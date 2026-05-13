Acesso Remoto Seguro da Splashtop para Cuidados de Saúde

Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
Healthcare professional reviewing data on a tablet possibly using Splashtop

Acesso Remoto Seguro e Suporte para Profissionais de Saúde

Capacita os prestadores de cuidados de saúde para oferecerem melhores cuidados aos pacientes a qualquer hora, em qualquer lugar

Teste gratuitoExplore Todos os Produtos

Confiado pelas Instituições de Saúde de Topo para as suas Necessidades de Acesso Remoto e Suporte

Stanford Healthcare Logo
GE Healthcare Logo
USF Health Logo
Harvard Medical School Logo
Chirana Medical Logo
MIT Medical Logo
Quanterix Logo
A nurse using Splashtop's remote access software to look at a patient's records.

Acesso remoto seguro e eficiente com Splashtop

As soluções de acesso remoto e suporte da Splashtop permitem que os profissionais de saúde executem suas tarefas de forma mais eficiente e eficaz, levando a um melhor atendimento e satisfação do paciente.

Com a Splashtop, médicos, enfermeiros, funcionários administrativos e equipes de TI podem se conectar com segurança e rapidez em computadores ou máquinas virtuais a partir de qualquer dispositivo e local. Isto permite que os profissionais de saúde acedam remotamente a sistemas de software médico especializados executados em máquinas de última geração (como a análise de amostras de sangue e tecidos) para fornecer diagnósticos mais precisos e oportunos.

Os instrutores também podem melhorar a aprendizagem simulando remotamente gráficos 3D nos hospitais de ensino, melhorando a educação e formação dos futuros profissionais de saúde.

Healthcare professional consulting medical records on a tablet using Splashtop

Mantenha os Sistemas Críticos de Saúde Seguros e a Funcionar de Forma Fiável

As equipas de TI na saúde precisam de uma forma prática de manter as estações de trabalho clínicas, dispositivos administrativos e endpoints distribuídos atualizados, monitorizados e prontos para as operações diárias de cuidados. 
 
A Splashtop AEM ajuda as equipas de TI a automatizar patches, monitorizar a saúde do sistema e resolver problemas nos endpoints precocemente, tudo a partir de uma consola centralizada. Isto significa que as equipas podem reduzir a manutenção manual, melhorar a visibilidade entre dispositivos e ajudar a prevenir perturbações evitáveis que atrasam os prestadores e a equipa.

A doctor is examining a young boy, that is being held by his smiling mother.

Confie no Acesso Seguro e Compatível com a HIPAA

Nós compreendemos como é importante proteger a informação dos seus pacientes.

É por isso que temos funcionalidades avançadas de segurança, incluindo SSO, encriptação de 256 bits e MFA, e políticas de segurança personalizáveis. As nossas soluções cumprem SOC2 Tipo 2, HIPAA e PCI (além de cumprir regulamentos da indústria e governamentaispara muitos outros setores).

Comece a Sua Assinatura

Explore Todos os Produtos

Para indivíduos e equipes

Splashtop Remote Access

Acesso remoto seguro de alto desempenho para permitir o trabalho a partir de qualquer lugar

Saiba maisTeste gratuito

Para profissionais de TI suportarem remotamente qualquer dispositivo. Gerenciamento de endpoints disponível como um complemento.

Splashtop Remote Support

Solução de suporte remoto assistida e não assistida

Saiba maisTeste gratuito

Para um acesso remoto de nível empresarial e suporte remoto com SSO e capacidade de gerenciamento avançada.

Splashtop Enterprise

Acesso remoto e suporte para satisfazer as suas necessidades avançadas de negócios e segurança

Saiba maisFale Conosco

Para Necessidades Especiais de Conformidade

Splashtop On-Prem

Acesso e suporte remoto auto-hospedado para satisfazer os seus requisitos de segurança e conformidade

Saiba mais

Para Equipas de TI que Gerem Endpoints na Área da Saúde

Splashtop AEM

Gestão centralizada de endpoints para monitorizar, corrigir e manter dispositivos clínicos e administrativos em larga escala.

INICIARSaiba mais

Benefícios Chave

  • Proteja Dados Sensíveis e Mantenha-se em Conformidade

    Mantenha os dados sensíveis dos pacientes protegidos com as conformidade do setor do Splashtop — como SOC2, HIPAA e PCI — juntamente com as características de segurança avançadas. Personalize as políticas de segurança de acordo com as necessidades específicas da tua instituição para garantir a conformidade e tranquilidade.

  • Acede aos Registos dos Pacientes em Qualquer Lugar, a Qualquer Hora

    Acede a registos, imagens e ficheiros de doentes dentro do teu sistema de Registos de Saúde Eletrónicos (EHR) a partir de qualquer lugar, quer estás numa sala de exames, num escritório ou noutro departamento. Poupa tempo e melhore o atendimento ao paciente com toda a informação que precisas ao teu alcance.

  • Analise amostras de qualquer lugar com facilidade

    Use sistemas de software médico especializado que funcionam em máquinas topo de gama quando e onde precisas deles com o acesso de alto desempenho da Splashtop. Analise amostras e faça diagnósticos precisos a partir de qualquer lugar, permitindo-te prestar melhores cuidados ao paciente e melhorar os resultados.

  • Simplifique o suporte informático para os profissionais

    Permita que as equipes de TI forneçam suporte sob demanda aos profissionais enquanto monitoram e mantêm dispositivos remotamente com Splashtop. Ligue-se facilmente ao suporte e certifique-se de que todos os dispositivos estão a funcionar sem problemas, liberando tempo para os profissionais de saúde se concentrarem no cuidado dos pacientes.

Principais recursos para prestadores de cuidados de saúde

Impressão remota

A funcionalidade de impressão remota da Splashtop permite aos prestadores de cuidados de saúde imprimir de forma segura os registos dos pacientes e outros documentos importantes de qualquer lugar, facilitando o acesso a dados críticos enquanto estão em movimento. Com esta funcionalidade, os profissionais de saúde podem melhorar a eficiência e a produtividade, garantindo que os dados dos pacientes estão sempre acessíveis e atualizados.

Transferência Encriptada de Dados

O recurso de transferência encriptada de dados da Splashtop garante que os dados sensíveis dos pacientes permanecem seguros durante as sessões de acesso remoto e suporte. Com criptografia líder do setor e recursos de segurança adicionais, a Splashtop oferece aos profissionais de saúde a tranquilidade de que precisam para cumprir os regulamentos e proteger os dados dos pacientes.

Autenticação multifator

O recurso de autenticação baseada em vários fatores da Splashtop adiciona uma camada extra de segurança para prestadores de cuidados de saúde ao acederem e apoiarem dados sensíveis dos pacientes remotamente. Com os métodos de verificação líderes do setor, a Splashtop ajuda a prevenir o acesso não autorizado e as violações de dados, garantindo a conformidade com regulamentos como a HIPAA.

Customer support team actively assisting Splashtop users

Opções Flexíveis de Implementação em Cloud ou no Local

Obtenha um acesso remoto excelente com a nossa solução baseada em nuvem ou integre facilmente a Splashtop com os seus servidores no local e ambiente de TI. 

  • Acede remotamente aos computadores Windows, Mac ou Linux a partir de qualquer computador ou dispositivo móvel.

  • Capacita as equipes de TI para dar suporte remoto a computadores e dispositivos.

  • Monitorize e gerencie endpoints com a reinicialização remota, instalações por envio APK e envio de arquivos.

  • Conduza o inventário e relatórios do sistema.

  • Aproveite o Active Directory ou o SSO para a autenticação centralizada.

  • Aumente a produtividade dos profissionais de saúde e melhore os cuidados ao paciente.

  • Proporciona uma experiência de utilização perfeita com as funcionalidades fáceis de utilizar da Splashtop.


Front view of Slinglande Hospital building representing a Splashtop case study

Hospital Slingeland

Como o Hospital Slingeland transformou o Atendimento aos Pacientes com Acesso Remoto Seguro

Saiba como a Splashtop empoderou o Hospital Slingeland para prestar melhores serviços de saúde com soluções de acesso remoto fáceis e seguras.

Leia o estudo de caso
IT technician reading a case study on how Home Farm Family Medicine Leverages with Splashtop

Home Farm Family Medicine

Capacita os Profissionais de Saúde da Linha de Frente com Acesso Remoto Seguro

Veja como a Splashtop revolucionou o fornecimento de cuidados de saúde ao fornecer soluções de acesso remoto seguras e eficientes para profissionais de saúde da linha de frente.

Leia o estudo de caso

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

A Dental Whale Savings Network está entusiasmada por fazer parcerias com a Splashtop, pavimentando o caminho para os dentistas de todos os EUA acessarem seus sistemas de trabalho remotamente. Isso também vai ajudar os membros da DWSN a manterem as suas práticas não-clínicas durante a pandemia da COVID-19.

Philip Cruz, Director at Dental Whale Savings Network

Dental Whale Savings Network logo

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Como vimos com a pandemia global, o acesso remoto é crucial para o sucesso de qualquer negócio e estamos satisfeitos por sermos parceiros da Splashtop. A sua confiabilidade, desempenho e suporte ao cliente têm sido excepcionais ao fornecerem para nós, aos nossos clientes e empregados as ferramentas necessárias para manter o trabalho importante a avançar, mesmo remotamente.

Joel Nichols, Vice President of Information Systems at Quanterix

Quanterix logo

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

A Splashtop tem um desempenho inigualável e funciona perfeitamente em todos os dispositivos em que usamos. Ela oferece procedimentos de segurança rigorosos que mantêm as nossas sessões e dados remotos seguros. Além disso, a equipe de apoio ao cliente de Splashtop tem sido absolutamente incrível, cimentando a Splashtop como o nosso software de acesso remoto de eleição.

Jake Harrelson, Patient Navigator at Home Farm Family Medicine

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

A Splashtop é fácil de usar e é uma empresa com quem pensamos continuar a trabalhar no futuro.

Koen Van Dulmen, Project Manager of Slingeland Hospital’s Sensing Clinic

Slingeland Hospital logo

Comece a usar a Splashtop

Teste gratuitoSaiba mais