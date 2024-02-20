Software de Desktop Remoto para Linux
Acesso remoto a computadores Linux a partir de qualquer lugar
Os 4 Principais Benefícios de Usar uma Ferramenta de Desktop Remoto Linux
Acesso a partir de qualquer lugar
Trabalhe a partir de qualquer lugar ao aceder aos teus computadores Linux, não importa onde estás.
Flexibilidade Ilimitada
Usufrua de flexibilidade ilimitada ao usar qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel para aceder ao teu computador Linux.
Produtividade Aprimorada
Seja mais produtivo enquanto trabalha remotamente. Vais sentir como se estivesses sentados em frente da máquina do Linux.
Solução Rápida, Segura e Económica
Terás um desktop remoto rápido, seguro e fácil de usar para a solução Linux ao melhor preço.
Acesso Remoto Contínuo a Computadores Linux
Com o software de desktop remoto Splashtop, pode controlar remotamente computadores Linux a partir do seu computador (Windows ou Mac), dispositivos iOS, Android e Chromebook. Quer seja um profissional de suporte de TI, um utilizador individual ou um Managed Service Provider (MSP), o Splashtop dá-lhe a flexibilidade e o controlo necessários para trabalhar de forma eficiente em todos os dispositivos.
Para Equipas de Suporte de TI – Forneça acesso rápido e autónomo aos endpoints Linux para resolver problemas, realizar atualizações e manter sistemas sem perturbar os utilizadores. Com o Splashtop Enterprise ou o Splashtop Remote Support, a equipe de TI pode simplificar as operações de suporte e reduzir as visitas no local.
Individual – Aceda à sua máquina Linux a partir de dispositivos Windows, MacOS, iOS, Android ou Chromebook Desfrute de uma experiência consistente e responsiva que lhe permite executar aplicações, transferir ficheiros ou gerir tarefas como se estivesse sentado na sua secretária.
Para MSPs – Gerencie sistemas Linux ao lado de outras plataformas a partir de uma solução centralizada. O suporte a vários dispositivos da Splashtop, os recursos de segurança e o licenciamento flexível facilitam o dimensionamento entre ambientes de clientes.
Soluções de Desktop Remoto Splashtop para Várias Distribuições Linux
Splashtop suporta oficialmente:
Você também pode experimentá-lo com outras distribuições Linux que não são oficialmente suportadas.
Instalar o Desktop Remoto da Splashtop para Linux é fácil
Instale o Linux Streamer nos computadores Linux a que queres aceder
Instale a Splashtop Business App no(s) dispositivo(s) de onde queres enviar os comandos
Agora podes entrar no teu sistema Linux a partir de qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel
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Para indivíduos e equipes
Acesso Remoto Splashtop
Começa em R$ 25 /mês
Acede aos teus computadores remotamente, a partir de qualquer dispositivo. Perfeito para indivíduos ou empresas/escolas que querem permitir o trabalho em casa para os utilizadores.
Para TI, suporte e suporte técnico
Splashtop Remote Support
Começa em R$ 65 /mês
Software de suporte remoto assistido e não assistido. Fornece suporte remoto a pedido a qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel.