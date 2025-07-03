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Carreiras na Splashtop

Estamos em uma missão para simplificar vidas através de tecnologia inteligente. Junte-se à nossa equipe em crescimento!

Vagas de Emprego
Splashtop team members in a gif high fiving each other in celebration

A Missão da Nossa Companhia

Todos os dias nós criamos, melhoramos e identificamos como tornar o trabalho flexível e a aprendizagem simples, rápida e segura. Também tornamos possível que o TI solucione problemas e resolva os mesmos remotamente. A nossa missão como empresa de software de acesso remoto seguro e suporte é fornecer a experiência pessoal que os usuários necessitam, com a segurança em que o TI possa confiar.

Estamos crescendo e precisamos de pessoas inteligentes e motivadas para se juntarem à nossa equipe. Se você quer ser desafiado e colaborar com algumas das pessoas mais talentosas do ramo, não procure mais!

Aprenda Sobre os Nossos Valores
Splashtop employees holding letters to spell Splashtop at the beach

O DNA Splashtop

Todas as empresas do Vale do Silício insistem que não são uma "típica empresa do Vale do Silício." A diferença na Splashtop é que nós vivemos e respiramos esta verdade. Somos um startup em todas as formas certas (com mente aberta e em crescimento), mas já nos tornamos um negócio bem estabelecido (com estabilidade e processos).

A nossa cultura única é o fio condutor comum crítico que nos liga a todo o mundo. A amizade, transparência e colaboração incutidas pelos nossos quatro co-fundadores é verdadeiramente parte do nosso DNA.

Na Splashtop, todas as vozes são valorizadas. Você pode fazer uma diferença imediata e importante. Quando trabalhamos juntos, coisas grandes acontecem. Estamos moldando o futuro de como as pessoas trabalham, aprendem, e jogam de qualquer lugar, em qualquer dispositivo.

Venha Trabalhar Conosco

Localização dos Escritórios Splashtop

View of Silicon Valley

Sede Global, Vale do Silício

10050 North Wolfe Road Suite SW2-S260,

Cupertino, CA 95014

City view of Tokyo Japan

Tóquio

Nível 20 Marunouchi Trust Tower - Main, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku

Tóquio 100-0005 Japão

City view of Taipei

Taipé

Rm. A1, 4F., No. 16, Sec. 4, Nanjing E. Rd., Songshan Dist.

Cidade de Taipé 105, Taiwan (R.O.C.), 10550

City view of Amsterdam

Sede na Europa, Amesterdã

Piet Heinkade 133-135, 1019 GM Amsterdão

Países Baixos

City view of Singapore

Singapura

Rua Fraser, 3 - Torre Duo, Nível 08-21

Singapura 189352

City view of Hangzhou

Hangzhou

Unidade B/C, 10F Edifício A, Paradise Software Park, No 3 Xidoumen Road, Distrito de Xihu

Hangzhou, P.R.C. 310012

O que os Empregados estão Dizendo

Há tantas coisas de que gosto no fato de trabalhar na Splashtop. Vou chamar a atenção para três coisas: a cultura de encorajamento, empoderamento e camaradagem que escorre da liderança; os processos de contratação que demonstrem clarividência e resultem em colegas grandes e talentosos; e a liberdade e o apoio para implementar novas ideias.

Nityasha Wadalkar, Diretor de Marketing de Produto

Nityasha Wadalkar face

O que os Empregados estão Dizendo

Desde que entrei para a Splashtop, tenho tido a oportunidade de expandir os meus conhecimentos sobre o ciclo de vendas de ponta a ponta, de continuar a melhorar a minha capacidade de comunicação e de aprender como funciona uma empresa em fase de arranque.

Aaron Changeur, Executivo de Contas

O que os Empregados estão Dizendo

Eu amo que cada dia seja diferente. Estou sempre a ter de me adaptar, aprender e superar diferentes desafios no dia-a-dia. Além disso, meus colegas são muito bons.

Christian Rokov, Gestor de Marketing de Aquisições

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