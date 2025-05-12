Software de Controle Remoto para Suporte de TI

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Splashtop20 years of trust
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An IT support agent working on their computer.

Simplifique o Suporte Remoto de TI com Software Seguro e Escalável

Uma solução de suporte e acesso remoto segura e econômica para que as equipes de TI gerenciem, controlem e suportem endpoints de forma eficiente.

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Hands typing on a laptop keyboard.

Conexões Seguras

Splashtop fornece segurança de nível empresarial com encriptação de 256 bits, MFA, SSO, controlos de acesso granulares e registo de sessões—ajudando as equipas de TI a cumprir normas de conformidade como ISO 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA e outras, sem custos adicionais.

A laptop on a wooden desk displays a dashboard interface. Beside it is a white cup and saucer. Large text on the right reads Product Demo: Autonomous Endpoint Management. The background is blurred.

Experiência Superior de Usuário

Com ligações fiáveis e de baixa latência, suporte de transmissão 4K e uma interface intuitiva, a Splashtop garante uma experiência perfeita tanto para os técnicos como para os utilizadores finais.

IT support helping via desktop with remote access software

Fluxos de Trabalho mais Inteligentes, Correções mais Rápidas

Permitir um suporte mais rápido e eficiente com fluxos de trabalho integrados e múltiplos métodos de ligação remota. Inicie sessões diretamente a partir das suas ferramentas ITSM, execute ações em segundo plano, monitorize dispositivos e resolva problemas rapidamente.

A dashboard displays antivirus stats: a bar graph of threats by date, a pie chart of virus definitions status, a bar chart of remediation actions, and a task list with task names, types, and scheduled execution times.

Plataforma Consolidada para Suporte de TI

Quer estejas a aumentar ou a simplificar, a Splashtop combina o suporte remoto, o acesso remoto e a gestão de endpoints para todos os dispositivos e sistemas operativos numa única solução abrangente - poupando tempo, reduzindo custos e diminuindo a complexidade.

Ferramentas de Suporte Remoto de TI para Gerenciamento Seguro e Eficiente de Dispositivos

  • Blue outline icon of a headset with a microphone, representing support or communication.

    Suporte Assistido e Não Assistido

    Ligue-se instantaneamente a qualquer dispositivo - quer um utilizador esteja presente ou não. Forneça suporte sob demanda ou acesse sistemas autónomos para atualizações, solução de problemas e manutenção de rotina.

    Saiba mais
  • Blue outline icon of a dashboard with a pie chart, line graph, and text lines, representing analytics or reporting.

    Gestão Autónoma de Endpoints

    Capacidades adicionais de gestão de endpoints para monitorizar, gerir e atualizar dispositivos de forma eficiente com sistemas operativos em tempo real e patches de software de terceiros, painéis intuitivos, relatórios de inventário e ferramentas rápidas de remediação.

    Saiba mais
  • Icon of a key — “login key” symbol indicating authentication / secure login.

    Segurança Avançada e Capacidade de Gestão

    Melhore as suas operações com segurança de nível empresarial e maior gestão com SSO, service desk, Controle de acesso granular, listas brancas IP, gravação de sessões cloud, suporte Android sem vigilância e muito mais.

    Saiba mais
  • Icon: outline of a computer-application window with a padlock overlay — representing “app window lock” / locked window

    Proteção de Endpoint

    Proteja os seus endpoints contra ameaças e mitigue os riscos de ciberataques com o Splashtop AV e EDR, alimentados pelo Bitdefender.

    Saiba mais

Ajude sua Equipe de TI a Oferecer um Melhor Suporte Remoto Todos os Dias

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Dos Nossos Clientes Satisfeitos

A nossa confiança no Intune para algumas funcionalidades de gestão de terminais é complementada pela Splashtop, que preenche lacunas críticas, incluindo uma melhor visibilidade e um maior controlo sobre as atualizações de software, bem como uma melhor documentação. Em uma plataforma, somos capazes de solucionar problemas em qualquer dispositivo remoto, monitorar proativamente os sistemas, automatizar a aplicação de patches de software e garantir a conformidade.

IT Manager, pb2 Architecture + Engineering

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Estávamos a experimentar o AnyDesk em alguns computadores, mas depois de utilizarmos Splashtop, os utilizadores disseram que a taxa de quadros era muito melhor e que tinham uma experiência mais reactiva. Com a Splashtop, os nossos editores têm pouco ou nenhum atraso, tal como se estivessem no escritório.

Mike Marsh, Gestor de TI, Warner Bros. International Television Production Nova Zelândia

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Enterprise

Suporte remoto de nível empresarial e solução de acesso remoto com SSO, segurança avançada, central de serviços com fluxos de trabalho avançados e capacidade de gerenciamento. Versão On-Prem disponível.

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Perguntas Frequentes

O que é um software de suporte remoto de TI?
O que são serviços de TI remotos?
Como funciona o software de suporte remoto de TI?
Como escolher o melhor software de suporte remoto?
O software de suporte remoto de TI é seguro?
O software de suporte remoto de TI pode integrar-se com outras ferramentas de gestão de TI?