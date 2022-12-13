Soluções para Acesso Seguro e Suporte Remotos
Capacitando indivíduos, equipes e organizações com acesso remoto seguro, confiável e de alto desempenho e soluções de suporte adaptadas às suas necessidades exclusivas.
Solu�ções Splashtop
Há uma solução para cada função, necessidade e setor. Encontre o que é certo para você.
Trabalhadores Remotos
Ligue-se facilmente à sua estação de trabalho do escritório a partir de qualquer lugar.
Suporte e Helpdesk de TI
Forneça suporte remoto instantâneo para dispositivos assistidos e não assistidos.
Gestão e Segurança de Endpoints
Automatize a aplicação de patches, monitore a integridade do dispositivo e proteja os endpoints em tempo real.
MSPs
Forneça serviços remotos premium aos clientes enquanto simplifica o gerenciamento.
OEM
Integre o acesso remoto Splashtop e o espelhamento de ecrã nas tuas soluções.
Gerenciamento de Vulnerabilidades e Patches
Automatize atualizações para SO e software de terceiros e reduza os riscos de segurança de forma eficiente.
Alternativa ao RDP/VPN
Substitui a infraestrutura RDP/VPN por um acesso remoto seguro e rápido.
Alternativa ao VDI/DaaS
Acesso remoto de alto desempenho e de rápida implementação a computadores Windows, Mac & Linux, servidores e máquinas virtuais existentes.
Implantação On-Premises
Acesso remoto auto-hospedado e suporte para atender aos seus requisitos de segurança e conformidade.
Suporte Remoto para IoT
Gere dispositivos IoT e resolve problemas sem problemas, sem equipas de TI no local.
Suporte de Campo
Conecte especialistas e equipes no local com assistência remota habilitada para RA e resolva problemas mais rapidamente.
Acesso Remoto via RDP/SSH/VNC
Utiliza o Conector Splashtop para ligações seguras sem VPN ou instalação de um agente.
Trabalho à Distância com a Wacom
A colaboração Splashtop-Wacom permite o uso contínuo de seus dispositivos Wacom em qualquer computador.
Laboratórios Remotos
Acesso remoto para estudantes a partir de qualquer dispositivo ou local, em qualquer momento.
Antivírus
Protege os teus computadores Windows e Mac com a premiada tecnologia anti-malware da Bitdefender.
Educação
Acesso remoto e suporte que garantem que a aprendizagem e o trabalho continuem fora da sala de aula para alunos, professores e TI.
Mídia e Entretenimento
Crie e edite a partir de qualquer lugar com acesso remoto rápido e seguro a estações de trabalho de ponta.
Saúde
Ajude mais pacientes, aumente a sua produtividade, e trabalhe de sala em sala com acesso remoto compatível.
Varejo
Aumente a receita e a satisfação do cliente em vários locais com uma plataforma unificada para gestão de terminais e suporte ao utilizador final.
Setor Público
Trabalho remoto seguro, suporte e colaboração para agências estaduais e locais.
Arquitetura e Design
Acesso remoto de alta performance a software especializado e de recursos intensivos a partir de qualquer lugar.
Contabilidade
Acesse remotamente em segurança os computadores clientes ou acessar software de contabilidade para suportar todas as tarefas relacionadas com impostos.
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
A segurança e usabilidade da Splashtop são inigualáveis. O nosso suporte de TI agora pode dedicar mais tempo aos usuários.
John Williams, CEO of Mediator
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Recomendamos a Splashtop por uma variedade de razões: o custo, cliente persistente, autenticação forçada de dois fatores e gestão de usuários para técnicos individuais.
Edward O'Dell, IT Support Specialist at Virginia Tech
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
A disponibilidade de acesso remoto aos nossos clientes é um enorme ponto de venda; temos mais de 20 clientes usando a Splashtop para acessarem os seus sistemas remotamente.
Matthew Buechler, President and Senior Technical Consultant of Midwest PROTECH