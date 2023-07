Aproveitar o Redirecionamento de Dispositivos USB para um Trabalho Remoto Perfeito

À medida que o ambiente de trabalho moderno continua a evoluir, a necessidade de soluções de trabalho remoto eficazes e sem falhas nunca foi tão crucial. Se és um profissional criativo, utilizador de energia, ou até mesmo um entusiasta de jogos, a capacidade de trabalhar ou jogar a partir de qualquer local é uma vantagem significativa.

No entanto, isso geralmente exige mais do que apenas a capacidade de acesso remoto às estações de trabalho. Os profissionais criativos e os usuários avançados geralmente precisam da capacidade de utilizar dispositivos adicionais enquanto acessam seus computadores remotos.

A Splashtop é líder em soluções de desktop remoto projetadas para preencher essa lacuna e oferecer uma experiência de trabalho remoto incomparável. Com recursos como acesso remoto de alto desempenho a 60 qps, a segurança em que você pode confiar e funcionalidades adicionais personalizadas para profissionais criativos e jogadores, o Splashtop garante que a distância não seja uma barreira para a produtividade ou o entretenimento.

Um dos principais recursos que diferencia o Splashtop é o redirecionamento de dispositivo USB. Disponível nos pacotes Splashtop Business Access Performance e Splashtop Enterprise , esse recurso permite que os usuários redirecionem um dispositivo USB de seu computador local para o computador remoto.

Seja um cartão inteligente, uma chave de segurança, um controlador de jogos, uma impressora ou um dispositivo HID, com o redirecionamento de dispositivo USB da Splashtop, o dispositivo redirecionado funciona como se estivesse conectado diretamente ao computador remoto.

Neste blogue, vamos explorar em detalhe o que é o Redirecionamento de Dispositivos USB, como funciona e como podes aproveitá-lo para uma experiência de trabalho remoto perfeita.

Entender o Redirecionamento de Dispositivo USB

O Redirecionamento de Dispositivo USB é um recurso poderoso que permite aceder a um dispositivo USB local a partir de um computador remoto como se estivesse diretamente ligado a essa máquina remota. Com as soluções avançadas de área de trabalho remota do Splashtop, essa funcionalidade está a apenas alguns cliques de distância.

Como isso funciona?

Quando um dispositivo USB é ligado ao teu computador local, normalmente é reconhecido e acessível apenas pelo sistema local. No entanto, com o redirecionamento de dispositivo USB, o Splashtop possibilita "redirecionar" as entradas deste dispositivo para o seu computador remoto.

O processo por trás disso é simples. Quando você ativa o redirecionamento de dispositivo USB, o software Splashtop identifica o dispositivo USB local e cria uma versão virtual dele no computador remoto. Todas as operações e trocas de dados que normalmente ocorreriam entre o computador local e o dispositivo USB são encaminhadas para o computador remoto em tempo real.

Principais Benefícios e Usos

O USB Device Redirecionamento oferece inúmeras vantagens, especialmente para quem trabalha em funções específicas:

Profissionais Criativos : Artistas, designers gráficos e outros profissionais criativos confiam frequentemente em dispositivos USB especializados, como tablets gráficos, ratos 3D e equipamento fotográfico. Com o USB Device Redirection, podem utilizar esses dispositivos de qualquer localização, mantendo o seu fluxo de trabalho criativo sem interrupções.

Power Users : Quer esteja a aceder a ficheiros a partir de uma unidade USB, a impressão para uma impressora local ou a utilizar uma chave de segurança para licenciamento de software, os utilizadores avançados encontrarão inúmeras aplicações para o Redirecionamento de Dispositivos USB.

Entusiastas dos jogos: Com a capacidade de redirecionar os controladores de jogo, os jogadores podem desfrutar dos seus jogos favoritos nos seus poderosos sistemas casa, mesmo quando estão em viagem.

Aproveitar o Redirecionamento do Dispositivo USB para Diferentes Cenários

O Redirecionamento de Dispositivo USB não é apenas um truque — é uma ferramenta poderosa que abre uma ampla gama de possibilidades para o trabalho remoto e lazer. Aqui, vamos explorar alguns exemplos do mundo real de como o Redirecionamento de Dispositivos USB pode ser utilizado ao seu máximo em diferentes tarefas e funções.

Dispositivos HID

Os dispositivos HID ou Human Interface Dispositivos, incluem uma ampla gama de periféricos como teclados, ratos e tablets digitalizadores. Os profissionais de mídia e entretenimento confiam frequentemente em dispositivos HID especializados para o seu trabalho. Com o USB Device Redirecionamento, podem usar esses dispositivos com os seus computadores remotos, garantindo que a sua criatividade não seja dificultada pela sua localização.

Impressoras

Precisa de imprimir um documento importante do teu computador remoto para uma impressora local? Com o redirecionamento de dispositivo USB do Splashtop, isso é muito fácil. Basta ligar a tua impressora ao teu computador local, habilita o redirecionamento USB e podes imprimir diretamente do computador remoto como se a impressora estivesse conectada lá.

Cartões inteligentes e chaves de segurança

Num mundo em que a segurança digital é da maior importância, muitas organizações e aplicações de software utilizam cartões inteligentes ou chaves de segurança para autenticação e controlo de acessos. O redirecionamento de dispositivos USB do Splashtop permite que eles sejam redirecionados para seu computador remoto, permitindo que você mantenha altos níveis de segurança mesmo quando estiver longe de sua estação de trabalho principal.

Controladores de Jogos

Para os entusiastas de jogos, estar longe do teu sistema doméstico pode significar comprometer a experiência de jogo. Com o USB Device Redirection, podes ligar o teu controlador de jogos favorito no teu dispositivo local e redirecioná-lo para o teu poderoso sistema casa. Quer estás a jogar um jogo de ação rápida ou um RPG estratégico, vais poder jogar como se estás sentado mesmo em frente do teu computador doméstico.

Soluções avançadas de desempenho da Splashtop

As soluções robustas da Splashtop vão além do redirecionamento de dispositivo USB. Projetado para entusiastas de jogos, profissionais criativos e usuários avançados, o pacote Splashtop Business Access Performance oferece uma experiência superior de área de trabalho remota. Alguns dos principais recursos incluem:

4:4:4 Modo cores : Isso oferece o mais alto nível de precisão de cor e clareza da imagem, o que é fundamental para tarefas como design gráfico e edição de vídeo.

Configurações de Áudio Ultra-Alta Fidelidade : Com taxas de áudio elevadas, os utilizadores podem ouvir o áudio do seu computador remoto com uma qualidade de topo.

Caneta Remota e Tablet de Desenho : usa a tua caneta no teu dispositivo local para controlar o teu computador remoto em tempo real.

Passthrough de Microfone: Usa o teu microfone local como entrada para o teu computador remoto.

Este pacote é perfeito para utilizadores que procuram capacidades de desempenho avançadas a partir do seu software de acesso remoto.

Além disso, o pacote Splashtop Enterprise é uma solução completa de acesso remoto e suporte que vem com os mesmos recursos e habilidades de aprimoramento do trabalho remoto encontrados no Splashtop Business Access Performance. Mas também vem com suporte remoto adicional e recursos de gerenciamento de endpoint para as equipes de TI.

Seja você um usuário individual ou parte de uma organização maior, o desempenho avançado da Splashtop e as soluções corporativas são projetadas para atender às suas necessidades. Estas ofertas, juntamente com recursos como o Redirecionamento de Dispositivo USB, oferecem um ambiente de trabalho remoto abrangente, fiável e eficiente.

Comece a usar a Splashtop

O futuro do trabalho é inegavelmente remoto e as ferramentas que usamos precisam para refletir essa mudança. Como vimos ao longo deste post, o recurso de redirecionamento de dispositivo USB do Splashtop tem o potencial de revolucionar a maneira como abordamos o trabalho e o lazer remotos. Ao "transportar" efetivamente seus dispositivos USB locais para seu computador remoto, o Splashtop quebra mais uma barreira para a operação remota contínua.

À medida que continuamos a navegar no panorama do trabalho remoto, o aproveitamento destas funcionalidades avançadas será fundamental para manter a produtividade e melhorar a experiência geral de trabalho remoto.

Você pode iniciar uma avaliação gratuita do Splashtop Business Access Performance agora para ver por si mesmo como ele pode aprimorar sua experiência de trabalho remoto.

