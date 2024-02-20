Windows Remote Desktop Software by Splashtop

Software de Desktop Remoto seguro para Windows
Acesso remoto a computadores usando dispositivos Windows
4 Razões para Escolheres as Soluções de Desktop Remoto Splashtop para Windows
Trabalhe em qualquer lugar
Mantenha-te sempre ligado aos teus computadores com Windows, não importa onde estás. Trabalhe a partir de qualquer lugar sem complicações.
Flexibilidade Ilimitada
Aceda ao teu PC Windows a partir de qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel. Usa os teus dispositivos Windows para aceder a outras máquinas.
Aumentar a Produtividade
Acede a qualquer ficheiro e aplicação no teu computador remoto enquanto trabalha em ligações de alto desempenho com qualidade HD.
Experiência Superior de Usuário
Esteja pronto em poucos passos. Iniciar conexões remotas a partir de qualquer dispositivo precisa de apenas alguns cliques.
Simplifica o Trabalho Remoto com a Melhor Solução Windows Remote Desktop
Com as conexões remotas rápidas que oferecem qualidade HD, streaming 4K e som remoto em tempo real, vais poder realizar qualquer tarefa enquanto utilizas o software de desktop remoto Splashtop.
Durante as sessões de desktop remoto, vais poder executar apps como software de edição de vídeo, design gráfico e ferramentas de modelagem 3D. Os vídeos com sincronização de lábios remota é fácil com Splashtop. Vais tirar o máximo proveito das tuas estações de trabalho do Windows enquanto trabalhares remotamente com Splashtop.
Como Configurar o Desktop Remoto no Windows com a Splashtop
Podes configurar o software de desktop remoto Splashtop em apenas alguns passos fáceis. Depois de criares a tua conta Splashtop e baixar a aplicação de área de trabalho remota necessária nos teus dispositivos Windows (e outros), estás pronto para começar!
Baixe a Aplicação Splashtop Business: Visite o site da Splashtop e baixe a aplicação Splashtop Business para Windows.
Cria uma Conta Splashtop: Abra a aplicação Splashtop Business e inicia sessão se já tiveres uma conta ou inscreve-te para uma avaliação gratuita.
Instale o Splashtop Streamer no Computador Remoto: No computador que queres aceder, faça o download e instale o Splashtop Streamer. Inicie sessão no Splashtop Streamer com a mesma conta.
Inicia uma Sessão Remota: Abra a aplicação Splashtop Business no teu dispositivo Windows. Selecione o computador remoto da tua lista e clique em 'Conectar' para iniciar a sessão remota.
Soluções de Desktop Remoto em Todos os Setores
Windows Remote Desktop o acesso não se destina apenas às equipas de TI. Ele alimenta fluxos de trabalho críticos em uma ampla gama de setores. A Splashtop proporciona um acesso seguro e de elevado desempenho que se adapta às necessidades específicas de cada sector:
Educação – Dê aos alunos e professores acesso remoto a computadores de laboratório no campus e software especializado a partir de qualquer local, permitindo uma aprendizagem flexível sem sacrificar o desempenho.
Mídia e Entretenimento – Capacite designers, editores de vídeo e animadores para trabalhar remotamente com streaming 4K, baixa latência e suporte a caneta/caneta para um fluxo de trabalho criativo contínuo.
Cuidados de Saúde – Ofereça suporte ao acesso em conformidade com a HIPAA para que os profissionais de saúde visualizem com segurança os registros dos pacientes e mantenham a continuidade dos cuidados e, ao mesmo tempo, atendam aos requisitos regulamentares.
Arquitetura e Engenharia – Permita que engenheiros e arquitetos usem estações de trabalho poderosas remotamente, executando aplicativos CAD e 3D com alta fidelidade a partir do campo ou do escritório em casa.
Serviços de Varejo – Forneça às equipes de suporte de TI acesso remoto instantâneo a sistemas POS, quiosques e computadores de back-office para minimizar o tempo de inatividade e manter as operações de negócios funcionando sem problemas.
TI Corporativa e Help Desks – Equipe as equipes de TI com as ferramentas para solucionar e resolver problemas para funcionários que trabalham remotamente ou em ambientes híbridos sem a necessidade de estar no local.
Com a Splashtop, os utilizadores do Windows em todas as indústrias beneficiam de poupanças de custos, segurança robusta e uma experiência de ambiente de trabalho remoto consistente que corresponde ao desempenho no escritório.
Principais Benefícios do Desktop Remoto Splashtop para Windows
Suporte Abrangente Entre Plataformas
Não tem um dispositivo Windows na mão? Precisa aceder a outro sistema operativo? Não há problema! Aceda remotamente aos teus computadores Windows, Mac e Linux a partir de qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
Interface Amigável
Splashtop é incrivelmente fácil de configurar e usar, mesmo para utilizadores não técnicos. Instalar o Splashtop no teu computador com Windows leva apenas alguns cliques. A Splashtop também oferece uma interface amigável que facilita a navegação e o controlo do teu desktop remoto.
Conexões de Alto Desempenho
Os utilizadores podem aceder às estações de trabalho com utilização intensiva de recursos remotamente como se estivessem nas suas mesas. As transmissões 4K até 60 fps e baixa latência dão aos utilizadores uma ligação de desktop remota de primeira qualidade.
Segurança e Conformidade Robustas
Entre conexões encriptadas, opções de palavra-passe de vários níveis, autenticação de dois fatores e outros recursos de segurança, os seus dados estão seguros. Splashtop cumpre vários regulamentos e normas da indústria. Saiba mais sobre o software de desktop remoto seguro.
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Posso aceder ao meu desktop, independentemente de onde esteja e trabalhar com confiança. A Splashtop dá-me a flexibilidade que preciso para misturar a vida profissional e pessoal.
Bobby Bottom, Integrated Electrical
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Funciona muito bem para a minha empresa e o preço é a razão pela qual eu escolhi em vez de outros produtos com características semelhantes.
Scott Evans, Digital Wave LLC
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Mudei para Splashtop e achei que tem um preço razoável, bem como é mais rápida do que o outro produto que estava a usar.
Cara Dickman, X-TRA Custom Components Inc
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Esta é uma ferramenta fácil e fiável para usar quando estou a viajar ou preciso de aceder a informações num dispositivo que não está comigo.
Debbie Schmidt, DSH Solutions