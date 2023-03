Virginia Tech oferece assistência remota para mais de 2.200 dispositivos em 140 locais

No geral, O'Dell e a sua equipe estão muito satisfeitos com a forma como o Splashtop Remote Support permitiu a eles dar suporte aos seus dispositivos.

Além da capacidade central de acesso remoto, o Splashtop Remote Support tem tido benefícios adicionais para O'Dell e a sua equipe, tais como cortar custos, reduzir viagens e ser capaz de resolver problemas em um curto espaço de tempo.

"Queríamos algo que nos desse a capacidade de tomar conta de um sistema de usuários e ajudar os professores com os seus problemas. Cortar custos e reduzir viagens foram benefícios adicionais, mas não requisitos. Continuamos a colocar ênfase em tentar ter tempo pessoalmente com os nossos usuários. Mas a nossa carga de trabalho cresceu tanto (e tivemos muitas mudanças de pessoal durante cerca de um ano) que temos de fazer coisas por telefone ou trabalhando a partir do escritório com a Splashtop. O suporte remoto faz com que seja muito mais rápido resolver o seu problema agora do que esperar que alguém esteja lá em duas semanas".

Além disso, O'Dell relatou poder trabalhar de forma mais eficiente com o Splashtop Remote Support.

"Muitas vezes marcamos uma hora com os usuários para remotamente entrar e tratar dos seus problemas porque somos capazes de fazer isso e trabalhar em algo no backend simultaneamente", disse O'Dell. "Dessa forma, podemos resolver dois grandes problemas ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu estou tentando instalar um software para você mas a instalação está tendo problemas, então eu preciso esperar que o instalador termine para ver onde ele falha, para poder fazer outra coisa no meu escritório".

Além de fornecer suporte, O'Dell utiliza o Remote Support para a instalação remota de novos computadores.

"Também usamos o Remote Support quando estamos instalando um novo computador para alguém. Enviamos um PC para eles e assim que eles o ligam, nós acessamos ele remotamente e terminamos a pequena parte da configuração do computador que precisa ser feita. Por exemplo, nós ajudamos a configurar o sistema de e-mails, o nosso sistema de backup configurado, e transferimos os dados que eles possam precisar".

Outro benefício do Remote Support é que O'Dell pode dar aos professores acesso remoto aos seus computadores de trabalho. Para fazer isso, ele utiliza as suas contas secundárias ilimitadas (incluídas em todos os pacotes do Splashtop Remote Support ) para permitir o acesso do usuário final. "Temos agora mais de 50 membros da equipe que usam o Remote Support em casa para se usarem as máquinas no escritório ou os PCs do laboratório para trabalharem", disse ele.

No total, a equipe de TI da Virginia Tech CALS utilizou o Splashtop Remote Support para mais de 9.000 ligações remotas em menos de três anos. O'Dell declarou: "Um dos nossos técnicos já usou isso mais de 1.900 vezes. Ele era alguém que costumava viajar o tempo todo; agora, não está viaja tanto. Mesmo quando ele endereça algo por onde ele possa guiar as pessoas através do telefone, às vezes é mais rápido fazer isso por elas com o Splashtop Remote Support".

Recentemente, O'Dell até recomendou o Splashtop Remote Support à biblioteca da Virginia Tech. Desde então, eles avaliaram e compraram a solução.

"Nós olhámos para muitas outras empresas", disse O'Dell. "Mas recomendamos a Splashtop por uma variedade de razões: o custo, cliente persistente, autenticação forçada de dois fatores e gestão de usuários para técnicos individuais". O'Dell continuou: "Aqui na Virginia Tech, temos uma política universitária de que o software tem que ser aprovado pela nossa equipe legal antes de poder ser comprado. Já estava aprovado, nós gostámos, e funcionou para nós, por isso recomendamos".