sistemas Críticos de Saúde Seguros e a Funcionar de Forma Fiável
As equipas de TI na saúde precisam de uma forma prática de manter as estações de trabalho clínicas, dispositivos administrativos e endpoints distribuídos atualizados, monitorizados e prontos para as operações diárias de cuidados.
A Splashtop AEM ajuda as equipas de TI a automatizar patches, monitorizar a saúde do sistema e resolver problemas nos endpoints precocemente, tudo a partir de uma consola centralizada. Isto significa que as equipas podem reduzir a manutenção manual, melhorar a visibilidade entre dispositivos e ajudar a prevenir perturbações evitáveis que atrasam os prestadores e a equipa.
Confie no Acesso Seguro e Compatível com a HIPAA
Nós compreendemos como é importante proteger a informação dos seus pacientes.
É por isso que temos funcionalidades avançadas de segurança, incluindo SSO, encriptação de 256 bits e MFA, e políticas de segurança personalizáveis. As nossas soluções cumprem SOC2 Tipo 2, HIPAA e PCI (além de cumprir regulamentos da indústria e governamentaispara muitos outros setores).
Comece a Sua AssinaturaExplore Todos os Produtos
Para indivíduos e equipes
Splashtop Remote Access
Acesso remoto seguro de alto desempenho para permitir o trabalho a partir de qualquer lugar
Para profissionais de TI suportarem remotamente qualquer dispositivo. Gerenciamento de endpoints disponível como um complemento.
Splashtop Remote Support
Solução de suporte remoto assistida e não assistida
Para um acesso remoto de nível empresarial e suporte remoto com SSO e capacidade de gerenciamento avançada.
Splashtop Enterprise
Acesso remoto e suporte para satisfazer as suas necessidades avançadas de negócios e segurança
Para Necessidades Especiais de Conformidade
Splashtop On-Prem
Acesso e suporte remoto auto-hospedado para satisfazer os seus requisitos de segurança e conformidade
Para Equipas de TI que Gerem Endpoints na Área da Saúde
Splashtop AEM
Gestão centralizada de endpoints para monitorizar, corrigir e manter dispositivos clínicos e administrativos em larga escala.
Benefícios Chave
Proteja Dados Sensíveis e Mantenha-se em Conformidade
Mantenha os dados sensíveis dos pacientes protegidos com as conformidade do setor do Splashtop — como SOC2, HIPAA e PCI — juntamente com as características de segurança avançadas. Personalize as políticas de segurança de acordo com as necessidades específicas da tua instituição para garantir a conformidade e tranquilidade.
Acede aos Registos dos Pacientes em Qualquer Lugar, a Qualquer Hora
Acede a registos, imagens e ficheiros de doentes dentro do teu sistema de Registos de Saúde Eletrónicos (EHR) a partir de qualquer lugar, quer estás numa sala de exames, num escritório ou noutro departamento. Poupa tempo e melhore o atendimento ao paciente com toda a informação que precisas ao teu alcance.
Analise amostras de qualquer lugar com facilidade
Use sistemas de software médico especializado que funcionam em máquinas topo de gama quando e onde precisas deles com o acesso de alto desempenho da Splashtop. Analise amostras e faça diagnósticos precisos a partir de qualquer lugar, permitindo-te prestar melhores cuidados ao paciente e melhorar os resultados.
Simplifique o suporte informático para os profissionais
Permita que as equipes de TI forneçam suporte sob demanda aos profissionais enquanto monitoram e mantêm dispositivos remotamente com Splashtop. Ligue-se facilmente ao suporte e certifique-se de que todos os dispositivos estão a funcionar sem problemas, liberando tempo para os profissionais de saúde se concentrarem no cuidado dos pacientes.
Principais recursos para prestadores de cuidados de saúde
Impressão remota
A funcionalidade de impressão remota da Splashtop permite aos prestadores de cuidados de saúde imprimir de forma segura os registos dos pacientes e outros documentos importantes de qualquer lugar, facilitando o acesso a dados críticos enquanto estão em movimento. Com esta funcionalidade, os profissionais de saúde podem melhorar a eficiência e a produtividade, garantindo que os dados dos pacientes estão sempre acessíveis e atualizados.
Transferência Encriptada de Dados
O recurso de transferência encriptada de dados da Splashtop garante que os dados sensíveis dos pacientes permanecem seguros durante as sessões de acesso remoto e suporte. Com criptografia líder do setor e recursos de segurança adicionais, a Splashtop oferece aos profissionais de saúde a tranquilidade de que precisam para cumprir os regulamentos e proteger os dados dos pacientes.
Autenticação multifator
O recurso de autenticação baseada em vários fatores da Splashtop adiciona uma camada extra de segurança para prestadores de cuidados de saúde ao acederem e apoiarem dados sensíveis dos pacientes remotamente. Com os métodos de verificação líderes do setor, a Splashtop ajuda a prevenir o acesso não autorizado e as violações de dados, garantindo a conformidade com regulamentos como a HIPAA.
Opções Flexíveis de Implementação em Cloud ou no Local
Obtenha um acesso remoto excelente com a nossa solução baseada em nuvem ou integre facilmente a Splashtop com os seus servidores no local e ambiente de TI.
Acede remotamente aos computadores Windows, Mac ou Linux a partir de qualquer computador ou dispositivo móvel.
Capacita as equipes de TI para dar suporte remoto a computadores e dispositivos.
Monitorize e gerencie endpoints com a reinicialização remota, instalações por envio APK e envio de arquivos.
Conduza o inventário e relatórios do sistema.
Aproveite o Active Directory ou o SSO para a autenticação centralizada.
Aumente a produtividade dos profissionais de saúde e melhore os cuidados ao paciente.
Proporciona uma experiência de utilização perfeita com as funcionalidades fáceis de utilizar da Splashtop.
Hospital Slingeland
Como o Hospital Slingeland transformou o Atendimento aos Pacientes com Acesso Remoto Seguro
Saiba como a Splashtop empoderou o Hospital Slingeland para prestar melhores serviços de saúde com soluções de acesso remoto fáceis e seguras.
Home Farm Family Medicine
Capacita os Profissionais de Saúde da Linha de Frente com Acesso Remoto Seguro
Veja como a Splashtop revolucionou o fornecimento de cuidados de saúde ao fornecer soluções de acesso remoto seguras e eficientes para profissionais de saúde da linha de frente.
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
A Dental Whale Savings Network está entusiasmada por fazer parcerias com a Splashtop, pavimentando o caminho para os dentistas de todos os EUA acessarem seus sistemas de trabalho remotamente. Isso também vai ajudar os membros da DWSN a manterem as suas práticas não-clínicas durante a pandemia da COVID-19.
Philip Cruz, Director at Dental Whale Savings Network
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Como vimos com a pandemia global, o acesso remoto é crucial para o sucesso de qualquer negócio e estamos satisfeitos por sermos parceiros da Splashtop. A sua confiabilidade, desempenho e suporte ao cliente têm sido excepcionais ao fornecerem para nós, aos nossos clientes e empregados as ferramentas necessárias para manter o trabalho importante a avançar, mesmo remotamente.
Joel Nichols, Vice President of Information Systems at Quanterix
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
A Splashtop tem um desempenho inigualável e funciona perfeitamente em todos os dispositivos em que usamos. Ela oferece procedimentos de segurança rigorosos que mantêm as nossas sessões e dados remotos seguros. Além disso, a equipe de apoio ao cliente de Splashtop tem sido absolutamente incrível, cimentando a Splashtop como o nosso software de acesso remoto de eleição.
Jake Harrelson, Patient Navigator at Home Farm Family Medicine
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
A Splashtop é fácil de usar e é uma empresa com quem pensamos continuar a trabalhar no futuro.
Koen Van Dulmen, Project Manager of Slingeland Hospital’s Sensing Clinic