Acesso Remoto Seguro Simplificado

Software de acesso remoto, suporte e gestão de endpoints de alta qualidade
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Para indivíduos e equipes
Aceda aos seus computadores a partir de qualquer outro dispositivo, onde quer que esteja, com o Splashtop Remote Access. Ótimo para trabalhar em casa.
Para TI, Help Desks e MSPs
Monitorizar e gerir remotamente os endpoints, fornecer suporte remoto e permitir o acesso remoto do utilizador final com Splashtop AEM ou Splashtop Remote Support.
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Acesso remoto
Obtenha acesso seguro e de alto desempenho aos seus computadores a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Trabalhe remotamente, tal como faria presencialmente com o Splashtop Remote Access.
Suporte Remoto
Suporte remoto para computadores e dispositivos móveis com uma solução de suporte remoto de TI segura, fácil de usar, sem vigilância e sob demanda: Splashtop Remote Support.
Gestão de Endpoints e Patches
Monitorize, gere e atualize dispositivos com gestão de patches em tempo real, gestão de software, implementação, políticas e muito mais com o Splashtop AEM.
Enterprise
Acesso remoto e suporte remoto de nível empresarial com SSO e gerenciamento avançado com a Splashtop Enterprise. Versão disponível nas instalações.
Confiado por 30 milhões de usuários e 85% das empresas da Fortune 500
Celebrando 20 Anos de Splashtop
Tudo o que Precisa Saber
Saiba como a Splashtop evoluiu — e como as necessidades dos clientes moldam o que construímos
Gerir, dar Suporte e Proteger — Tudo em Um só Lugar.
Otimize as operações de TI com Splashtop Autonomous Endpoint Management. Assegure que os seus endpoints estão atualizados, compatíveis e seguros com gestão de endpoints e gestão de patches para TI e MSPs. Agende uma demonstração ou contacte-nos para obter mais informações.
Pesquisa da Splashtop Revela que a Manutenção de Endpoints Consome Metade da Capacidade de TI
Obtenha o relatório: Preso no Meio: Porque é que a maioria das equipas de TI não consegue ultrapassar a gestão reativa de endpoints.
O Melhor Software de Desktop Remoto para Empresas
Economize 40%
Analisamos as soluções de desktop remoto para empresas, explorando os desafios que as empresas enfrentam na escolha de uma ferramenta de desktop remoto e por que o Splashtop Enterprise é a melhor solução.
Proteção de Dados Avançada e Segurança
Segurança de Próximo Nível. Novo Nível de Paz de Espírito.
Infraestrutura seguraSaiba mais
O alojamento seguro em cloud e no local, com deteção de intrusão 24 horas por dia, 7 dias por semana e certificações SOC 2 e 3, significa que os seus computadores, utilizadores e dados estão protegidos.
Recursos avançados de segurançaSaiba mais
Com recursos como 2FA, MFA de endpoint, log de auditoria de sessão e criptografia E2E, suas equipes de TI têm controle total sobre a proteção do acesso remoto.
Padrões e ConformidadeSaiba mais
Um enfoque contínuo no cumprimento das mais elevadas normas de privacidade e segurança (como a ISO/IEC 27001, SOC2 e RGPD) proporciona a confiança de saber que está protegido e em conformidade.
Estudo de caso
A Warner Bros. Usa a Splashtop para Executar Tarefas de Pós-produção a Partir de Qualquer Lugar
A Warner Bros. International Television Production (WBITVP) New Zealand implantou a Splashtop como uma solução de continuidade de negócios para manter seus fluxos de trabalho de pós-produção funcionando remotamente durante a COVID-19. Depois de testarem outras soluções de acesso remoto, escolheram a Splashtop para satisfazer as suas necessidades de segurança e produtividade remota de elevado desempenho.
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Suporte Remoto
Suporte remoto para computadores e dispositivos móveis com uma solução de suporte remoto de TI segura, fácil de usar, sem vigilância e sob demanda: Splashtop Remote Support.
Gestão de Endpoints e Patches
Monitorize, gere e atualize dispositivos com gestão de patches em tempo real, gestão de software, implementação, políticas e muito mais com o Splashtop AEM.
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
A segurança e usabilidade da Splashtop são inigualáveis. O nosso suporte de TI agora pode dedicar mais tempo aos usuários.
John Williams, International IT Director at GE
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Eu realmente aprecio a natureza cortês da equipe de suporte da Splashtop. Isso é fundamental para as pessoas na tecnologia. Agradeço muito todos vocês porque isso torna o meu trabalho mais fácil, por isso obrigado.
Adrienne Grant, Technology Coordinator at St. Joseph's School for the Deaf
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
A Splashtop tem as características de que precisamos e o preço estava mais em linha com o que gostaríamos de pagar.
Jon Quincy, IT Manager at Strobel Energy Group