Acesso Remoto Splashtop para Mídia e Entretenimento

O que os Clientes estão Dizendo

Os artistas que utilizam dispositivos Wacom em fluxos de trabalho pós-produção são capazes de utilizar a Splashtop para se conectarem de forma segura e perfeita a ambientes on-prem ou em nuvem para trabalharem com programas como o Adobe Premiere Pro, After Effects, etc. Os artistas podem tirar partido das poderosas funcionalidades do Wacom Cintiq Pro e Intuos Pro para editar, compilar e criar efeitos visuais de forma produtiva enquanto estão fora do escritório - uma grande vantagem para o local de trabalho amigável ao trabalho remoto.

Arvind Arumbakkam, Director of Business Alliance and Partnership at Wacom