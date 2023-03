Carreiras na Splashtop

Todas as empresas do Vale do Silício insistem que não são uma "típica empresa do Vale do Silício." A diferença na Splashtop é que nós vivemos e respiramos esta verdade. Somos um startup em todas as formas certas (com mente aberta e em crescimento), mas já nos tornamos um negócio bem estabelecido (com estabilidade e processos).

A nossa cultura única é o fio condutor comum crítico que nos liga a todo o mundo. A amizade, transparência e colaboração incutidas pelos nossos quatro co-fundadores é verdadeiramente parte do nosso DNA.

Na Splashtop, todas as vozes são valorizadas. Você pode fazer uma diferença imediata e importante. Quando trabalhamos juntos, coisas grandes acontecem. Estamos moldando o futuro de como as pessoas trabalham, aprendem, e jogam de qualquer lugar, em qualquer dispositivo.