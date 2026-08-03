Acesso Remoto Seguro Simplificado

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Software de acesso remoto, suporte e gestão de endpoints de alta qualidade

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Logo for TrustRadius — stylized “TrustRadius” wordmark (blue-toned) with five gold stars below to denote a five-star rating badge.
Logo for Capterra — stylized “Capterra” wordmark (deep-blue) to the right of a multi-colored triangular “arrow/compass” icon; with five gold stars below to indicate a five-star badge.
Logo for G2 — a stylized “G2” mark above five gold stars (5-star rating badge)
Logo for GetApp — stylized “GetApp” wordmark above five gold stars (5-star rating badge)
A woman sits at a desk in a modern office with large windows, working on a laptop and holding a pen while looking at the screen thoughtfully. City skyscrapers are visible in the background.

Para indivíduos e equipes

Aceda aos seus computadores a partir de qualquer outro dispositivo, onde quer que esteja, com o Splashtop Remote Access. Ótimo para trabalhar em casa.

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A man wearing a headset sits at a desk in front of a laptop, speaking and gesturing with his hand during a video call in a modern office setting.

Para TI, Help Desks e MSPs

Monitorizar e gerir remotamente os endpoints, fornecer suporte remoto e permitir o acesso remoto do utilizador final com Splashtop AEM ou Splashtop Remote Support.

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Explore as Nossas Soluções Mais Populares

Acesso remoto

Obtenha acesso seguro e de alto desempenho aos seus computadores a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Trabalhe remotamente, tal como faria presencialmente com o Splashtop Remote Access.

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Suporte Remoto

Suporte remoto para computadores e dispositivos móveis com uma solução de suporte remoto de TI segura, fácil de usar, sem vigilância e sob demanda: Splashtop Remote Support.

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Gestão de Endpoints e Patches

Monitorize, gere e atualize dispositivos com gestão de patches em tempo real, gestão de software, implementação, políticas e muito mais com o Splashtop AEM.

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Enterprise

Acesso remoto e suporte remoto de nível empresarial com SSO e gerenciamento avançado com a Splashtop Enterprise. Versão disponível nas instalações.

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Confiado por 30 milhões de usuários e 85% das empresas da Fortune 500

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Blue background with thin, light, abstract curved lines forming loops and arcs on the right side, leaving the left side mostly empty.
Destaques

Celebrando 20 Anos de Splashtop

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Saiba como a Splashtop evoluiu — e como as necessidades dos clientes moldam o que construímos

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A small line-drawn icon of a house with a padlock and a Wi-Fi signal appears in the top right corner of a solid blue background.
Novo Produto

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Otimize as operações de TI com Splashtop Autonomous Endpoint Management. Assegure que os seus endpoints estão atualizados, compatíveis e seguros com gestão de endpoints e gestão de patches para TI e MSPs. Agende uma demonstração ou contacte-nos para obter mais informações.

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Blue background with a column of light blue technology-themed line icons on the right, including symbols for cloud, security, data, graphs, and connectivity. The left side is empty with ample space.
Novo Relatório de Investigação

Pesquisa da Splashtop Revela que a Manutenção de Endpoints Consome Metade da Capacidade de TI

Obtenha o relatório: Preso no Meio: Porque é que a maioria das equipas de TI não consegue ultrapassar a gestão reativa de endpoints.

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A solid green background with two simple white outlined icons in the upper right corner: one of a padlock and another of a document with a checkmark.
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Analisamos as soluções de desktop remoto para empresas, explorando os desafios que as empresas enfrentam na escolha de uma ferramenta de desktop remoto e por que o Splashtop Enterprise é a melhor solução.

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Proteção de Dados Avançada e Segurança

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  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    Infraestrutura segura

    O alojamento seguro em cloud e no local, com deteção de intrusão 24 horas por dia, 7 dias por semana e certificações SOC 2 e 3, significa que os seus computadores, utilizadores e dados estão protegidos.

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  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    Recursos avançados de segurança

    Com recursos como 2FA, MFA de endpoint, log de auditoria de sessão e criptografia E2E, suas equipes de TI têm controle total sobre a proteção do acesso remoto.

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  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    Padrões e Conformidade

    Um enfoque contínuo no cumprimento das mais elevadas normas de privacidade e segurança (como a ISO/IEC 27001, SOC2 e RGPD) proporciona a confiança de saber que está protegido e em conformidade.

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Warner Bros Logo

Estudo de caso

A Warner Bros. Usa a Splashtop para Executar Tarefas de Pós-produção a Partir de Qualquer Lugar

A Warner Bros. International Television Production (WBITVP) New Zealand implantou a Splashtop como uma solução de continuidade de negócios para manter seus fluxos de trabalho de pós-produção funcionando remotamente durante a COVID-19. Depois de testarem outras soluções de acesso remoto, escolheram a Splashtop para satisfazer as suas necessidades de segurança e produtividade remota de elevado desempenho.

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Foxpass

Foxpass cloud RADIUS e cloud PKI facilita a proteção dos seus Wi-Fi e redes com autenticação baseada em identidade e certificados.

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Dos Nossos Clientes Satisfeitos

A segurança e usabilidade da Splashtop são inigualáveis. O nosso suporte de TI agora pode dedicar mais tempo aos usuários.

John Williams, International IT Director at GE

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Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Eu realmente aprecio a natureza cortês da equipe de suporte da Splashtop. Isso é fundamental para as pessoas na tecnologia. Agradeço muito todos vocês porque isso torna o meu trabalho mais fácil, por isso obrigado.

Adrienne Grant, Technology Coordinator at St. Joseph's School for the Deaf

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Dos Nossos Clientes Satisfeitos

A Splashtop tem as características de que precisamos e o preço estava mais em linha com o que gostaríamos de pagar.

Jon Quincy, IT Manager at Strobel Energy Group

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