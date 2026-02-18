Experimente as nossas soluções de graça

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Testes Gratuitos do Splashtop

Para indivíduos e equipes

Acesso Remoto Splashtop

Acesso remoto seguro e de alto desempenho ao computador a partir de qualquer dispositivo. Ótimo para trabalho remoto.


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Para TI, suporte e suporte técnico

Splashtop Remote Support

Ferramenta de suporte remoto rápida e fácil para acesso assistido e autônomo a computadores e dispositivos.

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Para TI, suporte e suporte técnico

Splashtop AEM

Atualizar, proteger e monitorizar remotamente os endpoints, automatizar atualizações e fornecer suporte remoto e acesso ao utilizador final.

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Outros Períodos de Teste Gratuitos

Splashtop Enterprise
Splashtop On-Prem
Gestão autónoma de terminais
Foxpass cloud RADIUS Splashtop Secure Workspace
Splashtop Classroom