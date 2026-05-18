Software de Controle de Computador Remoto – Controle o seu desktop

Software de desktop de controlo remoto para Windows e Mac. Aqui está tudo o que podes fazer, incluindo Transferência de Arquivos, Impressão Remota e muito mais.
O software de controlo remoto permite assumir o controlo do teu computador desktop remoto em qualquer parte do mundo. A partir de outro dispositivo, vais ver o ecrã do teu desktop remoto e poder usá-lo como se estivesses sentados em frente dele.
Splashtop Soluções de Controlo Remoto
O Splashtop oferece várias ferramentas de controlo remoto concebidas para se adequarem às tuas necessidades. Isso garante que consegues a solução com tudo o que precisas ao melhor preço. Outras empresas que oferecem software de controlo remoto incorporam todos os seus recursos e/ou soluções num só produto, tornando-o caro para todos.
Dito isto, se está à procura de uma app de controlo remoto para computador que lhe dê acesso remoto simples, rápido e seguro ao seu computador para que possa trabalhar ou realizar qualquer tarefa remotamente, então a melhor solução para si é Splashtop Remote Access.
O Splashtop Remote Access dá-te acesso ao computador de controlo remoto aos teus computadores Windows e Mac a partir de qualquer outro computador, tablet ou smartphone. Continue lendo abaixo para descobrir tudo o que você pode fazer com esta melhor solução de área de trabalho de controle remoto da categoria. Ou comece agora gratuitamente (sem necessidade de cartão de crédito ou compromisso para iniciar sua avaliação gratuita de 7dias).
O que podes fazer com o Software de Controlo Remoto Splashtop
Com a Splashtop, você usufrui de uma conexão de desktop remota rápida e segura, além de poder assumir o controle total graças a vários recursos úteis Do software. Veja o que você pode esperar das soluções Splashtop:
Aceda remotamente ao teu computador a partir de qualquer lugar?
Não importa quão longe estás dos teus computadores remotos, ainda consegues aceder a qualquer um deles num instante com apenas alguns cliques. Não é preciso memorizar a rede à qual o teu computador está conectado ou o endereço IP. Tudo o que precisas é da aplicação Splashtop Business e de uma conexão à internet.
Quando abres a aplicação no teu dispositivo, vais ver uma lista de todos os computadores remotos de PC na tua conta. Basta selecionar o teu computador desejado e a conexão remota será estabelecida!
Controla o teu computador Mac ou Windows a partir de qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS ou Android
Não importa se precisas de um software de controlo remoto para Windows ou de um software de controlo remoto para Mac, poderás fazer ambos com o Splashtop Remote Access. Além disso, poderás controlar remotamente os teus computadores de secretária a partir de qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS ou Android. Isso inclui tablets e dispositivos móveis!
O Splashtop Remote Access é mais do que uma aplicação de partilha de ecrã. Mesmo a partir dos seus smartphones e tablets, poderá controlar remotamente o seu computador com facilidade. Você pode abrir qualquer aplicativo ou arquivo e interagir com ele como se estivesse usando o computador remoto pessoalmente.
Também podes usar o Splashtop Business Chrome Extension para entrar no teu computador a partir de um navegador Web Chrome. Isso permite-lhe também controlar remotamente os teus computadores a partir de qualquer dispositivo Chromebook!
E não importa se o teu computador remoto funciona no Windows e o teu único dispositivo em mãos é um iPhone. O Splashtop é completamente multiplataforma, assim podes usar qualquer um dos teus dispositivos, independentemente dos sistemas operacionais em que eles funcionem.
Conexão Remota durante o tempo que quiseres e quantas vezes quiseres
Ao contrário de outros fornecedores de software de acesso remoto, o Splashtop não limita as tuas sessões remotas. Podes conectar e controlar remotamente o teu computador durante o tempo que quiseres e as vezes que quiseres.
Splashtop dá-te a liberdade de aceder e controlar o teu computador remoto como se o tivesses sempre contigo. Nunca se sinta desligado novamente.
Mantenha-se produtivo enquanto trabalha remotamente
Trabalhar remotamente deve ser tão fácil como trabalhar no escritório, e é por isso que o Splashtop Remote Access oferece várias funcionalidades para te ajudar a completar as tuas tarefas diárias com facilidade.
Não é necessário usar um serviço de partilha de ficheiros separado. Basta transferir ficheiros entre o teu computador remoto e dispositivo local dentro do Splashtop. Imprima documentos remotamente a partir do teu computador remoto, visualize vários monitores de uma só vez e mais.
Porquê escolher o Splashtop em vez de Outras Soluções?
O desktop remoto da Apple e as ferramentas de desktop remoto do Windows podem ser lentos e não fiáveis. Outros aplicativos de software de controlo remoto, incluindo LogmeIn Pro, GotomyPC, RemotePC e TeamViewer (plano comercial) podem ser 50% a 90% mais caros que o Splashtop, apesar de terem as mesmas características principais.
Podes desfrutar de acesso ilimitado e rápido de controlo remoto aos teus computadores a qualquer momento com o Splashtop. Podes experimentar de graça e ver por ti próprio. Não é necessário compromisso ou cartão de crédito para começar.