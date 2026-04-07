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Make Intune More Powerful with Splashtop
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Torne o Intune Mais Potente com a Splashtop

A Splashtop sobrecarrega o Intune com visibilidade e controlo de terminais completos e de nível empresarial com aplicação de patches em tempo real, suporte remoto fiável e autenticação de dispositivos baseada em certificados.

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SJC Servers Update interface showing scan and update schedule settings with daily and weekly options configured.

Aplicação de Patches em Tempo Real

Mantenha todos os endpoints corrigidos e protegidos—instantaneamente.

  • Implementação imediata de patches para SO e aplicações de terceiros em Windows e MacOS.

  • Controlo total dos agendamentos de verificação, atualização e reinicialização.

  • Relatórios detalhados de patches e insights de CVE com tecnologia de IA para uma correção mais rápida.

  • Inventário e estado de saúde de todos os dispositivos.

Saiba mais sobre o Splashtop Autonomous Endpoint Management

An IT support agent working on their computer.

& Suporte a acesso remoto

Suporte a qualquer pessoa, em qualquer lugar—sem atrito.

  • Acesso remoto supervisionado e não supervisionado de alto desempenho para qualquer dispositivo. Controle remotamente dispositivos Windows, Mac e Android e forneça suporte somente para visualização para iOS e versões mais antigas do Android.

  • Funcionalidades avançadas como suporte para vários monitores, transferência de ficheiros, chamada de voz, registo, gravação de sessões e muito mais.

  • Personalização da marca e integração com ferramentas de emissão de bilhetes e ITSM para uma experiência perfeita.

Saiba mais sobre o Splashtop Remote Support


Using Foxpass RADIUS on a laptop computer to manage Wi-Fi network settings

Autenticação de Dispositivos Baseada em Certificados

Fortaleça o Zero Trust e mantenha os intrusos afastados.

  • Gira facilmente todo o ciclo de vida do certificado — aprovisionamento, renovação e revogação — garantindo que os certificados são sempre válidos e fiáveis

  • Aplicar autenticação. Cada ligação é verificada antes de conceder o acesso.

  • Garanta a conformidade pronta para auditoria com registos detalhados de cada tentativa de acesso à rede.

  • Estende a autenticação segura a dispositivos além do Intune.

Sabe mais sobre o Foxpass Cloud RADIUS

Porquê Splashtop + Intune

Combine a força da política do Intune com a resposta, o controlo e a ampla cobertura em tempo real da Splashtop para:

  • Feche as lacunas de segurança rapidamente

  • Apoiar e capacitar os trabalhadores híbridos

  • Simplifique as operações de TI e reduza os custos

Estenda e eleve seu ambiente do Intune hoje.

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