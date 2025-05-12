Software de Controle Remoto para Suporte de TI

Simplifique o Suporte Remoto de TI com Software Seguro e Escalável
Uma solução de suporte e acesso remoto segura e econômica para que as equipes de TI gerenciem, controlem e suportem endpoints de forma eficiente.
Conexões Seguras
Splashtop fornece segurança de nível empresarial com encriptação de 256 bits, MFA, SSO, controlos de acesso granulares e registo de sessões—ajudando as equipas de TI a cumprir normas de conformidade como ISO 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA e outras, sem custos adicionais.
Experiência Superior de Usuário
Com ligações fiáveis e de baixa latência, suporte de transmissão 4K e uma interface intuitiva, a Splashtop garante uma experiência perfeita tanto para os técnicos como para os utilizadores finais.
Fluxos de Trabalho mais Inteligentes, Correções mais Rápidas
Permitir um suporte mais rápido e eficiente com fluxos de trabalho integrados e múltiplos métodos de ligação remota. Inicie sessões diretamente a partir das suas ferramentas ITSM, execute ações em segundo plano, monitorize dispositivos e resolva problemas rapidamente.
Plataforma Consolidada para Suporte de TI
Quer estejas a aumentar ou a simplificar, a Splashtop combina o suporte remoto, o acesso remoto e a gestão de endpoints para todos os dispositivos e sistemas operativos numa única solução abrangente - poupando tempo, reduzindo custos e diminuindo a complexidade.
Ferramentas de Suporte Remoto de TI para Gerenciamento Seguro e Eficiente de Dispositivos
Suporte Assistido e Não AssistidoSaiba mais
Ligue-se instantaneamente a qualquer dispositivo - quer um utilizador esteja presente ou não. Forneça suporte sob demanda ou acesse sistemas autónomos para atualizações, solução de problemas e manutenção de rotina.
Gestão Autónoma de EndpointsSaiba mais
Capacidades adicionais de gestão de endpoints para monitorizar, gerir e atualizar dispositivos de forma eficiente com sistemas operativos em tempo real e patches de software de terceiros, painéis intuitivos, relatórios de inventário e ferramentas rápidas de remediação.
Segurança Avançada e Capacidade de GestãoSaiba mais
Melhore as suas operações com segurança de nível empresarial e maior gestão com SSO, service desk, Controle de acesso granular, listas brancas IP, gravação de sessões cloud, suporte Android sem vigilância e muito mais.
Proteção de EndpointSaiba mais
Proteja os seus endpoints contra ameaças e mitigue os riscos de ciberataques com o Splashtop AV e EDR, alimentados pelo Bitdefender.
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
A nossa confiança no Intune para algumas funcionalidades de gestão de terminais é complementada pela Splashtop, que preenche lacunas críticas, incluindo uma melhor visibilidade e um maior controlo sobre as atualizações de software, bem como uma melhor documentação. Em uma plataforma, somos capazes de solucionar problemas em qualquer dispositivo remoto, monitorar proativamente os sistemas, automatizar a aplicação de patches de software e garantir a conformidade.
IT Manager, pb2 Architecture + Engineering
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Estávamos a experimentar o AnyDesk em alguns computadores, mas depois de utilizarmos Splashtop, os utilizadores disseram que a taxa de quadros era muito melhor e que tinham uma experiência mais reactiva. Com a Splashtop, os nossos editores têm pouco ou nenhum atraso, tal como se estivessem no escritório.
Mike Marsh, Gestor de TI, Warner Bros. International Television Production Nova Zelândia
Escolha um plano que se adapte às suas necessidades
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SOS
Solução de suporte remoto assistido e autônomo para computadores e dispositivos móveis.
Enterprise
Suporte remoto de nível empresarial e solução de acesso remoto com SSO, segurança avançada, central de serviços com fluxos de trabalho avançados e capacidade de gerenciamento. Versão On-Prem disponível.