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Soluções para Acesso Seguro e Suporte Remotos

Capacitando indivíduos, equipes e organizações com acesso remoto seguro, confiável e de alto desempenho e soluções de suporte adaptadas às suas necessidades exclusivas.

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Soluções Splashtop

Há uma solução para cada função, necessidade e setor. Encontre o que é certo para você.

Trabalhadores Remotos

Ligue-se facilmente à sua estação de trabalho do escritório a partir de qualquer lugar.

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Suporte e Helpdesk de TI

Forneça suporte remoto instantâneo para dispositivos assistidos e não assistidos.

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Gestão e Segurança de Endpoints

Automatize a aplicação de patches, monitore a integridade do dispositivo e proteja os endpoints em tempo real.

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MSPs

Forneça serviços remotos premium aos clientes enquanto simplifica o gerenciamento.

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OEM

Integre o acesso remoto Splashtop e o espelhamento de ecrã nas tuas soluções.

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Gerenciamento de Vulnerabilidades e Patches

Automatize atualizações para SO e software de terceiros e reduza os riscos de segurança de forma eficiente.

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Alternativa ao RDP/VPN

Substitui a infraestrutura RDP/VPN por um acesso remoto seguro e rápido.

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Alternativa ao VDI/DaaS

Acesso remoto de alto desempenho e de rápida implementação a computadores Windows, Mac & Linux, servidores e máquinas virtuais existentes.

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Implantação On-Premises

Acesso remoto auto-hospedado e suporte para atender aos seus requisitos de segurança e conformidade.

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Suporte Remoto para IoT

Gere dispositivos IoT e resolve problemas sem problemas, sem equipas de TI no local.

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Suporte de Campo

Conecte especialistas e equipes no local com assistência remota habilitada para RA e resolva problemas mais rapidamente.

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Acesso Remoto via RDP/SSH/VNC

Utiliza o Conector Splashtop para ligações seguras sem VPN ou instalação de um agente.

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Trabalho à Distância com a Wacom

A colaboração Splashtop-Wacom permite o uso contínuo de seus dispositivos Wacom em qualquer computador.

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Laboratórios Remotos

Acesso remoto para estudantes a partir de qualquer dispositivo ou local, em qualquer momento.

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Antivírus

Protege os teus computadores Windows e Mac com a premiada tecnologia anti-malware da Bitdefender.

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Educação

Acesso remoto e suporte que garantem que a aprendizagem e o trabalho continuem fora da sala de aula para alunos, professores e TI.

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Mídia e Entretenimento

Crie e edite a partir de qualquer lugar com acesso remoto rápido e seguro a estações de trabalho de ponta.

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Saúde

Ajude mais pacientes, aumente a sua produtividade, e trabalhe de sala em sala com acesso remoto compatível.

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Varejo

Aumente a receita e a satisfação do cliente em vários locais com uma plataforma unificada para gestão de terminais e suporte ao utilizador final.

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Setor Público

Trabalho remoto seguro, suporte e colaboração para agências estaduais e locais.

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Arquitetura e Design

Acesso remoto de alta performance a software especializado e de recursos intensivos a partir de qualquer lugar.

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Contabilidade

Acesse remotamente em segurança os computadores clientes ou acessar software de contabilidade para suportar todas as tarefas relacionadas com impostos.

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Dos Nossos Clientes Satisfeitos

A segurança e usabilidade da Splashtop são inigualáveis. O nosso suporte de TI agora pode dedicar mais tempo aos usuários.

John Williams, CEO of Mediator

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Recomendamos a Splashtop por uma variedade de razões: o custo, cliente persistente, autenticação forçada de dois fatores e gestão de usuários para técnicos individuais.

Edward O'Dell, IT Support Specialist at Virginia Tech

Virginia Tech Logo

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

A disponibilidade de acesso remoto aos nossos clientes é um enorme ponto de venda; temos mais de 20 clientes usando a Splashtop para acessarem os seus sistemas remotamente.

Matthew Buechler, President and Senior Technical Consultant of Midwest PROTECH

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