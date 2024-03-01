Acesso Remoto Splashtop para Mídia e Entretenimento

Liberte o teu Potencial Criativo com o Acesso Remoto Splashtop
Revoluciona a colaboração e a eficiência do fluxo de trabalho no setor de Mídia e Entretenimento
Confiado pela Indústria de Mídia e Entretenimento para Alta Performance e Acesso Remoto Seguro
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Para indivíduos e equipes
Desempenho do Acesso Remoto Splashtop
Para a melhor cor de imagem, qualidade de áudio e muito mais!
As características incluem: modo de cores 4:4:4 para as cores mais precisas e a exibição nítida, áudio de alta fidelidade, caneta remota, uso de dispositivos USB locais (rato 3D, bloco de jogos, tablet de desenho) com o teu computador remoto e passagem do microfone.
Para Empresas
Splashtop Enterprise
Plataforma consolidada que se adapta às necessidades de acesso remoto, suporte e gestão de endpoints da tua organização.
Para Equipas de TI
Splashtop AEM
Automatize a aplicação de patches, a monitorização e a correção de vulnerabilidades para ajudar a manter estações de trabalho criativas, sistemas de produção e dispositivos distribuídos seguros, atualizados e a funcionar de forma fiável.
Segurança é a Nossa Prioridade Máxima
Recursos avançados de segurança
As soluções da Splashtop são construídas para dar às TI controlo total sobre a segurança do acesso remoto à força de trabalho distribuída de hoje em dia. Os recursos de segurança incluem autenticação de dois factores, sinal único na integração, MFA de endpoint, ecrã em branco, timeout de sessão inactiva, notificação de ligação remota, registo de auditoria de sessão completa, e mais. Todas as sessões remotas estão protegidas com encriptação TLS e AES de 256 bits. Aprende mais sobre as características de segurança da Splashtop.
Padrões e Conformidade
Splashtop é compatível com ISO/IEC 27001, SOC2, RGPD e CCPA. As soluções Splashtop são projetadas para apoiar as organizações no cumprimento de seus requisitos de conformidade HIPAA, FERPA, PCI e outros requisitos de conformidade do setor.
Privacidade de dados e sessão: a Splashtop não processa, armazena, ou tem acesso a nenhum dos computadores ou aplicações dos nossos utilizadores e dados acedidos durante uma sessão remota.
Aprende mais sobre a segurança e conformidade da Splashtop.
Infraestrutura segura
A Splashtop não só oferece infraestrutura cloud robusta hospedada na AWS para redes e computação seguras, mas também oferece opções locais para quem prefere ou precisa de soluções de hospedagem local. O nosso compromisso com a segurança estende-se a todas as plataformas, adotando as melhores práticas da indústria em ambientes de desenvolvimento, implementação e produção com mecanismos de detecção e defesa de intrusão 24x7 aplicados. Descubra mais sobre como protegemos os teus computadores, utilizadores e dados.