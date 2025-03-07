Melhor Alternativa a RDP e VPN 2026
Splashtop é uma alternativa de alta performance à sua infra-estrutura RDP/VPN
A VPN antiga é um Pesadelo? Cansado de RDP Lento e Caro?
Experimente a Splashtop e Suporte BYOD! Considerando o Microsoft RDP (Remote Desktop Protocol) sobre uma VPN para permitir o acesso remoto de funcionários a computadores Windows e Mac? Usar o RDP sozinho fora do firewall expõe o tráfego a riscos de segurança — e pode tornar os computadores hosts vulneráveis a ataques externos — por isso é necessária a VPN.
Pode parecer a escolha fácil ou barata, mas as organizações que a implementam rapidamente percebem que esta solução é cara para configurar e manter, difícil de escalar e complicada para os funcionários usarem, sem falar dos problemas de atraso.
Desafios do Uso de Acesso Remoto Legacy com RDP Sobre VPN
- Riscos de Segurança: As VPNs e o RDP são alvos frequentes de ameaças cibernéticas, como ransomware e acesso não autorizado.
- Problemas de Desempenho: As ligações lentas e a elevada latência tornam o RDP/VPN pouco fiável.
- Configuração Complexa e Manutenção: Requer Configuração de TI extensiva e gerenciamento contínuo.
- Limitações de Escalabilidade: Difícil de escalar de forma eficiente para equipes em crescimento e forças de trabalho remotas.
- Experiência Ruim do Usuário: Desconexões frequentes e etapas de autenticação complicadas interrompem o fluxo de trabalho.
- Compatibilidade Estreita de Dispositivos: Suporte limitado para dispositivos móveis e plataformas não Windows.
Fatores Chave a Considerar ao Escolher uma Alternativa ao RDP e VPN
A escolha da alternativa correta ao RDP e à VPN requer a avaliação de soluções com base na segurança, no desempenho e na facilidade de utilização. Aqui estão os fatores críticos a ter em mente:
Segurança Zero Trust: Certifique-se de que a solução segue uma abordagem de confiança zero com autenticação forte, criptografia e verificação de dispositivo.
Sem Exposição à Rede: As melhores alternativas não requerem portas abertas ou túneis VPN, reduzindo as vulnerabilidades de segurança.
Gerenciamento de Acesso Contínuo: Procure controles de acesso baseados em função e permissões de usuário para simplificar a supervisão de TI.
Fiabilidade e Uptime: Uma ferramenta de acesso remoto robusta deve fornecer conexões consistentes e de alta disponibilidade sem desistências frequentes.
Conformidade: Verifica se a solução cumpre as normas da indústria, como RGPD, HIPAA e SOC 2, para um tratamento seguro dos dados.
Otimizado para Trabalho Remoto e Suporte de TI: A alternativa deve atender a usuários individuais e equipes de TI, oferecendo acesso autônomo, registro de sessão e recursos de solução de problemas remota.
Atualiza para uma Substituição de VPN de Última Geração e Alternativa RDP: Acesso Remoto Seguro com a Splashtop
O Splashtop oferece uma solução alternativa ao RDP e à VPN que é fácil de utilizar pelos funcionários e simplifica a configuração do acesso remoto para as TI. O Splashtop Remote Access suporta o teu plano de continuidade de negócios (BCP), plano de recuperação de desastres (DR), iniciativa de trabalho a partir de casa (WFH), política de pandemia, teletrabalho e iniciativa BYOD, permitindo que os funcionários se mantenham seguros enquanto são produtivos a partir de qualquer lugar.
Vê porque é que o Splashtop é uma alternativa superior de acesso remoto à VPN (rede privada virtual).
Por que a Splashtop é a Melhor Alternativa ao RDP legado & VPN?
Splashtop
VPN Tradicional/RDP
Segurança
Acesso à Rede de Confiança Zero
Sim (a autenticação é inicialmente estabelecida através do corretor Splashtop cloud, e só depois desta autenticação ser bem sucedida, é dado ao usuário remoto acesso ao sistema autorizado). A análise de Gartner de Junho de 2019 prevê que até 2023, 60% das empresas irão eliminar gradualmente a sua VPN de acesso remoto em favor de soluções de Acesso de Rede Zero Trust*.
Não (é estabelecida muita confiança entre o dispositivo remoto e a rede corporativa, expondo ameaças laterais, tais como ransomware)
Autenticação de dois fatores (2FA/MFA)
Sim
Sim, mas algumas funcionalidades de AMF não são grátis
Autenticação de dispositivo
Sim
Não esta disponível na maioria das soluções VPN
Atualização da infraestrutura
Sim, atualizações contra novas ameaças são feitas com frequência
Manual e arriscado. O Departamento de Segurança Interna (DHS) avisou, "Como as VPNs têm 24 horas por dia, 7 dias por semana, as organizações têm menos probabilidades de mantê-las atualizadas com as últimas atualizações e patches de segurança.” (13 de março de 2020)
Atualização de software
Sim, automático
Precisa se preocupar com diferentes versões do cliente VPN e RDP, bem como problemas de compatibilidade
SSO
Sim
Sim
Gravação de sessão
Sim
Não
Desabilitar/Habilitar transferência de arquivos e impressão remota
Sim
Não
Registro e monitoramento
Logs legíveis por humanos
Logs não são amigáveis para humanos
Produtividade do usuário
Facilidade de Uso
Clicar e Conectar — conexões remotas rápidas
Não — é doloroso configurar e usar VPN e RDP; a VPN pode levar mais de 20 segundos para se conectar, e o RDP geralmente é lento.
Pode usar dispositivo pessoal, suportando BYOD
Sim — Pode usar qualquer dispositivo pessoal, incluindo tablets e telefones móveis
Não — Necessita de um dispositivo emitido pela empresa para garantir a segurança
Desempenho
Alto desempenho; 3D CAD/CAM; 1080p @ 60 fps; 4k @ 30 fps
Lag & Não é possível suportar 3D CAD /CAM e streaming de vídeo & RDP suporte para MAC é fraco
Ferramentas/Utilitários
Transferência de arquivos, teclado/mouse de bloqueio, bate-papo, etc
Ferramentas integradas limitadas com cliente RDP nativo MS
Escalabilidade
Milhares de usuários a bordo
Rápido e & fácil (tanto a TI implantada quanto o autoprovisionamento do usuário final)
Processo longo e difícil para TI
Limitado pelo hardware de gateway
Não aplicável; baseado em software
CPU/memória VPN pode sobrecarregar e precisa ser atualizado
Tráfego de rede
O acesso corporativo usa a largura de banda corporativa. O browser pessoal usa a largura de banda de casa.
Os usuários se esquecem frequentemente que estão na VPN e todo o tráfego pessoal (Youtube) também é encaminhado através da rede corporativa, congestionando a rede. Desativar a canalização com túnel dividido reduz a produtividade; permitir a canalização com túnel dividido aumenta o risco.
Qualquer dispositivo
Basta usar qualquer dispositivo pessoal, incluindo tablets, smartphones, Chromebook
Precisa de dispositivos da companhia
Configurar gateway VPN em cada escritório
Não aplicável; baseado em software
Requer configurar o & gerenciamento do gateway VPN para cada escritório
Confiabilidade
Sempre atualizado
Sim — Atualizações gerenciadas por splashtop
Não — sempre solucionando problemas e requer atualizações manuais
Ferramenta consistente entre plataformas
Sim - Experiência consistente de acesso remoto através dos sistemas operacionais Windows, MAC, e Linux
Não — o RDP é apenas compatível com Windows
Custo
A partir de um custo eficaz de R$ 25 para cada utilizador por mês (desconto na licença em volume disponível)
Complexo & caro de configuração e gerenciamento; atualizações manuais de segurança; requer dispositivo emitido pela empresa; enfrentando desafios constantes de suporte ao usuário
Gerência
Gerenciamento fácil de usuários/grupos
Necessidade de configurar a gestão de usuários/grupos VPN e também a gestão de usuários/grupos RDP, o que resulta em trabalho redundante e dificuldade de rastrear/gerir
Conclusão
Usuários finais e TI adoram a Splashtop
A configuração VPN / RDP é um incômodo para o TI e para os usuários
*Fonte: https://www.techradar.com/news/best-remote-desktop-software
Ainda Precisas de RDP?
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Riscos de vulnerabilidade de gateway de & RDP RD
Em 5 de Novembro de 2019, a equipe FortiGuard Labs recomenda que os clientes apliquem imediatamente os últimos patches da Microsoft para o CVE-2019-0708 em qualquer máquina afetada, e sempre que possível, também desativem completamente o RDP.OS ATAQUES DO RDP BLUEKEEP ESTÃO COMEÇANDO: https://www.fortinet.com/blog/threat-research/bluekeep-rdp-attacks-starting-patch-now.html.
Em 27 de Setembro de 2018, a Public Service Annoucement (PSA) alertou "ATORES VIRTUAIS ESTÃO EXPLORANDO CADA VEZ MAIS O PROTOCOLO DE DESKTOP REMOTO (RDP) PARA CONDUZIR ATIVIDADES MALICIOSAS," delineando questões em torno de versões desatualizadas do RDP com mecanismo de encriptação defeituoso, acesso ilimitado à porta padrão do RDP (TCP 3389)
Em 14 de Janeiro de 2020, o CERT Coordination Center lançou a Nota de Vulnerabilidade VU#491944 - O GATEWAY MICROSOFT WINDOWS REMOTE DESKTOP (RD Gateway) PERMITE A EXECUÇÃO REMOTA DE CÓDIGOS NÃO HISTÓRICOS: https://kb.cert.org/vuls/id/491944/. "O Microsoft RD Gateway no Windows Server 2012 e mais tarde contém duas vulnerabilidades que podem permitir que um invasor remoto não autenticado execute códigos arbitrários com privilégios de SISTEMA.... as falhas residem no manuseio da fragmentação. Esta vulnerabilidade é explorável através da ligação ao serviço RD Gateway que escuta no UDP/3391".
Acabaram as complicações do RDP Legado sobre o VPN! Acesse às suas áreas de trabalho, aplicações e arquivos com Splashtop
A Splashtop foi concebido para proporcionar aos utilizadores um acesso remoto seguro e sem descontinuidades aos seus computadores a partir de qualquer dispositivo, abraçando o BYOD. Com a sua tecnologia de desktop remoto líder na indústria a funcionar através de um túnel seguro SSL (AES-256), o Splashtop permite aos utilizadores aceder aos seus desktops PC e Mac através dos seus dispositivos Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook, como se estivessem sentados à frente dos seus computadores ou servidores. Obtenha todos os benefícios do RDP e da VPN sem os problemas e complexidades mencionados acima. Além disso, leva apenas alguns minutos para configurar.