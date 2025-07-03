Carreiras na Splashtop
Estamos em uma missão para simplificar vidas através de tecnologia inteligente. Junte-se à nossa equipe em crescimento!
A Missão da Nossa Companhia
Todos os dias nós criamos, melhoramos e identificamos como tornar o trabalho flexível e a aprendizagem simples, rápida e segura. Também tornamos possível que o TI solucione problemas e resolva os mesmos remotamente. A nossa missão como empresa de software de acesso remoto seguro e suporte é fornecer a experiência pessoal que os usuários necessitam, com a segurança em que o TI possa confiar.
Estamos crescendo e precisamos de pessoas inteligentes e motivadas para se juntarem à nossa equipe. Se você quer ser desafiado e colaborar com algumas das pessoas mais talentosas do ramo, não procure mais!
O DNA Splashtop
Todas as empresas do Vale do Silício insistem que não são uma "típica empresa do Vale do Silício." A diferença na Splashtop é que nós vivemos e respiramos esta verdade. Somos um startup em todas as formas certas (com mente aberta e em crescimento), mas já nos tornamos um negócio bem estabelecido (com estabilidade e processos).
A nossa cultura única é o fio condutor comum crítico que nos liga a todo o mundo. A amizade, transparência e colaboração incutidas pelos nossos quatro co-fundadores é verdadeiramente parte do nosso DNA.
Na Splashtop, todas as vozes são valorizadas. Você pode fazer uma diferença imediata e importante. Quando trabalhamos juntos, coisas grandes acontecem. Estamos moldando o futuro de como as pessoas trabalham, aprendem, e jogam de qualquer lugar, em qualquer dispositivo.
Localização dos Escritórios Splashtop
Sede Global, Vale do Silício
10050 North Wolfe Road Suite SW2-S260,
Cupertino, CA 95014
Tóquio
Nível 20 Marunouchi Trust Tower - Main, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku
Tóquio 100-0005 Japão
Taipé
Rm. A1, 4F., No. 16, Sec. 4, Nanjing E. Rd., Songshan Dist.
Cidade de Taipé 105, Taiwan (R.O.C.), 10550
Sede na Europa, Amesterdã
Piet Heinkade 133-135, 1019 GM Amsterdão
Países Baixos
Singapura
Rua Fraser, 3 - Torre Duo, Nível 08-21
Singapura 189352
Hangzhou
Unidade B/C, 10F Edifício A, Paradise Software Park, No 3 Xidoumen Road, Distrito de Xihu
Hangzhou, P.R.C. 310012
O que os Empregados estão Dizendo
Há tantas coisas de que gosto no fato de trabalhar na Splashtop. Vou chamar a atenção para três coisas: a cultura de encorajamento, empoderamento e camaradagem que escorre da liderança; os processos de contratação que demonstrem clarividência e resultem em colegas grandes e talentosos; e a liberdade e o apoio para implementar novas ideias.
Nityasha Wadalkar, Diretor de Marketing de Produto
O que os Empregados estão Dizendo
Desde que entrei para a Splashtop, tenho tido a oportunidade de expandir os meus conhecimentos sobre o ciclo de vendas de ponta a ponta, de continuar a melhorar a minha capacidade de comunicação e de aprender como funciona uma empresa em fase de arranque.
Aaron Changeur, Executivo de Contas
O que os Empregados estão Dizendo
Eu amo que cada dia seja diferente. Estou sempre a ter de me adaptar, aprender e superar diferentes desafios no dia-a-dia. Além disso, meus colegas são muito bons.
Christian Rokov, Gestor de Marketing de Aquisições