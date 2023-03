Software de Controle de Computador Remoto – Controle o seu desktop

Software de desktop de controlo remoto para Windows e Mac. Aqui está tudo o que podes fazer, incluindo Transferência de Arquivos, Impressão Remota e muito mais.

O software de controlo remoto permite assumir o controlo do teu computador desktop remoto em qualquer parte do mundo. A partir de outro dispositivo, vais ver o ecrã do teu desktop remoto e poder usá-lo como se estivesses sentados em frente dele.

Splashtop Soluções de Controlo Remoto

O Splashtop oferece várias ferramentas de controlo remoto concebidas para se adequarem às tuas necessidades. Isso garante que consegues a solução com tudo o que precisas ao melhor preço. Outras empresas que oferecem software de controlo remoto incorporam todos os seus recursos e/ou soluções num só produto, tornando-o caro para todos.

Dito isto, se procuras uma aplicação informática de controlo remoto que te dê acesso remoto simples, rápido e seguro ao teu computador para que possas trabalhar ou realizar qualquer tarefa remotamente, a melhor solução para ti é o Splashtop Business Access.

O Splashtop Business Access dá-te acesso remoto de computador aos teus computadores Windows e Mac a partir de qualquer outro computador, tablet ou dispositivo de smartphone. Continue a ler abaixo para descobrir tudo o que podes fazer com esta melhor solução de desktop de controlo remoto da categoria. Ou começar agora de graça (não é necessário cartão de crédito ou compromisso para começar o teu 14 teste gratuito de dias).

Se és um IT, MSP, Support ou Help Desk pro que procura soluções desktop de controlo remoto para suporte remoto, role até a parte inferior desta página para ver outras soluções do Splashtop!

O que podes fazer com o Software de Controlo Remoto Splashtop

Com a Splashtop, você usufrui de uma conexão de desktop remota rápida e segura, além de poder assumir o controle total graças a vários recursos úteis Do software. Veja o que você pode esperar das soluções Splashtop:

Aceda remotamente ao teu computador a partir de qualquer lugar?

Não importa quão longe estás dos teus computadores remotos, ainda consegues aceder a qualquer um deles num instante com apenas alguns cliques. Não é preciso memorizar a rede à qual o teu computador está conectado ou o endereço IP. Tudo o que precisas é da aplicação Splashtop Business e de uma conexão à internet.

Quando abres a aplicação no teu dispositivo, vais ver uma lista de todos os computadores remotos de PC na tua conta. Basta selecionar o teu computador desejado e a conexão remota será estabelecida!

Controla o teu computador Mac ou Windows a partir de qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS ou Android

Não importa se precisas de um software de controlo remoto para Windows ou de um software de controlo remoto para Mac, vais poder fazer os dois com o Splashtop Business Access. Além disso, vais poder controlar remotamente os teus desktops de qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS ou Android. Isso inclui tablets e dispositivos móveis!

O Splashtop Business Access é mais do que um aplicativo de partilha de ecrã. Mesmo a partir dos teus smartphones e tablets, consegues controlar remotamente o teu computador com facilidade. Podes abrir qualquer aplicação ou ficheiro e interagir com isso como se estivesses a usar o computador remoto pessoalmente.

Também podes usar o Splashtop Business Chrome Extension para entrar no teu computador a partir de um navegador Web Chrome. Isso permite-lhe também controlar remotamente os teus computadores a partir de qualquer dispositivo Chromebook!

E não importa se o teu computador remoto funciona no Windows e o teu único dispositivo em mãos é um iPhone. O Splashtop é completamente multiplataforma, assim podes usar qualquer um dos teus dispositivos, independentemente dos sistemas operacionais em que eles funcionem.

Conexão Remota durante o tempo que quiseres e quantas vezes quiseres

Ao contrário de outros fornecedores de software de acesso remoto, o Splashtop não limita as tuas sessões remotas. Podes conectar e controlar remotamente o teu computador durante o tempo que quiseres e as vezes que quiseres.

Splashtop dá-te a liberdade de aceder e controlar o teu computador remoto como se o tivesses sempre contigo. Nunca se sinta desligado novamente.

Mantenha-se produtivo enquanto trabalha remotamente

Trabalhar remotamente deve ser tão fácil como trabalhar no escritório, e é por isso que o Splashtop Business Access oferece várias funcionalidades para te ajudar a concluir as tuas tarefas do dia-a-dia com facilidade.

Não é necessário usar um serviço de partilha de ficheiros separado. Basta transferir ficheiros entre o teu computador remoto e dispositivo local dentro do Splashtop. Imprima documentos remotamente a partir do teu computador remoto, visualize vários monitores de uma só vez e mais.

Vá para a página do Splashtop Business Access para ver os pacotes e recursos.

Porquê escolher o Splashtop em vez de Outras Soluções?

O desktop remoto da Apple e as ferramentas de desktop remoto do Windows podem ser lentos e não fiáveis. Outros aplicativos de software de controlo remoto, incluindo LogmeIn Pro, GotomyPC, RemotePC e TeamViewer (plano comercial) podem ser 50% a 90% mais caros que o Splashtop, apesar de terem as mesmas características principais.

Podes desfrutar de acesso ilimitado e rápido de controlo remoto aos teus computadores a qualquer momento com o Splashtop. Podes experimentar de graça e ver por ti próprio. Não é necessário compromisso ou cartão de crédito para começar.

Outras Apps de Controlo Remoto de Computador Splashtop

