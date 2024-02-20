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A keyboard for the Linux desktop that can be remotely accessed using Splashtop

Software de Desktop Remoto para Linux

Acesso remoto a computadores Linux a partir de qualquer lugar

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The Best Remote Desktop Software for Linux: Splashtop
The Best Remote Desktop Software for Linux: Splashtop


Os 4 Principais Benefícios de Usar uma Ferramenta de Desktop Remoto Linux

  • Acesso a partir de qualquer lugar

    Trabalhe a partir de qualquer lugar ao aceder aos teus computadores Linux, não importa onde estás.

  • Flexibilidade Ilimitada

    Usufrua de flexibilidade ilimitada ao usar qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel para aceder ao teu computador Linux.

  • Produtividade Aprimorada

    Seja mais produtivo enquanto trabalha remotamente. Vais sentir como se estivesses sentados em frente da máquina do Linux.

  • Solução Rápida, Segura e Económica

    Terás um desktop remoto rápido, seguro e fácil de usar para a solução Linux ao melhor preço.

A Linux computer being remotely access from a Windows PC with Splashtop

Acesso Remoto Contínuo a Computadores Linux

Com o software de desktop remoto Splashtop, pode controlar remotamente computadores Linux a partir do seu computador (Windows ou Mac), dispositivos iOS, Android e Chromebook. Quer seja um profissional de suporte de TI, um utilizador individual ou um Managed Service Provider (MSP), o Splashtop dá-lhe a flexibilidade e o controlo necessários para trabalhar de forma eficiente em todos os dispositivos.

  • Para Equipas de Suporte de TI – Forneça acesso rápido e autónomo aos endpoints Linux para resolver problemas, realizar atualizações e manter sistemas sem perturbar os utilizadores. Com o Splashtop Enterprise ou o Splashtop Remote Support, a equipe de TI pode simplificar as operações de suporte e reduzir as visitas no local.

  • Individual – Aceda à sua máquina Linux a partir de dispositivos Windows, MacOS, iOS, Android ou Chromebook Desfrute de uma experiência consistente e responsiva que lhe permite executar aplicações, transferir ficheiros ou gerir tarefas como se estivesse sentado na sua secretária.

  • Para MSPs – Gerencie sistemas Linux ao lado de outras plataformas a partir de uma solução centralizada. O suporte a vários dispositivos da Splashtop, os recursos de segurança e o licenciamento flexível facilitam o dimensionamento entre ambientes de clientes.


Remotely Control Linux Computers from Anywhere
Remotely Control Linux Computers from Anywhere


Soluções de Desktop Remoto Splashtop para Várias Distribuições Linux

Splashtop suporta oficialmente:

Você também pode experimentá-lo com outras distribuições Linux que não são oficialmente suportadas.

Instalar o Desktop Remoto da Splashtop para Linux é fácil

  • Instale o Linux Streamer nos computadores Linux a que queres aceder

  • Instale a Splashtop Business App no(s) dispositivo(s) de onde queres enviar os comandos

  • Agora podes entrar no teu sistema Linux a partir de qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel


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Para indivíduos e equipes

Acesso Remoto Splashtop

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Acede aos teus computadores remotamente, a partir de qualquer dispositivo. Perfeito para indivíduos ou empresas/escolas que querem permitir o trabalho em casa para os utilizadores.

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Para TI, suporte e suporte técnico

Splashtop Remote Support

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Software de suporte remoto assistido e não assistido. Fornece suporte remoto a pedido a qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel.

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Downloads do Desktop Remoto para Linux

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Comentários de Clientes do TrustRadius: A Aplicação Splashtop Desktop Remoto é a #1


Perguntas Frequentes

Existe um desktop remoto para o Linux?
Qual é o melhor desktop remoto Linux?
Por que você deve considerar as soluções de desktop remoto da Splashtop para Linux?
Quão seguro é aceder a dispositivos Linux remotamente?
É possível aceder a sistemas Linux remotamente a partir de dispositivos móveis?
As soluções de desktop remoto são adequadas para a resolução de problemas de sistemas Linux remotamente?