Windows Remote Desktop Software by Splashtop

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A man using Splashtop on his Windows laptop to access another Windows desktop remotely.

Software de Desktop Remoto seguro para Windows

Acesso remoto a computadores usando dispositivos Windows

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The Best Windows Remote Desktop Software
The Best Windows Remote Desktop Software


4 Razões para Escolheres as Soluções de Desktop Remoto Splashtop para Windows

  • Trabalhe em qualquer lugar

    Mantenha-te sempre ligado aos teus computadores com Windows, não importa onde estás. Trabalhe a partir de qualquer lugar sem complicações.

  • Flexibilidade Ilimitada

    Aceda ao teu PC Windows a partir de qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel. Usa os teus dispositivos Windows para aceder a outras máquinas.

  • Aumentar a Produtividade

    Acede a qualquer ficheiro e aplicação no teu computador remoto enquanto trabalha em ligações de alto desempenho com qualidade HD.

  • Experiência Superior de Usuário

    Esteja pronto em poucos passos. Iniciar conexões remotas a partir de qualquer dispositivo precisa de apenas alguns cliques.

A Windows computer showing Splashtop in use during a remote connection

Simplifica o Trabalho Remoto com a Melhor Solução Windows Remote Desktop

Com as conexões remotas rápidas que oferecem qualidade HD, streaming 4K e som remoto em tempo real, vais poder realizar qualquer tarefa enquanto utilizas o software de desktop remoto Splashtop.

Durante as sessões de desktop remoto, vais poder executar apps como software de edição de vídeo, design gráfico e ferramentas de modelagem 3D. Os vídeos com sincronização de lábios remota é fácil com Splashtop. Vais tirar o máximo proveito das tuas estações de trabalho do Windows enquanto trabalhares remotamente com Splashtop.

A woman typing on a laptop

Como Configurar o Desktop Remoto no Windows com a Splashtop

Podes configurar o software de desktop remoto Splashtop em apenas alguns passos fáceis. Depois de criares a tua conta Splashtop e baixar a aplicação de área de trabalho remota necessária nos teus dispositivos Windows (e outros), estás pronto para começar!

  1. Baixe a Aplicação Splashtop Business: Visite o site da Splashtop e baixe a aplicação Splashtop Business para Windows.

  2. Cria uma Conta Splashtop: Abra a aplicação Splashtop Business e inicia sessão se já tiveres uma conta ou inscreve-te para uma avaliação gratuita.

  3. Instale o Splashtop Streamer no Computador Remoto: No computador que queres aceder, faça o download e instale o Splashtop Streamer. Inicie sessão no Splashtop Streamer com a mesma conta.

  4. Inicia uma Sessão Remota: Abra a aplicação Splashtop Business no teu dispositivo Windows. Selecione o computador remoto da tua lista e clique em 'Conectar' para iniciar a sessão remota.


A laptop with Splashtop connecting to a Windows desktop remotely.

Soluções de Desktop Remoto em Todos os Setores

Windows Remote Desktop o acesso não se destina apenas às equipas de TI. Ele alimenta fluxos de trabalho críticos em uma ampla gama de setores. A Splashtop proporciona um acesso seguro e de elevado desempenho que se adapta às necessidades específicas de cada sector:

  • Educação – Dê aos alunos e professores acesso remoto a computadores de laboratório no campus e software especializado a partir de qualquer local, permitindo uma aprendizagem flexível sem sacrificar o desempenho.

  • Mídia e Entretenimento – Capacite designers, editores de vídeo e animadores para trabalhar remotamente com streaming 4K, baixa latência e suporte a caneta/caneta para um fluxo de trabalho criativo contínuo.

  • Cuidados de Saúde – Ofereça suporte ao acesso em conformidade com a HIPAA para que os profissionais de saúde visualizem com segurança os registros dos pacientes e mantenham a continuidade dos cuidados e, ao mesmo tempo, atendam aos requisitos regulamentares.

  • Arquitetura e Engenharia – Permita que engenheiros e arquitetos usem estações de trabalho poderosas remotamente, executando aplicativos CAD e 3D com alta fidelidade a partir do campo ou do escritório em casa.

  • Serviços de Varejo – Forneça às equipes de suporte de TI acesso remoto instantâneo a sistemas POS, quiosques e computadores de back-office para minimizar o tempo de inatividade e manter as operações de negócios funcionando sem problemas.

  • TI Corporativa e Help Desks – Equipe as equipes de TI com as ferramentas para solucionar e resolver problemas para funcionários que trabalham remotamente ou em ambientes híbridos sem a necessidade de estar no local.

Com a Splashtop, os utilizadores do Windows em todas as indústrias beneficiam de poupanças de custos, segurança robusta e uma experiência de ambiente de trabalho remoto consistente que corresponde ao desempenho no escritório.

Principais Benefícios do Desktop Remoto Splashtop para Windows

  • Suporte Abrangente Entre Plataformas

    Não tem um dispositivo Windows na mão? Precisa aceder a outro sistema operativo? Não há problema! Aceda remotamente aos teus computadores Windows, Mac e Linux a partir de qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

  • Interface Amigável

    Splashtop é incrivelmente fácil de configurar e usar, mesmo para utilizadores não técnicos. Instalar o Splashtop no teu computador com Windows leva apenas alguns cliques. A Splashtop também oferece uma interface amigável que facilita a navegação e o controlo do teu desktop remoto.

  • Conexões de Alto Desempenho

    Os utilizadores podem aceder às estações de trabalho com utilização intensiva de recursos remotamente como se estivessem nas suas mesas. As transmissões 4K até 60 fps e baixa latência dão aos utilizadores uma ligação de desktop remota de primeira qualidade.

  • Segurança e Conformidade Robustas

    Entre conexões encriptadas, opções de palavra-passe de vários níveis, autenticação de dois fatores e outros recursos de segurança, os seus dados estão seguros. Splashtop cumpre vários regulamentos e normas da indústria. Saiba mais sobre o software de desktop remoto seguro.

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Posso aceder ao meu desktop, independentemente de onde esteja e trabalhar com confiança. A Splashtop dá-me a flexibilidade que preciso para misturar a vida profissional e pessoal.

Bobby Bottom, Integrated Electrical

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Funciona muito bem para a minha empresa e o preço é a razão pela qual eu escolhi em vez de outros produtos com características semelhantes.

Scott Evans, Digital Wave LLC

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Mudei para Splashtop e achei que tem um preço razoável, bem como é mais rápida do que o outro produto que estava a usar.

Cara Dickman, X-TRA Custom Components Inc

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Esta é uma ferramenta fácil e fiável para usar quando estou a viajar ou preciso de aceder a informações num dispositivo que não está comigo.

Debbie Schmidt, DSH Solutions

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Comentários de Clientes do TrustRadius: A Aplicação Splashtop Desktop Remoto é a #1


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