Virginia Tech oferece assistência remota para mais de 2.200 dispositivos em 140 locais
Como aumentar a eficiência e reduzir os custos das equipes de TI usando o acesso remoto
Sumário
A equipe de TI da Universidade Tecnológica de Agricultura e Ciências de Virgínia é responsável por oferecer assistência a mais de 2.200 computadores e dispositivos em 140 locais.
Com uma equipe de TI de 7 funcionários de help desk e 6 tecnólogos de informação de área, atender às crescentes demandas de clientes espalhados por grandes territórios tem sido um desafio. Depois de experimentar outras soluções de suporte remoto, a equipa da Virginia Tech CALS encontrou exatamente o que procurava com a Splashtop.
Uma vez integrada ao Splashtop, a equipe de TI conseguiu aumentar a sua eficiência e reduzir o tempo e os custos de viagem, conseguindo acessar remotamente qualquer um dos seus dispositivos gerenciados a qualquer momento para oferecer assistência.
Da Virginia Tech
Recomendamos a Splashtop por uma variedade de razões: o custo, cliente persistente, autenticação forçada de dois fatores e gestão de usuários para técnicos individuais.
Edward O’Dell, IT Support Specialist
O Desafio: Reduzir o Tempo/Custos de Viagem e ao Mesmo Tempo, Fornecer Suporte de TI Eficiente
A Universidade Tecnológica de Agricultura e Ciências (College of Agriculture and Life Sciences - CALS) da Virginia é composta por cerca de 140 locais com mais de 2.200 computadores e dispositivos. Uma equipe de TI de 7 funcionários em help desk e 6 Tecnólogos de Informação de Área (AITs) gerenciam e oferecem assistência remota a todos os computadores e dispositivos.
O Especialista em TI Edward O'Dell descreveu o desafio para a sua equipe, particularmente para os AITs que viajaram pelos distritos que foram atribuídos a eles dando apoio ao corpo docente para assegurar que todos os seus pontos finais funcionavam sem problemas.
"Dois dos distritos tinham dois AITs supervisionando eles e os outros tinham um cada um", disse O'Dell. "Cada AIT cobria um grande território e as viagens eram caras. Além disso, enquanto viajavam, não conseguiam dar suporte a mais ninguém. Com uma sessão remota no ambiente de trabalho, eles poderiam ter feito muito mais trabalho".
Em busca de uma solução que lhes permitisse apoiar remotamente os seus endpoints, a equipe de TI da Virginia Tech CALS experimentou inicialmente o SimpleHelp. No entanto, se depararam com vários problemas e logo começaram a procurar substitutos.
“Tentamos usar o SimpleHelp”, disse O'Dell, “mas ele nem sempre funcionou. Além disso, exigia que o usuário acessasse o seu site e baixasse seu aplicativo de assistência, o que alguns usuários acharam complicado e confuso.”
A Solução: O CALS da Virginia Tech Obtém Suporte Remoto Rápido, Seguro e Fácil com a Splashtop
Enquanto O'Dell e a sua equipe procuravam uma nova solução de acesso remoto, concentraram-se em encontrar um produto que facilitasse a ligação rápida aos computadores dos seus clientes. O'Dell afirmou: "O que mais queríamos em uma solução era que ela tivesse um cliente persistente para que pudéssemos simplesmente passar por algum tipo de console de administração para nos conectarmos a ela".
Depois de pesquisar várias soluções, a equipe descobriu que o Splashtop Remote Support satisfazia este requisito e incluía muitos outros benefícios.
O Splashtop Remote Support é usado por equipes de TI para acesso remoto ilimitado e não assistido aos seus computadores geridos. Ele funciona através da instalação do Splashtop Streamer nos computadores geridos. Uma vez instalada o streamer, os administradores de TI podem entrar remotamente no dispositivo em qualquer momento através da aplicação Splashtop.
Além do acesso remoto a partir de um número ilimitado de dispositivos, o Splashtop Remote Support inclui um conjunto abrangente de funcionalidades para ajudar os administradores de TI a completar as suas tarefas diárias, incluindo transferência de arquivos, monitor muitos-para-muitos, gravação de sessões e suporte assistido.
A equipe de TI da Virginia Tech CALS utiliza muitas destas funcionalidades para dar suporte aos seus pontos finais. Uma característica que O'Dell valoriza em específico é a verificação de dois fatores, que os usuários do Splashtop Remote Support podem permitir para otimizar a segurança das suas contas.
"Nós gostamos que você possa forçar a autenticação de dois fatores para todos os seus técnicos", disse O'Dell. "Se simplesmente deixar as contas abertas sem verificação de dois fatores e alguém entrar, então eles têm acesso a cada uma das máquinas carregadas no seu sistema".
O'Dell também elogiou as funcionalidades de Agrupamento de Computadores e de Agrupamento de Usuários pela sua conveniência. "Gostamos de poder agrupar sistemas", disse ele. "Cada pessoa diferente pode ter acesso a uma máquina ou a um grupo de máquinas ou a todas elas".
Finalmente, O'Dell destaca a funcionalidade de suporte assistido do Remote Support, que funciona bem quando os profissionais de TI precisam dar suporte aos clientes em consertos sob demanda. Os técnicos podem suportar remotamente qualquer dispositivo se conectando com um simples código de sessão, dando a eles a capacidade de suportar dispositivos que ainda não são geridos na sua conta Splashtop Remote Support.
"A funcionalidade de suporte assistido tem sido maravilhosa; quando precisamos entrar no dispositivo de um cliente, podemos pedir a eles que entrem no site da Splashtop, descarreguem a aplicação, e nós estamos dentro".
Resultados: Corte de Custos, Redução de Viagens, Aumento da Eficiência e Muito Mais
No geral, O'Dell e a sua equipe estão muito satisfeitos com a forma como o Splashtop Remote Support permitiu a eles dar suporte aos seus dispositivos.
Além da capacidade central de acesso remoto, o Splashtop Remote Support tem tido benefícios adicionais para O'Dell e a sua equipe, tais como cortar custos, reduzir viagens e ser capaz de resolver problemas em um curto espaço de tempo.
"Queríamos algo que nos desse a capacidade de tomar conta de um sistema de usuários e ajudar os professores com os seus problemas. Cortar custos e reduzir viagens foram benefícios adicionais, mas não requisitos. Continuamos a colocar ênfase em tentar ter tempo pessoalmente com os nossos usuários. Mas a nossa carga de trabalho cresceu tanto (e tivemos muitas mudanças de pessoal durante cerca de um ano) que temos de fazer coisas por telefone ou trabalhando a partir do escritório com a Splashtop. O suporte remoto faz com que seja muito mais rápido resolver o seu problema agora do que esperar que alguém esteja lá em duas semanas".
Além disso, O'Dell relatou poder trabalhar de forma mais eficiente com o Splashtop Remote Support.
"Muitas vezes marcamos uma hora com os usuários para remotamente entrar e tratar dos seus problemas porque somos capazes de fazer isso e trabalhar em algo no backend simultaneamente", disse O'Dell. "Dessa forma, podemos resolver dois grandes problemas ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu estou tentando instalar um software para você mas a instalação está tendo problemas, então eu preciso esperar que o instalador termine para ver onde ele falha, para poder fazer outra coisa no meu escritório".
Além de fornecer suporte, O'Dell utiliza o Remote Support para a instalação remota de novos computadores.
"Também usamos o Remote Support quando estamos instalando um novo computador para alguém. Enviamos um PC para eles e assim que eles o ligam, nós acessamos ele remotamente e terminamos a pequena parte da configuração do computador que precisa ser feita. Por exemplo, nós ajudamos a configurar o sistema de e-mails, o nosso sistema de backup configurado, e transferimos os dados que eles possam precisar".
No total, a equipe de TI da Virginia Tech CALS utilizou o Splashtop Remote Support para mais de 9.000 ligações remotas em menos de três anos. O'Dell declarou: "Um dos nossos técnicos já usou isso mais de 1.900 vezes. Ele era alguém que costumava viajar o tempo todo; agora, não está viaja tanto. Mesmo quando ele endereça algo por onde ele possa guiar as pessoas através do telefone, às vezes é mais rápido fazer isso por elas com o Splashtop Remote Support".
Recentemente, O'Dell até recomendou o Splashtop Remote Support à biblioteca da Virginia Tech. Desde então, eles avaliaram e compraram a solução.
"Nós olhámos para muitas outras empresas", disse O'Dell. "Mas recomendamos a Splashtop por uma variedade de razões: o custo, cliente persistente, autenticação forçada de dois fatores e gestão de usuários para técnicos individuais". O'Dell continuou: "Aqui na Virginia Tech, temos uma política universitária de que o software tem que ser aprovado pela nossa equipe legal antes de poder ser comprado. Já estava aprovado, nós gostámos, e funcionou para nós, por isso recomendamos".
9,000 conexões remotas via Splashtop em três anos
Suporte a mais de 2.200 pontos finais em 140 sites e redução de viagens resultando em um suporte mais eficiente
Detalhes
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA DE AGRICULTURA E CIÊNCIAS DA VIRGÍNIA
A Universidade Tecnológica de Agricultura e Ciências (College of Agriculture and Life Sciences - CALS) da Virginia é composta por cerca de 140 locais com mais de 2.200 computadores e dispositivos. Uma equipe de TI de 7 funcionários em help desk e 6 Tecnólogos de Informação de Área (AITs) gerenciam e oferecem assistência remota a todos os computadores e dispositivos.
Benefícios do Splashtop Remote Support
Amplo Suporte de Dispositivos: Dê suporte a computadores Windows e Mac a partir de qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook.
Acesso remoto rápido: O Splashtop Remote Support é alimentado pelo mesmo mecanismo de acesso remoto premiado encontrado nas soluções de uso pessoal da Splashtop. Desfrute de conexões remotas e rápidas com qualidade e som HD.
Aumento da Produtividade: O Suporte Remoto Splashtop vem com as principais funcionalidades que as equipes de TI precisam, incluindo transferência de arquivos, chat, início remoto, reinício remoto, gravação de sessões, gestão de usuários e computadores, agrupamento e muito mais.
Redução de Custos: A Splashtop pode te ajudar a poupar mais de 80% quando comparado com outras soluções. Além disso, a Splashtop não tem um histórico de aumentos de preços como outros fornecedores de acesso remoto.
Por que escolher a Splashtop
Veja por que equipes de TI de educação como a CALS da Virgínia Tech adoram a Splashtop:
O suporte remoto Splashtop custa até 80% menos do que outros produtos de suporte remoto.
As equipes de TI podem atender facilmente às crescentes demandas graças ao aumento da sua eficiência.
Habilite o acesso do usuário final para que a sua faculdade possa ter acesso remoto aos seus próprios computadores.
Completa as tarefas diárias com facilidade graças ao conjunto de ferramentas e funcionalidades de topo do Splashtop.